6 افكار لديكور الحمام

ببعض اللمسات قد نحدث تغير، ببعض الاهتمام والعناية قد نحدث تحول، وهذا ينطبق على كل جزء من أجزاء المنزل، وكذلك بالنسبة لديكور الحمام. الشموع والروائح المعطرة، الإضاءة، اكسسوارات الحمام، وغيرها من بعض الأفكار الاقتصادية والبسيطة التي ستقلب الحمام لديك من حمام عادي إلى حمام مختلف.
تابعوا معنا 6 أفكار اقتصادية وبسيطة لديكور الحمام.
الألوان التقليدية للحمامات هي اللون الأبيض أو الأزرق الفاتح أو الألوان الزاهية فهي مناسبة للمساحات الصغيرة. اختر الألوان الترابية كالبرتقالي أو الأصفر أو فهي الوان دافئة ولكن المهم أن تكون بدرجة فاتحة، أو اختر الألوان الباردة كالأزرق أو الأخضر فهي الوان تبعث على الاسترخاء وتناسب في حال الاستمتاع بأخذ حمام في الجاكوزي. القرار يعود لك في اختيار لون الحمام لذلك اختر ما يجعلك سعيد ويجعل الحمام ذو ديكور مميز.
من مساوئ الحمامات الصغيرة هي قلة التهوية وخاصة اذا كانت بلا نوافذ، ولكن الحل سهل، فكما نرى في الصورة الحمام صغير المساحة بلا نافذة، الحل هو باستخدام بعض الشموع المعطرة ووضعها على الرف أو حتى استخدام معطرات الحمام التي تنشر روائح عطرة ، ستعطي الحمام رائحة عطرة وأيضا تعتبر زينة بحد ذاتها.
تخيل هذا الحمام بلون ابيض بدون تلك اللوحة بدون زرعه العفص الشرقي برائحتها الليمونية بدون المعطر المعلق على الجدار؟؟ بالطبع سيكون ملل وعادي.
لذلك اختر لون الحمام الذي ترغب واضف بعض الاكسسورات المناسبة للون اضف لمسة فنية على الجدار ، وستحقق تغيير مميز لديكور الحمام بافكار بسيطة وغير مكلفة.
في الحمامات محدودة المساحة تحتاج إلى خزن لتضع بها لوازم الحمام، وكما نرى في الصورة الحمام صغير وقد تحتار أين يمكنك وضع الخزن. افضل مكان بالعادة يكون اسفل المغسلة فهي مساحة ضائعة وغير مستخدمة أو حتى يمكنك تعليق دروج صغيرة على الجدار فهي فكرة مناسبه لاستغلال المساحات. ولا يمنع ابدأ من وضع صورة فكاهية بعض الشيء كجزء من الديكور المميز.
الإضاءة هي العنصر الذي سيجعل العناصر الأخرى البسيطة والصغيرة اجمل واكثر وضوح. اختر الإضاءة بلون برتقالي فهي اجمل من البيضاء في الحمام، وسلطها على الأماكن التي تريد جعلها منيرة اكثر من غيرها كحوض الحمام والمغسلة، ولا داعي للاكثار من عدد المصابيح أولا لان الحمام صغير وثانيا لانها مكلفة خاصة عند عدم توفر اضاءة طبيعية.
اللون والتصميم العملي في هذا الحمام بحد ذاته ديكور مميز، فاللون الأبيض أعطى مساحة اكبر وزاد جمالة الاكسسورات بلون غامق كإطار المرآة ، أما التصميم العملي فنلاحظه في قلة الأثاث وفي طريقة تموضع الخزانة بحيث لا تلمس الأرض وهذا بالطبع اسهل للتنظيف.
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