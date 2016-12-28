10 أفكار مبتكرة تضيء بها مدخل بيتك

ننغمس كثيراً في التفاصيل المعمارية عند تصميم واجهة منزل الأحلام ظناً منا أن كل هذه التفاصيل سوف يكون لها تأثيراً ساحراً على انطباع الزوار والمارة، فمن منا لا يطمح في أن يلقى منزله إعجاب الجميع؟ هذا الظن في محله فحقاً لكل عنصر دور هام للغاية على تكوين الواجهة والنتيجة النهائية و لكن بين الكتل والفتحات نغفل عن بعض اللمسات المؤثرة تأثيراً صريحاً على الشكل النهائي منها أهمية إبراز المخل عن باقي الكتل، ولكي تصل إلى هذا الهدف الذي لا يبدو سهلاً من خلال تطبيق خطوة واحدة فيمكنك إتباع نصيحة المتخصصين في إظهار جمال مدخلك مستعيناً بالإضاءة. في الوهلة الأولى قد لا يبدو هذا الأمر كافياً ولكن عندما نعرض لك بعض الأفكار المبتكرة في تنفيذ هذا المفهوم بلا شك سوف تقتنع بمدى قوة تأثير الإضاءة على أي تصميم.
أبسط الأساليب هي أكثرها قوة أحياناً فمثل هذا التصميم يحقق الهدف بلا المعاناة في مرحلة التصميم.هذا السقف ليس من الهيكل الأساسي كما نرى ومع ذلك فوجوده أصبح أساسياً لما يضيف من جاذبية تجاه المدخل. هذا التصميم يعطي الأمل للجميع في إمكانية إدخال عنصر الإضاءة بسهولة في أي مرحلة من مراحل التصميم، فقط تأكد أن السقف لا يطغى أو يغير من تكوين التصميم المعماري.
السلم في المدخل هو عنصر جاذب لأي مدخل، فمن أهم أهداف تصميم المدخل بعناصر مميزة وإضاءة جذابة و لفت الإنتباه إلى المدخل، والسلم يحقق ذلك في لمح البصر. ولكن عملياً إن لم يكن السلم مضيء ربما تواجه مشاكل جسيمة ليلاً لكي تصل إلى منزلك بلا حوادث، فمهما كنت تظن أنك على دراية تامة بكل الخطوات السليمة سوف تواجه أياماً لست بكامل تركيزك لذا وجود إضاءة في السلم ليس رفاهية. إذا أردت أن تتميز بطريقة توزيع الإضاءة يمكن أن تخفيها أسفل الدرج كما نرى في هذا التصميم المبتكر.
التصميم المعماري الحداثي المبسط مثل ما نراه هنا لا يحتاج إلى أفكار كثيرة تشوه المشهد الرائع لكي لا يطغى عنصر على آخر فيفقد التصميم رونقه، لذا في هذه الحالة يجب الإلتزام بإضاءة مبسطة للغاية حتي وإن إكتفيت بوحدة إضاءة مسلطة على المدخل.
من الأفكار الحديثة في إضاءة السلم هو وضع وحدات إضاءة موجهة أعلى الدرجات ولكن من أحد التحديات التي سوف تواجهك هو أن لكي تأخذ هذا القرار عليك أن تبدأ في تحقيقها عند المراحل الأولى من المشروع، أي قبل إنشاء السلم النهائي لكي تتمكن من إيجاد مخارج كهربائية في كل الدرجات.
البعض منا يبحث عن كل ما هو جديد و مختلف لكي يثير دهشة وفضول الجميع، و هؤلاء لن يكتفوا بأفكار تقليدية لجذب الانتباه في اتجاه المدخل. لا بد وأن سكان هذا المنزل من هذه الفئة المميزة حتى يقوم المصمم هنا بتنفيذ هذه الفكرة الفريدة من نوعها، السلم الخشبي يعلو إضاءة غير مباشرة لكي تشعر وأنت على مشارف المدخل كأنك تطفو على سلالم طائرة.
مثل هذا التوزيع في الإضاءة يخلق توازن في الواجهة الغير سيمترية لأنك إن قمت بإضاءة المدخل وحده سوف يبدو المدخل ضعيف التصميم.
يعد هذا التصميم عبقرياً فبالرغم من تكوين المنزل من كتلة واحدة إلا أن المنزل لم يخلو من الإبداع في أي من تفاصيله فالمدخل هو أول ما تقع عليه عينك لوجود إضاءة على شكل برواز فيكون المدخل هو العنصر الجاذب الأساسي والأوحد في هذا التصميم التبسيطي.
لا يوجد قيود في توزيع الإضاءة عند المدخل فمن الممكن أن تكون الإضاءة بجانب المدخل كافية ولا تزال تجذب الإنتباه إلى المدخل أيضاً. إن كانت واجهة منزلك تحتوي على جدارية مميزة لم لا تسلط الضوء عليها؟ إتبع هذه النصيحة مع مراعاة أن يكون توزيع الإضاءة كافي لينير المدخل أيضاً.
مثل هذا التصميم تطلب دراسة دقيقة و توزيع الإضاءة خارجياً بعناية مع مراعاة الواجهة في إظهار الإضاءة الداخلية في تجانس مع الإضاءة الخارجية، والنتيجة لهذه الدراسة هو تصميم متكامل لم نرى مثله من قبل فقد شكلت الإضاءة هنا جزء أساسي من التصميم المعماري وهو أمر لم نعتد رؤيته.
لمن يملكون حدائق أمامية تؤدي إلى المدخل يمكنكم الاكتفاء بإضاءة الحديقة كما نرى لمسار مضيء وانطباع مختلف.
في هذا المقال تعرفنا على كيفية إبراز المدخل الخارجي، لذا لنتعرف على أفكار مبتكرة تصمم بها مدخل بيتك داخلياً أسلوب مميز!