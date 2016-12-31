10 أفكار تستحق الاقتناء من منزل ساحر في تركيا

عندما تفكر أن تقتبس أفكاراً حداثية لتطوير وتصميم منزلك في المستقبل القريب فإننا في هوميفاي نقدم إليك دليلاً حياً لإبداع طالما بحثت عنه ستجده اليوم في هيئة 10 أفكار نقدمها لك على طبق من فضة من خلال عرض صور من منزل صمم في مدينة بورصة التركية بأيدي مصممي مكتب NIYAZI ÖZÇAKAR المتخصص في التصميم الداخلي الذين وضعوا خلاصة خبرتهم العملية في هذا المشروع الأنيق و الرقيق في ألوانه و في تنسيقه ..
من أهم مميزات هذا المنزل هي استخدامات الضوء و الألوان الهادئة و التخصص و التنوع بين كل غرفة و عدم التأثر بإطار عام من الألوان و لكن هناك اختلاف واضع في روح و مستوى الرسمية و التدرج في كل غرفة حسب استخداماتها ..
لن نطيل عليك ..إليك التفاصيل
بعيداً عن دوره العادي في الإضاءة فإن الضوء استخدم في هذا المنزل لأغراض زينة و تجميل أكثر من الإنارة ، و هذا أقرب للظهور في تلك الصورة التي تبين كيف أن مدخل المنزل من الداخل يعج ببيوت النور المدفونة بين كل الفراغات في السقف و الحوائط تقريباً بلون أبيض قوي ظاهر بتألق حول التلفاز و العامود في الوسط أيضاً و كذلك في رفوف المكتبة ، استخدام أكثر من رائع
استخدام السفرة بشكلها الرسمي العادي المستطيل و بمقاعد أنيقة بألوان رسمية أمر طبيعي في منزل راقي كهذا و لكن الشيء الأكثر جمالاً هو تحديد الحائط الذي أمامها ليكون نصف جدار و يحاط بالضوء ليوحي بانه لوحة فنية و ليس فراغ طبيعي ، راقب نصف الجدار و الاكسسوارات التي وضعت فوق الخزانات التي استندت عليه و قارنها بالخط المستقيم المضيء الذي ينتهي في الجهة الأخرى عند الستائر ، ما هذا الإبداع و كأننا نقلنا صورة داخل صورة ..
المطبخ سيطر عليه اللون الابيض ماعدا في الخزانة الرئيسية التي جاءت باللون الأحمر الداكن لتغطي على تلك السيطرة البيضاء و تضيف شيئاً من الحيوية للمطبخ ، و من ناحية أخرى تم وضع كراسي منفصلة بتصميم عصري في بار مستند للحائط على شكل رف منفصل بدون دعائم و هذا التصرف يساعد على استغلال أمثل للمساحة المتوفرة و اضافة لمسات جديدة على التصميم..
و من أجمل الاكسسوارات هنا في هذا المطبخ هي الستائر المعدنية التي جاءت بنفس لون الأجهزة الكهربائية كالفرن و المايكروويف و بعض الخزانات في الجهة الأخرى مما خلق حالة من التوازن في المطبخ كله
الخزانات تستخدم بالأسفل لو كان المطبخ بالأعلى لا يسمح بحمل مزيد من الخزانات ، و يفضل أن تكون كل الخزانات تحت الحوض مغلقة لتحمل أكبر قدر من الأغراض و الأواني مع التنويع في طريقة استخدامها بين ادراج و رفوف مغلقة و دواليب
الأثاث مسئول عن قدر كبير من ابداع التصميم النهائي، لذا فإنه ينبغي عليك التأكيد على التنوع في استخدام الألوان التي تؤثر في تصميم غرفتك في الأثاث و تحديداً في مخدات الأرائك الموجودة في غرف المعيشة أو حتى المخدات الموجودة على سرير غرفة النوم، الفكرة واحدة و هي أن تختار ألوان غير منتشرة في تصميمك و تصمم بها المخدات فإن ذلك سيؤدي لتوازن رهيب في الغرفة و بأقل الامكانيات
بهذا اللون الغريب عن السائد في تصميم الغرفة يمكنك اللجوء لبعض الاكسسوارات و التحف الفنية التي تعكس استخدامك للون المخدات المختلف عن قصد كامل منك، فمثلاً لون اللوحات المعدنية على الحائط الأبيض هي نفسها ألوان المخدات هي نفسها الوان المنضدة الصغيرة
في غرفة أطفالك حاول أن تقتبس شيئاً من الطبيعة توسع به مداركهم و تزيدهم تفاؤلاً و راحة نفسية مثل شلالات المياة و الأشجار و النباتات و حتى السحب مثل تصميمنا هذا، و لكن هذا ليس اقتباس و فقط و لكنه اقتباس بابداع حيث وضع فيه المصمم أيضاً فكرته المنتشره في البيت كله و هي بيوت النور خلف الفراغات
لو كانت الغرفة التي تصممها صغيرة الحجم اجعل لونها سادة بغير نقوش أو رسومات او أشكال و تحديدات لأن اللون السادة في المساحة الصغيرة يزيدها طولاً و عرضاً أما الأشكال فتعمل على ازدحام الشكل العام للغرفة و زيادة تفاصيلها و هي التي تعتبر مسئولة عن شعورنا بضيق المساحة مع بعض العوامل الأخرى كاللون و قلة الضوء
في كل ركن في بيتنا يمكننا أن نقوم بعمل غير معتاد يفيدنا خصوصاً لو كنا نتحدث عن غرفة لأطفالنا الصغار ، فإن هذا المصمم قد نجح في اختيار ذلك الركن في عمل مكتبة في الدوران عن طريق تصميم 4 رفوف فقط أعطت للغرفة كلها شكلاً رائعاً
في غرفة نومك تحتاج لألوان هادئة و تناسق تام بينها لذا ينبغي أن تضع في اعتبارك أن تكون غرفتك مضاءة بشكل جيد مع انتشار لألوان فاتحة مثل هذا التصميم الذي نشر اللون الأبيض و نسقه مع اللون الفضي ثم السماوي في المفروشات و قليل جداً من الاحمر في مخدة واحدة أو اثنين و هذا التضاد في التصميم الداخلي يضمن اظهار باقي الألوان الفاتحة الأخرى بمبدأ لولا الصيف ما عرف الشتاء ..