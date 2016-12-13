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كيف تجعل تصميم مطبخك مميزًا باستخدام الألوان؟

آية علم الدين آية علم الدين
Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia مطبخ
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إن الألوان عالم كبير ملئ بالبهجة والجمال الذي يجعل للحياة مذاقًا خاصًا، لذا، فإن استخدامها في التصميم هو شئ أساسي لاستمداد الجمال من تنوعها وثراءها وأناقتها.

وفي المطبخ، حيث العناصر الكثيرة المجتمعة في فراغ واحد يلزمها التنسيق والترتيب والإظهار بشكل مثالي، فإن استخدام الألوان يصبح أسلوبًا محببًا وفكرة تستحق التأمل والتجريب.

واليوم أتينا لكم باستخدامات لبعض الألوان في المطابخ بطريقة مبهرة وجميلة سوف تلهمك بأفكار عصرية رائعة لمطبخك، فهيا بنا لعالم الألوان:

الأزرق الملكي

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura مطبخ
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

اللون الأزرق الملكي من الألوان التي تضفى أناقة بمجرد وجوده في الفراغ، وهنا نجده قد اتحد مع الأبيض ليصنعا سويًا مطبخًا مريحًا للعين وجذابًا في نفس الوقت، يستمد جماله من لون الزرقة في السماء و الأبيض المريح للعين.

الرمادي المحايد

Villa Our Time, DomusGaia DomusGaia مطبخ
DomusGaia

DomusGaia
DomusGaia
DomusGaia

اللون الرمادي هو لون محايد مريح للعين، فاستخدامه مع الخشب وتداخله مع الكثير من الألوان الأخرى يصنع ثراءًا في التصميم، فهو لون غير جذاب بنفسه ولكنه متى وضع بجوار لون أو مادة أخرى أضفى عليها الجاذبية والجمال، تمامًا كما حدث في هذا المطبخ الأنيق .

فنرى أن الحوائط الرمادية هي التي جعلت الأرضية الخشبية تظهر بشكل جميل، مع الخزانات البيضاء الساطعة التي ظهرت إضاءتها للمكان بفضل الرمادي في خلفيتها.

الأصفر المشرق

APARTAMENTO PK, Bastos & Duarte Bastos & Duarte مطبخ
Bastos &amp; Duarte

Bastos & Duarte
Bastos &amp; Duarte
Bastos & Duarte

الأصفر الذي يستمد خصائصه من الشمس المشرقة، نجده في هذا المطبخ وقد أضاف عليه لمحة من الاشراق والجمال الطبيعي واللمعة المبهرة، مع هذه المزهريات التي ينبعث منها اللون الأخضر الخصب والذي يناسب الأصفر بشكل جذاب، جعل المطبخ يظهر في النهاية بمظهر عصري مبهج للعين.

الأخضر الخصب

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel مطبخ
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

أما الأخضر فهو لون الخصوبة والنماء والجمال الطبيعي، والذي يستمدهم من الطبيعة الجميلة ووجوده في المطبخ يفتح الشهية على الطعام ويجعل النفس تتوق للعودة للطبيعة مرة أخرى.

في هذا المطبخ نجد أن الأخضر لم يكن يحتاج بجواره إلا قليل من الأبيض المريح مع أرضية من الرمادي المحايد.

الأبيض ملك الألوان

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo مطبخ
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

لاشك أن الأبيض هو اللون الملقب بملك الألوان، فأينما حل الأبيض على فراغ تجده قد اتسم بالاشراق والسطوع والرحابة، وهنا نجد أن الأبيض قد كسا كل الحوائط والأجهزة والأثاث مع لمسة من التميز في الأرضية الخشبية التي كسرت توحيد اللون لتبرز جماله ونقاءه.

الأسود الراقي

Cocinas Julián Muñoz, Alta Cocina Julián Muñoz Alta Cocina Julián Muñoz مطبخألواح المطبخ
Alta Cocina Julián Muñoz

Alta Cocina Julián Muñoz
Alta Cocina Julián Muñoz
Alta Cocina Julián Muñoz

اللون الأسود هو لون الرقي والأناقة لاشك، فهنا نجده وقد كسا الحوائط مع الخزانات بشكل عصري ولكنه لا يخلو من أناقة ورقي مميزين، وحتى لا يتسم الفراغ بالكآبة كان لابد من لمسة من اللون الأحمر الذي أظهر أناقة الأسود بجواره.

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البرتقالي البحر متوسط

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

اللون البرتقالي رمز للنشاط والحيوية والإشراق، فبمجرد النظر لهذا المطبخ نستطيع أن نلمح طراز البحر المتوسط الغالب عليه والذي يعطينا الانطباع بأن هذا المطبخ لديه الكثير ليقدمه لنا من بهجة وذوق عالي.

الأحمر الجذاب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا ذكر اللون الأحمر فإن أول مايتبادر إلى أذهاننا هي الجاذبية التي يصنعها اللون الأحمر متى وجد في مكان، وهو ما تحقق في هذا المطبخ الجذاب.

فنرى أن اللون الأحمر قد أعطى شعورًا مؤكدًا بالعصرية والإبهار في هذا الفراغ المفتوح مع لمسات من الأبيض والأسود لاكتمال الأناقة والجاذبية.

الفوشيا الرقيق

VILLA NURIA, construcciones y reformas Viguera construcciones y reformas Viguera مطبخ
construcciones y reformas Viguera

construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera

اللون الفوشيا الذي يجمع بين الرقة والنعومة هو بالطبع إضافة مشرقة على المطبخ الحديث، خاصة إذا استخدم بشكل جيد كما نرى في هذا المطبخ الجميل.

فهنا، قد اكتفى المصمم بكساء الجزء المتوسط بين الخزانات العلوية والخزانات السفلية حتى يحقق الرقة المطلوبة في التصميم، وقد أكد على نعومة التصميم بورق الحائط على شكل ورود بها اللون الفوشيا أيضًا لاكتمال جمال التصميم.

اللون الفيروزي المريح

REMONTA DE UNA PLANTA ÁTICO, PARRAMON + TAHULL arquitectes PARRAMON + TAHULL arquitectes منازل
PARRAMON + TAHULL arquitectes

PARRAMON + TAHULL arquitectes
PARRAMON + TAHULL arquitectes
PARRAMON + TAHULL arquitectes

اللون الفيروزي هو لون نادر جميل يدل على الذوق العالي والرقي، وهنا قد استخدمه المصمم بشكل جميل عن طريق مزجه مع اللون الأبيض والخشب الذي يتناسب معه بشكل مثالي.

إذا كنت مهتمًا بكيفية ترتيب المطابخ فهنا تجد مطبخًا مرتبًا في 6 خطوات.

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