15 مسند سرير لتختار منهم ما يناسبك

الظهر أو المسند هو أكثر الأجزاء في السرير فناً و ذوقاً لذا هوميفاي اليوم في جولة متخصصة في ديكور غرفة النوم و تحديداً مساند السرائر المميزة التي ستساعدنا على تحسين التصميم العام للغرفة ؛

فمن المعروف أن مساند السرير هي أكثر شيء يمكن أن يظهر مدى جوده تصميم السرائر و تماشيها مع غرفة النوم أم لا ، فهي أكثر شيء واضح و مميز بالمقارنة مع كل تفاصيل السرير الأخرى ، فكل شيء فيما عدا المسند يقبل التغطية و التغيير بواسطة المفروشات و الأغطية ، حيث يعتبر هو الهوية الرسمية لشكل السرير من جهة الديكور..

اليكم التفاصيل في باقة رائعة تضم 15 مسند متنوع الالوان و التصميمات ستجد منهم بالتأكيد ما يناسب ذوقك و يحسن من تصميم غرفة نومك ..