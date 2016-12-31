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10 أفكار تستحق الاقتناء من منزل ساحر في تركيا

Mohammed Awad Mohammed Awad
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
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عندما تفكر أن تقتبس أفكاراً حداثية لتطوير وتصميم منزلك في المستقبل القريب فإننا في هوميفاي نقدم إليك دليلاً حياً لإبداع طالما بحثت عنه ستجده اليوم في هيئة 10 أفكار نقدمها لك على طبق من فضة من خلال عرض صور من منزل صمم في مدينة بورصة التركية بأيدي مصممي مكتب NIYAZI ÖZÇAKAR المتخصص في التصميم الداخلي الذين وضعوا خلاصة خبرتهم العملية في هذا المشروع الأنيق و الرقيق في ألوانه و في تنسيقه ..

من أهم مميزات هذا المنزل هي استخدامات الضوء و  الألوان الهادئة و التخصص و التنوع بين كل غرفة و عدم التأثر بإطار عام من الألوان و لكن هناك اختلاف واضع في روح و مستوى الرسمية  و التدرج في كل غرفة حسب استخداماتها ..

لن نطيل عليك ..إليك التفاصيل 

1- استخدامات اسثنائية للضوء

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

بعيداً عن دوره العادي في الإضاءة فإن الضوء استخدم في هذا المنزل لأغراض زينة و تجميل أكثر من الإنارة ، و هذا أقرب للظهور في تلك الصورة التي تبين كيف أن مدخل المنزل من الداخل يعج ببيوت النور المدفونة بين كل الفراغات في السقف و الحوائط تقريباً بلون أبيض قوي ظاهر بتألق حول التلفاز و العامود في الوسط أيضاً و كذلك في رفوف المكتبة ، استخدام أكثر من رائع 

2- سفرة و نصف جدار

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة السفرة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

استخدام السفرة بشكلها الرسمي العادي المستطيل و بمقاعد أنيقة بألوان رسمية أمر طبيعي في منزل راقي كهذا و لكن الشيء الأكثر جمالاً هو تحديد الحائط الذي أمامها ليكون نصف جدار و يحاط بالضوء ليوحي بانه لوحة فنية و ليس فراغ طبيعي ، راقب نصف الجدار و الاكسسوارات التي وضعت فوق الخزانات التي استندت عليه و قارنها بالخط المستقيم المضيء الذي ينتهي في الجهة الأخرى عند الستائر ، ما هذا الإبداع و كأننا نقلنا صورة داخل صورة ..

3- بار و ستائر معدنية

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

المطبخ سيطر عليه اللون الابيض ماعدا في الخزانة الرئيسية التي جاءت باللون الأحمر الداكن لتغطي على تلك السيطرة البيضاء و تضيف شيئاً من الحيوية للمطبخ ، و من ناحية أخرى تم وضع كراسي منفصلة بتصميم عصري في بار مستند للحائط على شكل رف منفصل بدون دعائم  و هذا التصرف يساعد على استغلال أمثل للمساحة المتوفرة و اضافة لمسات جديدة على التصميم..

و من أجمل الاكسسوارات هنا في هذا المطبخ هي الستائر المعدنية التي جاءت بنفس لون الأجهزة الكهربائية كالفرن و المايكروويف و بعض الخزانات في الجهة الأخرى مما خلق حالة من التوازن في المطبخ كله 

4- خزانات بالأسفل

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الخزانات تستخدم بالأسفل لو كان المطبخ بالأعلى لا يسمح بحمل مزيد من الخزانات ، و يفضل أن تكون كل الخزانات تحت الحوض مغلقة لتحمل أكبر قدر من الأغراض و الأواني مع التنويع في طريقة استخدامها بين ادراج و رفوف مغلقة و دواليب

5- ألوان المخدات في الأريكة

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الأثاث مسئول عن قدر كبير من ابداع التصميم النهائي، لذا فإنه ينبغي عليك التأكيد على التنوع في استخدام الألوان التي تؤثر في تصميم غرفتك في الأثاث و تحديداً في مخدات الأرائك الموجودة في غرف المعيشة أو حتى المخدات الموجودة على سرير غرفة النوم، الفكرة واحدة و هي أن تختار ألوان غير منتشرة في تصميمك و تصمم بها المخدات فإن ذلك سيؤدي لتوازن رهيب  في الغرفة و بأقل الامكانيات 

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6- نسق بعض الأكسسوارات بلون المخدات

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

بهذا اللون الغريب عن السائد في تصميم الغرفة يمكنك اللجوء لبعض الاكسسوارات و التحف الفنية التي تعكس استخدامك للون المخدات المختلف عن قصد كامل منك، فمثلاً لون اللوحات المعدنية على الحائط الأبيض هي نفسها ألوان المخدات هي نفسها الوان المنضدة الصغيرة 

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7- اقتبس من روح الطبيعة في غرفة الأطفال

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

في غرفة أطفالك حاول أن تقتبس شيئاً من الطبيعة توسع به مداركهم و تزيدهم تفاؤلاً و راحة نفسية مثل شلالات المياة و الأشجار و النباتات و حتى السحب مثل تصميمنا هذا، و لكن هذا ليس اقتباس و فقط و لكنه اقتباس بابداع حيث وضع فيه المصمم أيضاً فكرته المنتشره في البيت كله و هي بيوت النور خلف الفراغات

8- لون سادة الأرضيات

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

لو كانت الغرفة التي تصممها صغيرة الحجم اجعل لونها سادة بغير نقوش أو رسومات او أشكال و تحديدات لأن اللون السادة في المساحة الصغيرة يزيدها طولاً و عرضاً أما الأشكال فتعمل على ازدحام الشكل العام للغرفة و زيادة تفاصيلها و هي التي تعتبر مسئولة عن شعورنا بضيق المساحة مع بعض العوامل الأخرى كاللون و قلة الضوء 

9- استغل كل ركن لعمل شيء مفيد

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

في كل ركن في بيتنا يمكننا أن نقوم بعمل غير معتاد يفيدنا خصوصاً لو كنا نتحدث عن غرفة لأطفالنا الصغار ، فإن هذا المصمم قد نجح في اختيار ذلك الركن في عمل مكتبة في الدوران عن طريق تصميم 4 رفوف فقط أعطت للغرفة كلها شكلاً رائعاً 

10- في غرفة النوم اهتم بالألوان

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

في غرفة نومك تحتاج لألوان هادئة و تناسق تام بينها لذا ينبغي أن تضع في اعتبارك أن تكون غرفتك مضاءة بشكل جيد مع انتشار لألوان فاتحة مثل هذا التصميم الذي نشر اللون الأبيض و نسقه مع اللون الفضي ثم السماوي في المفروشات  و قليل جداً من الاحمر في مخدة واحدة أو اثنين و هذا التضاد في التصميم الداخلي يضمن اظهار باقي الألوان الفاتحة الأخرى بمبدأ لولا الصيف ما عرف الشتاء ..

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