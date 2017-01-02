واجهة خارجية خادعة لفيلا جميلة

في فن الديكور تعتبر النظرة الأولى خادعة و لا يمكن أن نبني من خلالها انطباعاً عاماً بأي شكل و هوميفاي اليوم في جولة استكشافية لتصميم فيلا من إبداعات مكتب Kabaz للتصميم الداخلي ستبرهن لك أن التريث في اصدار الحكم على أي تصميم يكون بعد معاينته كاملاً و ليس من الواجهة فقط ..
الفيلا غامضة بنوافذها الكبيرة و محيطها الأبيض ، فلأول وهلة ستظن أنك أمام بيت ريفي مصنوع من مواد معاد تدويرها و بمجرد أن ترى في الواجهة سقف مصنوع من القش و خليط من بعض النباتات المصفرة سيتأكد لك ذلك، و لكن هل هذا كل شيء في تلك الفيلا التي يكتنفها الغموض من الخارج بألوانها الداكنة و سقفها المختلف ؟!
الإجابة في السطور القليلة المقبلة ..
المظهر من الخارج يعطينا انطباع متواضع عن الديكور المستخدم في تلك الفيلا التي تمتلك مدخلاً واسعاً، اللون الفاتح في الأرضيات جاء مناسباً للون الجدران و تم إحداث التباين في لون الجزء العلوي من الجدران ، و كذلك استخدام طبقة سميكة من القش في تغطية السقف يعطي انطباع بريفية الاستايل المستخدم هنا و لكن في المجمل التصميم من الخارج ليس بسيء فهو راعى تماماً محيطه الطبيعي و لم يحجب الرؤية عنه بالرغم من وجود مفاجآت عديدة في انتظارنا
ذلك التصميم يوجد به شيء عصري و حداثي بين الجدران و هذا بالرغم من وجود تشابه كبير بين المباني التلاصقة فيه و التي تؤكد ريفيته، و لكن لاحظ قليلاً الكراج كيف أنه يوجد به سيارة بورشة من أحدث الموديلات و هو دليل على الرقي في المستوى المادي الذي يؤكد لنا أن هناك ما سوف نراه بالداخل من تغير في النمط السائد بالخارج .
بعد الاقتراب أكثر من المنزل نلاحظ وجود نظام خلاب للإضاءة على الجدران و كذلك سقف الجلمون الذي أعطى شكلاً جميلاً من قريب ، كما أن الباحة الأمامية قد خصصت لجلسة عائلية دافئة تغوص في أحضان الطبيعة و الهدوء النفسي و هو ما أكده استخدام نباتات و زهور طبيعية تماماً من البنفسج الرائع
الصالون من الداخل عصري للغاية و جميل في كل شيء، الألوان و الإضاءة تصنع الكثير هنا، الستائر القماشية و الاخرى المعدنية قد حققتا نسبة كبيرة من الخصوصية المطلوبة لمزيد من الهدوء ، المنزل غامض من الخارج و لكنه دافيء و مريح للغاية من الداخل، و حدث تدرج في التنقل بين طرازات الديكور باقتدار ..
استخدام اكسسوارات و اباجورات من نفس لون المفروشات و الأثاث له أثر واضح على وحدة التصميم و كذلك استخدام الزهور نقل روح الطبيعة للداخل كما هي بالخارج .
المدفأة جاءت بتصميم مودرن بامتياز ، الشكل الجمالي في الرسم الهندسي الذي يغطيها أكثر من رائع، كما أن وجودها في هذا المكان غير معتاد ، فهي تكاد تكون ملتصقة بالتلفاز و بالمكتبة و الرفوف المتفرقة خلفها و لكنها محمية بهذا الإطار الداكن الذي يعمل كشفاط للهب و الدخان للخارج فبالتالي سيكون شكلها الجميل مفيد في التصميم و دفئها مستفاد منه كما أن لهيبها لن يخشى بفضل تلك التقنية و الإبداع في تصميم مدخنتها
مطبخ من أروع ما يكون به العديد من الوقفات التي يمكن أن نوضحها مثل الستائر المعدنية التي تنتشر في سائر نوافذ المنزل لضمان خصوصية أكبر ، و كذلك تصميم الجزيرة الوسطى الذي جاء برخام كبير في سطحها ليكون بمثابة بار و رف للتحضير أيضاً ، و تم فصل البوتوجاز و الخزانات لتكون في جوار الحائط لتعطي مساحة أكبر للوسط و تفيد بعدم التكدس في التصميم في جهة و احدة ، المصمم قام بتوزيع رائع و متساوي لكل عناصر المطبخ في الحقيقة و تناسق و تدرج فريد في الألوان الهادئة ..
استخدام نظام للإضاءة بهذا الشكل في السقف يعطيك تحكم كبير في توزيع الضوء و تغيير النمط في كل فترة ، و هذا للبعد عن الملل ، فأنت الآن تستطيع تحريك كل جزء في تلك اللمبات بكل سهولة على المكان الذي تريد في مطبخك ليبرز بشكل أفضل
استخدم في هذه الغرفة كل المكونات و الاكسسوارات الممكنة التي تدفعك للتركيز و الإلهام ، الألوان كان فيها الهاديء و فيها الساخن كالأحمر، المساحات المناسبة للتمشي موجودة و الإضاءة القوية فحدث عنها و لاحرج في كل الزوايا و تلك الغرفة تحديداً تطل على المحيط الاخضر الخارجي بشكل مباشر و اختيارها في هذا الموقع ممتاز للغاية ، باختصار غرفة متكاملة لانجاز عملك و دراساتك ..
انتشار كبير للموزاييك في الحوائط بلمعته الفريدة و شكلها الأرستقراطي الجذاب، هذا الحمام من أجمل ما يمكن في تنسيقه إلى جانب اكسسواراته ألوان و خامات جدرانه و ارضياته، التقسيم جاء بين الأكثر استخداماً من الناحية الرسمية ثم يتدرج للخصوصية أكثر، فالحوض في البداية ثم الكابينية ثم البانيو للاستحمام في النهاية و مع حامل المناشف ..
الحوض كان حوله باقة رائعة منا لإبداع المتمثلة في المرايا الضخمة و الفراغات التي احدثت في الحائط بمثابة رفوف لحمل المستحضرات و الاكسسوارات بأناقة دون فوضى ، و استخدمت الخزانات أسفل الحوض لتزيل أي سبب يمكن أن يحدث أي عبث في المشهد العام المرتب ..
هل كنت تتخيل أن سقف القش في الخارج سيكون أعلى غرفة سبا و جيم على أعلى مستوى، هذا هو الخداع الذي كنا نتحدث عنه منذ البداية ، جيم و سبا في بيتك الريفي الطراز في واجهته و العصري في غرفه إنه لأمر أشبه بالكوكتيل اللذيذ ، استخدم في الساونا و اضاءه ملهمة لأقصى درجة و بجوارها الموزاييك في الغرفة الأخرى كما أن الجيم تمتع بمساحة كبيرة في نشر الاجهزة بشكل مريح دون تكدس ..
أما الباب فكان مغطى بالزجاج بين مربعات الخشب ليزيد من الشعور بالمساحة و زيادة حس التحفيز الداخلي لدى من يتدرب مثل الإسلوب المتبع للتحفيز في كل المراكز الرياضية .
باختصار تصميم أكثر من رائع لفيلا الاحلام ..