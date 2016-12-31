10 أفكار تستحق الاقتناء من منزل ساحر في تركيا

عندما تفكر أن تقتبس أفكاراً حداثية لتطوير وتصميم منزلك في المستقبل القريب فإننا في هوميفاي نقدم إليك دليلاً حياً لإبداع طالما بحثت عنه ستجده اليوم في هيئة 10 أفكار نقدمها لك على طبق من فضة من خلال عرض صور من منزل صمم في مدينة بورصة التركية بأيدي مصممي مكتب NIYAZI ÖZÇAKAR المتخصص في التصميم الداخلي الذين وضعوا خلاصة خبرتهم العملية في هذا المشروع الأنيق و الرقيق في ألوانه و في تنسيقه ..

من أهم مميزات هذا المنزل هي استخدامات الضوء و الألوان الهادئة و التخصص و التنوع بين كل غرفة و عدم التأثر بإطار عام من الألوان و لكن هناك اختلاف واضع في روح و مستوى الرسمية و التدرج في كل غرفة حسب استخداماتها ..

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