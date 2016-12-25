20 تصميم لاسرة غرفة النوم..ستسحرك

مقالنا اليوم سيعجب فئة كبيرة من القراء لأنه يتناول تصاميم لغرف النوم ونماذج متنوعه من الأسِرة. السرير في غرفة النوم هو محور الغرفة وأساسها وهو الذي يعطي التصميم الأكبر في الغرفة، وتختلف تصاميم الأسرة حسب عدة عوامل، مساحة الغرفة، الأنماط والأشكال، وبالطبع حسب الذوق الشخصي. في هذا المقال سنتعرف على 20 تصميم مميز لغرف النوم والأسِرة… .ستلهمك
لمعلوماتك عزيزي القارئ أن اللون الرمادي الفاتح مع الأبيض من الألوان المناسبة جداً لغرف النوم، لأنها تبعث الكثير منن الراحة والهدوء.
تصميم مناسب لمحبي الجرأة. غرفة النوم مع حمام يفصلهما فقط جدار زجاجي، خصوصية اقل وجرأة اكبر.
تدرجات اللون الأزرق دائما مناسبة ودائما تعطي هدوء. التيركواز لون جديد أعطى حداثة للغرفة، ومع الإضافات النباتية الجميلة لجذع الشجرة المستخدم كتعلوقه لبعض الإكسسوارات خلف المرآة… زادت الغرفة سحر وجمال
تصميم لماع، مرايا هنا وهناك، حاجز بين الحمام غرفة النوم من المرايا، سرير بتصميم بسيط بلون ابيض، ومسند سرير من الجلد بلون الكراميل على جدار من المرايا… غرفة مشرقة دائما.
سيشعرك هذا التصميم بالدفء والخصوصية والراحة اللامحدودة، وستجعلك مسترخي وستنقي أفكارك.
اللون الأبيض لون الراحة والهدوء، لون مشرق وحيوي ويبعث على الاسترخاء في الليل والنشاط مع الإضاءة الطبيعية.
لصباح منعش ونشيط، اختر غرفة نوم بنافذة منخفضة وواسعه، الهواء والمنظر الطبيعي سيبعث النشاط والحيوية إليك.
صفاء نقاء نظافة، واكثر لوصف غرفة الأحلام، مع مصابيح بتصميم هندسي مميز خرج عن المألوف.
هل تمنيت ان تنام ليلة واحدة في الغابة؟ كلنا حلمنا بذلك ولكن الخوف من اخطار الطبيعة يحول دون تلبية هذا الحلم… ..ليس بعد اليوم. صمم غرفة نومك في وسط الغابة، واجعل جدران الغرفة من الزجاج العاكس الذي يؤمن لك الخصوصية ويجعلك تستمتع بالطبيعه.
هذا التصميم مناسب جدا لاستغلال المساحات العلوية والسفلية والجانبية للسرير، للخزن والدروج لحفظ الكتب والملابس وغيرها من المستلزمات، أي الحل المثالي للمساحات الصغيرة.
فكرة ممتازة اذا كانت غرفة نومك بسيطة وبأثاث عادي، أن تضيف ثريا كلاسيكية التصميم، ستضفي لمسه أنيقه وجذابه للغرفة.
طراز قديم للأسِرة، محاطة ستائر بشكل جميل، تعطي الكثير من الخصوصية والدفء.
جدران نصف خشبية نصف خرسانية، أرضيه خشبية، مع سرير كبير، مع مفرش بلون ابيض وداكن… سحر وتناسق للألوان.
بجدران حجرية، وسرير خشبي مع مفارش بألوان الطبيعة الهادئة، وارضية خشبية… غرفة نوم متكاملة المواصفات
سرير بمسند عالي يعطي الكثير الأناقة والفخامة لغرفة نومك. أسلوب المسند العالي مستمد من النمط الكلاسيكي والعصور القديمة.
سرير خشبي في وسط الغرفة، قمة في البساطة والعملية، مع رف خلف السرير بدل عن الطاولة الجانبية للسرير، وبالتالي هو تصميم مناسب لغرف النوم الصغيرة.
كما شاهدنا في التصميم السابق الرف الخلفي للسرير، في هذا التصميم بشكل اكبر واكثر عملية لاستخدامه لوضع الكتب وبعض الصور وبالطبع المصباح الليلي.
اذا كانت من محبي الألوان المفرحة، استخدم الأغطية الملونة للوسائد والمفارش، ستعطي بهجة وحيوية للغرفة.
اللون الأخضر هو لون الطبيعة والانتعاش، لذلك لا مانع من استخدام عدد قليل من النباتات الخضراء في غرفة النوم سيعطيها بيئة مميزة.
بورق الجدران يمكنك صنع العجائب، سرير حديدي عالي من العصر الريفي بلون اسود، يزينه بطريقة مبدعه ورق الجدران برسومات من الأدغال.
الأفكار الجميلة لا تنتهي… اخترع تصميمك الخاص وعش براحة تامة.
ننصحكم بقراءة المقال التالي كيف تجعل تصميم مطبخك مميزًا باستخدام الألوان؟