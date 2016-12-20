الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 فكرة متنوعة للإضاءة باستخدام بيت النور والسبوت

آية علم الدين آية علم الدين
Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
Loading admin actions …

إن الإضاءة من العوامل الرئيسية في اكتمال التصميم الداخلي للمنزل، فمنزل ذو إضاءة غير مناسبة هو منزل غير مريح بل وأحيانًا يكون مصدرًا للطاقة السلبية.

لذا فإن دراسة الإضاءة وطرق تنفيذها بالشكل المثالي المتناسب مع طبيعة كل غرفة واستيعابها لهو أمر شديد الأهمية لديكور المنزل.

ومن وحدات الإضاءة وطرق تنفيذها الكثيرة اخترنا لكم اليوم بيت النور والسبوت لايت، أحد الطرق العصرية في إظهار الإضاءة بشكل جميل وساحر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فبيوت النور التي تنفذ في الغالب بالجبس أو ما يسمي معماريًا الGypsum board هي أحد الطرق الذكية والعصرية للإضاءة الغير مباشرة.

فما رأيك بجولة في عالم بيوت النور والسبوتات نرى فيها 15 فكرة جديدة لاستخدامهما؟ هيا بنا فورًا:

1- بيت النور المستطيل في الفراغات الكبيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بيت النور عبارة عن اختلاف في مستويات السقف يخلق مساحة تصلح لأن تكون مكانًا يحمل الإضاءة غير المباشرة، والتي في الغالب تكون من نوع LED الموفرة في الطاقة والعالية في التأثير والتي تعطي أيضًا شكلًا جماليًا رائعاً.

تصلح لجميع الطرازات

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

ويتشكل بيت النور على هيئة أشكال كثيرة، منها المستطيل، إذا كان الفراغ مستطيلًا تحتها والذي يتناسب مع كل الطرز المعمارية كما نرى في هذه الصورة.

2- يمكن تشكيله بأشكال مختلفة

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

يمكننا إطلاق الخيال كما شئنا في تشكيل بيت النور عن طريق الانحناءات أو الأقواس أو الأشكال المركبة.

وهنا أيضًا

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة السفرة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

3- يمكن استخدامه في الممرات أيضًا

INDEPENDANT HOUSE DESIGNED IN A MINIMALISTIC ORNAMENTAL STYLE,INDEPENDENT HOUSE AT HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE غرفة المعيشة MDF White
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

بيت النور ليس حكرًا استخدامه على الفراغات الكبيرة وإنما من الممكن أيضًا أن نستخدمه في الفراغات الصغيرة كالممرات والمطابخ والحمامات ، كما نرى هنا فإنه قد استخدم في الممر بلون أصفر رائع أعطى شكلًا مميزًا للتصميم.

وفي المطابخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وهنا في المطبخ الصغير نجد أنه قد كان كافيًا مع زوج من السبوتات عند الموقد ليوفر الإضاءة الممتازة مع الشكل الرائع.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

4- الطراز النيو كلاسيك يناسبه استخدام بيت النور بشدة

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة المعيشة
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

بيت النور ليس قاصرًا أيضًا على طراز بعينه، فالبعض يظن أنه قاصر على الطراز الكلاسيكي فقط نظرًا للمسة الرومانسية التي يضفيها على الفراغ، ولكن هذا خطأ شائع، فهنا نجده قد اتخذ شكلًا مميزًا وجعل من الفراغ النيو كلاسيكي المائل للمودرن تصميمًا ساحرًا وجذابًا.

5- حتى مع وجود النجف

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

حتى مع وجود وحدة نجف كبيرة في منتصف الفراغ يمكننا الاستعانة ببيت النور للحفاظ على الإضاءة الجيدة، ولتوفير بدائل للاستخدامات المختلفة للفراغ وحسب راحة مستخدميه.

6- يمكن استخدام مواد أخرى في تصنيعه

residential interiors, Studio Polygon Studio Polygon غرفة نومديكورات واكسسوارات خشب Brown
Studio Polygon

Studio Polygon
Studio Polygon
Studio Polygon

الجبس ليس وحده المنوط بصناعة بيت النور، فيمكننا استخدام المواد المختلفة كالخشب مثلًا لصناعة بيت النور والذي يعطي لمسة ممتازة أيضًا.

والخشب هنا أيضًا

大東の家その２, アトリエ スピノザ アトリエ スピノザ غرفة نوم
アトリエ スピノザ

アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ
アトリエ スピノザ

وهنا نجد الخشب قد استخدم بمساحة أوسع أعطت للشكل النهائي للفراغ تميزًا وسحرًا خاصة مع استخدام الأرضيات الخشبية للتلائم معه.

7- بيت النور هو بيت الستارة

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

يمكننا استغلال بيت الستارة لجعله هو بيت النور أيضًا وبذلك نكون وفرنا شكلًا جماليًا ووظيفيًا رائعًا.

8- خط واحد بمنتهى البساطة

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

استخدام بيت النور في الإضاءة لايعني التكلف وإنما يمكننا استخدامه في الفراغات ذات التصميم البسيط عن طريق خط واحد في الفراغ ينبعث منه الضوء الغير مباشر الغامض.

9- بيت النور بألوان مختلفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام الألوان المختلفة في الضوء أيضًا فكرة رائعة لتصميم فراغ غير اعتيادي.

10- السبوت لايت

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة Beige
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

أما عن السبوت لايت فهو وحدة الإضاءة الصغيرة ذات الضوء الخافت ، توزع بشكل متباين حسب التصميم وتوفر شكلًا جميلًا للفراغ.

مسافات نموذجية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

توزع سبوتات النور على الفراغات بمسافات متساوية تختلف على حسب شدة إضاءة السبوت وهي تتراوح بين 100 سم و160 سم وأحيانًا تزيد أو تقل قليلًا.

وهنا أيضًا مسافات عادلة لتوزيع السبوتات

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

هنا نرى أنها وزعت بشكل عادل في الفراغ بحيث توفر التصميم المطلوب.

11- السبوت لايت في كل الفراغات

REFORMA EM APARTAMENTO CONSTRUÍDO A MAIS DE 50 ANOS., Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados مطبخ
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

تستخدم السبوتات في كل الفراغات أيضًا نظرًا لسهولتها ولأنها عملية و يمكن التحكم في عدد السبوتات المضاءة أو إطفاءها حسب الحاجة.

يمكن الاعتماد عليه وحده في الفراغات الصغيرة

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

12- يصلح لكل الطرز أيضُا

Eclectic Apartment, The Orange Lane The Orange Lane غرفة المعيشة
The Orange Lane

Eclectic Apartment

The Orange Lane
The Orange Lane
The Orange Lane

تصميم هذا الفراغ على الطراز الآسيوي لم يعق استخدام السبوتات في إضاءته بل زاده جمالًا وأناقة.

13- التصميم باستخدام السبوت لايت

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

هنا استطاع المصمم أن يخلق تشكيلًا مميزًا على الحائط باستخدام السبوتات فهي عملية جدًا في هذا الغرض.

14- أشكال مختلفة للسبوت لايت

AVIVIA, BOSQUES DE LAS LOMAS, Hat Diseño Hat Diseño غرفة الميديا
Hat Diseño

Hat Diseño
Hat Diseño
Hat Diseño

يمكن لوحدة السبوت نفسها أن تتخذ العديد من الأشكال، فهنا نجدها على الشكل المربع المزدوج.

السبوت لايت الرباعي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وهنا على الشكل المربع الرباعي الذي يعطي شكلًا مختلفًا للسقف ويساعد على إظهار جمال التصميم.

على عدة مستويات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدم المصمم السبوتات على عدة مستويات في هذا السقف وذلك لتوفير الإضاءة المناسبة حسب الاستخدام في المطبخ، فوضع السبوتات فوق الموقد مباشرة، ثم وزع السبوتات الصغيرة على ارتفاع أعلى لتكملة إضاءة المطبخ المفتوح.

15- أحجام مختلفة للسبوت لايت

Departamento Campos Eliseo, Diseño Integral En Madera S.A de C.V. Diseño Integral En Madera S.A de C.V. غرفة المعيشة
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

أما عن أحجام السبوتات فيمكنها اتخاذ العديد من الأحجام حسب شدة الإضاءة المطلوبة، فهنا نجدها في شكل دائري صغير وكبير.

سماء مليئة بالنجوم باستخدام السبوت لايت

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

وهنا نجد أن السبوتات مختلفة الأحجام التي وزعت بشكل عشوائي صنعت من السقف شكلًا جماليًا يشبه السماء المرصعة بالنجوم.

إذا أعجبتك هذه التشكيلات لإضاءة الأسقف يمكنك أيضًا الاطلاع على 13 تصميم إضاءة لجعل سقف الغرفة يبدو رائع

5 حلول لتجديد المطابخ سوف تملأ عقلك بالأفكار
أي هذه الاستخدمات وجدته أكثر أناقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً