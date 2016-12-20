هل تحلم بمطبخ إقتصادي رائع التصميم؟ 10 مطابخ ستحقق حلمك

المطبخ هو أحد الفراغات الرئيسية في المنزل والتي يتكلف إنشاءها الكثير من المواد والأدوات والأموال، لذا فإن تصميمه لابد وأن يكون على درجة عالية من المراعاة للميزانية المالية المراد إنفاقها فيه.
واليوم أتينا لكم في Homify بمجموعة من المطابخ التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة من تصميم أنيق وجذاب مع تكلفة اقتصادية مناسبة مع توظيف لكل العناصر الموجودة في المطبخ.
فإذا كنت تحلم بمطبخ يحقق هذه المعادلة، هيا بنا لنرى كيف يمكنك تحقيق هذا الحلم في عشرة مطابخ مثالية:
اللون الأصفر هو لون جذاب مشرق مستمد من شعاع الشمس الذي يوحي بالحيوية والانطلاق، وهذا المطبخ قد حقق معادلة الجمال عن طريق اختيار هذا اللون الجذاب ليكون البطل في التصميم ثم استكمل الديكور باستخدام مقاعد اقتصادية جميلة الشكل وبسيطة مع ستارة رقيقة على النافذة.
في المطابخ المفتوحة هناك تحد آخر يضاف إلى تحديات التصميم وهو تجانس المطبخ واندماجه في المنزل بشكل جيد.
وهنا استطاع المصمم أن يحقق هذه المعادلة بنجاح باستخدام الخشب اللامع في الأرضيات المشتركة مع استخدامه في تجليد جزء من الحوائط وفي طاولة الجزيرة وسط المطبخ، مع استخدام الأكريليك في الخزانات باللون الأبيض.
اللون الرمادي المحايد هو لون جميل للفراغات ذات التصميمات العصرية البسيطة، كما نرى في هذا المطبخ فإن هذا اللون هو الذي وفر للمطبخ شكلًا بسيطًا عصريًا وقد استخدم في الخزانات العلوية باللون الفاتح، مع استخدامه باللون الداكن في الخزانات السفلية، ولكسر توحد اللون استخدم المصمم اللون الأبيض لسطح الطاولة وسيراميك الحوائط مع بعض المقابض اللامعة .
أما عن هذا المطبخ المميز الذي يتضح أنه منشأ في مكان متواضع التكاليف فإن المصمم قد تعامل بذكاء مع الظروف المحيطة، فنراه استغل حوائط الطوب الداخلية وتم دهانها باللون الأبيض مع وضع لوحة كتابة كبيرة في الحائط المجاور لتغطية الطوب وللاستخدام اليومي أيضًا.
ومع استخدام مصابيح سقف مميزة الشكل متناسبة مع التصميم العملي فإن التصميم قد اكتمل شكله الجمالي الاقتصادي المميز.
انتعاش اللون الأزرق دائمًا ما يتناسب مع طراز البحر المتوسط لما به من استخدام للألون بنقوشات جميلة ومريحة للعبن، وفي هذا المطبخ نستطيع أن نلحظ الأثر الجمالي الرائع لاستخدام هذا اللون بدون الحاجة للتكلف في المواد أو التفاصيل.. فقط هو اللون الأزرق الجميل مع بعض لمسات الديكور الخفيفة وأصبح عندنا مطبخًا فريدًا.
مادة الميكروسيمنت من المواد الاقتصادية الرائعة التي توفر استخدام الجرانيت والرخام، وهنا قد تم استخدامها في سطح طاولة المطبخ فكانت النتيجة رائعة.
في هذا المطبخ ذو التصميم الناعم نجد أن التصميم قد حل مشكلة المساحة الصغيرة بطريقة عملية جميلة، فقد جمع كل عناصر المطبخ في جهة واحدة مع تنظيمها بشكل رائع، وتم فرد خزانات المطبخ على الحائط كله بكامل ارتفاع الفراغ مما وفر مساحة كبيرة للتخزين.
أما الجانب الجمالي فقد استخدم له اللون الوردي الرقيق مع مزهريات بنفسجية ومقعد بنفس اللون لاستكمال الشكل الساحر.
هنا قام المصمم باستخدام ألواح من الخشب الطبيعي في السقف كعنصر مميز في الديكور مع توزيع سبوتات الضوء على السقف وعلى ظهر الخزانات العلوية لتوفير الإضاءة الكافية لمستخدم المطبخ بشكل عملي مثالي.
قد تكون بعض الصفات الاستثنائية التي تميز الفراغات فرصة جيدة لتميز الديكور، فهنا استغل المصمم الحائط المائل على جانب المطبخ لصنع خزانات فريدة الشكل لرص الأدوات بشكل جمالي متدرج.
وأخيرًا نجد هذا الاختيار الأنيق عن طريق امتداد الرخام المستخدم في سطح طاولة المطبخ ليشمل الحائط الخلفي بشكل مبهر الجمال، كما تم استغلاله أيضًا عن طريق تثبيت رف لحمل أدوات المطبخ عليه بشكل جميل.
أما هنا قتجد 45 تصميم لوحدات المطابخ بإمكانك تنفيذها لمطبخ أكثر عملية.