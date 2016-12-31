إبداع التصميم في منزل مكسيكي كالمنتجعات

جولة هوميفاي اليوم في منزل أشبه بالمنتجعات في تصميمه حيث مساحات واسعة من الهواء الطلق و الجلسات مكشوفة و مسبح يبعث على الراحة و الهدوء النفسي المنشود، منزل صمم على مساحة تفوق 420 متر مربع تنوعت في تقسيمها بين غرف متعددة و شرفات واسعة تطل على سحر طبيعي محيط بالمنزل من كل الجهات ..

أشرف على تصميم ذلك البيت الحلم في المكسيك مكتب GRUPO ARSCINIEST للتصميم الداخلي و الديكور و أبدع في كل ركن فيه بلمسات فنية جميلة تستحق التأمل و الاقتباس ..