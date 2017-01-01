11 نموذج يخبرك كيف تصمم مدخلاً رائعاً لبيتك الصغير

مدخل بيتك هو بوابة التألق لديكور البيت بالكامل خصوصاً لو كان هذا البيت صغير المساحة مما يقرب المسافات بين الغرف و يجعلها متداخلة نوعاً ما ، فيمكن أن ينقل إليك الشعور بالدفيء جراء الانتقال من الحياة الصاخبة بالخارج إلى الخصوصية و الهدوء في الداخل و في المقابل يمكن أن يكون سبباً لأن تأخذ انطباعاً و شحنة سلبية من التصميم و مستوى الذوق المتبع في باقي أجزاء المنزل،

هوميفاي سوف تقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا وجبة دسمة لباقة رائعة مكونة من 11 مداخل أنيقة تستحق أن تتواجد في بيتك و ملائمة تماماً للمساحات الصغيرة و ستزودك بعدد كبير من الأفكار لتحسين مدخلك الحالي أو تصميم آخر جديد في أقرب فرصة ممكنة ..