كيف تجعل تصميم مطبخك مميزًا باستخدام الألوان؟

إن الألوان عالم كبير ملئ بالبهجة والجمال الذي يجعل للحياة مذاقًا خاصًا، لذا، فإن استخدامها في التصميم هو شئ أساسي لاستمداد الجمال من تنوعها وثراءها وأناقتها.
وفي المطبخ، حيث العناصر الكثيرة المجتمعة في فراغ واحد يلزمها التنسيق والترتيب والإظهار بشكل مثالي، فإن استخدام الألوان يصبح أسلوبًا محببًا وفكرة تستحق التأمل والتجريب.
واليوم أتينا لكم باستخدامات لبعض الألوان في المطابخ بطريقة مبهرة وجميلة سوف تلهمك بأفكار عصرية رائعة لمطبخك، فهيا بنا لعالم الألوان:
اللون الأزرق الملكي من الألوان التي تضفى أناقة بمجرد وجوده في الفراغ، وهنا نجده قد اتحد مع الأبيض ليصنعا سويًا مطبخًا مريحًا للعين وجذابًا في نفس الوقت، يستمد جماله من لون الزرقة في السماء و الأبيض المريح للعين.
اللون الرمادي هو لون محايد مريح للعين، فاستخدامه مع الخشب وتداخله مع الكثير من الألوان الأخرى يصنع ثراءًا في التصميم، فهو لون غير جذاب بنفسه ولكنه متى وضع بجوار لون أو مادة أخرى أضفى عليها الجاذبية والجمال، تمامًا كما حدث في هذا المطبخ الأنيق .
فنرى أن الحوائط الرمادية هي التي جعلت الأرضية الخشبية تظهر بشكل جميل، مع الخزانات البيضاء الساطعة التي ظهرت إضاءتها للمكان بفضل الرمادي في خلفيتها.
الأصفر الذي يستمد خصائصه من الشمس المشرقة، نجده في هذا المطبخ وقد أضاف عليه لمحة من الاشراق والجمال الطبيعي واللمعة المبهرة، مع هذه المزهريات التي ينبعث منها اللون الأخضر الخصب والذي يناسب الأصفر بشكل جذاب، جعل المطبخ يظهر في النهاية بمظهر عصري مبهج للعين.
أما الأخضر فهو لون الخصوبة والنماء والجمال الطبيعي، والذي يستمدهم من الطبيعة الجميلة ووجوده في المطبخ يفتح الشهية على الطعام ويجعل النفس تتوق للعودة للطبيعة مرة أخرى.
في هذا المطبخ نجد أن الأخضر لم يكن يحتاج بجواره إلا قليل من الأبيض المريح مع أرضية من الرمادي المحايد.
لاشك أن الأبيض هو اللون الملقب بملك الألوان، فأينما حل الأبيض على فراغ تجده قد اتسم بالاشراق والسطوع والرحابة، وهنا نجد أن الأبيض قد كسا كل الحوائط والأجهزة والأثاث مع لمسة من التميز في الأرضية الخشبية التي كسرت توحيد اللون لتبرز جماله ونقاءه.
اللون الأسود هو لون الرقي والأناقة لاشك، فهنا نجده وقد كسا الحوائط مع الخزانات بشكل عصري ولكنه لا يخلو من أناقة ورقي مميزين، وحتى لا يتسم الفراغ بالكآبة كان لابد من لمسة من اللون الأحمر الذي أظهر أناقة الأسود بجواره.
اللون البرتقالي رمز للنشاط والحيوية والإشراق، فبمجرد النظر لهذا المطبخ نستطيع أن نلمح طراز البحر المتوسط الغالب عليه والذي يعطينا الانطباع بأن هذا المطبخ لديه الكثير ليقدمه لنا من بهجة وذوق عالي.
إذا ذكر اللون الأحمر فإن أول مايتبادر إلى أذهاننا هي الجاذبية التي يصنعها اللون الأحمر متى وجد في مكان، وهو ما تحقق في هذا المطبخ الجذاب.
فنرى أن اللون الأحمر قد أعطى شعورًا مؤكدًا بالعصرية والإبهار في هذا الفراغ المفتوح مع لمسات من الأبيض والأسود لاكتمال الأناقة والجاذبية.
اللون الفوشيا الذي يجمع بين الرقة والنعومة هو بالطبع إضافة مشرقة على المطبخ الحديث، خاصة إذا استخدم بشكل جيد كما نرى في هذا المطبخ الجميل.
فهنا، قد اكتفى المصمم بكساء الجزء المتوسط بين الخزانات العلوية والخزانات السفلية حتى يحقق الرقة المطلوبة في التصميم، وقد أكد على نعومة التصميم بورق الحائط على شكل ورود بها اللون الفوشيا أيضًا لاكتمال جمال التصميم.
اللون الفيروزي هو لون نادر جميل يدل على الذوق العالي والرقي، وهنا قد استخدمه المصمم بشكل جميل عن طريق مزجه مع اللون الأبيض والخشب الذي يتناسب معه بشكل مثالي.
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