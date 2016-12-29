9 بيوت خشبية للعطلات ستلهمك بتصميم بيتك !

البيوت المصنوعة من الخشب لها سحر خاص و قد يربطها البعض بطرازات أقدم و لكن الحقيقة أنه يمكن أن نستخدم الأخشاب في أكثر من طراز ليس منحصر فقط على الماضي و الكلاسيكيات ، و اليوم سنقدم لكم أكثر من دليل على عصرية و حداثة منازل صنعت من الأخشاب الطبيعية بألوان مختلفة و بأشكال و مساحات متنوعة ظهر فيها التنسيق المثالي من الخارج و التعامل الواقعي مع المعطيات التي تميز كل منزل من نماذجنا عن الآخر..
9 بيوت من الخشب تنوعت في كل شيء و اتحدت في المحيط الطبيعي الساحر الذي يستمد منه كل تصميم فيهم بريقه الخاص و يكتسبوا مميزات الأخشاب التي تتماشى مع أي أكثر من نمط زخرفي مما يولد لدينا العديد من الأفكار و الإلهامات التي يمكن أن نقتبسها من خلال جولة اليوم التي ستبحر في عالم من الهندسة المعمارية المصنوعة الخشب ..
الخشب أفضل المواد التي تحافظ على درجة الحرارة اللطيفة داخل منزلك طوال أيام السنة كما أنه يعتبر الاول في الحفاظ على الطاقة و عدم اهدارها و من ناحية أخرى فإن الخشب هو أيسر المواد تشكيلاً في البناء بحيث يسمح لك بتنفيذ سقف مخروطي الشكل أو مستقيم و بدرجة ميل تتحكم بها أنت وفقاً للظروف الجوية التي سيتعايش معها فلو كنت تمر بظروف جوية قاسية من أمطار و ثلوج فيجب عليك تنفيذ نظاماً للصرف أعلى السقف و ترفع من درجة الميل للأسفل لتسمح بتصريف كل كميات المطر والثلوج دون عوائق ..
الخشب هو المادة الأكثر قرباً للطبيعة بين كل المواد التي يمكن أن نبني بها بيوتنا و هو من أكثر المواد التي تتماشى مع أي لون طلاء و تقبل التشكيل و التقطيع لعمل الحلى والاكسسوار بكل سهولة ..
البناء الخشبي يلائم المحيط الطبيعي لأنه مادة طبيعة و كذلك يلائم الحضر لأنه عصري و يسمح بالتشكل وفقما نريد، الخشب يمكن أن يكون مصقولاً فيعطينا نفس مظهر الطوب و يمكن أن يكون مفككاً كالطوب و يركب في الأرضيات كالباركية ..
الخشب في هذا المنزل يبدو حداثياً لأقصى درجة بفضل اللون المستخدم فيه و لون الزجاج المتماشي معه بدرجة كبيرة كما أن الأعمدة التي صمم عليها حلى كانت أيضاً من نقشات الأخشاب ..
الخشب يقبل التجديد بكل سهولة عكس الخرسانة و المعادن فأنت بالأخشاب تستطيع فك و تركيب جزئية جزئية كما ترغب و ليس هدم البيت بأكمله، و الخشب كذلك يقبل الألوان و إعادة الطلاء دون حاجة لمزيد من الطبقات لأنه يشرب اللون و يثبت عليه بدرجة أكبر من المواد الأخرى
الألوان الهادئة – الباستيل – ملائمة للغاية مع منزل خشبي مما يمنحك شعوراً فريداً بالراحة و التميز، كما أن التأمل لا يبتعد أبداً عن مظهر مثل ذلك المنزل الذي أمامنا حيث نلاحظ التآلف البديع بين الألوان و التداخل الرائع بين تطبيقات الأخشاب في الجدران و السقف و الفواصل البيضاء و سور الشرفات ، هذا سحر لا يقل ابداعاً عن الجمال الذي حول المنزل الذي يساهم على خروجه بهذا المظهر البديع
الزجاج و الخشب يساعد كل منهما الآخر على التألق والبروز و الظهور بمظهر جيد فالاثنان عكس بعض في كل شيء في الهشاشة و الصلابة و اللمعان و الألوان ، لذا فإن ذلك التضاد يوضح مواطن القوة في كل منهما .. فلو كان لديك منزلاً صمم من الخشب في الواجهة فلا تحرمه من وجود الزجاج بجواره ..
الخشب لا يدل أبداً على تصميم قديم أو عفا عليه الزمن و لكن هناك بعض التفاصيل قد تجعل منه صرحاً على أحدث صيحات الموضة في الديكور، اللون أهمها و التطبيقات المرافقة للخشب ثانيها ..
من جهة اللون نلاحظ أن ذلك النموذج أتجه للجرأة في اختيار الطلاء الخارجي بين البني و اتجاهه للأحمر في أغلب الجدران و من جهة التطبيقات فقد تم استخدام زجاج غامق و عاكس في نفس اللحظة حتى يرسل لنا شعوراً بالغموض و بالتآلف مع درجة لون الواجهة الداكن كذلك في توازن رائع و عصري ..
يمكن استخدام الخشب برفقة تطبيقات طبيعية أخرى كالحجارة، و الحجارة تزيد من العشور بالمتانة و القوة في شكل البناء من الخارج و في حالة تآلفها مع الخشب فإن ذلك يرسي لقواعد أكثر طبيعية في التصميم فبالتالي يكتمل المشهد بحديقة خضراء و جو طبيعي أيضاً مثالي و مفتوح لتحقيق مزيد من الشاعرية و الاسترخاء في تصميم أقرب لقلوب عشاق الطبيعة
لون الخشب يظل متألقاً لفترة طويلة و يتحاج من وقت لآخر للتنظيف و التلميع مثل أي عملية تلميع نقوم بها للأخشاب في بيوتنا و تعود بعد لحظات و كأنها جديدة تماماً، تلك الميزة هي ميزة الاخشاب و ليس الملمع فهي تظل لأطول فترة ممكنة متألقة و محتفظة بطلائها زاهياً و كل ما علينا هو الحفاظ عليها عن طريق التنظيف المستمر لها ..
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استخدام الشكل المدبب للأعلى
الجمالون من الأشكال الحداثية لاستخدام الخشب في بناء بيوت عصرية مودرن و على الموضة حيث أنه من الناحية العملية يساعد على الحفاظ على الطاقة بالمنزل و لو تم تركيب نظاماً لصرف المياة فوق السقف بطريقة سليمة سيجنبك الفوضى التي تعاني منها بسبب الامطار ..
و من ناحية أخرى فإن تلك النوعية من السقوف يزيد من فرصتك لللتنوع بين الالوان المستخدمة في الواجهة فهنا تم استخدام 3 ألوان بفضل الشكل الهندسي للسقف حيث استخدم الرصاصي بالاعلى و الفاصل بالأبيض و الجدران بألوان الأخضر الفاتح مما جعل هناك تمايز و تباين في الواجهة مما ساهم في توضيح جمالها