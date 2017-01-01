11 نموذج يخبرك كيف تصمم مدخلاً رائعاً لبيتك الصغير

مدخل بيتك هو بوابة التألق لديكور البيت بالكامل خصوصاً لو كان هذا البيت صغير المساحة مما يقرب المسافات بين الغرف و يجعلها متداخلة نوعاً ما ، فيمكن أن ينقل إليك الشعور بالدفيء جراء الانتقال من الحياة الصاخبة بالخارج إلى الخصوصية و الهدوء في الداخل و في المقابل يمكن أن يكون سبباً لأن تأخذ انطباعاً و شحنة سلبية من التصميم و مستوى الذوق المتبع في باقي أجزاء المنزل،
هوميفاي سوف تقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا وجبة دسمة لباقة رائعة مكونة من 11 مداخل أنيقة تستحق أن تتواجد في بيتك و ملائمة تماماً للمساحات الصغيرة و ستزودك بعدد كبير من الأفكار لتحسين مدخلك الحالي أو تصميم آخر جديد في أقرب فرصة ممكنة ..
يمكنك أن تضيف لمسة شاعرية هادئة على مدخل بيتك عن طريق الألوان التي تعبر عن ذلك ، استخدم اللون الزهري فهو مناسب تماماً لحالة الرومانسية الحالمة التي تطمح إليها، اقم بتصميم رفاً من نفس لون الجدران و أضف عليه الإكسسوارات الهادئة الطبيعية من الزهور و توج مجهودك بسيمترية الأباجورات الزهرية الخلابة ذات الضوء الخافت التي ستقوم بالنسبة الأكبر من المهمة في إخراج شكل المدخل كما تريد .
على النقيض من الشاعرية و الرومانسية السابقة فإن بعض المساحات الصغيرة تحتاج للابتكار في تنسيق أماكن أخرى لتخزين بعض الأغراض تكون أيسسر على سكان المنزل، و لا يوجد أفضل من المدخل ليكون بمثابة خزانة مؤقتة لتعليق الأغراض ذات الاستخدام اليومي كالمعاطف و الساعات و القبعات ، كما يمكنك تصميم ذلك الجزء بطريقة جميلة تفيد الحس الجمالي أكثر عن طريق تنسيق ألوانها لتتماشى مع الغرف المطلة عليها
لو لم يكن هناك غرفة مناسبة للملابس فإن المكان الانسب لترتدي أحذيتك و ملابسك هو مدخل البيت، قم بتصميم خزانات تحفظ فيها الأحذية بشكل لا يرى (خزانات بأدراج مغلقة ) و صمم فوقها أريكة صغيرة لتستطيع الجلوس عليها و أنت تستعد للخروج و تفيدك في لحظات الانتظار التي كثيراً ما تحدث عند الخروج العائلي من المنزل، و لا بأس بقليل من اللمسات و الإكسسوارات التي تعبر عن ذوقك مثل النباتات و بعض اللوحات ..
المرآة الكبيرة تساعد على مضاعفة المساحة التي تراها خصوصاً لو كانت في ممر ضيق المساحة، كما أنها لو تم تسليط الضوء عليها ستعكسه بشكل رائع و ستعمل على جعل الممر الذي تتواجد فيه مشرقاً ..
احرص على توزيع الأضواء في هذا النموذج بطريقة ذكية حيث لا تسلط كل الضوء نحو المرآة و لكن قم بتنويع الاتجاهات على يسارها و يمينها .. , و قم بتصميم شمعدانات في الحائط حولها و رفاً لحمل بعض الاغراض و الاكسسوارات لتصنع حولها إطاراً من الجمال ..
مثل المتاحف يمكنك تخصيص مدخلك ليكون بمثابة متحف فني عن طريق تخصيص الجدار بطوله حتى نهاية المدخل ، استخدم لوحات من الفنون التي تفضلها و استخدم تلك الناحية المعرفية في تخصيص الجزء السفلي من الحائط كمكتبة مصغرة تضع فيها الكتب التي تفضلها و ضع على رفها أغراضك و بعض الإكسسوارات التي ستجمل المشهد مثل الفازات و التحف المعبرة ..
الزهور في المدخل تعتبر أداة ترحيبية بالزوار ، يمكنك استخدامها بأحجام كبيرة لتضفي لمسة ترحاب و احتواء على المدخل حيث سيجعل ذلك المدخل حتى لو كان صغيرة به دائماً رائحة مميزة و براح خصوصاً لو كان النبات فاتح اللون و متماشي مع لون الحائط مثل هذا النموذج تماماً ، و لابأس أن تستغل شكل أصص الزرع في تصميم خزانات أخرى توضع أسفل الرف لتخزين الأحذية ..
الإكسسوارات الخشبية تسحر عشاق الطبيعة ، حيث سيجعل ذلك من المدخل جاذباً للانتباه في التأمل في تلك الاكسسوارات المفعمة بروح الطبيعة و الأشجار، لاحظ استخدام اواني خزفية بنقشة خشبية فوق منضدة خشبية داكنة اللون و تخيل السحر و التباين بينهما في تلك المساحة الصغيرة ، شيء عظيم لأصحاب الذوق الراقي و الفنون التبسيطية
استخدام النباتات في كل الجدار مقتبس من الغابات الطبيعية و البساتين العتيقة ، يمكنك استخدام نباتات الزينة لجعل ذلك الجدار في المدخل مختلفاً عن باقي جدران المنزل، و عليك أن تخصص الضوء المناسب للون النبات و الجدار ليظهر تألقه ..
استخدام الزجاج يعتبر من الحلول المثلى للمداخل الضيقة فهو كما اتفقنا من قبل يفعل نفس تأثير المرايات الكبيرة في مضاعفة الشعور بالمساحة و أيضاً لو استخدم بطول الجدار هكذا سيكون شيئاً رائعاً لاختلاف المدخل عن باقي المنزل فهناك صعوبة في تخصيص اي جدار بالكامل في أي غرفة بداخل المنزل لتكون كلها من الزجاج العاكس مثل هذا ، فبالتالي أنت قد فزت بمضاعفة المساحة و كذلك تمييز المدخل عن كل الغرف ..
الشمعدانات و الاكسسوار الذهبي و الأطر المطرزة كلها من كلاسيكيات الأناقة و الديكور الملكي الرائع، يمكنك أن تعمم ذلك في مدخلك أو في سائر منزلك لو اتخذت ذلك الطراز وحدة فنية لتصميم المنزل بأكمله ، هذا التصميم يجمع بين وجود مرآة كبيرة و وجود جلسة للاستراحة و الانتظار كما أن تلك الجلسة يمكن أن تكون قابلة للفتح و تخزن فيها الاحذية من الداخل فهي عملية كذلك
الأثاث يمكن أن يجعل مدخلك الصامت متحدثاً بأروع الذوقيات ، حيث يمكنك تصميم المدخل بشكل يتماشى مع باقي الغرف المواجهة في الريسبشن و لكن الاختلاف يكون عن طريق جلب قطعة أثاث بها حياة و ألوان تميز المدخل عن البقية ، شيء منا لبهجة سيكون بين يديك لو تفننت في اختيار تلك الوحدة المزودة بخزانات تشبه وحدة الأحواض في عمليتها و تشبه الكونسول في أناقتها