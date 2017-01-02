10 أفكار اقتصادية لتجديد المطبخ

اعتاد الناس على تغطية كل جدران المطبخ بالسيراميك وهو أمر مكلف للغاية خاصة وأن منطقة الحوض والموقد فقط هما ما يحتاجان جدران مغطاة لتتحمل المياة ولسهولة تنظيفها من البقع، أما باقي الجدران فيمكنك طلاءها بالطلاء العادي وبألوان مبهجة وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تغيير مظهر المطبخ كليا، كما أن تكلفته بسيطة في مقابل تغيير كل سيراميك المطبخ.