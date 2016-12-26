هذه الأفكارالجديدة ستلهمك لتصميم بار رائع لمطبخك

المطابخ المفتوحة هي السمة العصرية التي تتسم بها المنازل الحديثة، وأهم مايميز هذه المطابخ المفتوحة على فراغات المعيشة أو السفرة في المنازل الجديدة هي الربط بين المطبخ وبين بقية المنزل عن طريق بار صغير أو كبير حسب الاحتياج التصميمي.
وهذا البار لابد أن يتخذ شكلًا مميزًا حتى يميز التصميم الحديث للمنزل، فهناك العديد من الأفكار مثل أن يكون البار منخفضًا أو مرتفعًا عن مستوى المطبخ وأن يتخذ أشكالًا جمالية دائرية أو مستقيمة وأن يتم تزيينه بالإضاءات المختلفة، مع وضع كراسي أمامه مثلًا.
كل هذه الأفكار وغيرها جمعناها لكم اليوم في هذا الموضوع الشيق عن أفكار مختلفة تجعل بار مطبخك المفتوح علامة مميزة في التصميم وإضافة له، فهيا بنا لنستكشف هذه الأفكار:
في هذا المطبخ المفتوح نرى أن المصمم اعتمد شكل البار التقليدي، فنجده قد صممه من ألواح الخشب الطبيعي والطوب المطلي باللون الأبيض مع وضع سطح من الرخام عليه لحمل الأكواب والأطباق.
ومع رص العديد من الكراسي الدائرية العالية بلا مساند، نشعر وكأننا في بار فندق لا في بار مطبخ صغير في منزل حديث.
في هذا البار المميز نجد أن خيال المصمم الخصب قد ألهمه بأن يصنع البار نفسه من الأكريليك الشفاف مع تشكيله بشكل يماثل الرخام ذو التجزيعات الجمالية الجذابة، ثم وضع بداخله وحدات إضاءة فجائت النتيجة هذا البار الأصفر المضئ.
ومع هذه الفكرة المبتكرة لم يكن ينقص التصميم إلا ثلاثة وحدات صغيرة للإضاءة العلوية مع مقاعد تقليدية جميلة الشكل بمساند رفيعة.
في هذا البار على مطبخ مفتوح في الفناء كان لابد من تصميم مناسب للمكان المفتوح، فنجد أن المصمم قد اختار الرخام لما له من قابلية لتحمل عوامل الجو الخارجية وشكل جمالي مميز في اللون الأخضر الهندي وبشكل على حرف L في واجهة البار، أما جسم البار نفسه فقد الخشب.
وأمام هذا الأخضر الجميل كان لابد من استخدام لون ملائم وهو الأصفر الهادئ في المقاعد المقابلة والتي أعطت تميزًا وجرأة تتناسب مع المكان المفتوح.
البار ليس وحدة مستقلة بذاتها، ولكنه جزء من التصميم الكلي للمنزل، لذا فإنه لابد أن يتبع الطراز المستخدم في المنزل أو يكمله أو على أقل تقدير يتناسب معه.
ولدينا في هذا المطبخ الذي يتبع طراز البحر المتوسط بار مطبخ متناغم مع الطراز، فنجد أنه قد صنع من اللون الأبيض على شكل حرف L في السطح وأحد الجوانب مع استخدام النقوشات الزرقاء المختلفة التي يتميز بها طراز البحر المتوسط ومع مقاعد بيضاء بسيطة تكمل الشكل الجمالي الدقيق.
أما في هذا المنزل العصري فقد اختار المصمم شكلًا مخالفًا لما هو معتاد، فقد جعل البار من الأكريليك الأبيض اللامع على شكل ذو انحناءات مختلفة ومع مقاعد من اللون الأحمر الجذاب بقواعد فضية لامعة تتانسب مع وحدات الإضاءة الفضية والمدخنة الفضية الجميلة .
هنا نجد أن البار قد اتخذ شكلًا مختلفًا في تميزه، فقد تميز عن طريق تشكيل السقف أعلاه.
فالبار نفسه قد اتخذ شكلًا تصميميًا تقليديًا من الجرانيت والأكريليك الأبيض و أمامه كراسي على شكل شبك أبيض جميل الشكل، ولكن هذا ليس كل شئ.
فالسقف الذي يعلو البار هو الشئ المميز عن طريق تصميم ذو مستويات عديدة موزعة عليه سبوتات الضوء المربعة بشكل متناسب وتتدلى منه المدخنة الفضية بشكل جميل.
هنا نجد أن أبطال المشهد ليسا إلا الخشب والجلد، فالخشب الطبيعي ذو الملمس الخشن والشكل الطبيعي المميز هو الذي أعطى للبار شكلًا غريبًا مع استخدام المقاعد المكسوة بالجلد الطبيعي أصبح لدينا بار ذو طراز ريفي حديث.
أما هنا فقد اتخذ البار وظيفة مزدوجة عن طريق وضع الموقد في منتصفه مع مساحته الكبيرة التي أهلته ليكون جزيرة مطبخ تستخدم لأغراض عديدة منها إعداد الطعام عليه و استخدامه كطاولة طعام بالإضافة إلى استخدامه كبار وقت الحاجة.
وقد استخدمت فيه الألوان الهادئة المريحة للعين من الأبيض والأزرق الجميل مع تشكيلات كلاسيكية بسيطة في خشب الخزانات.
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