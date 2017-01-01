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6 افكار لديكور الحمام

Heba khlili Heba khlili
7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
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ببعض اللمسات قد نحدث تغير، ببعض الاهتمام والعناية قد نحدث تحول، وهذا ينطبق على كل جزء من أجزاء المنزل، وكذلك بالنسبة لديكور الحمام. الشموع والروائح المعطرة، الإضاءة، اكسسوارات الحمام، وغيرها من بعض الأفكار الاقتصادية والبسيطة التي ستقلب الحمام لديك من حمام عادي إلى حمام مختلف.

تابعوا معنا 6 أفكار اقتصادية وبسيطة لديكور الحمام.

1. اختيار اللون المناسب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الألوان التقليدية للحمامات هي اللون الأبيض أو الأزرق الفاتح أو الألوان الزاهية فهي مناسبة للمساحات الصغيرة. اختر الألوان الترابية كالبرتقالي أو الأصفر أو فهي الوان دافئة ولكن المهم أن تكون بدرجة فاتحة، أو اختر الألوان الباردة كالأزرق أو الأخضر فهي الوان تبعث على الاسترخاء وتناسب في حال الاستمتاع بأخذ حمام في الجاكوزي. القرار يعود لك في اختيار لون الحمام لذلك اختر ما يجعلك سعيد ويجعل الحمام ذو ديكور مميز.

2. الشموع المعطرة

Rustic Chic Villa, Medie Interieurarchitectuur Medie Interieurarchitectuur حمام رخام Brown
Medie Interieurarchitectuur

Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur
Medie Interieurarchitectuur

من مساوئ الحمامات الصغيرة هي قلة التهوية وخاصة اذا كانت بلا نوافذ، ولكن الحل سهل، فكما  نرى في الصورة الحمام صغير المساحة بلا نافذة، الحل هو   باستخدام بعض الشموع المعطرة ووضعها على الرف أو حتى استخدام معطرات الحمام التي تنشر روائح عطرة ، ستعطي الحمام رائحة عطرة وأيضا تعتبر زينة بحد ذاتها.

3. اللون المندمج مع اكسسورات الحمام

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta حمام
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

تخيل هذا الحمام بلون ابيض بدون تلك اللوحة بدون زرعه العفص الشرقي برائحتها الليمونية بدون المعطر المعلق على الجدار؟؟ بالطبع سيكون ملل وعادي.
لذلك اختر لون الحمام الذي ترغب واضف بعض  الاكسسورات المناسبة للون اضف لمسة فنية على الجدار ، وستحقق تغيير مميز لديكور الحمام بافكار بسيطة وغير مكلفة.

4. استغلال المساحات

Loft Amsterdam, Piet-Jan van den Kommer Piet-Jan van den Kommer حمام
Piet-Jan van den Kommer

Piet-Jan van den Kommer
Piet-Jan van den Kommer
Piet-Jan van den Kommer

في الحمامات محدودة المساحة تحتاج إلى خزن لتضع بها لوازم الحمام، وكما نرى في الصورة الحمام صغير وقد تحتار أين يمكنك وضع الخزن. افضل مكان بالعادة يكون اسفل المغسلة فهي مساحة ضائعة وغير مستخدمة أو حتى يمكنك تعليق دروج صغيرة على الجدار فهي فكرة مناسبه لاستغلال المساحات. ولا يمنع ابدأ من وضع صورة فكاهية بعض الشيء كجزء من الديكور المميز.

5. الإضاءة

Renovatie herenhuis te Den Haag, Studiohecht Studiohecht الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studiohecht

Studiohecht
Studiohecht
Studiohecht

الإضاءة هي العنصر الذي سيجعل العناصر الأخرى البسيطة والصغيرة اجمل واكثر وضوح. اختر الإضاءة بلون برتقالي فهي اجمل من البيضاء في الحمام، وسلطها على الأماكن التي تريد جعلها منيرة اكثر من غيرها كحوض الحمام والمغسلة، ولا داعي للاكثار من عدد المصابيح أولا لان الحمام صغير وثانيا لانها مكلفة خاصة عند عدم توفر اضاءة طبيعية.

6. البساطة المطلقة

Town house Cloakroom Toilet Jigsaw Interior Architecture حمام سيراميك White
Jigsaw Interior Architecture

Town house Cloakroom Toilet

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

اللون والتصميم العملي في هذا الحمام بحد ذاته ديكور مميز، فاللون الأبيض أعطى مساحة اكبر وزاد جمالة الاكسسورات بلون غامق كإطار المرآة ، أما التصميم العملي فنلاحظه في قلة الأثاث وفي طريقة تموضع الخزانة بحيث لا تلمس الأرض وهذا بالطبع اسهل للتنظيف. 

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