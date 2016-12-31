إبداع التصميم في منزل مكسيكي كالمنتجعات

جولة هوميفاي اليوم في منزل أشبه بالمنتجعات في تصميمه حيث مساحات واسعة من الهواء الطلق و الجلسات مكشوفة و مسبح يبعث على الراحة و الهدوء النفسي المنشود، منزل صمم على مساحة تفوق 420 متر مربع تنوعت في تقسيمها بين غرف متعددة و شرفات واسعة تطل على سحر طبيعي محيط بالمنزل من كل الجهات ..
أشرف على تصميم ذلك البيت الحلم في المكسيك مكتب GRUPO ARSCINIEST للتصميم الداخلي و الديكور و أبدع في كل ركن فيه بلمسات فنية جميلة تستحق التأمل و الاقتباس ..
الواجهة الخارجية للمنزل حالمة لأقصى درجة و شاعرية بدرجة كبيرة، الأضواء استخدمت بمهارة حول الجدران البيضاء فزادتها تألقاً ، أما الأبواب الخارجية فجاءت باللون الأسود لزيادة عنصر الفخامة في الواجهة أما النوافذ و الشرفات فقسمت بشكل هندسي و أحيطت بأسوار معدنية سوداء لتوحي بالانطلاق و الحيوية و تعطي مساحة كبيرة لاستشراف المحيط الساحر حول المنزل من كل الجهات
المنزل من الداخل به العديد من اللمسات التي تشبه المنتجعات السياحية في تصميمها مثل النباتات الاستوائية و الأصص المتناثرة حول المسبح و كذلك الأضواء الصفراء الخافتة حوله ، مع ممشى واسع لمزيد من الفرص لقضاء أوقات ممتعة برفقة الأهل و الأصدقاء في هذا المكان الرائع، اللون الأبيض على الجدران مازال منتشراً كالواجهة تماماً و طعم ببعض ألوان الخشب الطبيعية التي تزيد من قوة التصميم على جانب الاقتباس من الطبيعة المحيطة بنوعية نباتاتها و اخشابها و ألوانها
من تلك الزاوية يظهر الإبداع في تصميم المسبح بشكل هندسي جميل مع مراعاة جانب الممشى كما نوهنا في الصورة السابقة، و يوجد أيضاً استخدام فني للطوب في الأرضيات أظهر المسبح بشكل واضح و الجهد المبذول فيه ، و كذلك استخدمت اضاءة بيضاء في جانبي المسبح من الأسفل مما أعطى تفاعلاً شاعرياً بين الماء و الضوء خرج لنا في أبهى صورة في لوحة متكاملة فنياً
المنزل من الداخل لم يغب عنه الإبداع كما في خارجه و في هذا المطبخ تجسيداً على الاقتباس القوي من الطبيعة في شكل الخزانات الخشبي بلون سيقان أشجار البلوط الاستوائية و كذلك توفر الناحية الجمالية في الثلاجة الفضية و المدفأة أيضاً اللاتي كسرتا سيطرة اللون الأبيض على المطبخ .. و من حيث المساحة فقد قسمت بشكل بديع و تم تصميم بار صغير بامتداد الرخام المستخدم كرف حول الحوض ليزيد من الشعور بالمساحة الكلية للمطبخ ..
من تلك الزاوية يظهر أن المطبخ فتح بلا جدران على السفرة الصغيرة الرقيقة القريبة منه بواسطة ذلك البار الصغير الذي يمكن أن يستخدم بمفرده لتناول المشروبات السريعة و كذلك للتحضير قبل الوضع على السفرة في حالة العزائم الكبرى
غرفة المعيشة دخلت عليها عناصر طبيعية أخرى كالجلد في طقم الأثاث و كذلك احتفظ المصمم بالخشب كعنصر مؤثر في ديكور المنزل بأكمله من الداخل و الخارج مع بعض الإكسسوارات التي تميل للون البني الذي يستمد سحره من الطبيعة ، مع تخصيص بعض اللمسات البسيطة الريفية مثل تلك المنضدة الصغيرة غير مهذبة الأطراف و كأنها قطعت من أصل شجرة مباشرة إلينا ..
في هذا الركن الذي صمم بشاعرية ليكون ملاذاً للاختلاء قليلاً بالنفس و مع الأصدقاء في جلسة أصغر حجماً من جلسة غرفة المعيشة في إحدى أركان المنزل بلا تلفاز أو أجهزة أخرى تم التركيز فيه على الأضواء الرومانسية و بعض الألوان الجريئة لتمييزه عن باقي المسطح المحيط ، و كذلك تم اعادة اللجوء للديكور الاستوائي في النخيل الذي وضع للزينة على الجدار و أعطى شكلاً رائعاً في سائر المكان الذي استخدم فيه الحجر الأبيض بشكل بديع أيضاً ..
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