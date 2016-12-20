15 فكرة متنوعة للإضاءة باستخدام بيت النور والسبوت

إن الإضاءة من العوامل الرئيسية في اكتمال التصميم الداخلي للمنزل، فمنزل ذو إضاءة غير مناسبة هو منزل غير مريح بل وأحيانًا يكون مصدرًا للطاقة السلبية.

لذا فإن دراسة الإضاءة وطرق تنفيذها بالشكل المثالي المتناسب مع طبيعة كل غرفة واستيعابها لهو أمر شديد الأهمية لديكور المنزل.

ومن وحدات الإضاءة وطرق تنفيذها الكثيرة اخترنا لكم اليوم بيت النور والسبوت لايت، أحد الطرق العصرية في إظهار الإضاءة بشكل جميل وساحر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فبيوت النور التي تنفذ في الغالب بالجبس أو ما يسمي معماريًا الGypsum board هي أحد الطرق الذكية والعصرية للإضاءة الغير مباشرة.

فما رأيك بجولة في عالم بيوت النور والسبوتات نرى فيها 15 فكرة جديدة لاستخدامهما؟ هيا بنا فورًا: