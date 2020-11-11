20 فكرة مميزة لإضاءة السقف سوف تحتار أيهم الأجمل؟

للحصول على إضاءة مناسبة داخل المنزل لايعوزنا فقط اختيار طريقة الإضاءة سواءًا إضاءة جانبية أو علوية أو غير مباشرة، ولكننا نحتاج لأن نحدد طريقة التوزيع وشدة الإضاءة وكل ذلك نضعه في شكل ديكوري جذاب يليق بالطراز المستخدم في البيت ويكون خير معبر عن شخصيتنا في المنزل.
لذا فإن إضاءة السقف التي يعتمد عليها بشكل أساسي في إضاءة المنزل لها أهمية كبيرة ونصيب أكبر من الاهتمام في مرحلة التصميم.
واليوم أتينا لكم ب20 فكرة لتصميمات الإضاءة في الأسقف ستساعدكم على اختيار التصميم الأنسب والمسات الأساسية في إضاءة منازلكم فهيا بنا مباشرة إلى الأفكار:
في هذا التصميم الجميل ذو اللمحة العصرية نجد وحدة الإضاءة الرئيسية على شكل نجفة عصرية مدلاة من السقف تحمل لوني الأبيض والأسود تتلائم مع الألوان المستخدمة في الفراغ، كما نلاحظ وجود الإضاءة غير المباشرة في الحوائط عن طريق بيوت النور التي تعكس الضوء على أجزاء الحائط بشكل جميل.
أما في هذا المطبخ المفتوح نجد أن المصمم اختار الإضاءة المباشرة المتناسبة مع المطبخ، فنجده قد استخدم سبوتات النور المستطيلة الشكل المسلطة مباشرة على المطبخ أما الجزء المتصل ببقية المنزل فقد استخدم فيه بيت النور الأبيض غير المباشر.
في غرفة النوم الدافئة أمامنا نستطيع أن نرى كيف تعامل المصمم مع توزيع الضوء بشكل مثالي، فنجده في ظهر السرير قد وضع أربعة سبوتات صغيرة لإضاءة القراءة قبل النوم، ثم وزع سبوتات النور على السقف الرئيسي للغرفة بشكل منظم جميل ليكمل إضاءة الغرفة على شكل رائع.
مستطيل من الأكريليك الشفاف حوله إطارات خشبية داكنة اللون من نفس لون طاولة السفرة، مدلى من السقف على الطاولة مباشرة، هذا ما اختاره المصمم ليناسب إضاءة غرفة السفرة وليكون عنصر الجذب فيها وقد جاء التصميم بسيطً وعصريًا بشكل رائع.
وهنا نجد التميز عن طريق عمل ثلاثة مستويات من الجبس للسقف، سمحت بوجود بيوت النور بينها وزين آخر مستوى بالسبوتات الموزعة بشكل منتظم.
الشكل المموج ذو الانحناءات من الأشكال الجميلة التي يمكننا الاعتماد عليها في تميز شكل السقف وإضاءته بطريقة مناسبة عن طريق بيت النور، مع توزيع النجف في الأماكن الأهم في الفراغ، وهو ما منح غرفة المعيشة المعروضة أمامنا أروع الإطلالات.
في المطابخ، تحتاج الإضاءة لأن تكون مركزة على أماكن العمل بشكل متناسب، فهنا نجد الإضاءة عبارة عن مستطيل ملتف حول الجزيرة الصغيرة في منتصف المطبخ ليناسب منطقة العمل في المطبخ.
السلالم عامة من الفراغات التي تعطي فرصة كبيرة لإظهار مدي الجمال في تصميمها عن طريق الإضاءة، فالدرج الذي يعطي شعورًا بالترحاب والتدرج والغموض يسمح بتوزيع وحدات الإضاءة الصغيرة عليه، كما يمكن استكمال هذا الجمال في السقف عن طريق استخدام بعض وحدات الإضاءة التي في الدرج في السقف، خاصة إذا كان السقف من الخشب الطبيعي ذو الشكل الجميل كما نرى هنا.
الألوان الداكنة أيضًا تعطي شعورًا أكبر بالغموض والأناقة، فهنا استخدم المصمم وحدات إضاءة أكثر شدة لتنعكس على الزجاج في الدرابزين وتعطي إحساسًا بالتميز.
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في الممرات يمكن استخدام الإضاءة الشريطية من نوع الLED القوي ليتناسب مع شكل الممرات الطويلة.
يمكننا أيضًا وضع المصابيح بحيث تقترب من السقف ونوجه إضاءتها ناحيته فنحقق الإضاءة المطلوبة عن طريق انعكاس الضوء على السقف الأبيض وارتدادها على الغرفة مرة أخرى.. طريقة مبتكرة وذكية!
وهنا تشكيل من الجبس في المنتصف مع سبوتات صغيرة منتظمة بشكل دائري جذاب.
أما عن إضاءة الأسقف في الأفنية المفتوحة فلها العديد من الأوجه، يمكننا أن نستخدم الخشب الطبيعي كما في هذا السقف ونستخدم وحدات الإضاءة الشريطية بشكل متجانس مع اتجاهات ألواح الخشب.
وهنا في تصميم السقف ذو الأقواس المتماسة من الطوب الأحمر والذي يعتبر غريبًا ومبتكرًا فإننا نجد الإضاءة وزعت داخل إحداى الأقواس بشكل منتظم لتكون لنا سقفًا مميزًا وفريدًا.
أما في هذا المنزل العصري نجد الإضاءة عبارة عن شرائط من الLED في بيوت النور داخل السقف والحوائط الخشبية بشكل متصل، وهو الأمر أعطي للمنزل إبهارًا على قدر بساطته جميل الشكل مع السبوتات التقليدية في السقف الجبسي بجواره.
مربعات الخشب السوداء مع سبوتات النور الغائرة داخلها حل عملي لمنزل عصري أنيق وجديد.
دائرة من الستانلس ستيل الفضي اللامع في وسط الفراغ مع بعض السبوتات الدائرية بأحجام مختلفة مرصوصة بشكل عشوائي جعلت هذا السقف وكأنه يحوي سماء صغيرة مرصعة بالنجوم.. ديكور رائع لسقف غرفة المعيشة!
أما هذا الحمام قد تميز بأسلوب مختلف وهو الإضاءة المختفية في بيت النور العريض العالي عن مستوى السقف الطبيعي بمقدار كبير نوعًا حتى يعطي هذا الإحساس بالغموض والجمال في نفس الوقت.
في هذا السقف المائل استطاع المصمم بشكل ذكي استغلال الميول لعكس الإضاءات على الحائط مع استخدام الخشب اللامع الذي أضاف لشدة انعكاس الضوء فأعطى بريقًا مميزًا للفراغ.
الsky light أو الإضاءة السماوية المفتوحة رأسيًا على السماء تعطي شكلًا جذابًا للفراغات خاصًا لا نحتاج معه إلا بعض السبوتات والمصابيح التقليدية للإضاءة في الليل.
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