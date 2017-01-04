غرف النوم: 6 تصميمات للسرائر المزدوجة

الإبداع كزوجين! كل المساحات في المنزل، عند تخيلها والبدء في تحويلها إلى كلمات ورسومات، تُصبح مزيج من أذواق واحتياجات الأسرة كلها، وخاصة الزوجين اللذين يهيمنان على سير الأمور في هذا الأوركسترا الذي هو منزلهما.
في الحياة اليومية، هناك لحظات قليلة، ومساحات خاصة تجمع بين الزوجين، لذلك يجب أن تكون الغرفة الزوجية مكان مقدس، حيث يجمع بينهما كل يوم في موعد غرامي.
التحدث عن العمل، والانشغال في الحياة، وحركة المرور، والأطفال، والأحلام، والخطط المستقبلية، والوصول إلى الأهداف، وخطة المغامرات التالية، والنوم وهما يحتضنان بعضهما البعض.. كل هذا وأكثر، يجب أن يحدث في بيئة مسالمة هادئة.
لذا.. لماذا لا تدعو شريكك للاستمتاع بتلك الـ 6 أفكار، التي تقدمها لكم هوميفاي، لتصميم غرفتكما؟ ربما تجدا التكامل من النظرة الأولى! لنبدأ، دونوا الملاحظات..
المرآة الضخمة، هي بطل غرفة النوم المزدوجة تلك، حيث التحضير لأمسيات الكوكتيل، أو إعادة النظر في اختيار الملابس أو ربطة العنق، وذلك قبل الذهاب إلى أمسية عشاء رومانسية معًا.
هذا التصميم، الذي تم تنفيذه من قِبل Decoré Interiorismo، يعتمد على مجموعة ناعمة من الرماديات، التي تغطي الجدار المبطن لظهر السرير، والسجادة الكبيرة التي تحيط بالسرير، والشازلونج والفراش.
الأخشاب في قاعدة الشازلونج، وإطار المرآة بلون خشب الجوز المُشرق. يمكنك تسجيل لمسة الترحيب الطيفة والسخية، والتي تجعل من هذه الغرفة مكانًا ساحرًا.
مصممو Kababie Architects، يقدمون لنا اقتراح شبابي،منعش ورومانسي. حيث السرير ذو القاعدة القاتمة، والمغطى بمفروشات ذات لون رصاصي، ليرتكز على أرضية خشبية فاتحة. اللوح الأمامي يجمع الزوجين أثناء استلقائهم في السرير.
الجدار الرئيسي، على الرغم من كونه من الخرسانة، إلا أنه لا يظهر باردًا، حيث أن الضوء الذهبي المنبعث من مصابيح الإضاءة، يعطي هذا السحر الذي يسبب السطوع.
المدخل مع تلك الأضواء، وفصلها عن أضواء القراءة، يساهم في تقسيم الفضاء تقريبًا، ويجل كل واحد منهم قادرًا على الانخراط في انشطته، إلا أنه مازال يجمعهما في فضاء ذو أجواء حميمية دافئة.
ديكورات ورق الحائط، تقدم لنا اقتراح أصلي لقلب الغرفة. إذا كان ما تتقاسمه مع شريكك، بالإضافة إلى الحياة بأكملها، هو الذوق المحب للألوان الدافئة، واللمسات الريفية، التي تبدو وكأنها غير مكتملة، فإنك بالتأكيد سوف تحب هذه الغرفة.
حائط اللوح الأمامي اكتسى بالكامل بنسيج يحاكي تداخلات لا حصر لها من ألواح الطاولات التي تغير لونها، واحدة فوق الأخرى، حتى تغطى بالكامل. بالطبع يمكنك المضي قدمًا وتصميم جدارك من ألواح حقيقية اتخذت من منصات قديمة.
يمكنك إضافة لمسة لونية إلى الغرفة مطابقة للفراش، حتى يمكنك أن تحظى بيوم رائع إلى جانب الاسترخاء مع شريكك.
الخشب في كل مكان، في الأرضية، والجدران، والسقف، ما لن يكون ناقصًا في هذه الغرفة هو الحرارة!
شركة P + 0 المعمارية، تقدم لنا غرفة ملكية، حيث تسود ثروة الأخشاب، ظلال غنية تلمع في كثافات مختلفة، والتي تغريك للمسها. الأسمنت الواضح تمت تغطيته بحبر نحاسي اللون يسلط الأضواء على الشرائط الخشبية، والتي تبدو أقرب إلى ألسنة لهب لحريق فاتر. ,الفراش الذي اتخذ ألوان زاهية وخامة حريرية مُشرقة، يقدم دعوة لليلة زوجية آسرة وساحرة!
الغرفة الزوجية، هي العذر المثالي لقضاء الوقت معًا في تزيينها، في هوميفاي، نأمل أن نقدم لكم أكبر عدد ممكن من الأفكار لإلهامكم ومساعدة إبداعكم على التدفق.
هل هما زوجان عصريان؟ غرفة يسود فيها اللون الأسود هي خيار مثالي. ديكور ورق الحائط المرسوم، يظهر لنا غرفة زوجية راقية وغامضة.
ورق الحائط المزين للجدار الرئيسي، من الستان الأسود غير اللامع، وهو الإعداد المثالي لاحتواء التصميم الهادئ للسرير، مع لوح أمامي بالرمادي.
اللون الكريمي مع البرونزي يزينان الفراش، مما يشكل مزيج مثالي رائع، يعطي الغرفة شعور بالدفء، إلى جانب الأرضية الخشبية التي تعيد إلى الغرفة بساطة لا تقاوم.
العيش في فرنسا.. هذا هو الأسم الذي أطلقته شركة Grange Mexico على تصميم هذه الغرفة، حيث أنه لا يوجد أفضل من اتباع هذا التصميم للحصول على ليلة مريحة كزوجين!
خزانة الملابس، واللوح الأمامي، ومكتب صغير مع كرسي، وذلك الشازلونج عند نهاية السرير، جميعهم من الخشب الفاتح، يشكلون بروزًا ناعمًا في النهاية مع التفاصيل باللون الأصفر المُشرق. والقماش المنجد على المقعد، يعطي أجواء رومانسية كلاسيكية للراحة معًا.. جميل!
الغرفة المزدوجة، هي العذر المثالي لقضاء الوقت معًا في تزيينها، في هوميفاي، نأمل أن نقدم لكم أكبر عدد ممكن من الأفكار لإلهامكم ومساعدة إبداعكم على التدفق.
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