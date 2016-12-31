بيت عصري لعشاق الأناقة

جولة استثنائية بين أربعة جدران مميزة نقوم بها اليوم سوياً في هوميفاي حيث سنزور منزل صمم بإبداع و اتقان كبير في مدينة كراكوف البولندية بواسطة مكتب HOME KONCEPT المتخصص في الهندسة المعمارية ، حيث التناغم الكبير في استخدام الألوان و الاكسسوارات العصرية لإظهار المنزل بشكل لائق و مودرن على كل المستويات ..
في هذا المنزل سوف تتعرف على أهمية التنسيق و دوره في إخراج التصميم بمظهر يحوذ على إعجاب الجميع بإسلوب فريد يجمع بين سحر الماضي و تألق الحداثة ،
إليكم التفاصيل
المنزل من الخارج استخدمت فيه ألوان حداثية بامتياز مثل الرصاصي الغامق و الفضي و بعض البني الطبيعي الظاهر من الخشب المستخدم حول واجهة المدخل، الحديقة صممت برومانسية كبيرة على أرضياتها الخضراء ذات النباتات الجمالية الدائرية مع طريق طويل باللون الأبيض لزيادة تألق المنزل و ممر بدرجة سلم واحدة لمزيد من الشعور بالتميز و الاهتمام بكل الحاضرين للمنزل ..
أما السقف فقد فتحت فيه نوافذ بزجاج عاكس باللون الأسود الغامق لحجب مزيد من الضوء القوي للشمس مع السماح بدخول كمية كبيرة من الضوء الأبيض بدلاً من الحرارة المواجهة للشمس ، و من ناحية أخرى فإن ذلك يزيد من الشعور بالدفيء في المنزل بجانب النور المناسب الذي سيدخل من تلك النوافذ الزجاجية المائلة ..
الشكل العام للسقف و الجدران طبيعي للغاية بفضل الطوب المتساوي الحجم في الجانبين ، و حداثي بفضل انتشار الزجاج بشكل غير متوقع في كل الجوانب و أنيق لتدرج اللون الرصاصي بين الأعلى و الأسفل بشكل يكاد لا يلحظ
من الخلف هناك اقتباس للألوان ذاتها المستخدمة في الواجهة الامامية مع بعض اللمسات الأكثر خصوصية مثل وجود شرفة تطل على الحديقة و مساحة خاصة للجلوس فيها بأثاث عصري بامتياز ..
و خصصت جلسة عائلية أكثر دفئاً بجوار جدران المنزل بلون أبيض ناصع ليحاكي اللون المستخدم في الفاصل بين الدور الأرضي و العلوي في تناغم رائع متكامل ..
المنزل من الداخل لا يقل إبداعاً عن الخارج حيث انتشار الألوان الرمادية الغامقة مثل جدران الخارج تماماً و لكن تلك المرة في الأثاث القطيفة الراقي، و كذلك التطبيقات الزجاجية المستخدمة في المنضدة و اللمبات المعلقة و النوافذ التي أضافت لمسة عصرية لغرفة المعيشة و تفاعل رائع مع محيط المنزل المشرق ..
من جهة أخرى تم تصميم مدفأة في نهاية الجدار الحجري الأبيض لتعطي شكلاً شاعرياً للجلسة بأكملها مع بعض الاكسسوارات البسيطة باللون الأبيض التي تماشت معه و صمم منها الستائر أيضاً بالأبيض الشاحب لتحقيق التوازن مع ذلك الجدار و اضفاء تحكم كامل في درجة خصوصية الغرفة
المطبخ فتح على غرفة السفرة دون أي قيود و هي فكرة عصرية بامتياز لمزيد من العزائم و الولائم الرسمية و تم تخصيص جزيرة في وسط المطبخ مزودة بحوض مرخم باللون الأسود كما في الجدران الخارجية و الأثاث و هو ما تكرر في الكراسي أيضاً و في سطح السفرة الخارجي ..
الستائر التي استخدمت حول النوافذ المنتشرة و المتكررة بالتساوي حول السفرة جعلت من المنطقة تحفة هندسية مليئة بالمشاعر الإيجابية و الذوق الراقي خصوصاً مع تطعيم حلوق تلك النوافذ بالخشب الطبيعي الذي وازن الألوان مع الأبيض و الاسود
غرفة النوم أكثر ما يميزها هو انطلاقها و اشراقها بفضل النوافذ السقفية التي فتحت لتعطي الضوء و الدفء كما نوهنا في صور الواجهة التي أعطتها النوافذ العلوية شكلاً مميزاً ظهر من الخارج ، لنا أن نتأمل في الظلال التي تحدثها تلك النوافذ على جدران تلك الغرفة التي طليت كلها بالأبيض مع بعض البني في الخشب بمسند السرير و هي تركيبة لونية غاية في الذوق و الرقي خصوصاً في حضور كمية كبيرة من الضوء كما تحقق هنا .
الرسم الهندسي للدور الأرضي يظهر البراعة و حسن التقسيم فيه حيث يظهر لنا أن معظم التقسيمات متساوية لكل الغرف التي أدمجت بالأسفل مع بعض الاعتماد على المواربة في رص و تنسيق الأثاث لاستغلال أكبر قدر من المساحة و تحقيق أقصى درجات الراحة فيها ..
نلاحظ كيف أن نسبة كبيرة من خارج المنزل تركت كمساحة فضاء للحديقة و هي فكرة مناسبة للغاية لو كنت تمتلك في أسرتك اطفالاً صغار أو لو كنت من عشاق التمشي و التريض باستمرار في الهواء النقي ..
المرأب كذلك صمم بشكل متساوي تقريباً مع مدخل المنزل و بجواره و يقدر على استيعاب سيارتين من النوع متوسط الحجم لذا فهو عائلي بامتياز و مناسب أيضاً في موقعه المواجه للشارع الرئيسي و ليس في داخل حدود الحديقة .
رسم هندسي يظهر الدور العلوي و كيف أن الميل في السقف ظاهر في غرفة النوم على أقصى اليسار فكل شيء لم يترك للصدفة بأي حال من الأحوال ، أما تقسيم الغرف الأخرى كلها جاء متساوياً في حدود 12 متراً في المتوسط يزيد قليلاً في الغرف الجانبية و يقل في الوسط مع تقسيم متناسق بين كل قطعة أثاث و الأخرى و مساحة متروكة بينها بالتساوي لتحقيق أقصى درجات الراحة في التنقل بينها دون مضايقات ..
من أكثر الأشياء ظهوراً في هذا الرسم و في تصميم المنزل بأكمله هو التحكم في الفراغات بإبداع كبير حيث نلاحظ أن أغلب الغرف منفتحة على بعضها بواسطة جدار منقوص أو مزال بينهما و هي فكرة عصرية أيضاً ، و تخرج عن المألوف كما رأينا في الدور الأرضي بين المطبخ والسفرة و كما رأينا في هذا الرسم بين الحمام المحاط بحائط زجاجي و غرفة النوم في الدور العلوي .