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10 أفكار لمداخل المنازل ستجعلك ترغب في تجديد مدخل منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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ليست كل المنازل تحتمل وضع قطعة أثاث مميزة في المدخل، فبعض المنازل العصرية تتطلب أثاثًا أكثر عملية.

ولهذه المنازل أتينا لكم بالحل عن طريق هذا التشكيل في الحائط الذي يسمح باستخدامه كشماعات للمعاطف وفي نفس الوقت يحقق شكلًا مميزًا في المدخل، وقد صنع من اللونين الأسود والأبيض لمزيد من العملية، وعلى يمينه نجد ألواح الخشب العمودية باللون الفاتح لاستكمال الديكور العملي الرائع.

1- الطراز الاستوائي لمدخل فريد

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

من الأفكارالمبتكرة في المداخل، إعطاء المدخل لمسات من طراز مختلف مثل الطراز الاستوائي كما نرى في هذا المدخل باستخدام الخشب الطبيعي في السلالم والأبواب مع أطر الحوائط والسقف التي أضفت لمسة من التميز.

كما نرى أن الزخارف الملونة بالألوان الدافئة قد أضافت لتميز المدخل وإبراز الطراز الاستوائي فيه أكثر.

2-الإضاءة والأثاث المميز

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

بهذه الثريا الكلاسيكية المميزة فوق الأريكة المستديرة رمادية اللون الجذابة اختار المصمم أن يلفت الأنظار في هذا المدخل الرمادي المحايد، مع إكمال التصميم الجديد بالكثير من اللون الرمادي المحايد في الحوائط وسجاد الأرضية مع بعض من الأبيض المشرق.

كل هذه التفاصيل صنعت مدخلًا متميزًا متناغمًا مع بقية المنزل.

3- المدخل العملي لمنزل عصري

Reforma de apartamento en dos plantas, A Estrada, Pontevedra, Ameneiros Rey | HH arquitectos Ameneiros Rey | HH arquitectos الممر والمدخل
Ameneiros Rey | HH arquitectos

Ameneiros Rey | HH arquitectos
Ameneiros Rey | HH arquitectos
Ameneiros Rey | HH arquitectos

ليست كل المنازل تحتمل وضع قطعة أثاث مميزة في المدخل، فبعض المنازل العصرية تتطلب أثاثًا أكثر عملية.

ولهذه المنازل أتينا لكم بالحل عن طريق هذا التشكيل في الحائط الذي يسمح باستخدامه كشماعات للمعاطف وفي نفس الوقت يحقق شكلًا مميزًا في المدخل، وقد صنع من اللونين الأسود والأبيض لمزيد من العملية، وعلى يمينه نجد ألواح الخشب العمودية باللون الفاتح لاستكمال الديكور العملي الرائع.

4- الزهور الرقيقة في المقدمة

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

في هذا المدخل نجد أن المصمم اختار الحل الرومانسي في مقدمة المنزل عن طريق استقبال الزائرين بالورود البيضاء الجميلة الموضوعة في أسبتة من الخوص الطبيعي ذو الشكل النقي.

ولإظهار الجمال الطبيعي نجد أن الحوائط والأثاث من حول الزهور كلها باللون الأبيض.

5- المرايا البيضاوية مع الأباجورة

homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

homify
homify
homify

أما في هذا المدخل اللامع نجد أن المصمم جعل الأرضية الرخامية اللامعة هي المكون الأساسي وقد أكمل لمعة المدخل بالمرايا على شكل بيضاوي ذو إطار خشبي أنيق مع طاولة استقبال صغيرة (كونسول) تزينه أباجورة بسيطة الشكل عصرية.

6- الأريكة الكلاسيكية لمزيد من الأناقة

Entrance Hallway Roselind Wilson Design سلالم وأروقة مقاعد hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

الطراز النيو الكلاسيكي بالطبع هو الأكثر أناقة وجاذبية في المنازل الحديثة خاصة إذا استخدم بالنسب واللمسات المناسبة له كما نرى في هذا المدخل الذي اختار الأريكة ذات النقوشات الكلاسيكية لتكون هي العنصر الجاذب في المدخل وقد توائمت معها ألوان الحوائط واللوحات في الخلفية ليصنعوا مدخلًا ذو ديكور أنيق.

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7- الدرج للترحيب

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

درج السلم من أكثر علامات الترحيب والحفاوة في المنزل، ووجوده في المدخل رسالة من صاحبه للزائرين بأنهم مرحب بهم في منزله، ومع هذا الزجاج الشفاف الذي استخدم في درابزين السلم والذي أضاف للمعان والتألق في التصميم لا يسعنا إلا أن نحب هذا المدخل.

8- ورق الحائط ذو النقوشات المبهرة

T-801, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

أما عن هذا المدخل الفريد فنجد أن ورق الحائط ذو النقوشات المبهرة والألوان الدافئة صنع لمسة من الدفء على المدخل وقد استكملها اللون الأحمرفي طاولة الاستقبال (الكونسول) ومعها المرايا الصغيرة ذات الإطار الزخرفي من الخشب الداكن الأنيق.

9- مكتبة صغيرة مع بعض الأكسسوارت

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

أما هنا فنجد أن التميز جاء على طريقة جديدة ألا وهي الكتب، فقد وضع المصمم في المدخل مكتبة بارتفاع منخفض وقد رص بداخلها مجموعة من الكتب القيمة جميلة الشكل أضفت روحًا من الغموض والسحر على المدخل، وأكمل الجمال التصميمي ببعض الأكسسوارات والبراويز المنمقة على الحائط.

10- وحدة إضاءة مميزة الشكل لجذب الأنظار

Un appartement d’écrivain- Paris- 2e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

أما في هذا المدخل العصري الجميل نرى أن طبيعة المنزل المعمارية قد خدمت التصميم الداخلي عن طريق الشرفة في مقابل المدخل والتي استطاع المصمم أن يضع عليها ستارة شفافة توحي بالرومانسية والغموض، مع ثريا ذات شكل جذاب عصري لامع في السقف و مقعد من الجلد الأسود الأنيق في المقدمة.

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