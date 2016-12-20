5 أفكار ملهمة للتغلب على مساحة الحمام الصغير

تعتبر المساحات الصغيرة في المنازل هي أكبر التحديات التي تواجهها حتى تصل للتصميم المريح للعين والعملي في الاستخدام، ومن أهم الفراغات التي تواجه هذا التحدي هي الحمامات.

فالحمامات هي الفراغات التي لابد من توافر الراحة البصرية بها مع الراحة الوظيفية، لأنها فراغات تستخدم يوميًا ومن جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أن الحفاظ على نظافتها هي عامل هام يتأثر بنجاح الديكور.

وهناك بعض الحيل البسيطة أو الطرق التي يستطيع بها المصمم أن يتحايل على المساحة الصغيرة حتى تبدو كبيرة باستخدام المرايات أو الألوان أو الاستغلال الجيد للمساحة بالأثاث، وهي ما سنستعرض منها خمس حيل في هذا الموضوع، فهيا بنا لنرى كيف يمكننا التحايل على المساحات الضيقة للحمامت ببعض الأفكار البسيطة: