15 مسند سرير لتختار منهم ما يناسبك

الظهر أو المسند هو أكثر الأجزاء في السرير فناً و ذوقاً لذا هوميفاي اليوم في جولة متخصصة في ديكور غرفة النوم و تحديداً مساند السرائر المميزة التي ستساعدنا على تحسين التصميم العام للغرفة ؛
فمن المعروف أن
مساند السرير هي أكثر شيء يمكن أن يظهر مدى جوده تصميم السرائر و تماشيها مع غرفة النوم أم لا ، فهي أكثر شيء واضح و مميز بالمقارنة مع كل تفاصيل السرير الأخرى ، فكل شيء فيما عدا المسند يقبل التغطية و التغيير بواسطة المفروشات و الأغطية ، حيث يعتبر هو الهوية الرسمية لشكل السرير من جهة الديكور..
اليكم التفاصيل في باقة رائعة تضم 15 مسند متنوع الالوان و التصميمات ستجد منهم بالتأكيد ما يناسب ذوقك و يحسن من تصميم غرفة نومك ..
استخدام مسند ملون باكثر من لون يضمن لك استمرار سريرك في غرفتك المستقبلية لو أردت تجديدها لأي ظرف كان ، لأن أي لون سوف تقوم بطلائه في غرفتك بعد تجديدها سيكون لائقاً مع أي لون موجود في ذلك المسند ..
و هذا ليس معناه تضارب في الذوق أو استسهال التصميم و لكنه يهدف إلى إشاعة البهجة في الغرفة و يضفي روح المرح فيها ، و يكفي أن الالوان المستخدمة في هذا المسند هي ألوان زهور زاهية و متوازنة مع أي طراز يستخدم حولها و ستكون هي بطلته الاولى بلا شك
ذلك المسند يضفي على الغرفة صبغة الأهمية و الأبهة و الوقار فإن ارتفاعه الكبير و استناده على الجدار يعطي تميز خاص لصاحب هذا السرير ، و من جهة فنية فإنه يرسم لوحة تشكيلية رائعة في تصميم الغرفة سواء كان مصنوعاً من المعدن أو من الخشب و يجب مراعاة اللون المستخدم فيه لكي يكون متماشياً مع الشكل العام للغرفة قدر الإمكان دون خروج عن النص لأن حجمه سيكون كبيراً و لو ارتكبنا خطأ سيكون ظاهراً بقوة في مثل هذا الحجم
المسند يستمد فكرته من الصورة الماضية للنموذج المشارك في ديكور جدران الغرفة بطولها و هو اسلوب رائع لو أردت التغيير باستمرار حيث يسمح لك القماش ذلك بعكس المعدن أو الخشب، فتخيل أن تلك النقشة من المنسوجات تريد بعد فترة أن تجعلها بخطوط حمراء بدلاً من الزرقاء التي فيها سيكون أمر غاية في السهولة أن تستبدلها بأخرى
ذلك المسند يستمد فكرته من فكرة الطقم بمعنى أنه يأتي مع طقم كراسي و منضدة تشبه طريقة دورانه و ألوانه ، و هو رائع في حالة الغرف الكبيرة في مساحتها و التي تستوعب طقماً مكون من منضدة صغيرة و سرير و كرسيين ، و هو مناسب أكثر لعشاق التنسيق العالي و التوازنات البصرية
يمكننا تحديد شخصية المسند بحيث أن تختلف عن سائر الروح السائدة في الغرفة أو تقترب منها قليلاً و هي فكرة قائمة على تحديد المسند بقوائم خشبية أو معدنية كبيرة تظهرها من كل الزوايا و تجبرك على التأمل فيها بشرك أن يكون هناك منضدة أو أكثر مصنوعة من نفس لون و نوع الإطار حول المسند ليتحقق الشكل الجمالي مثل هذا النموذج الذي تأتي فيه المنضدة الخشبية من رحم القوائم الخشبية حول المسند
يمكننا استغلال الحائط لو كان سريرنا بلا مساند و هذه فكرة بسيطة تعتمد على ذوقك في التنسيق حيث يمكنك وضع لوحة تشكيلية كبيرة خلف السرير تعبر عن تطلعاتك و آمالك و نهجك الفني بدلاً من المسند ..
المسند الجلدي دليل التميز و الرقي ، يمكنك اختيار المساند الجلدية لو كانت الغرفة في ديكورها هادئة بألوان الباستيل المؤدية للتأمل و اللحظات الحالمة ، الجلد يلمع و يحتاج للتنظيف باستمرار و كمية ضوء معقولة ليكون على قدر مستوى اعتمادك عليه
الأقمشة الراقية تكون قمة في الذوق و الجمال في غرفة نومك و استخدامها في المسند تصرف يقدر ، و به العديد من المميزات أهمها صعوبة ظهور الاتربة في قماش القطيفة مع ظهور لمعان حينما يتفاعل مع الضوء الصناعي أو الطبيعي كما أنه متعدد الالوان ويمكنك اختيار أي درجة لون تتماشى مع غرفتك بسهولة
لو كنت من محبي أن يكون السرير كتلة واحدة دون تمييز فيه أو كنت تميل أكثر لعدم المجازفة فإن المسند الذي يستمد نقشاته و تغليفه من نفس المواد و النقشات المغلف بها السرير هو الأنسب إليك ، سيكون هذا رائعاً مع نقشة أقمشة تعبر عن محيط الغرفة مثل هذا النموذج الذي اتحدث فيه الطبيعة المزهرة بين المفروشات و النوافذ
المساند المبطنة دائماً ما تكون من نصيب النجوم ورواد الفن الراقي فلماذا لا نقتبسها في غرفتنا و نحظى بتلك التجربة الرائعة، من استخدامات المساند المبطنة بالقطن أن تزين الحائط الخلفي للسرير و تستخدم كذلك في عملية كتم الصوت كثيراً، عليكم بتجربتها لو أردتم غرفة بها سكون و هدوء و خصوصية عالية للغاية
المساند القصيرة مناسبة جداً للمساحات الصغيرة ، و بكل أنواعها سواء من الخشب او المعدن أو القماش أو الجلود مثل هذا النموذج و يكون عليك مسئولية اختيار لونها و درجة لمعانها التي تتناسب مع غرفتك فمثلاً الغرف الأصغر حجماً يكون اللمعان الاقل أنسب لها و الأكبر شيئاً قليلاً يكون التوازن مع ألوانها أنسب لها مثل أن يكون لديك لون المسند مثل الارضيات أو مثل لون الستائر
و هي فكرة جيدة لو أردت اضفاء لمسة شخصية على تصميم غرفتك حيث الألوان التي تحب و في تلك الحالة اختر السرير بالمسند أولاً ثم صمم الغرفة بألوانها ثانياً، لاحظ لون المسند و نقشته مع لون المفروشات و الستائر مع لون المرآة خلف الأباجورة ، كلها كأنها طقم واحد
هناك نوعية من المساند تجيء لتجعلك تتأمل في تصميمها أكثر من الغرفة ، بمعنى أدق تجذب تأملك و تركيزك إليها مثل هذا النموذج الذي يشعرك للوهلة الاولى أنه باب أو نافذة أو خزانة و لكنه في الحقيقة من قماش الستان الحريري اللامع ليجعل الغرفة متألقة و جذابة في تصميم فريد
يمكننا أن نستخدم مسنداً فاصلاً بين السرير و بين باقي الغرفة لو كان تصميم الغرفة مقسم بشكل لا يقبل السرير على الحوائط فنضطر لتصميمه في الوسط، و بالتالي يكون اختيارنا للمسند من الزجاج أو الخشب أو الفراغات المعدنية بديلاً قوياً عن الجدار الذي يمكن أن يفصل بين مكونات الغرفة و السرير ، و سيعطيك شكلاً مبهراً أيضاً بالرغم من أنه تصرف اضطراري
ذلك المسند يؤدي وظيفة بجانب كونه مصنوعاً من الخشب المتماشي مع السقف ، إنه يعتبر رفاً للكتب و مكاناً لفرع النور الذي يوضع فيه ، و أنت أيضاً يمكنك اختيار مسند كهذا و يؤدي دوره المثالي ف يغرفتك سواء رف لحمل الكتب أو لحمل التحف و الاكسسوارات أو المنبة الخاص بك أو حتى الاباجورة بدلاً من اقتناء كومدينو جانبي .. و هي فكرة جيدة و عصرية و اخرجه عن المألوف لعشاق التجديد ..