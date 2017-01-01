لقد صمموا مدخلاً لبيتهم : فما أجمله !

قرر سكان منزلنا اليوم أن يجددوا مدخلهم بطريقة عملية و قليلة التكاليف، حيث قاموا باستدعاء المتخصصين في الأرضيات و الرصف من مكتب Pavimento و قام هوميفاي من جانبه بتغطية ما قام به هؤلاء المبدعون لتحديث ذلك المدخل خطوة بخطوة .

و تسليط الضوء اليوم على هذا المدخل سينقل لكم الطريقة الأنسب لتنفيذ مثيله بكل سهولة، كما أنه و من جهة أخرى سيؤكد لكم كيف أن مدخل بيتكم هو صاحب الانطباع الأول القابل للدوام طويلاً في ذهن كل من يقوم بزيارتك من افراد عائلتك و ضيوفك الرسميين ؛

فضلاً على أنك لو نجحت في تنفيذ تصميماً ذكياً لمدخل بيتك فإنه يمكن أن يوفر لك ذلك مساحة أخرى كانت غير مستغلة في الماضي في أكثر من استخدام فعّال سنوضحه لكم تباعاً في كتاب الأفكار هذا ..