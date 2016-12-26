10 أفكار لمداخل المنازل ستجعلك ترغب في تجديد مدخل منزلك

من الأفكارالمبتكرة في المداخل، إعطاء المدخل لمسات من طراز مختلف مثل الطراز الاستوائي كما نرى في هذا المدخل باستخدام الخشب الطبيعي في السلالم والأبواب مع أطر الحوائط والسقف التي أضفت لمسة من التميز.

كما نرى أن الزخارف الملونة بالألوان الدافئة قد أضافت لتميز المدخل وإبراز الطراز الاستوائي فيه أكثر.