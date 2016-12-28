قبل وبعد: 5 مطابخ شهدت تحول غير مسبوق

لا بد وأن تعيد التفكير في بعض عناصر المنزل في مرحلة ما لكي تجدد ما تداعى مع مرور الزمن ومن أكثر العرف عرضة لأي اهتراء هو المطبخ. السبب في ذلك يكمن في تعرض وحدات وحوائط المطبخ إلى الرطوبة والاتساخ من الطهي بصفة دائمة. بجانب اهتراء الخامات يكون السبب في رغبتك للتغيير أحياناً هو نضوج فكرك من حيث الذوق العام في التصميم، تكتشف فجأة أن الفراغ لم يعد ملائما أو كان يفتقر إلى الذوق الرفيع. بعدما تتأكد من رغبتك في إعادة التصميم عليك قد ينتابك شعور بالرهبة أمام هذا المشروع الجريء، ولكن لا تدع هذا القلق يعيقك عن إتخاذ القرار فأنت في الواقع تقدم على مشروع سوف يغير ملامح بيتك. لكي تستجمع شجاعتك جئنا لك ببعض المشاريع الملهمة التي شاهدت مثل هذا التغيير المذهل، لعلك تستلهم منهم بعض الأفكار.