10 أفكار مبتكرة تضيء بها مدخل بيتك

ننغمس كثيراً في التفاصيل المعمارية عند تصميم واجهة منزل الأحلام ظناً منا أن كل هذه التفاصيل سوف يكون لها تأثيراً ساحراً على انطباع الزوار والمارة، فمن منا لا يطمح في أن يلقى منزله إعجاب الجميع؟ هذا الظن في محله فحقاً لكل عنصر دور هام للغاية على تكوين الواجهة والنتيجة النهائية و لكن بين الكتل والفتحات نغفل عن بعض اللمسات المؤثرة تأثيراً صريحاً على الشكل النهائي منها أهمية إبراز المخل عن باقي الكتل، ولكي تصل إلى هذا الهدف الذي لا يبدو سهلاً من خلال تطبيق خطوة واحدة فيمكنك إتباع نصيحة المتخصصين في إظهار جمال مدخلك مستعيناً بالإضاءة. في الوهلة الأولى قد لا يبدو هذا الأمر كافياً ولكن عندما نعرض لك بعض الأفكار المبتكرة في تنفيذ هذا المفهوم بلا شك سوف تقتنع بمدى قوة تأثير الإضاءة على أي تصميم.