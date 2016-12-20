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5 أفكار ملهمة للتغلب على مساحة الحمام الصغير

آية علم الدين آية علم الدين
INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio حمام
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تعتبر المساحات الصغيرة في المنازل هي أكبر التحديات التي تواجهها حتى تصل للتصميم المريح للعين والعملي في الاستخدام، ومن أهم الفراغات التي تواجه هذا التحدي هي الحمامات.

فالحمامات هي الفراغات التي لابد من توافر الراحة البصرية بها مع الراحة الوظيفية، لأنها فراغات تستخدم يوميًا ومن جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن الحفاظ على نظافتها هي عامل هام يتأثر بنجاح الديكور.

وهناك بعض الحيل البسيطة أو الطرق التي يستطيع بها المصمم أن يتحايل على المساحة الصغيرة حتى تبدو كبيرة باستخدام المرايات أو الألوان أو الاستغلال الجيد للمساحة بالأثاث، وهي ما سنستعرض منها خمس حيل في هذا الموضوع، فهيا بنا لنرى كيف يمكننا التحايل على المساحات الضيقة للحمامت ببعض الأفكار البسيطة:

1- الأبيض ملك الحلول

Appartement Chelsea, Atelier TO-AU Atelier TO-AU حمام
Atelier TO-AU

Appartement Chelsea

Atelier TO-AU
Atelier TO-AU
Atelier TO-AU

اللون الأبيض، ذلك اللون الساحر الذي يضفي على المساحات اتساعًا طبيعيًا وإنارة مستمدة من لونه المشرق، هو الحل المثالي لجميع الأوقات والتصميمات.

وفي هذا الحمام استطاع المصمم أن يضفى على الحمام اتساعًا بصريًا عندما استخدم الرخام الأبيض بتجزيعاته الرمادية الغنية والتي أضافت إلى الحمام صفة أخرى من الأناقة بالإذافة إلى الاتساع الذي أعطاه له اللون الأبيض المستخدم في الحوائط والسقف أيضًا.

2- الألوان الهادئة

Baño suite. Eséncia mediterranea, lauraStrada Interiors lauraStrada Interiors حمام
lauraStrada Interiors

lauraStrada Interiors
lauraStrada Interiors
lauraStrada Interiors

حتى وإن كان اختيارنا هو الألوان الكثيرة في الحمام نستطيع أن نتغلب على مشكلة المساحة الضيقة عن طريق استخدام الألوان الهادئة المريحة للعين، فهي تعطى الإيحاء بالاتساع والإنارة مع مزيج من الراحة في الاستخدام والشكل الجميل.

3- المساحات المفتوحة تحت الأثاث

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio حمام
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

في هذا الحمام نستطيع أن نرى كيف تغلب المصمم على المساحة الضيقة عن طريق فتح مجال الرؤية البصرية، وذلك باستخدام الخزانات الصغيرة تحت طاولة الحمام والتي سمحت بمساحة مفتوحة تحت الأحواض لتعطى الايحاء بالاتساع والرحابة في الفراغ.

أيضًا نلاحظ أن استخدام الألوان المبهجة لم يعق اللمسة التي أراد المصمم وضعها وذلك لأنه استخدم الخشب الفاتح اللون مع مرايا كبيرة عاكسة فوق الأحواض.

4- الأشكال المبتكرة في الأثاث

La casa ideale per un single, giovane e colorata, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione حماممغاسل
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

من الحلول الجميلة والجديدة هي اختراع أو جلب أشكال مبتكرة في أثاث الحمام.

ففي هذا الحمام المبهج نرى أن المصمم اختار الحوض البيضاوي الحجري ذو القاعدة التى تشبه المدفأة و من فوقها وضعت مراية بشكل بيضاوي أيضًا، ولم يكف المصمم بذلك بل أنه اختار الشكل مائل لحوض الاستحمام مع توفير درجات للصعود، وأكمل الشكل الجمالي الرائع باستخدام الرخام ذو اللون البيج الفاتح الذي أعطى انطباعًا بالفخامة والرقي، وقد صمم الحائط بحيث يحوي داخله كوة مستطيلة لحمل الأشكال الزخرفية الأنيقة.

5- المرايات العاكسة والأكسسوارات اللامعة

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

المرايا هي واحدة من الطرق التقليدية ولكنها تظل عصرية وحديثة في التغلب على مساحة الحمام الضيقة، فانعكاس الضوء عليها يعطي انطباعًا بالاتساع والرحابة وذلك مع استخدام اللون الأبيض لتكملة المشهد، ومع اللمسة العصرية في الأكسسوارت اللامعة التي تعكس الضوء فتزيد من الشعور بالاتساع والجمال.

وهنا نجد أن المصمم قد اختار شكلًا زخرفيا متميزًا للجدار قد أضاف للقيمة الجمالية للحمام، مع الأرفف الزجاجية الجانبية للمرآة ومع الحوض على شكل بيضاوي مميز فوق الخزانة البيضاء ذات التضليعات العرضية في أبوابها.

لمزيد من الأفكار تجد هنا 14 لمسة مودرن لتصميم الحمامات الصغيرة

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