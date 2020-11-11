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20 فكرة مميزة لإضاءة السقف سوف تحتار أيهم الأجمل؟

آية علم الدين آية علم الدين
CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة الميديا
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للحصول على إضاءة مناسبة داخل المنزل لايعوزنا فقط اختيار طريقة الإضاءة سواءًا إضاءة جانبية أو علوية أو غير مباشرة، ولكننا نحتاج لأن نحدد طريقة التوزيع وشدة الإضاءة وكل ذلك نضعه في شكل ديكوري جذاب يليق بالطراز المستخدم في البيت ويكون خير معبر عن شخصيتنا في المنزل.

لذا فإن إضاءة السقف التي يعتمد عليها بشكل أساسي في إضاءة المنزل لها أهمية كبيرة ونصيب أكبر من الاهتمام في مرحلة التصميم.

واليوم أتينا لكم ب20 فكرة لتصميمات الإضاءة في الأسقف ستساعدكم على اختيار التصميم الأنسب والمسات الأساسية في إضاءة منازلكم فهيا بنا مباشرة إلى الأفكار:

1- الشكل العصري والألوان العصرية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم الجميل ذو اللمحة العصرية نجد وحدة الإضاءة الرئيسية على شكل نجفة عصرية مدلاة من السقف تحمل لوني الأبيض والأسود تتلائم مع الألوان المستخدمة في الفراغ، كما نلاحظ وجود الإضاءة غير المباشرة في الحوائط عن طريق بيوت النور التي تعكس الضوء على أجزاء الحائط بشكل جميل.

2- الإضاءة بسبوتات النور المباشرة

Molduras en el techo, AZD Diseño Interior AZD Diseño Interior مطبخ
AZD Diseño Interior

AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior
AZD Diseño Interior

أما في هذا المطبخ المفتوح نجد أن المصمم اختار الإضاءة المباشرة المتناسبة مع المطبخ، فنجده قد استخدم سبوتات النور المستطيلة الشكل المسلطة مباشرة  على المطبخ أما الجزء المتصل ببقية المنزل فقد استخدم فيه بيت النور الأبيض غير المباشر.

3- توزيع مناسب لكل جزء من الغرفة

PH A Las Nubes ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة نوم
ARCO Arquitectura Contemporánea

PH A Las Nubes

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

في غرفة النوم الدافئة أمامنا نستطيع أن نرى كيف تعامل المصمم مع توزيع الضوء بشكل مثالي، فنجده في ظهر السرير قد وضع أربعة سبوتات صغيرة لإضاءة القراءة قبل النوم، ثم وزع سبوتات النور على السقف الرئيسي للغرفة بشكل منظم جميل ليكمل إضاءة الغرفة  على شكل رائع.

4- الشكل المميز لوحدة الإضاءة فوق العنصر المميز

PH A Las Nubes ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

PH A Las Nubes

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

مستطيل من الأكريليك الشفاف حوله إطارات خشبية داكنة اللون من نفس لون طاولة السفرة، مدلى من السقف على الطاولة مباشرة، هذا ما اختاره المصمم ليناسب إضاءة غرفة السفرة وليكون عنصر الجذب فيها وقد جاء التصميم بسيطً وعصريًا بشكل رائع.

5- التشكيلات الجبسية في الأسقف مع السبوتات وبيوت النور

homify مطبخ المرو أو الكوارتز Beige
homify

homify
homify
homify

وهنا نجد التميز عن طريق عمل ثلاثة مستويات من الجبس للسقف، سمحت بوجود بيوت النور بينها وزين آخر مستوى بالسبوتات الموزعة بشكل منتظم.

6- التشكيلات الجبسية بانحناءات جميلة الشكل

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الشكل المموج ذو الانحناءات من الأشكال الجميلة التي يمكننا الاعتماد عليها في تميز شكل السقف وإضاءته بطريقة مناسبة عن طريق بيت النور، مع توزيع النجف في الأماكن الأهم في الفراغ، وهو ما منح غرفة المعيشة المعروضة أمامنا أروع الإطلالات.

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7- إضاءة مركزة في المطبخ

PH A Las Nubes ARCO Arquitectura Contemporánea مطبخ
ARCO Arquitectura Contemporánea

PH A Las Nubes

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

في المطابخ، تحتاج الإضاءة لأن تكون مركزة على أماكن العمل بشكل متناسب، فهنا نجد الإضاءة عبارة عن مستطيل ملتف حول الجزيرة الصغيرة في منتصف المطبخ ليناسب منطقة العمل في المطبخ.

8- إضاءة السلم ذات السحر الخاص

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

السلالم عامة من الفراغات التي تعطي فرصة كبيرة لإظهار مدي الجمال في تصميمها عن طريق الإضاءة، فالدرج الذي يعطي شعورًا بالترحاب والتدرج والغموض يسمح بتوزيع وحدات الإضاءة الصغيرة عليه، كما يمكن استكمال هذا الجمال في السقف عن طريق استخدام بعض وحدات الإضاءة التي في الدرج في السقف، خاصة إذا كان السقف من الخشب الطبيعي ذو الشكل الجميل كما نرى هنا.

9-السلم الرومانسي الداكن

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura الممر والمدخل
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الألوان الداكنة أيضًا تعطي شعورًا أكبر بالغموض والأناقة، فهنا استخدم المصمم وحدات إضاءة أكثر شدة لتنعكس على الزجاج في الدرابزين وتعطي إحساسًا بالتميز.

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10- الإضاءة في الممر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في الممرات يمكن استخدام الإضاءة الشريطية من نوع الLED القوي ليتناسب مع شكل الممرات الطويلة.

11- الإضاءة غير المباشرة على السقف

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

يمكننا أيضًا وضع المصابيح بحيث تقترب من السقف ونوجه إضاءتها ناحيته فنحقق الإضاءة المطلوبة عن طريق انعكاس الضوء على السقف الأبيض وارتدادها على الغرفة مرة أخرى.. طريقة مبتكرة وذكية!

12- دائرة في المنتصف تزينها السبوتات

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

وهنا تشكيل من الجبس في المنتصف مع سبوتات صغيرة منتظمة بشكل دائري جذاب.

13- الإضاءة الخارجية في السقف الخشبي

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto بلكونة أو شرفة
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

أما عن إضاءة الأسقف في الأفنية المفتوحة فلها العديد من الأوجه، يمكننا أن نستخدم الخشب الطبيعي كما في هذا السقف ونستخدم وحدات الإضاءة الشريطية بشكل متجانس مع اتجاهات ألواح الخشب.

14- الإضاءة مع غرابة تصميم السقف

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

وهنا في تصميم السقف ذو الأقواس المتماسة من الطوب الأحمر والذي يعتبر غريبًا ومبتكرًا فإننا نجد الإضاءة وزعت داخل إحداى الأقواس بشكل منتظم لتكون لنا سقفًا مميزًا وفريدًا.

15- شرائط الLED المبهرة مع السبوتات الدائرية المعتادة

RESIDENCE VILLA INTERIOR / ALMATY, Lenz Architects Lenz Architects غرفة الميديا
Lenz Architects

Lenz Architects
Lenz Architects
Lenz Architects

أما في هذا المنزل العصري نجد الإضاءة عبارة عن شرائط من الLED  في بيوت النور داخل السقف والحوائط الخشبية بشكل متصل، وهو الأمر أعطي للمنزل إبهارًا على قدر بساطته جميل الشكل مع السبوتات التقليدية في السقف الجبسي بجواره.

16- السقف الداكن مع بقع الضوء الأنيقة

AVIVIA, BOSQUES DE LAS LOMAS, Hat Diseño Hat Diseño غرفة الميديا
Hat Diseño

Hat Diseño
Hat Diseño
Hat Diseño

مربعات الخشب السوداء مع سبوتات النور الغائرة داخلها حل عملي لمنزل عصري أنيق وجديد.

17- سماء معدنية مرصعة في سقف الغرفة

The Sea House, Porth, Cornwall The Bazeley Partnership غرفة الميديا
The Bazeley Partnership

The Sea House, Porth, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

دائرة من الستانلس ستيل الفضي اللامع في وسط الفراغ مع بعض السبوتات الدائرية بأحجام مختلفة مرصوصة بشكل عشوائي جعلت هذا السقف وكأنه يحوي سماء صغيرة مرصعة بالنجوم.. ديكور رائع لسقف غرفة المعيشة!

18- إضاءة مستترة في الحمام تمنحه أناقة غير عادية

Under the Large Roof, Atelier HARETOKE Co., Ltd. Atelier HARETOKE Co., Ltd. حمام
Atelier HARETOKE Co., Ltd.

Atelier HARETOKE Co., Ltd.
Atelier HARETOKE Co., Ltd.
Atelier HARETOKE Co., Ltd.

أما هذا الحمام قد تميز بأسلوب مختلف وهو الإضاءة المختفية في بيت النور العريض العالي عن مستوى السقف الطبيعي بمقدار كبير نوعًا حتى يعطي هذا الإحساس بالغموض والجمال في نفس الوقت.

19- استغلال إنحناءات السقف لعكس الإضاءة المميزة

CASA RAÚL, DELSO ARQUITECTOS DELSO ARQUITECTOS غرفة المعيشة رخام Beige
DELSO ARQUITECTOS

DELSO ARQUITECTOS
DELSO ARQUITECTOS
DELSO ARQUITECTOS

في هذا السقف المائل استطاع المصمم بشكل ذكي استغلال الميول لعكس الإضاءات على الحائط مع استخدام الخشب اللامع الذي أضاف لشدة انعكاس الضوء فأعطى بريقًا مميزًا للفراغ.

20- إضاءة سماوية مع مساعدات من الإضاءة الصناعية

CASA RAÚL, DELSO ARQUITECTOS DELSO ARQUITECTOS مطبخ سيراميك Beige
DELSO ARQUITECTOS

DELSO ARQUITECTOS
DELSO ARQUITECTOS
DELSO ARQUITECTOS

الsky light  أو الإضاءة السماوية المفتوحة رأسيًا على السماء تعطي شكلًا جذابًا للفراغات خاصًا لا نحتاج معه إلا بعض السبوتات والمصابيح التقليدية للإضاءة في الليل.

إذا أعجبتك هذه الأفكار يمكنك الإطلاع أيضًا على 13 تصميم إضاءة لجعل سقف الغرفة يبدو رائع.

تعرف على التطبيقات المختلفة للإضاءة

تشطيب فيلا المعادي, الرواد العرب الرواد العرب منازل
الرواد العرب

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب
  • الإضاءة المنخفضة: هذا النوع من الإضاءة يقوم بدوره في توفير إنارة عامة للمساحات خاصة الداخلية، وهي تتمثل عادة في السبوتات والأباليك.
  • مصابيح السقف: مصابيح السقف هي الشكل الأكثر استخدامًا لإضاءة المنزل، سواء من خلال سبوتات ثابتة أو متحركة أو اللجوء إلى لمبات الليد والتي تعرف بالإضاءة الشريطية.
  • مصابيح الطاولة أو الأباجورات: هذا النوع من الإضاءة يوفر أجواء مريحة بأي غرفة تضيفه إليها، وهو شائع الاستخدام في غرف النوم وتحديدًا أعلى الكومود أو على الطاولات الجانبية لغرف المعيشة أو الطعام.
  • المصابيح الأرضية: هذه المصابيح تشبه الأباجورات لكنها تستند على قاعدة طويلة نسبيًا وتثبت على الأرض وتُزَيّن بها عادة الزوايا المختلفة من المنزل.
  • الثريات والمُعَلّقات: هذا النوع من الإضاءة يعد واحدًا من أكثر التركيبات إثارة، خاصة بتصاميمه المتنوعة التي تناسب مختلف الأنماط الديكورية.
25 برجولة خشبية ستحمسك لإنشاء واحدة في فناء منزلك بالتأكيد
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