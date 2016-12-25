الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 تصميم لاسرة غرفة النوم..ستسحرك

Heba khlili Heba khlili
homify غرفة نوم
Loading admin actions …

مقالنا اليوم سيعجب فئة كبيرة من القراء لأنه يتناول تصاميم لغرف النوم ونماذج متنوعه من الأسِرة. السرير في غرفة النوم هو محور الغرفة وأساسها وهو الذي يعطي التصميم الأكبر في الغرفة، وتختلف تصاميم الأسرة حسب عدة عوامل، مساحة الغرفة، الأنماط والأشكال، وبالطبع حسب الذوق الشخصي. في هذا المقال سنتعرف على 20 تصميم مميز لغرف النوم والأسِرة… .ستلهمك

1. المريحة

homify غرفة نومديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

لمعلوماتك عزيزي القارئ أن اللون الرمادي الفاتح مع الأبيض من الألوان المناسبة جداً لغرف النوم، لأنها تبعث الكثير منن الراحة والهدوء.

2. الجريئة

Renovierung einer Villa am Stadtrand von Salzburg zu einem luxuriösen Wohn-Loft, Meissl Architects ZT GmbH Meissl Architects ZT GmbH غرفة نوم
Meissl Architects ZT GmbH

Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH
Meissl Architects ZT GmbH

تصميم مناسب لمحبي الجرأة. غرفة النوم مع حمام يفصلهما فقط جدار زجاجي، خصوصية اقل وجرأة اكبر.

3. التركوازية المعاصرة

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

تدرجات اللون الأزرق دائما مناسبة ودائما تعطي هدوء. التيركواز لون جديد أعطى حداثة للغرفة، ومع الإضافات النباتية الجميلة لجذع الشجرة المستخدم كتعلوقه لبعض الإكسسوارات خلف المرآة… زادت الغرفة سحر وجمال

4. المرايا

Suite Master, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة نوم
Movelvivo Interiores

Suite Master

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

تصميم لماع، مرايا هنا وهناك، حاجز بين الحمام غرفة النوم من المرايا، سرير بتصميم بسيط بلون ابيض، ومسند سرير من الجلد بلون الكراميل على جدار من المرايا… غرفة مشرقة دائما. 

5. الحلزوني

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

سيشعرك هذا التصميم بالدفء والخصوصية والراحة اللامحدودة، وستجعلك مسترخي وستنقي أفكارك.

6. البسيطة

Apartamento AT Centro Palma, ISLABAU constructora ISLABAU constructora غرفة نوم
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

اللون الأبيض لون الراحة والهدوء، لون مشرق وحيوي ويبعث على الاسترخاء في الليل والنشاط مع الإضاءة الطبيعية.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. متصلة مع الطبيعة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة نوم
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

لصباح منعش ونشيط، اختر غرفة نوم  بنافذة منخفضة وواسعه، الهواء والمنظر الطبيعي سيبعث النشاط والحيوية إليك.

8. الصفاء

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة نوم
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

صفاء نقاء نظافة، واكثر لوصف غرفة الأحلام، مع مصابيح بتصميم هندسي مميز خرج عن المألوف.

9. في وسط الغابة

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos غرفة نوم
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

هل تمنيت ان تنام ليلة واحدة في الغابة؟ كلنا حلمنا بذلك ولكن الخوف من اخطار الطبيعة يحول دون تلبية هذا الحلم… ..ليس بعد اليوم. صمم غرفة نومك في وسط الغابة، واجعل جدران الغرفة من الزجاج العاكس الذي يؤمن لك الخصوصية ويجعلك تستمتع بالطبيعه. 

10. السرير المعلق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم مناسب جدا لاستغلال المساحات العلوية والسفلية والجانبية للسرير، للخزن والدروج لحفظ الكتب والملابس وغيرها من المستلزمات، أي الحل المثالي للمساحات الصغيرة.

11. الثريا

Schlafen, Cocooninberlin Cocooninberlin غرفة نوم
Cocooninberlin

Cocooninberlin
Cocooninberlin
Cocooninberlin

فكرة ممتازة اذا كانت غرفة نومك بسيطة وبأثاث عادي، أن تضيف ثريا كلاسيكية التصميم، ستضفي لمسه أنيقه وجذابه للغرفة.

12. مع ستائر

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign غرفة نوم
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

طراز قديم للأسِرة، محاطة ستائر بشكل جميل، تعطي الكثير من الخصوصية والدفء.

13. خشبية

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة نوم أسمنت Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

جدران نصف خشبية نصف خرسانية، أرضيه خشبية، مع سرير كبير، مع مفرش بلون ابيض وداكن… سحر وتناسق للألوان.

14. خشبية حجرية

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

بجدران حجرية، وسرير خشبي مع مفارش بألوان الطبيعة الهادئة، وارضية خشبية… غرفة نوم متكاملة المواصفات

15. سرير مع مسند عالي

Bedroom homify غرفة نوم
homify

Bedroom

homify
homify
homify

سرير بمسند عالي يعطي الكثير الأناقة والفخامة لغرفة نومك. أسلوب المسند العالي مستمد من النمط الكلاسيكي والعصور القديمة.

16. السرير العملي

Proyecto de Vivienda Unifamiliar, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design غرفة نوم
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
DUE Architecture & Design

سرير خشبي في وسط الغرفة، قمة في البساطة والعملية، مع رف خلف السرير بدل عن الطاولة الجانبية للسرير، وبالتالي هو تصميم مناسب لغرف النوم الصغيرة.

17. لوحة فنية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما شاهدنا في التصميم السابق الرف الخلفي للسرير، في هذا التصميم بشكل اكبر واكثر عملية لاستخدامه لوضع الكتب وبعض الصور وبالطبع المصباح الليلي.

18. الملونة

LOFT IN MADRID 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN غرفة نوم
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

اذا كانت من محبي الألوان المفرحة، استخدم الأغطية الملونة للوسائد والمفارش، ستعطي بهجة وحيوية للغرفة. 

19. مع اللون الاخضر

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة نومأسرة نوم
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

اللون الأخضر هو لون الطبيعة والانتعاش، لذلك لا مانع من استخدام عدد قليل من النباتات الخضراء في غرفة النوم سيعطيها بيئة مميزة.

20. مع ورق الجدران

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

بورق الجدران يمكنك صنع العجائب، سرير حديدي عالي من العصر الريفي بلون اسود، يزينه بطريقة مبدعه ورق الجدران برسومات من الأدغال.

الأفكار الجميلة لا تنتهي… اخترع تصميمك الخاص وعش براحة تامة.

ننصحكم بقراءة المقال التالي كيف تجعل تصميم مطبخك مميزًا باستخدام الألوان؟

15 تصميم لمدخل منزلك
ما رأيك بهذا المقال؟ رايك يهمنا

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً