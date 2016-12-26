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هذه الأفكارالجديدة ستلهمك لتصميم بار رائع لمطبخك

آية علم الدين آية علم الدين
Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
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المطابخ المفتوحة هي السمة العصرية التي تتسم بها المنازل الحديثة، وأهم مايميز هذه المطابخ المفتوحة على فراغات المعيشة أو السفرة في المنازل الجديدة هي الربط بين المطبخ وبين بقية المنزل عن طريق بار صغير أو كبير حسب الاحتياج التصميمي.

وهذا البار لابد أن يتخذ شكلًا مميزًا حتى يميز التصميم الحديث للمنزل، فهناك العديد من الأفكار مثل أن يكون البار منخفضًا أو مرتفعًا عن مستوى المطبخ وأن يتخذ أشكالًا جمالية دائرية أو مستقيمة وأن يتم تزيينه بالإضاءات المختلفة، مع وضع كراسي أمامه مثلًا.

كل هذه الأفكار وغيرها جمعناها لكم اليوم في هذا الموضوع الشيق عن أفكار مختلفة تجعل بار مطبخك المفتوح علامة مميزة في التصميم وإضافة له، فهيا بنا لنستكشف هذه الأفكار:

البار الخشبي التقليدي

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة المعيشة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

في هذا المطبخ المفتوح نرى أن المصمم اعتمد شكل البار التقليدي، فنجده قد صممه من ألواح الخشب الطبيعي والطوب المطلي باللون الأبيض مع وضع سطح من الرخام عليه لحمل الأكواب والأطباق.

ومع رص العديد من الكراسي الدائرية العالية بلا مساند، نشعر وكأننا في بار فندق لا في بار مطبخ صغير في منزل حديث.

البار المضئ

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

في هذا البار المميز نجد أن خيال المصمم الخصب قد ألهمه بأن يصنع البار نفسه من الأكريليك الشفاف مع تشكيله بشكل يماثل الرخام ذو التجزيعات الجمالية الجذابة، ثم وضع بداخله وحدات إضاءة فجائت النتيجة هذا البار الأصفر المضئ.

ومع هذه الفكرة المبتكرة لم يكن ينقص التصميم إلا ثلاثة وحدات صغيرة للإضاءة العلوية مع مقاعد تقليدية جميلة الشكل بمساند رفيعة.

بار من الرخام ومقاعد صفراء

Terraza Lomas de San Román , THE muebles THE muebles بلكونة أو شرفة
THE muebles

THE muebles
THE muebles
THE muebles

في هذا البار على مطبخ مفتوح في الفناء كان لابد من تصميم مناسب للمكان المفتوح، فنجد أن المصمم قد اختار الرخام لما له من قابلية لتحمل عوامل الجو الخارجية وشكل جمالي مميز في اللون الأخضر الهندي وبشكل على حرف L في واجهة البار، أما جسم البار نفسه فقد الخشب.

وأمام هذا الأخضر الجميل كان لابد من استخدام لون ملائم وهو الأصفر الهادئ في المقاعد المقابلة والتي أعطت تميزًا وجرأة تتناسب مع المكان المفتوح.

بار على طراز البحر المتوسط

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores بلكونة أو شرفة رخام Blue
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

البار ليس وحدة مستقلة بذاتها، ولكنه جزء من التصميم الكلي للمنزل، لذا فإنه لابد أن يتبع الطراز المستخدم في المنزل أو يكمله أو على أقل تقدير يتناسب معه.

ولدينا في هذا المطبخ الذي يتبع طراز البحر المتوسط بار مطبخ متناغم مع الطراز، فنجد أنه قد صنع من اللون الأبيض على شكل حرف L  في السطح وأحد الجوانب مع استخدام النقوشات الزرقاء المختلفة التي يتميز بها طراز البحر المتوسط ومع مقاعد بيضاء بسيطة تكمل الشكل الجمالي الدقيق.

بار عصري مختلف

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أما في هذا المنزل العصري فقد اختار المصمم شكلًا مخالفًا لما هو معتاد، فقد جعل البار من الأكريليك الأبيض اللامع على شكل ذو انحناءات مختلفة ومع مقاعد من اللون الأحمر الجذاب بقواعد فضية لامعة تتانسب مع وحدات الإضاءة الفضية والمدخنة الفضية الجميلة .

سقف البار المميز

Diseño de cocina, om-a arquitectura y diseño om-a arquitectura y diseño مطبخ
om-a arquitectura y diseño

om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño

هنا نجد أن البار قد اتخذ شكلًا مختلفًا في تميزه، فقد تميز عن طريق تشكيل السقف أعلاه.

فالبار نفسه قد اتخذ شكلًا تصميميًا تقليديًا من الجرانيت والأكريليك الأبيض و أمامه كراسي على شكل شبك أبيض جميل الشكل، ولكن هذا ليس كل شئ.

فالسقف الذي يعلو البار هو الشئ المميز عن طريق تصميم ذو مستويات عديدة موزعة عليه سبوتات الضوء المربعة بشكل متناسب وتتدلى منه المدخنة الفضية بشكل جميل.

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حيث الخشب والجلد معًا

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau مطبخ
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

هنا نجد أن أبطال المشهد ليسا إلا الخشب والجلد، فالخشب الطبيعي ذو الملمس الخشن والشكل الطبيعي المميز هو الذي أعطى للبار شكلًا غريبًا مع استخدام المقاعد المكسوة بالجلد الطبيعي أصبح لدينا بار ذو طراز ريفي حديث.

بار وجزيرة مطبخ في آن واحد

Modern meets Edwardian. Rencraft مطبخ
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

أما هنا فقد اتخذ البار وظيفة مزدوجة عن طريق وضع الموقد في منتصفه مع مساحته الكبيرة التي أهلته ليكون جزيرة مطبخ تستخدم لأغراض عديدة منها إعداد الطعام عليه و استخدامه كطاولة طعام  بالإضافة إلى استخدامه كبار وقت الحاجة.

وقد استخدمت فيه الألوان الهادئة المريحة للعين من الأبيض والأزرق الجميل مع تشكيلات كلاسيكية بسيطة في خشب الخزانات.

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أي هذه الأفكار ستنفذه في بار مطبخك؟

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