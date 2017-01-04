غرف النوم: 6 تصميمات للسرائر المزدوجة

الإبداع كزوجين! كل المساحات في المنزل، عند تخيلها والبدء في تحويلها إلى كلمات ورسومات، تُصبح مزيج من أذواق واحتياجات الأسرة كلها، وخاصة الزوجين اللذين يهيمنان على سير الأمور في هذا الأوركسترا الذي هو منزلهما.

في الحياة اليومية، هناك لحظات قليلة، ومساحات خاصة تجمع بين الزوجين، لذلك يجب أن تكون الغرفة الزوجية مكان مقدس، حيث يجمع بينهما كل يوم في موعد غرامي.

التحدث عن العمل، والانشغال في الحياة، وحركة المرور، والأطفال، والأحلام، والخطط المستقبلية، والوصول إلى الأهداف، وخطة المغامرات التالية، والنوم وهما يحتضنان بعضهما البعض.. كل هذا وأكثر، يجب أن يحدث في بيئة مسالمة هادئة.

لذا.. لماذا لا تدعو شريكك للاستمتاع بتلك الـ 6 أفكار، التي تقدمها لكم هوميفاي، لتصميم غرفتكما؟ ربما تجدا التكامل من النظرة الأولى! لنبدأ، دونوا الملاحظات..