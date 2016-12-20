15 فكرة متنوعة للإضاءة باستخدام بيت النور والسبوت

إن الإضاءة من العوامل الرئيسية في اكتمال التصميم الداخلي للمنزل، فمنزل ذو إضاءة غير مناسبة هو منزل غير مريح بل وأحيانًا يكون مصدرًا للطاقة السلبية.
لذا فإن دراسة الإضاءة وطرق تنفيذها بالشكل المثالي المتناسب مع طبيعة كل غرفة واستيعابها لهو أمر شديد الأهمية لديكور المنزل.
ومن وحدات الإضاءة وطرق تنفيذها الكثيرة اخترنا لكم اليوم بيت النور والسبوت لايت، أحد الطرق العصرية في إظهار الإضاءة بشكل جميل وساحر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فبيوت النور التي تنفذ في الغالب بالجبس أو ما يسمي معماريًا الGypsum board هي أحد الطرق الذكية والعصرية للإضاءة الغير مباشرة.
فما رأيك بجولة في عالم بيوت النور والسبوتات نرى فيها 15 فكرة جديدة لاستخدامهما؟ هيا بنا فورًا:
بيت النور عبارة عن اختلاف في مستويات السقف يخلق مساحة تصلح لأن تكون مكانًا يحمل الإضاءة غير المباشرة، والتي في الغالب تكون من نوع LED الموفرة في الطاقة والعالية في التأثير والتي تعطي أيضًا شكلًا جماليًا رائعاً.
ويتشكل بيت النور على هيئة أشكال كثيرة، منها المستطيل، إذا كان الفراغ مستطيلًا تحتها والذي يتناسب مع كل الطرز المعمارية كما نرى في هذه الصورة.
يمكننا إطلاق الخيال كما شئنا في تشكيل بيت النور عن طريق الانحناءات أو الأقواس أو الأشكال المركبة.
بيت النور ليس حكرًا استخدامه على الفراغات الكبيرة وإنما من الممكن أيضًا أن نستخدمه في الفراغات الصغيرة كالممرات والمطابخ والحمامات ، كما نرى هنا فإنه قد استخدم في الممر بلون أصفر رائع أعطى شكلًا مميزًا للتصميم.
وهنا في المطبخ الصغير نجد أنه قد كان كافيًا مع زوج من السبوتات عند الموقد ليوفر الإضاءة الممتازة مع الشكل الرائع.
بيت النور ليس قاصرًا أيضًا على طراز بعينه، فالبعض يظن أنه قاصر على الطراز الكلاسيكي فقط نظرًا للمسة الرومانسية التي يضفيها على الفراغ، ولكن هذا خطأ شائع، فهنا نجده قد اتخذ شكلًا مميزًا وجعل من الفراغ النيو كلاسيكي المائل للمودرن تصميمًا ساحرًا وجذابًا.
حتى مع وجود وحدة نجف كبيرة في منتصف الفراغ يمكننا الاستعانة ببيت النور للحفاظ على الإضاءة الجيدة، ولتوفير بدائل للاستخدامات المختلفة للفراغ وحسب راحة مستخدميه.
الجبس ليس وحده المنوط بصناعة بيت النور، فيمكننا استخدام المواد المختلفة كالخشب مثلًا لصناعة بيت النور والذي يعطي لمسة ممتازة أيضًا.
وهنا نجد الخشب قد استخدم بمساحة أوسع أعطت للشكل النهائي للفراغ تميزًا وسحرًا خاصة مع استخدام الأرضيات الخشبية للتلائم معه.
يمكننا استغلال بيت الستارة لجعله هو بيت النور أيضًا وبذلك نكون وفرنا شكلًا جماليًا ووظيفيًا رائعًا.
استخدام بيت النور في الإضاءة لايعني التكلف وإنما يمكننا استخدامه في الفراغات ذات التصميم البسيط عن طريق خط واحد في الفراغ ينبعث منه الضوء الغير مباشر الغامض.
استخدام الألوان المختلفة في الضوء أيضًا فكرة رائعة لتصميم فراغ غير اعتيادي.
أما عن السبوت لايت فهو وحدة الإضاءة الصغيرة ذات الضوء الخافت ، توزع بشكل متباين حسب التصميم وتوفر شكلًا جميلًا للفراغ.
توزع سبوتات النور على الفراغات بمسافات متساوية تختلف على حسب شدة إضاءة السبوت وهي تتراوح بين 100 سم و160 سم وأحيانًا تزيد أو تقل قليلًا.
هنا نرى أنها وزعت بشكل عادل في الفراغ بحيث توفر التصميم المطلوب.
تستخدم السبوتات في كل الفراغات أيضًا نظرًا لسهولتها ولأنها عملية و يمكن التحكم في عدد السبوتات المضاءة أو إطفاءها حسب الحاجة.
تصميم هذا الفراغ على الطراز الآسيوي لم يعق استخدام السبوتات في إضاءته بل زاده جمالًا وأناقة.
هنا استطاع المصمم أن يخلق تشكيلًا مميزًا على الحائط باستخدام السبوتات فهي عملية جدًا في هذا الغرض.
يمكن لوحدة السبوت نفسها أن تتخذ العديد من الأشكال، فهنا نجدها على الشكل المربع المزدوج.
وهنا على الشكل المربع الرباعي الذي يعطي شكلًا مختلفًا للسقف ويساعد على إظهار جمال التصميم.
استخدم المصمم السبوتات على عدة مستويات في هذا السقف وذلك لتوفير الإضاءة المناسبة حسب الاستخدام في المطبخ، فوضع السبوتات فوق الموقد مباشرة، ثم وزع السبوتات الصغيرة على ارتفاع أعلى لتكملة إضاءة المطبخ المفتوح.
أما عن أحجام السبوتات فيمكنها اتخاذ العديد من الأحجام حسب شدة الإضاءة المطلوبة، فهنا نجدها في شكل دائري صغير وكبير.
وهنا نجد أن السبوتات مختلفة الأحجام التي وزعت بشكل عشوائي صنعت من السقف شكلًا جماليًا يشبه السماء المرصعة بالنجوم.
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