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11 نموذج يخبرك كيف تصمم مدخلاً رائعاً لبيتك الصغير

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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مدخل بيتك  هو بوابة التألق لديكور البيت بالكامل خصوصاً لو كان هذا البيت صغير المساحة مما يقرب المسافات بين الغرف و يجعلها متداخلة نوعاً ما ، فيمكن أن ينقل إليك الشعور بالدفيء جراء الانتقال من الحياة الصاخبة بالخارج إلى  الخصوصية و الهدوء في الداخل   و في المقابل  يمكن أن يكون سبباً لأن تأخذ انطباعاً و شحنة سلبية من التصميم و مستوى الذوق المتبع في باقي أجزاء المنزل،

هوميفاي سوف تقدم إليكم في كتاب الأفكار هذا وجبة دسمة لباقة رائعة مكونة من 11 مداخل أنيقة تستحق أن تتواجد في بيتك و ملائمة تماماً للمساحات الصغيرة و ستزودك بعدد كبير من الأفكار لتحسين مدخلك الحالي أو تصميم آخر جديد في أقرب فرصة ممكنة ..

1- مدخل شاعري

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

يمكنك أن تضيف لمسة شاعرية هادئة على مدخل بيتك عن طريق الألوان التي تعبر عن ذلك ، استخدم اللون الزهري فهو مناسب تماماً لحالة الرومانسية الحالمة التي تطمح إليها، اقم بتصميم رفاً من نفس لون الجدران و أضف عليه الإكسسوارات الهادئة الطبيعية من الزهور و توج مجهودك بسيمترية الأباجورات الزهرية الخلابة ذات الضوء الخافت التي ستقوم بالنسبة الأكبر من المهمة في إخراج  شكل المدخل كما تريد .

2- مدخل عملي

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

على النقيض من الشاعرية و الرومانسية السابقة فإن بعض المساحات الصغيرة تحتاج للابتكار في تنسيق أماكن أخرى لتخزين بعض الأغراض تكون أيسسر على سكان المنزل، و لا يوجد أفضل من المدخل ليكون بمثابة خزانة مؤقتة لتعليق الأغراض ذات الاستخدام اليومي كالمعاطف و الساعات و القبعات ، كما يمكنك تصميم ذلك الجزء بطريقة جميلة تفيد الحس الجمالي أكثر عن طريق تنسيق ألوانها لتتماشى مع الغرف المطلة عليها 

3- مدخل بأريكة صغيرة

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

لو لم يكن هناك غرفة مناسبة للملابس فإن المكان الانسب لترتدي أحذيتك و ملابسك هو مدخل البيت، قم بتصميم خزانات تحفظ فيها الأحذية بشكل لا يرى (خزانات بأدراج مغلقة ) و صمم فوقها أريكة صغيرة لتستطيع الجلوس عليها و أنت تستعد للخروج و تفيدك في لحظات الانتظار التي كثيراً ما تحدث عند الخروج العائلي من المنزل، و لا بأس بقليل من اللمسات و الإكسسوارات التي تعبر عن ذوقك مثل النباتات و بعض اللوحات ..

4- مدخل بمرآة كبيرة

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

المرآة الكبيرة تساعد على مضاعفة المساحة التي تراها خصوصاً لو كانت في ممر ضيق المساحة، كما أنها لو تم تسليط الضوء عليها ستعكسه بشكل رائع و ستعمل على جعل الممر الذي تتواجد فيه مشرقاً  ..

احرص على توزيع الأضواء في هذا النموذج بطريقة ذكية حيث لا تسلط كل الضوء نحو المرآة و لكن قم بتنويع الاتجاهات على يسارها و يمينها .. , و قم بتصميم شمعدانات في الحائط حولها و رفاً لحمل بعض الاغراض و الاكسسوارات  لتصنع حولها إطاراً من الجمال ..

و هذا مثال آخر على هذا النموذج الذي يكون رائعاً لو أردت أن تجمع بين العملية و الشاعرية في التصميم

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

5- مدخل متحفي

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

مثل المتاحف يمكنك تخصيص مدخلك ليكون بمثابة متحف فني عن طريق تخصيص الجدار بطوله حتى نهاية المدخل ، استخدم لوحات من الفنون التي تفضلها و استخدم تلك الناحية المعرفية في تخصيص الجزء السفلي من الحائط كمكتبة مصغرة تضع فيها الكتب التي تفضلها و ضع على رفها أغراضك و بعض الإكسسوارات التي ستجمل المشهد مثل الفازات و التحف المعبرة ..

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6- مدخل مبهج

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

الزهور في المدخل تعتبر أداة ترحيبية بالزوار ، يمكنك استخدامها بأحجام كبيرة لتضفي لمسة ترحاب و احتواء على المدخل حيث سيجعل ذلك المدخل حتى لو كان صغيرة به دائماً رائحة مميزة و براح خصوصاً لو كان النبات فاتح اللون و متماشي مع لون الحائط مثل هذا النموذج تماماً ، و لابأس أن تستغل شكل أصص الزرع في تصميم خزانات أخرى توضع أسفل الرف لتخزين الأحذية ..

7- مدخل خشبي

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

الإكسسوارات الخشبية تسحر عشاق الطبيعة ، حيث سيجعل ذلك من المدخل جاذباً للانتباه في التأمل في تلك الاكسسوارات المفعمة بروح الطبيعة و الأشجار، لاحظ استخدام اواني خزفية بنقشة خشبية فوق منضدة خشبية داكنة اللون و تخيل السحر و التباين بينهما في تلك المساحة الصغيرة ، شيء عظيم لأصحاب الذوق الراقي و الفنون التبسيطية 

8- مدخل بجدار نباتي

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura الممر والمدخل
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

استخدام النباتات في كل الجدار مقتبس من الغابات الطبيعية و البساتين العتيقة ، يمكنك استخدام نباتات الزينة لجعل ذلك الجدار في المدخل مختلفاً عن باقي جدران المنزل، و عليك أن تخصص الضوء المناسب للون النبات و الجدار ليظهر تألقه ..

9- مدخل بجدار زجاجي

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

استخدام الزجاج يعتبر من الحلول المثلى للمداخل الضيقة فهو كما اتفقنا من قبل يفعل نفس تأثير المرايات الكبيرة في مضاعفة الشعور بالمساحة و أيضاً لو استخدم بطول الجدار هكذا سيكون شيئاً رائعاً لاختلاف المدخل عن باقي المنزل فهناك صعوبة في تخصيص اي جدار بالكامل في أي غرفة بداخل المنزل لتكون كلها من الزجاج العاكس مثل هذا ، فبالتالي أنت قد فزت بمضاعفة المساحة و كذلك تمييز المدخل عن كل الغرف ..

10 – مدخل كلاسيكي

Sian Kitchener homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Sian Kitchener homify

Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify
Sian Kitchener homify

الشمعدانات و الاكسسوار الذهبي و الأطر المطرزة كلها من كلاسيكيات الأناقة و الديكور الملكي الرائع، يمكنك أن تعمم ذلك في مدخلك أو في سائر منزلك لو اتخذت ذلك الطراز وحدة فنية لتصميم المنزل بأكمله ، هذا التصميم يجمع بين وجود مرآة كبيرة و وجود جلسة للاستراحة و الانتظار كما أن تلك الجلسة يمكن أن تكون قابلة للفتح و تخزن فيها الاحذية من الداخل فهي عملية كذلك

11- مدخل صامت و السر في الأثاث

Proyecto Residencial en Marbella, Estudio Reverso Estudio Reverso إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Estudio Reverso

Estudio Reverso
Estudio Reverso
Estudio Reverso

الأثاث يمكن أن يجعل مدخلك الصامت متحدثاً بأروع الذوقيات ، حيث يمكنك تصميم المدخل بشكل يتماشى مع باقي الغرف المواجهة في الريسبشن و لكن الاختلاف يكون عن طريق جلب قطعة أثاث بها حياة و ألوان تميز المدخل عن البقية ، شيء منا لبهجة سيكون بين يديك لو تفننت في اختيار تلك الوحدة المزودة بخزانات تشبه وحدة الأحواض في عمليتها و تشبه الكونسول في أناقتها 

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لقد صمموا مدخلاً لبيتهم : فما أجمله !
مدخلك سيكون أحلى 

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