10 أخطاء في الديكور لابد من تجنبها

إن تحقيق النجاح في توازن الألوان و في خصائص الأنماط المختلفة في ديكور المنزل هو مهمة صعبة، وقد تحتاج لمساعدة من مهندس معماري، أو مصمم الديكور داخلي، ليساعدك في اختيار مجموعة من العناصر والاكسسوارات، أو أن تستلهم أفكار من خلال فحص عدد من التصاميم.
في هذا المقال نريد أن نقدم لك المساعدة في جعل عملية ديكور سهلة وممتعه، وأيضا سنتطرق إلى تعريفك ببعض أخطاء الديكور والزخارف السيئة التي قد تقع فيها عند تزيين المنزل والتي سوف تظهر بشكل سيئ.
تعالوا نتعرف سويا على 10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها
بحديثنا عن الإضاءة، نريد التطرق إلى إضاءة المطبخ. المطبخ هو المنطقة الأكثر استخدام في المنزل. أثناء الطهي أنت بالتأكيد بحاجة إلى إضاءة جيدة عند استخدام المعدات. لهذا السبب، فإننا نوصي بأن تقوم بتثبيت إضاءة في المطبخ والاستفادة قدر المستطاع من ضوء النهار، لاستيعاب مصادر الضوء البديلة.
ليس فقط أشكال المعدات المستخدمة في الحمام والمطبخ هامة للزينة بل أيضا وظائفها، فالمعدات التي ليس لديها أي وظيفة أو لديها بنية عديمة الفائدة يمكنها أن تعطي تأثير غير مرغوب وتعكس إهمال قاطني المنزل، وستعتبر مجرد هدر للأموال. لذلك دائما من الأفضل ننصحك بالاهتمام بوظيفة القطع الإلكترونية، والمفروشات وملحقات حوض الاستحمام، والاهم أن تكون فعًاله وظيفيا.ً
المنتجات النسيجية سيئة الجودة التي تعطي حرارة لديكور الغرفة، كما يمكن أن تؤثر سلباً على أسلوب الزخرفة. وخاصة بالنسبة للمنتجات النسيجية المصنوعة من النايلون، فاختيارك من السجاد وأغطية الوسائد والستائر والشراشف وأغطية طاولة القهوة يجب أن يتماشى بشكل جيد مع التغيرات في المناخ، لهذا السبب نوصي عند اختيار المنسوجات اختيار نوعية جيدة للأقمشة ومناسبة لتزيين، وإلا فقد يحدث خللا في الغرفة.
في ديكور غرفة النوم، ويمكن النماذج الفاخرة تعتبر كحلم للكثير من الناس، ولكن أيضا يمكن أن يعتبر وجودها من احد عيوب الديكور. ينبغي في غرفة النوم اختيار جيد للإضاءة والتهوية ونظام التدفئة والفراش.
إذا كنت تخطط لركن القراءة في منزلك، كخطوة أولى في هذا الركن يجب التخطيط لأفضل طريقة لجعله مشرق. تسبب الإضاءة الخاطئة في الزاوية القراءة إزعاج للبصر وعدم الاستمتاع بالقراءة. كما يمكنك استشارة خبراء الإضاءة لمزيد من التفاصيل على الإضاءة الصحيحة.
اذا كنت تخطط لديكور منزلك، انتبه لهذه النقطة. وهي عدم الأكثر من العناصر الديكوريه ليس فقط لأنها ستأخذ مساحة بل أيضا ستجعلك لن تستمتع بكل قطعة بشكل منفرد، لذلك عند ديكور المنزل أنصحك باختيار العناصر التي لها وظيفية عملية وجمالية بنفس الوقت ولا تكثر منها، بالإضافة لذلك لا تستخدم عناصر صعبة الاستخدام.
يجب أن تكون حذر حول جودة المنتجات التي خترتها لديكور أنيق ووظيفي للمطبخ. ماذا عن التخلص من الأكواب البلاستيكية والصحون القديمة واختيار نماذج اكثر صحية؟
العين عندما تتحدث اللاتناسق في الديكور هو امر ملفت، وخاصة اذا كان واضح كما في الصورة، التي نشاهد فيها خطأ في أُسس التصميم وليس فقط في مكان قطعة اكسسوار. لاحظ معي عزيزي القارئ اللاتناسق بين الخزانة الخشبية المحفورة في الحائط، والتي هي فكرة ممتاز لاستغلال المساحات، ووجودها بجانب منصات التدفئة تلك، لا اعتقد أن أي عين ستقبل اللاتناسق هذا، أليس كذلك؟
الإضاءة لديكور صحي هو امر في غاية الأهمية. القاعدة الأولى لإضاءة ناجحة هو الاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي. لهذا السبب، يجب عليك البقاء بعيدا عن الهياكل التي تمنع الغرفة من الحصول على الضوء الطبيعي. قم بكل ما تستطيع للاستفادة من الضوء الطبيعي، والجو المنعش هو المفتاح الذهبي للزينة.
غالبا ما تستخدم المستودعات والمخازن لإخفاء ازدحام الأغراض، وللأسف لا يتم العناية بها كما يجب. لذلك، أكثر ملاءمة استخدام مستودع مع نظام رفوف ودروج مناسبة. ألا تفضل مناطق يتم الاحتفاظ بكل شيء في النظام وبطريقة صحية ونظيفة ومنظمة، بدلا من مناطق متفرقة ومزدحمة؟ لذلك يمكنك تنظيم مستودعك بنظام رفوف ودروج.
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