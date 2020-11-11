20 فكرة مميزة لإضاءة السقف سوف تحتار أيهم الأجمل؟

للحصول على إضاءة مناسبة داخل المنزل لايعوزنا فقط اختيار طريقة الإضاءة سواءًا إضاءة جانبية أو علوية أو غير مباشرة، ولكننا نحتاج لأن نحدد طريقة التوزيع وشدة الإضاءة وكل ذلك نضعه في شكل ديكوري جذاب يليق بالطراز المستخدم في البيت ويكون خير معبر عن شخصيتنا في المنزل.

لذا فإن إضاءة السقف التي يعتمد عليها بشكل أساسي في إضاءة المنزل لها أهمية كبيرة ونصيب أكبر من الاهتمام في مرحلة التصميم.

واليوم أتينا لكم ب20 فكرة لتصميمات الإضاءة في الأسقف ستساعدكم على اختيار التصميم الأنسب والمسات الأساسية في إضاءة منازلكم فهيا بنا مباشرة إلى الأفكار: