بيت عصري لعشاق الأناقة

المنزل من الخارج استخدمت فيه ألوان حداثية بامتياز مثل الرصاصي الغامق و الفضي و بعض البني الطبيعي الظاهر من الخشب المستخدم حول واجهة المدخل، الحديقة صممت برومانسية كبيرة على أرضياتها الخضراء ذات النباتات الجمالية الدائرية مع طريق طويل باللون الأبيض لزيادة تألق المنزل و ممر بدرجة سلم واحدة لمزيد من الشعور بالتميز و الاهتمام بكل الحاضرين للمنزل ..

أما السقف فقد فتحت فيه نوافذ بزجاج عاكس باللون الأسود الغامق لحجب مزيد من الضوء القوي للشمس مع السماح بدخول كمية كبيرة من الضوء الأبيض بدلاً من الحرارة المواجهة للشمس ، و من ناحية أخرى فإن ذلك يزيد من الشعور بالدفيء في المنزل بجانب النور المناسب الذي سيدخل من تلك النوافذ الزجاجية المائلة ..

الشكل العام للسقف و الجدران طبيعي للغاية بفضل الطوب المتساوي الحجم في الجانبين ، و حداثي بفضل انتشار الزجاج بشكل غير متوقع في كل الجوانب و أنيق لتدرج اللون الرصاصي بين الأعلى و الأسفل بشكل يكاد لا يلحظ