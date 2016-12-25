20 تصميم لاسرة غرفة النوم..ستسحرك

مقالنا اليوم سيعجب فئة كبيرة من القراء لأنه يتناول تصاميم لغرف النوم ونماذج متنوعه من الأسِرة. السرير في غرفة النوم هو محور الغرفة وأساسها وهو الذي يعطي التصميم الأكبر في الغرفة، وتختلف تصاميم الأسرة حسب عدة عوامل، مساحة الغرفة، الأنماط والأشكال، وبالطبع حسب الذوق الشخصي. في هذا المقال سنتعرف على 20 تصميم مميز لغرف النوم والأسِرة… .ستلهمك