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15 مسند سرير لتختار منهم ما يناسبك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Choose Your Own Inspiration: Bedroom Design Ideas, Style Within Style Within غرفة نوم Blue
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 الظهر أو المسند هو أكثر الأجزاء في السرير فناً و ذوقاً لذا هوميفاي اليوم في جولة متخصصة في ديكور غرفة النوم و تحديداً  مساند السرائر المميزة التي  ستساعدنا على تحسين التصميم العام للغرفة ؛ 

 فمن المعروف أن مساند السرير هي أكثر شيء يمكن أن يظهر مدى جوده تصميم  السرائر و تماشيها مع غرفة النوم أم لا ،  فهي أكثر شيء واضح  و مميز  بالمقارنة مع كل تفاصيل السرير الأخرى ، فكل شيء فيما عدا المسند  يقبل التغطية و التغيير بواسطة المفروشات و الأغطية  ، حيث يعتبر هو الهوية الرسمية لشكل السرير من جهة الديكور..

اليكم التفاصيل في باقة رائعة تضم 15 مسند متنوع الالوان و التصميمات ستجد منهم بالتأكيد ما يناسب ذوقك و يحسن من تصميم غرفة نومك ..

1- مسند متداخل الألوان

COLECCIÓN · Élite, 1 TAPIZA S.L. 1 TAPIZA S.L. غرفة نومأسرة نوم
1 TAPIZA S.L.

1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.
1 TAPIZA S.L.

استخدام مسند ملون باكثر من لون يضمن لك استمرار سريرك في غرفتك المستقبلية لو أردت تجديدها لأي ظرف كان ، لأن أي لون سوف تقوم بطلائه في غرفتك بعد تجديدها سيكون لائقاً مع أي لون موجود في ذلك المسند ..

و هذا ليس معناه تضارب في الذوق أو استسهال التصميم و لكنه يهدف إلى إشاعة البهجة في الغرفة و يضفي روح المرح فيها ، و يكفي أن الالوان المستخدمة في هذا المسند هي ألوان زهور زاهية و متوازنة مع أي طراز يستخدم حولها و ستكون هي بطلته الاولى بلا شك

2- مسند بطول الحائط

Cabecero colonial, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER غرفة نومأسرة نوم
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

ذلك المسند يضفي على الغرفة صبغة الأهمية و الأبهة و الوقار فإن ارتفاعه الكبير و استناده على الجدار يعطي تميز خاص لصاحب هذا السرير ، و من جهة فنية فإنه يرسم  لوحة تشكيلية رائعة في تصميم الغرفة سواء كان مصنوعاً من المعدن أو من الخشب و يجب مراعاة اللون المستخدم فيه لكي يكون متماشياً مع الشكل العام للغرفة قدر الإمكان دون خروج عن النص لأن حجمه سيكون كبيراً و لو ارتكبنا خطأ سيكون ظاهراً بقوة في مثل هذا الحجم

3- مسند قماشي

bedroom interior, Vaibhav Patel & Associates Vaibhav Patel & Associates غرفة نوم خشب معالج Multicolored
Vaibhav Patel &amp; Associates

Vaibhav Patel & Associates
Vaibhav Patel &amp; Associates
Vaibhav Patel & Associates

المسند يستمد فكرته من الصورة الماضية للنموذج المشارك في ديكور جدران الغرفة بطولها و هو اسلوب رائع لو أردت التغيير باستمرار حيث يسمح لك القماش ذلك بعكس المعدن أو الخشب، فتخيل أن تلك النقشة من المنسوجات تريد بعد فترة أن تجعلها بخطوط حمراء بدلاً من الزرقاء التي فيها سيكون أمر غاية في السهولة أن تستبدلها بأخرى

4- مسند كالكرسي

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

ذلك المسند يستمد فكرته من فكرة الطقم بمعنى أنه يأتي مع طقم كراسي و منضدة تشبه طريقة دورانه و ألوانه ، و هو رائع في حالة الغرف الكبيرة في مساحتها و التي تستوعب طقماً مكون من منضدة صغيرة و سرير و كرسيين ، و هو مناسب أكثر لعشاق التنسيق العالي و التوازنات البصرية

5- مسند ذو شخصية منفردة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكننا تحديد شخصية المسند بحيث أن تختلف عن سائر الروح السائدة في الغرفة أو تقترب منها قليلاً و هي فكرة قائمة على تحديد المسند بقوائم خشبية أو معدنية كبيرة تظهرها من كل الزوايا و تجبرك على التأمل فيها بشرك أن يكون هناك منضدة أو أكثر مصنوعة من نفس لون و نوع الإطار حول المسند ليتحقق الشكل الجمالي مثل هذا النموذج الذي تأتي فيه المنضدة الخشبية من رحم القوائم الخشبية حول المسند

6- بلا مسند و لكن سنستغل الحائط

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

يمكننا استغلال الحائط لو كان سريرنا بلا مساند و هذه فكرة بسيطة تعتمد على ذوقك في التنسيق حيث يمكنك وضع لوحة تشكيلية كبيرة خلف السرير تعبر عن تطلعاتك و آمالك و نهجك الفني بدلاً من المسند ..

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7- مسند جلدي

Arthur Tall Faux Leather Bed homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Arthur Tall Faux Leather Bed

homify
homify
homify

المسند الجلدي دليل التميز و الرقي ، يمكنك اختيار المساند الجلدية لو كانت الغرفة في ديكورها هادئة بألوان الباستيل المؤدية للتأمل و اللحظات الحالمة ، الجلد يلمع و يحتاج للتنظيف باستمرار و كمية ضوء معقولة ليكون على قدر مستوى اعتمادك عليه

8- مسند قطيفة

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

الأقمشة الراقية تكون قمة في الذوق و الجمال في غرفة نومك و استخدامها في المسند تصرف يقدر ، و به العديد من المميزات أهمها صعوبة ظهور الاتربة في قماش القطيفة مع ظهور لمعان حينما يتفاعل مع الضوء الصناعي أو الطبيعي كما أنه متعدد الالوان ويمكنك اختيار أي درجة لون تتماشى مع غرفتك بسهولة

9- مسند من فرش السرير

Duke Flower Power - continental bed Swarzędz Home غرفة نومأسرة نوم
Swarzędz Home

Duke Flower Power – continental bed

Swarzędz Home
Swarzędz Home
Swarzędz Home

لو كنت من محبي أن يكون السرير كتلة واحدة دون تمييز فيه أو كنت تميل أكثر لعدم المجازفة فإن المسند الذي يستمد نقشاته و تغليفه من نفس المواد و النقشات المغلف بها السرير هو الأنسب إليك ، سيكون هذا رائعاً مع نقشة أقمشة تعبر عن محيط الغرفة مثل هذا النموذج الذي اتحدث فيه الطبيعة المزهرة بين المفروشات و النوافذ

10- مسند مبطن

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

المساند المبطنة دائماً ما تكون من نصيب النجوم ورواد الفن الراقي فلماذا لا نقتبسها في غرفتنا و نحظى بتلك التجربة الرائعة، من استخدامات المساند المبطنة بالقطن أن تزين الحائط الخلفي للسرير و تستخدم كذلك في عملية كتم الصوت كثيراً، عليكم بتجربتها لو أردتم غرفة بها سكون و هدوء و خصوصية عالية للغاية

11- مسند قصير

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم رخام Brown
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

المساند القصيرة مناسبة جداً للمساحات الصغيرة ، و بكل أنواعها سواء من الخشب او المعدن أو القماش أو الجلود مثل هذا النموذج و يكون عليك مسئولية اختيار لونها و درجة لمعانها التي تتناسب مع غرفتك فمثلاً الغرف الأصغر حجماً يكون اللمعان الاقل أنسب لها و الأكبر شيئاً قليلاً يكون التوازن مع ألوانها أنسب لها مثل أن يكون لديك لون المسند مثل الارضيات أو مثل لون الستائر

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12- مسند يحدد ديكور الغرفة

deep buttoned headboard Style Within غرفة نوم Blue velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

و هي فكرة جيدة لو أردت اضفاء لمسة شخصية على تصميم غرفتك حيث الألوان التي تحب و في تلك الحالة اختر السرير بالمسند أولاً ثم صمم الغرفة بألوانها ثانياً، لاحظ لون المسند و نقشته مع لون المفروشات و الستائر مع لون المرآة خلف الأباجورة ، كلها كأنها طقم واحد

13- مسند كالأبواب

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

هناك نوعية من المساند تجيء لتجعلك تتأمل في تصميمها أكثر من الغرفة ، بمعنى أدق تجذب تأملك و تركيزك إليها مثل هذا النموذج الذي يشعرك للوهلة الاولى أنه باب أو نافذة أو خزانة و لكنه في الحقيقة من قماش الستان الحريري اللامع ليجعل الغرفة متألقة و جذابة في تصميم فريد

14- مسند فاصل

Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' غرفة نومأسرة نوم
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

يمكننا أن نستخدم مسنداً فاصلاً بين السرير و بين باقي الغرفة لو كان تصميم الغرفة مقسم بشكل لا يقبل السرير على الحوائط فنضطر لتصميمه في الوسط، و بالتالي يكون اختيارنا للمسند من الزجاج أو الخشب أو الفراغات المعدنية بديلاً قوياً عن الجدار الذي يمكن أن يفصل بين مكونات الغرفة و السرير ، و سيعطيك شكلاً مبهراً أيضاً بالرغم من أنه تصرف اضطراري

15- مسند يؤدي وظيفة

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

ذلك المسند يؤدي وظيفة بجانب كونه مصنوعاً من الخشب المتماشي مع السقف ، إنه يعتبر رفاً للكتب و مكاناً لفرع النور الذي يوضع فيه ، و أنت أيضاً يمكنك اختيار مسند كهذا و يؤدي دوره المثالي ف يغرفتك سواء رف لحمل الكتب أو لحمل التحف و الاكسسوارات أو المنبة الخاص بك أو حتى الاباجورة بدلاً من اقتناء كومدينو جانبي .. و هي فكرة جيدة و عصرية و اخرجه عن المألوف لعشاق التجديد ..

قبل و بعد : تجديد منزلنا القديم الذي كان طي النسيان
مسند سرير لغرفة نوم أجمل

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