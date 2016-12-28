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قبل وبعد: 5 مطابخ شهدت تحول غير مسبوق

shereen gouda shereen gouda
Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB مطبخ
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لا بد وأن تعيد التفكير في بعض عناصر المنزل في مرحلة ما لكي تجدد ما تداعى مع مرور الزمن ومن أكثر العرف عرضة لأي اهتراء هو المطبخ. السبب في ذلك يكمن في تعرض وحدات وحوائط المطبخ إلى الرطوبة والاتساخ من الطهي بصفة دائمة. بجانب اهتراء الخامات يكون السبب في رغبتك للتغيير أحياناً هو نضوج فكرك من حيث الذوق العام في التصميم، تكتشف فجأة أن الفراغ لم يعد ملائما أو كان يفتقر إلى الذوق الرفيع. بعدما تتأكد من رغبتك في إعادة التصميم عليك قد ينتابك شعور بالرهبة أمام هذا المشروع الجريء، ولكن لا تدع هذا القلق يعيقك عن إتخاذ القرار فأنت في الواقع تقدم على مشروع سوف يغير ملامح بيتك. لكي تستجمع شجاعتك جئنا لك ببعض المشاريع الملهمة التي شاهدت مثل هذا التغيير المذهل، لعلك تستلهم منهم بعض الأفكار.

1- قبل: مطبخ غير جذاب

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

يشبه هذا المطبخ كثير من البيوت قديماً وهو ليس بالضرورة سيء ولكن يخلو من العناصر القيمة أو الإتزان في الألوان وبالرغم من أن الخشب المستخدم قيم إلا أن الأجواء المحيطة تظهر المطبخ بصورة غير جذابة. الحوائط أيضاً تلعب دور هام جداً في مظهر المطبخ الضعيف. ترى كيف تخطى المصمم هذه العوائق الكثيرة؟ لنرى معاً التحول بعد التصليح كيف كان.

بعد: الحاثة عنوان التصميم

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

الذهول لاشك أنه يسيطر على تفكيرك الآن فالتغيير كان جذري ولا يوجد أي أثر للمطبخ القديم، فحتى النمط المستخدم هنا هو الحداثي لكي يتغلب على أي ملامح من الكارثة القديمة. الأبيض والأسود مع الأحمر ثلاثى لا غنى عنهم أبداً في التصميم الحداثي فهو يعبر عن جرأة وبساطة التصميم من خلال التباين الصريح مع إنعدام الزخارف لكي يبدو المطبخ متسع.

2- قبل: مطبخ كئيب وغير منظم

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

أحياناً تكون الاختيارات منطقياً عملية و أنيقة و لكن بعد التنفيذ تتضح الصورة الكاملة لتبدو الإختيارات غير متناسقة، و هذا ما واجهه صاحب هذا المنزل في المطبخ. الوحدات تبدو كالجديدة ومع ذلك المطبخ يخلو من الطاقة الإيجابية. اللون البني جانب الإضاءة الضعيفة جعلا من المطبخ مكان كئيب ومظلم مما يؤدي بالطبع إلى طبخ غير متقن.هل استطاع المصمم من إيجاد بصيص من الأمل في ظل هذه الأجواء المظلمة؟

بعد: مطبخ جذاب و منعش

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB مطبخ
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

انتقل المطبخ من مساحة مظلمة تبعث طاقة سلبية إلى غرفة مبهجة وأنيقة، والفضل يعود إلى اللون البيج الفاتح مع توزيع الوحدات بكفاءة عالية. وجود لمسة من اللون الأزرق يضيف لمسة من الأنتعاش والأناقة إلى المطبخ ليتحول إلى تصميم مميز لذا كل الإحترام والتقدير إلى المصمم المبدع.

3- قبل: مطبخ يتداعى

İ.A. Mutfak tasarım ve uygulaması, Point Dizayn Point Dizayn
Point Dizayn

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

المطبخ هنا يبدو بلا أي بارقة أمل لكي يصبح مكان حيوي، فكل عناصره تتداعى وتنهار من حوائط وأرضيات وصولاً إلى وحدات المطبخ. ما يدعو إلى القلق أيضاً هو توزيع الوحدات الذي يفتقر إلى كفاءة، في المساحة تسمح إلى استغلال لا بأس به ولكن يقف الباب عائق في أحد الحوائط.

بعد: تصميم مذهل يخفي أثار الإنهيار

İ.A. Mutfak tasarım ve uygulaması, Point Dizayn Point Dizayn
Point Dizayn

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

لا شك أنك بعد رؤية هذا التحول الرهيب شعرت بأنه لا يوجد مستحيل في عالم التصميم الداخلي، فهذا المطبخ أصبح ينافس أشهر التصاميم العصرية العالمية لما فيه من اتزان و أناقة. لم يكتفي المصمم فقط لتصميم وحدات وحوائط مذهلة ولكن أيضاً أتاح مكان لطاولة طعام لكي يوجد مساحة لمزيد من الاستمتاع بهذا الفراغ المبهج.

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4- قبل: عملية تحويل شاقة

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

بعض مشاريع التغيير تحتاج إلى مجهود مضاعف بالتحديد إن كان المطبخ يعاني من أزمة في البنية الأساسية من صرف و حوائط فإن كنت من أصحاب مثل هذه المطابخ لا تفقد الأمل بعد ولترى معنا ما هي النتيجة النهائية.

بعد: مطبخ مفعم بالحيوية

La casa de Karen, FGMarquitecto FGMarquitecto مطبخ
FGMarquitecto

FGMarquitecto
FGMarquitecto
FGMarquitecto

بعد معاناة جنى الساكن ثمار مشروعه لكي ينعم بمطبخ رائع و عملية في مساحة صغيرة حيث كل الوظائف متحققة بكفاءة.

5- قبل: مساحة ذات إمكانيات مندثرة

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. مطبخ
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

في المراحل الأولية وقبل أي أعمال في الحوائط أو الأرضيات تظهر لنا إمكانيات المطبخ من مساحات إلى إضاءات طبيعية وهذا يمكنك من تصميم أكثر كفاءة.

بعد: استغلال مثالي لكل الإمكانيات

ŞEVKET KÜÇÜKASLAN EVİ, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. مطبخ
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

دراسة إمكانيات المطبخ أدت إلى تصميم قمة في الأناقة وعملية. لكي تستلهم مزيد من الأفكار لوحدات المطبخ تابع هذا المقال.

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