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10 أخطاء في الديكور لابد من تجنبها

Heba khlili Heba khlili
'Modernity in the woods' - North London residential refurbishment, SWM Interiors & Sourcing Ltd SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue
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إن تحقيق النجاح في توازن الألوان و في خصائص الأنماط المختلفة في ديكور المنزل هو مهمة صعبة، وقد تحتاج لمساعدة من مهندس معماري، أو مصمم الديكور داخلي، ليساعدك في اختيار مجموعة من العناصر والاكسسوارات، أو أن تستلهم أفكار من خلال فحص عدد من التصاميم.
في هذا المقال نريد أن نقدم لك المساعدة في جعل عملية ديكور سهلة وممتعه، وأيضا سنتطرق إلى تعريفك ببعض أخطاء الديكور والزخارف السيئة التي قد تقع فيها عند تزيين المنزل والتي سوف تظهر بشكل سيئ.

تعالوا نتعرف سويا على 10 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها

1. فشل الإضاءة في المطبخ

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

بحديثنا عن الإضاءة، نريد التطرق إلى إضاءة المطبخ. المطبخ هو المنطقة الأكثر استخدام في المنزل. أثناء الطهي أنت بالتأكيد بحاجة إلى إضاءة جيدة عند استخدام المعدات. لهذا السبب، فإننا نوصي بأن تقوم بتثبيت إضاءة في المطبخ والاستفادة قدر المستطاع من ضوء النهار، لاستيعاب مصادر الضوء البديلة.

2. المعدات العاطلة

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

ليس فقط أشكال المعدات المستخدمة في الحمام والمطبخ هامة للزينة بل أيضا وظائفها، فالمعدات التي ليس لديها أي وظيفة أو لديها بنية عديمة الفائدة يمكنها أن تعطي تأثير غير مرغوب وتعكس إهمال قاطني المنزل، وستعتبر مجرد هدر للأموال. لذلك دائما من الأفضل ننصحك بالاهتمام بوظيفة القطع الإلكترونية، والمفروشات وملحقات حوض الاستحمام، والاهم أن تكون فعًاله وظيفيا.ً

3. المنتجات النسيجية سيئة الجودة

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG غرفة نوم
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

المنتجات النسيجية سيئة الجودة التي تعطي حرارة لديكور الغرفة، كما يمكن أن تؤثر سلباً على أسلوب الزخرفة. وخاصة بالنسبة للمنتجات النسيجية المصنوعة من النايلون، فاختيارك من السجاد وأغطية الوسائد والستائر والشراشف وأغطية طاولة القهوة يجب أن يتماشى بشكل جيد مع التغيرات في المناخ، لهذا السبب نوصي عند اختيار المنسوجات اختيار نوعية جيدة للأقمشة ومناسبة لتزيين، وإلا فقد يحدث خللا في الغرفة.

4. المبالغة في ديكور غرفة النوم

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة نوم
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

في ديكور غرفة النوم، ويمكن النماذج الفاخرة تعتبر كحلم للكثير من الناس، ولكن أيضا يمكن أن يعتبر وجودها من احد عيوب الديكور. ينبغي في غرفة النوم اختيار جيد للإضاءة والتهوية ونظام التدفئة والفراش.

5. الإضاءة الخاطئة في زاوية القراءة

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Blue armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

إذا كنت تخطط لركن القراءة في منزلك، كخطوة أولى في هذا الركن يجب التخطيط لأفضل طريقة لجعله مشرق. تسبب الإضاءة الخاطئة في الزاوية القراءة إزعاج للبصر وعدم الاستمتاع بالقراءة. كما يمكنك استشارة خبراء الإضاءة لمزيد من التفاصيل على الإضاءة الصحيحة.

6. عناصر كثيرة

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

اذا كنت تخطط لديكور منزلك، انتبه لهذه النقطة. وهي عدم الأكثر من العناصر الديكوريه ليس فقط لأنها ستأخذ مساحة بل أيضا ستجعلك لن تستمتع بكل قطعة بشكل منفرد، لذلك عند ديكور المنزل أنصحك باختيار العناصر التي لها وظيفية عملية وجمالية بنفس الوقت ولا تكثر منها، بالإضافة لذلك لا تستخدم عناصر صعبة الاستخدام.

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7. أدوات مطبخ سيئة الجودة

homify غرفة السفرة
homify
homify

يجب أن تكون حذر حول جودة المنتجات التي خترتها لديكور أنيق ووظيفي للمطبخ. ماذا عن التخلص من الأكواب البلاستيكية والصحون القديمة واختيار نماذج اكثر صحية؟

9. اللاتناسق الملحوظ

homify حمام
homify

homify
homify
homify

العين عندما تتحدث اللاتناسق في الديكور هو امر ملفت، وخاصة اذا كان واضح كما في الصورة، التي نشاهد فيها خطأ في أُسس التصميم وليس فقط في مكان قطعة اكسسوار. لاحظ معي عزيزي القارئ اللاتناسق بين الخزانة الخشبية المحفورة في الحائط، والتي هي فكرة ممتاز لاستغلال المساحات، ووجودها بجانب منصات التدفئة تلك، لا اعتقد أن أي عين ستقبل اللاتناسق هذا، أليس كذلك؟

8. الهياكل التي تمنع الضوء الطبيعي

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

الإضاءة لديكور صحي هو امر في غاية الأهمية. القاعدة الأولى لإضاءة ناجحة هو الاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي. لهذا السبب، يجب عليك البقاء بعيدا عن الهياكل التي تمنع الغرفة من الحصول على الضوء الطبيعي. قم بكل ما تستطيع للاستفادة من الضوء الطبيعي، والجو المنعش هو المفتاح الذهبي للزينة.

10. تشتت المساحات في المستودعات والمخازن

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

غالبا ما تستخدم المستودعات والمخازن لإخفاء ازدحام الأغراض، وللأسف لا يتم العناية بها كما يجب. لذلك، أكثر ملاءمة استخدام مستودع مع نظام رفوف ودروج مناسبة. ألا تفضل مناطق يتم الاحتفاظ بكل شيء في النظام وبطريقة صحية ونظيفة ومنظمة، بدلا من مناطق متفرقة  ومزدحمة؟ لذلك يمكنك تنظيم مستودعك بنظام رفوف ودروج.

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هل وقعت في هذه الأخطاء الديكوريه؟

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