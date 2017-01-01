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لقد صمموا مدخلاً لبيتهم : فما أجمله !

Mohammed Awad Mohammed Awad
TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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قرر سكان منزلنا اليوم أن يجددوا مدخلهم بطريقة عملية و قليلة التكاليف، حيث قاموا باستدعاء المتخصصين في الأرضيات و الرصف من مكتب Pavimento و قام هوميفاي من جانبه بتغطية ما قام به هؤلاء المبدعون لتحديث ذلك المدخل خطوة بخطوة .

و تسليط الضوء اليوم على هذا المدخل سينقل لكم الطريقة الأنسب لتنفيذ مثيله بكل سهولة، كما أنه و من جهة أخرى سيؤكد لكم كيف أن مدخل بيتكم هو صاحب الانطباع الأول القابل للدوام طويلاً في ذهن  كل من يقوم بزيارتك من افراد عائلتك و ضيوفك الرسميين ؛

فضلاً على أنك لو نجحت في تنفيذ تصميماً ذكياً لمدخل  بيتك فإنه يمكن أن يوفر لك  ذلك مساحة أخرى كانت غير مستغلة في الماضي  في أكثر من استخدام فعّال سنوضحه لكم تباعاً في كتاب الأفكار هذا .. 

1- إعداد الأرضية

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

في البداية كان تفضيل سكان المنزل أن يكون المدخل مصمم بالكامل من الخشب و هو ما أيده المصممون و خصوصاً و أن المنزل مصنوع في واجهته الخارجية من الخشب أيضاً و كذلك المحيط الأخضر الطبيعي الذي يليق تماماً مع استخدام مدخل خشبي الطراز ..

و من ضوابط استخدام ارضيات خشبية هو تهيئة الأرض بواسطة الحصى و أعمدة الخشب التي تستخدم كحيز و أساس يتم من خلاله رسم شكل مبدئي لشكل المدخل مثل التسوية التي نقوم بها في أرضيات بيتنا بالرمال لنغطيها بالسيراميك في وقت لاحق .. نفس استخدام الرمال لأرضية السيراميك 

2- نقيس مرتين لنقطع الخشب مرة واحدة

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

شدة أهمية القياس أكثر من مرة و رفعها بأكثر من طريقة و مصدر تكون للتدقيق و هو أسلوب متبع لدى المهندسين المعماريين قبل تقطع أي شيء له علاقة بالأرضيات، فالأساس هو المقاس الذي سوف نقطع عليه و ليس العكس .

المقاسات تكون في الفروق بين الأساسات و الأعمدة الخشبية التي وضعناها في البداية لتهيئة و اعداد الأرضية في الخطوة السابقة ، و في تلك المرحلة نقوم بمطابقة المقاسات أكثر من مرة و من ثم نقوم بتقطيع أجزاء القطع الخشبية وفقاً لها .  و نقوم بتسميتها قبل لصقها مثلاً قطعة 1 و قطعة 2 و هكذا حتى نأتي بكل لوح في مكانه الصحيح .

3- ألواح الضبط

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

نستخدم تلك العروق الخشبية  التي نراها في الأسفل ملاصقة للحصى في تثبيت هيكل المدخل في الأرض  و لا تسمح لأي عنصر مثبت فوقها بالتزحزح أبداً و لذلك فهي تثبت بأكثر من مسمار في قلب الأرض و في الجدران و كذلك يوضع عليها مثبتات و لواصق غاية في الشدة لأنها سيبنى عليها المدخل بالكامل و لو تحركت لتمزق كل التصميم كما الورق لأنه في تلك الحالة لن يكون هناك ..  

4- وظيفة الحصى

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

قد يسال البعض لماذا نستخدم الحصى (الزلط) و لا نستخدم أي نوع آخر مثلاً من الحشو الداخلي للأرضية مثل الرخام مثلاً أو الأسمنت أو الطوب أو الرمال، الإجابة ببساطة أن الحصى هو العنصر الوحيد الذي يجتمع فيه صلابة الأسمنت و تماسك الرخام و استواء الرمال، و فيه ميزة لا توجد في أي منهم و هي قابليته الكبيرة لتسريب و تصريف المياه بين كل حصوة و لا يقبل بتكونها أسفل سطح الأرضية الخشبية فيسبب تعفنها و بالتالي تلفها  ..

5- حين الانتهاء

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

بعد الانتهاء من تركيب كل قطعة خشبية في مكاناها الذي قمنا بترقيمه في مرحلة القياسات سنقوم الآن بتلميع و تنظيف كل السطح بعد الفوضى التي قمنا بها و المسامير و المواد اللاصقة التي نشرناها بين كل قطعة و الأخرى بهدف التثبيت الآمن لها ..

هناك بولش ورنيش و بعض المنتجات المعروفة لدى مصممي الأرضيات الخشبية و التي تساعد على اظهار الارضية و كأنها تلمع كالبورسلين مع احتفاظها بالمظهر الخشبي الطبيعي و  الجذاب  و الذي كان سبباً رئيسياً في اختيار تلك الأرضية من الاساس..

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6- الاستفادة من المساحات

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

من باب الاستفادة من كل شيء في المدخل و ألا يكون مجرد ممر للدخول و الخروج فقط ، فإنه يمكننا أن نستغل المساحات الجانبية في المدخل ليكون بمثابة بنش جلوس مصنوع من الخشب مثل الارضية تماماً ، و هي خاصية مستوحاه من تصميم الحدائق و المتنزهات ، كما أنها تعطي للمدخل شكل رائع باعتبارها حواف بارزة مصنوعة بفن و ذوق و بعملية أيضاً

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7- لمسات نهائية

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

في إطار التفكير في استخدامات أخرى للمدخل فإنك في حاجة لجلسة دافئة برفقة العائلة و الأصدقاء و ذلك سيكتمل بوجود هيكل أو تعريشة سقف تعكس و تداعب الظلال  و تمكنك من تعليق اللمبات و فروع النباتات الطبيعية عليها ، كما يمكنك استخدام الأسوار الجانبية في المدخل ليكون بستاناً و حديقة متكاملة عن طريقة تنسيق نباتات و أزهار طبيعية تعكس روح الطبيعية و جمالها على المدخل بأكمله و تعطي طاقة ايجابية لكل من يدخل أو يخرج من منزلك ..

8- سلاماً و إلى اللقاء

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

تلك الخطوات المدروسة ما هي إلا نتاج مجهود و علم و اتقان و هم ما اجتمعوا في أي عمل سيكون رائعاً كما رأينا في هذا المدخل الخشبي الذي لم يكلف مالكي المنزل سوى القطع الخشبية و بعض الحصى و الحدائد ليكون شكل المنزل بأكمله تحفة فنية تنبض بالحياة و الروح الطبيعية بين النبات و الخشب الأنيق ..

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