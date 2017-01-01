10 تصاميم مميزة لصنابير ومغاسل الحمام

في اليوم الواحد كما مرة تستخدم فيها المغسلة لغسل وجهك أو يديك أو لتنظيف أسنان ؟ الكثير من المرات، اذا تعتبر المغسلة جزء من العناصر المستخدمة في روتينك اليومي.
مقال اليوم يتحدث عن تصاميم الصنابير والمغاسل والتي تختلف حسب النمط وحسب مكان الذوق الشخصي وبالطبع حسب مكانها في حمام المنزل أو خارجه، ولكن سنركز على مغاسل المنزل.
تابعوا معنا 10 تصاميم خلابة ومختلفة عن التصاميم التقليدية لصنابير المياه و المغاسل.
يعتبر الرخام مادة مناسبة جدا للمغاسل، تعطي منظر كلاسيكي أنيق، بالإضافة إلى أنها سهلة التنظيف. نلاحظ أن حوض المغسلة كبير مقسم إلى نصفين، نصف كمغسلة والنصف الأخر كرف لوضع اللوازم الشخصية والمناشف. أما بالنسبة للجدران المحيطة والمغطاة بورق جدران بزخارف ذهبية زات من جمالية الرخام، وقد تلاحظ معي عزيزي القارئ أن الحواف المحيطة بحوض المغسلة أيضا من الرخام وهو لحماية الجدران من المياه.
الصنبور جزء مهم من تصميم المغسلة، فهي الجزء الذي يعطي الماء وبالتالي هو ليس بتصميمه فقط بوظيفته أيضا. بالنسبة للتصميم بالتأكيد سيهمك أن يكون جذاب وأنيق، واستخدام الستان لستيل في الصنابير امر مناسب لأنها سهلة التنظيف وتعطي لمعان مميز، أما عن الوظيفة التي تقوم بها الصنابير وهي إعطاء الماء والتي هي من اكبر النعم علينا، دائما من المفضل استخدام الأنواع ذات الاستشعار عن بعد والتي تشعل وتطفئ عند الحاجة فقط ولذلك تستخدم مثل تلك التصاميم في مغاسل خارج المنزل في الحمامات العامة.
هل تخيلت يوما أن تكون المغسلة في حمامك عبارة عن جذع شجرة؟ نعم يمكنك تحقيق هذا وكما في الصورة نرى جذع شجرة كامل للمغسلة، بالطبع معامل بمواد مقاومة للماء. هذا التصميم الريفي المتمثل بجذع الشجرة لا يكتمل بدون النباتات الخضراء، لذلك اهتم مصمم الديكور بوضع مرآة كبيرة خلف المغسلة التي تعكس النباتات ذات الساق الطويلة الموجودة في الحمام، وبالتالي ستزيد من جمالية الحمام ومن النمط الريفي.
تصميم كلاسيكي من العصور القديمة، الشكل المنحني للصنبور واللون النحاسي الانيق أعطت فخامة وتميز، وتجانست بشكل ممتار مع السيراميك الأبيض لحوض المغسلة، ومع لمسة نباتية خضراء يصبح التصميم لديك مكتمل.
قد ترى أن تصميم المغسلة تصميم عادي وتقليدي، ولكن المميز في هذا التصميم هو استغلال المساحات في وضع العديد من الخزن الكبيرة والصغيرة، المربعة والمستطيلة ، المفتوحة والمغلقة والأكثر تمي هو استخدام الألوان الزاهية والمفرحة لكل خزانة وبهذا تكون قد صممت خزن للوازم الشخصية واعطيت تصميم مميز للحمام ككل.
التصميم الانتقائي الموجود في الصورة يجمع عدة أنماط في مكان واحد. النمط الريفي للجدران الحجرية والرف الخشبي، والحداثة للتصميم المميز لحوض المغسلة الذي يشبه الوعاء وللصنابير الفضية اللماعه.
عزيزي القارئ لا نريدك أن تطن لنك تحتاج على تصاميم خارقة وصعبة التنفيذ لتحصل على مغسلة مميزة التصميم، كل ما عليك هو أن ترى احتياجك وقدرتك المادية، وهذه الفكرة ستعجبك، لأنك فقط باستخدام لون واحد مميز وزاهي كاللون الوردي هذا سيجعل الحمام لديك مميز وملفت للأنظار، اذا لا داعي للمصارف بعد اليوم.
قليل ما نرى تصميم مربع لحوض المغسلة، بالعادة تكون دائرية أو بيضاوية، الشكل المربع يعطي تميز وتفرد ولكن له عيب واحد بسبب زواياه الحادة تكون صعبة التنظيف. اما بالنسبة للسيراميك المحيط باللون التركواز والصنبور التلقائي التشغيل فهي من الامور المميزة في تصميم المغاسل.
هو تصميم خارج عن المألوف، وهو تصميم نادر ما تراه إلا في الفلل الفخمة وفي القصور. فكما ترى الفخامة باستخدام اللون الذهبي والرخام المموج بالوان ترابية متناسبة مع اللون الذهبي، أما عن التاج الموجود على طرف المغسلة فهو بالتأكيد لوضع بعض اللوازم… . باختصار هو تصميم خيالي
تصميم بسيط بشكل دائري للحوض على رف من الخشب الأسود مستند على ارجل غريبة التصميم، وقد يخال للبعض عدم متانة تلك الأرجل الشيء الذي لا يعطي الراحة المطلوبة للاستخدام اليومي للمغسلة. لذلك ننصحك عزيزي عند تصميمك للمغسلة احرص على استخدام التصاميم المتينة والمريحة، لأنه سيصعب تغييرها لاحقا.
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