9 بيوت خشبية للعطلات ستلهمك بتصميم بيتك !

البيوت المصنوعة من الخشب لها سحر خاص و قد يربطها البعض بطرازات أقدم و لكن الحقيقة أنه يمكن أن نستخدم الأخشاب في أكثر من طراز ليس منحصر فقط على الماضي و الكلاسيكيات ، و اليوم سنقدم لكم أكثر من دليل على عصرية و حداثة منازل صنعت من الأخشاب الطبيعية بألوان مختلفة و بأشكال و مساحات متنوعة ظهر فيها التنسيق المثالي من الخارج و التعامل الواقعي مع المعطيات التي تميز كل منزل من نماذجنا عن الآخر..

9 بيوت من الخشب تنوعت في كل شيء و اتحدت في المحيط الطبيعي الساحر الذي يستمد منه كل تصميم فيهم بريقه الخاص و يكتسبوا مميزات الأخشاب التي تتماشى مع أي أكثر من نمط زخرفي مما يولد لدينا العديد من الأفكار و الإلهامات التي يمكن أن نقتبسها من خلال جولة اليوم التي ستبحر في عالم من الهندسة المعمارية المصنوعة الخشب ..