واجهة خارجية خادعة لفيلا جميلة

في فن الديكور تعتبر النظرة الأولى خادعة و لا يمكن أن نبني من خلالها انطباعاً عاماً بأي شكل و هوميفاي اليوم في جولة استكشافية لتصميم فيلا من إبداعات مكتب Kabaz للتصميم الداخلي ستبرهن لك أن التريث في اصدار الحكم على أي تصميم يكون بعد معاينته كاملاً و ليس من الواجهة فقط ..

الفيلا غامضة بنوافذها الكبيرة و محيطها الأبيض ، فلأول وهلة ستظن أنك أمام بيت ريفي مصنوع من مواد معاد تدويرها و بمجرد أن ترى في الواجهة سقف مصنوع من القش و خليط من بعض النباتات المصفرة سيتأكد لك ذلك، و لكن هل هذا كل شيء في تلك الفيلا التي يكتنفها الغموض من الخارج بألوانها الداكنة و سقفها المختلف ؟!

الإجابة في السطور القليلة المقبلة ..