هذه الأفكارالجديدة ستلهمك لتصميم بار رائع لمطبخك

المطابخ المفتوحة هي السمة العصرية التي تتسم بها المنازل الحديثة، وأهم مايميز هذه المطابخ المفتوحة على فراغات المعيشة أو السفرة في المنازل الجديدة هي الربط بين المطبخ وبين بقية المنزل عن طريق بار صغير أو كبير حسب الاحتياج التصميمي.

وهذا البار لابد أن يتخذ شكلًا مميزًا حتى يميز التصميم الحديث للمنزل، فهناك العديد من الأفكار مثل أن يكون البار منخفضًا أو مرتفعًا عن مستوى المطبخ وأن يتخذ أشكالًا جمالية دائرية أو مستقيمة وأن يتم تزيينه بالإضاءات المختلفة، مع وضع كراسي أمامه مثلًا.

كل هذه الأفكار وغيرها جمعناها لكم اليوم في هذا الموضوع الشيق عن أفكار مختلفة تجعل بار مطبخك المفتوح علامة مميزة في التصميم وإضافة له، فهيا بنا لنستكشف هذه الأفكار: