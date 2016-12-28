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10 أفكار مبتكرة تضيء بها مدخل بيتك

shereen gouda shereen gouda
El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá منازل
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ننغمس كثيراً في التفاصيل المعمارية عند تصميم واجهة منزل الأحلام ظناً منا أن كل هذه التفاصيل سوف يكون لها تأثيراً ساحراً على انطباع الزوار والمارة، فمن منا لا يطمح في أن يلقى منزله إعجاب الجميع؟ هذا الظن في محله فحقاً لكل عنصر دور هام للغاية على تكوين الواجهة والنتيجة النهائية و لكن بين الكتل والفتحات نغفل عن بعض اللمسات المؤثرة تأثيراً صريحاً على الشكل النهائي منها أهمية إبراز المخل عن باقي الكتل، ولكي تصل إلى هذا الهدف الذي لا يبدو سهلاً من خلال تطبيق خطوة واحدة فيمكنك إتباع نصيحة المتخصصين في إظهار جمال مدخلك مستعيناً بالإضاءة. في الوهلة الأولى قد لا يبدو هذا الأمر كافياً ولكن عندما نعرض لك بعض الأفكار المبتكرة في تنفيذ هذا المفهوم بلا شك سوف تقتنع بمدى قوة تأثير الإضاءة على أي تصميم.

1- توزيع إضاءات في مظلة المدخل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أبسط الأساليب هي أكثرها قوة أحياناً فمثل هذا التصميم يحقق الهدف بلا المعاناة في مرحلة التصميم.هذا السقف ليس من الهيكل الأساسي كما نرى ومع ذلك فوجوده أصبح أساسياً لما يضيف من جاذبية تجاه المدخل. هذا التصميم يعطي الأمل للجميع في إمكانية إدخال عنصر الإضاءة بسهولة في أي مرحلة من مراحل التصميم، فقط تأكد أن السقف لا يطغى أو يغير من تكوين التصميم المعماري.

2- إضاءة أسفل السلم

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

السلم في المدخل هو عنصر جاذب لأي مدخل، فمن أهم أهداف تصميم المدخل بعناصر مميزة وإضاءة جذابة و لفت الإنتباه إلى المدخل، والسلم يحقق ذلك في لمح البصر. ولكن عملياً إن لم يكن السلم مضيء ربما تواجه مشاكل جسيمة ليلاً لكي تصل إلى منزلك بلا حوادث، فمهما كنت تظن أنك على دراية تامة بكل الخطوات السليمة سوف تواجه أياماً لست بكامل تركيزك لذا وجود إضاءة في السلم ليس رفاهية. إذا أردت أن تتميز بطريقة توزيع الإضاءة يمكن أن تخفيها أسفل الدرج كما نرى في هذا التصميم المبتكر.

3- وحدات إضاءة جذابة

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá منازل
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

التصميم المعماري الحداثي المبسط مثل ما نراه هنا لا يحتاج إلى أفكار كثيرة تشوه المشهد الرائع لكي لا يطغى عنصر على آخر فيفقد التصميم رونقه، لذا في هذه الحالة يجب الإلتزام بإضاءة مبسطة للغاية حتي وإن إكتفيت بوحدة إضاءة مسلطة على المدخل.

4- إضاءة أعلى درجات المدخل

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

من الأفكار الحديثة في إضاءة السلم هو وضع وحدات إضاءة موجهة أعلى الدرجات ولكن من أحد التحديات التي سوف تواجهك هو أن لكي تأخذ هذا القرار عليك أن تبدأ في تحقيقها عند المراحل الأولى من المشروع، أي قبل إنشاء السلم النهائي لكي تتمكن من إيجاد مخارج كهربائية في كل الدرجات.

5- السلم الطائر المضيء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

البعض منا يبحث عن كل ما هو جديد و مختلف لكي يثير دهشة وفضول الجميع، و هؤلاء لن يكتفوا بأفكار تقليدية لجذب الانتباه في اتجاه المدخل. لا بد وأن سكان هذا المنزل من هذه الفئة المميزة حتى يقوم المصمم هنا بتنفيذ هذه الفكرة الفريدة من نوعها، السلم الخشبي يعلو إضاءة غير مباشرة لكي تشعر وأنت على مشارف المدخل كأنك تطفو على سلالم طائرة.

6- تكرار توزيع الإضاءات الموجهة على جدران المدخل

La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

مثل هذا التوزيع في الإضاءة يخلق توازن في الواجهة الغير سيمترية لأنك إن قمت بإضاءة المدخل وحده سوف يبدو المدخل ضعيف التصميم.

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7- إضاءة متخفية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

يعد هذا التصميم عبقرياً فبالرغم من تكوين المنزل من كتلة واحدة إلا أن المنزل لم يخلو من الإبداع في أي من تفاصيله فالمدخل هو أول ما تقع عليه عينك لوجود إضاءة على شكل برواز فيكون المدخل هو العنصر الجاذب الأساسي والأوحد في هذا التصميم التبسيطي.

8- إضاءة لجذب الإنتباه إلى التصميم المميز

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

لا يوجد قيود في توزيع الإضاءة عند المدخل فمن الممكن أن تكون الإضاءة بجانب المدخل كافية ولا تزال تجذب الإنتباه إلى المدخل أيضاً. إن كانت واجهة منزلك تحتوي على جدارية مميزة لم لا تسلط الضوء عليها؟ إتبع هذه النصيحة مع مراعاة أن يكون توزيع الإضاءة كافي لينير المدخل أيضاً.

9- إضاءة داخاية متكاملة مع الإضاءة الداخلية

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

مثل هذا التصميم تطلب دراسة دقيقة و توزيع الإضاءة خارجياً بعناية مع مراعاة الواجهة في إظهار الإضاءة الداخلية في تجانس مع الإضاءة الخارجية، والنتيجة لهذه الدراسة هو تصميم متكامل لم نرى مثله من قبل فقد شكلت الإضاءة هنا جزء أساسي من التصميم المعماري وهو أمر لم نعتد رؤيته.

10-إضاءة الحديقة كافية أحياناً

Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2 Santos Arquitetura منازل طوب
Santos Arquitetura

Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

لمن يملكون حدائق أمامية تؤدي إلى المدخل يمكنكم الاكتفاء بإضاءة الحديقة كما نرى لمسار مضيء وانطباع مختلف.

في هذا المقال تعرفنا على كيفية إبراز المدخل الخارجي، لذا لنتعرف على أفكار مبتكرة تصمم بها مدخل بيتك داخلياً أسلوب مميز!

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