10 أفكار لمداخل المنازل ستجعلك ترغب في تجديد مدخل منزلك

ليست كل المنازل تحتمل وضع قطعة أثاث مميزة في المدخل، فبعض المنازل العصرية تتطلب أثاثًا أكثر عملية.
ولهذه المنازل أتينا لكم بالحل عن طريق هذا التشكيل في الحائط الذي يسمح باستخدامه كشماعات للمعاطف وفي نفس الوقت يحقق شكلًا مميزًا في المدخل، وقد صنع من اللونين الأسود والأبيض لمزيد من العملية، وعلى يمينه نجد ألواح الخشب العمودية باللون الفاتح لاستكمال الديكور العملي الرائع.
من الأفكارالمبتكرة في المداخل، إعطاء المدخل لمسات من طراز مختلف مثل الطراز الاستوائي كما نرى في هذا المدخل باستخدام الخشب الطبيعي في السلالم والأبواب مع أطر الحوائط والسقف التي أضفت لمسة من التميز.
كما نرى أن الزخارف الملونة بالألوان الدافئة قد أضافت لتميز المدخل وإبراز الطراز الاستوائي فيه أكثر.
بهذه الثريا الكلاسيكية المميزة فوق الأريكة المستديرة رمادية اللون الجذابة اختار المصمم أن يلفت الأنظار في هذا المدخل الرمادي المحايد، مع إكمال التصميم الجديد بالكثير من اللون الرمادي المحايد في الحوائط وسجاد الأرضية مع بعض من الأبيض المشرق.
كل هذه التفاصيل صنعت مدخلًا متميزًا متناغمًا مع بقية المنزل.
ليست كل المنازل تحتمل وضع قطعة أثاث مميزة في المدخل، فبعض المنازل العصرية تتطلب أثاثًا أكثر عملية.
ولهذه المنازل أتينا لكم بالحل عن طريق هذا التشكيل في الحائط الذي يسمح باستخدامه كشماعات للمعاطف وفي نفس الوقت يحقق شكلًا مميزًا في المدخل، وقد صنع من اللونين الأسود والأبيض لمزيد من العملية، وعلى يمينه نجد ألواح الخشب العمودية باللون الفاتح لاستكمال الديكور العملي الرائع.
في هذا المدخل نجد أن المصمم اختار الحل الرومانسي في مقدمة المنزل عن طريق استقبال الزائرين بالورود البيضاء الجميلة الموضوعة في أسبتة من الخوص الطبيعي ذو الشكل النقي.
ولإظهار الجمال الطبيعي نجد أن الحوائط والأثاث من حول الزهور كلها باللون الأبيض.
أما في هذا المدخل اللامع نجد أن المصمم جعل الأرضية الرخامية اللامعة هي المكون الأساسي وقد أكمل لمعة المدخل بالمرايا على شكل بيضاوي ذو إطار خشبي أنيق مع طاولة استقبال صغيرة (كونسول) تزينه أباجورة بسيطة الشكل عصرية.
الطراز النيو الكلاسيكي بالطبع هو الأكثر أناقة وجاذبية في المنازل الحديثة خاصة إذا استخدم بالنسب واللمسات المناسبة له كما نرى في هذا المدخل الذي اختار الأريكة ذات النقوشات الكلاسيكية لتكون هي العنصر الجاذب في المدخل وقد توائمت معها ألوان الحوائط واللوحات في الخلفية ليصنعوا مدخلًا ذو ديكور أنيق.
درج السلم من أكثر علامات الترحيب والحفاوة في المنزل، ووجوده في المدخل رسالة من صاحبه للزائرين بأنهم مرحب بهم في منزله، ومع هذا الزجاج الشفاف الذي استخدم في درابزين السلم والذي أضاف للمعان والتألق في التصميم لا يسعنا إلا أن نحب هذا المدخل.
أما عن هذا المدخل الفريد فنجد أن ورق الحائط ذو النقوشات المبهرة والألوان الدافئة صنع لمسة من الدفء على المدخل وقد استكملها اللون الأحمرفي طاولة الاستقبال (الكونسول) ومعها المرايا الصغيرة ذات الإطار الزخرفي من الخشب الداكن الأنيق.
أما هنا فنجد أن التميز جاء على طريقة جديدة ألا وهي الكتب، فقد وضع المصمم في المدخل مكتبة بارتفاع منخفض وقد رص بداخلها مجموعة من الكتب القيمة جميلة الشكل أضفت روحًا من الغموض والسحر على المدخل، وأكمل الجمال التصميمي ببعض الأكسسوارات والبراويز المنمقة على الحائط.
أما في هذا المدخل العصري الجميل نرى أن طبيعة المنزل المعمارية قد خدمت التصميم الداخلي عن طريق الشرفة في مقابل المدخل والتي استطاع المصمم أن يضع عليها ستارة شفافة توحي بالرومانسية والغموض، مع ثريا ذات شكل جذاب عصري لامع في السقف و مقعد من الجلد الأسود الأنيق في المقدمة.
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