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هل تحلم بمطبخ إقتصادي رائع التصميم؟ 10 مطابخ ستحقق حلمك

آية علم الدين آية علم الدين
Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
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المطبخ هو أحد الفراغات الرئيسية في المنزل والتي يتكلف إنشاءها الكثير من المواد والأدوات والأموال، لذا فإن تصميمه لابد وأن يكون على درجة عالية من المراعاة للميزانية المالية المراد إنفاقها فيه.

واليوم أتينا لكم في Homify بمجموعة من المطابخ التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة من تصميم أنيق وجذاب مع تكلفة اقتصادية مناسبة مع توظيف لكل العناصر الموجودة في المطبخ.

فإذا كنت تحلم بمطبخ يحقق هذه المعادلة، هيا بنا لنرى كيف يمكنك تحقيق هذا الحلم في عشرة مطابخ مثالية:

1- لون جذاب

Дизайн квартиры 65 м.кв, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной مطبخ Yellow
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

اللون الأصفر هو لون جذاب مشرق مستمد من شعاع الشمس الذي يوحي بالحيوية والانطلاق، وهذا المطبخ قد حقق معادلة الجمال عن طريق اختيار هذا اللون الجذاب ليكون البطل في التصميم ثم استكمل الديكور باستخدام مقاعد اقتصادية جميلة الشكل وبسيطة مع ستارة رقيقة على النافذة.

2- الخشب في الأرضيات والحوائط مع الأكريليك في الخزانات

CASAS VERDES CAMPOS, hola hola مطبخ
hola

hola
hola
hola

في المطابخ المفتوحة  هناك تحد آخر يضاف إلى تحديات التصميم وهو تجانس المطبخ واندماجه في المنزل بشكل جيد.

وهنا استطاع المصمم أن يحقق هذه المعادلة بنجاح باستخدام الخشب اللامع في الأرضيات المشتركة مع استخدامه في تجليد جزء من الحوائط وفي طاولة الجزيرة وسط المطبخ، مع استخدام الأكريليك في الخزانات باللون الأبيض.

3- الرمادي المحايد

REFORMA INTEGRAL SALOU, COETASA COETASA مطبخ
COETASA

COETASA
COETASA
COETASA

اللون الرمادي المحايد هو لون جميل للفراغات ذات التصميمات العصرية البسيطة، كما نرى في هذا المطبخ فإن هذا اللون هو الذي وفر للمطبخ شكلًا بسيطًا عصريًا وقد استخدم في الخزانات العلوية باللون الفاتح، مع استخدامه باللون الداكن في الخزانات السفلية، ولكسر توحد اللون استخدم المصمم اللون الأبيض لسطح الطاولة وسيراميك الحوائط مع بعض المقابض اللامعة .

4- استغلال المواد الطبيعية مع لوحة كتابة على الحائط

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

أما عن هذا المطبخ المميز الذي يتضح أنه منشأ في مكان متواضع التكاليف فإن المصمم قد تعامل بذكاء مع الظروف المحيطة، فنراه استغل حوائط الطوب الداخلية وتم دهانها باللون الأبيض مع وضع لوحة كتابة كبيرة في الحائط المجاور لتغطية الطوب وللاستخدام اليومي أيضًا.

ومع استخدام مصابيح سقف مميزة الشكل متناسبة مع التصميم العملي فإن التصميم قد اكتمل شكله الجمالي الاقتصادي المميز.

5- الأزرق المنعش وطراز البحر المتوسط الاقتصادي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

انتعاش اللون الأزرق دائمًا ما يتناسب مع طراز البحر المتوسط لما به من استخدام للألون بنقوشات جميلة ومريحة للعبن، وفي هذا المطبخ نستطيع أن نلحظ الأثر الجمالي الرائع لاستخدام هذا اللون بدون الحاجة للتكلف في المواد أو التفاصيل.. فقط هو اللون الأزرق الجميل مع بعض لمسات الديكور الخفيفة وأصبح عندنا مطبخًا فريدًا.

6- الخشب مع الميكروسيمنت

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مادة الميكروسيمنت من المواد الاقتصادية الرائعة التي توفر استخدام الجرانيت والرخام، وهنا قد تم استخدامها في سطح طاولة المطبخ فكانت النتيجة رائعة.

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7- اللون الوردي الرقيق في المساحة الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ ذو التصميم الناعم نجد أن التصميم قد حل مشكلة المساحة الصغيرة بطريقة عملية جميلة، فقد جمع كل عناصر المطبخ في جهة واحدة مع تنظيمها بشكل رائع، وتم فرد خزانات المطبخ على الحائط كله بكامل ارتفاع الفراغ مما وفر مساحة كبيرة للتخزين.

أما الجانب الجمالي فقد استخدم له اللون الوردي الرقيق مع مزهريات بنفسجية ومقعد بنفس اللون لاستكمال الشكل الساحر.

8- الخشب الطبيعي في الأسقف مع إضاءة بسيطة مناسبة

Cuisine, Schott Cuisines Schott Cuisines مطبخ
Schott Cuisines

Schott Cuisines
Schott Cuisines
Schott Cuisines

هنا قام المصمم باستخدام ألواح من الخشب الطبيعي في السقف كعنصر مميز في الديكور مع توزيع سبوتات الضوء على السقف وعلى ظهر الخزانات العلوية لتوفير الإضاءة الكافية لمستخدم المطبخ بشكل عملي مثالي.

9-استغلال الحوائط المائلة لتصميم رائع

Paris 7, blackStones blackStones مطبخ
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

قد تكون بعض الصفات الاستثنائية التي تميز الفراغات فرصة جيدة لتميز الديكور، فهنا استغل المصمم الحائط المائل على جانب المطبخ لصنع خزانات فريدة الشكل لرص الأدوات بشكل جمالي متدرج.

10- الرخام ليس فقط لسطح الطاولات

Hoogpoort, Hélène Van Marcke Hélène Van Marcke مطبخ
Hélène Van Marcke

Hélène Van Marcke
Hélène Van Marcke
Hélène Van Marcke

وأخيرًا نجد هذا الاختيار الأنيق عن طريق امتداد الرخام المستخدم في سطح طاولة المطبخ ليشمل الحائط الخلفي بشكل مبهر الجمال، كما تم استغلاله أيضًا عن طريق تثبيت رف لحمل أدوات المطبخ عليه بشكل جميل.

أما هنا قتجد 45 تصميم لوحدات المطابخ بإمكانك تنفيذها لمطبخ أكثر عملية.

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