10 أخطاء في الديكور لابد من تجنبها

إن تحقيق النجاح في توازن الألوان و في خصائص الأنماط المختلفة في ديكور المنزل هو مهمة صعبة، وقد تحتاج لمساعدة من مهندس معماري، أو مصمم الديكور داخلي، ليساعدك في اختيار مجموعة من العناصر والاكسسوارات، أو أن تستلهم أفكار من خلال فحص عدد من التصاميم.

في هذا المقال نريد أن نقدم لك المساعدة في جعل عملية ديكور سهلة وممتعه، وأيضا سنتطرق إلى تعريفك ببعض أخطاء الديكور والزخارف السيئة التي قد تقع فيها عند تزيين المنزل والتي سوف تظهر بشكل سيئ.

تعالوا نتعرف سويا على 10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها