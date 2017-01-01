10 تصاميم مميزة لصنابير ومغاسل الحمام

تصميم بسيط بشكل دائري للحوض على رف من الخشب الأسود مستند على ارجل غريبة التصميم، وقد يخال للبعض عدم متانة تلك الأرجل الشيء الذي لا يعطي الراحة المطلوبة للاستخدام اليومي للمغسلة. لذلك ننصحك عزيزي عند تصميمك للمغسلة احرص على استخدام التصاميم المتينة والمريحة، لأنه سيصعب تغييرها لاحقا.

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