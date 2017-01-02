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10 أفكار اقتصادية لتجديد المطبخ

أميرة قاسم أميرة قاسم
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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يعد المطبخ هو المكان الأكثر احتياجا بالمنزل للتجديد والإحياء بشكل مستمر، لتبقى عليه حيوي ومبهج ومشجع على مهام إعداد الطعام والتنظيف من بعدها. لكن التجديد يعني التكلفة وربما التكلفة العالية أيضا..لذا نحن في هوميفاي قمنا بإعداد كتاب الأفكار هذا لنلهمك بمجموعة من الأفكار الاقتصادية التي ستعيد الحيوية والمرح إلى مطبخك دون أن تضر بميزانيتك.

1. تجديد لون الخزانات

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

بدلا من شراء خزانات جديدة، يمكنك إعادة طلاءها بألوان مثيرة  تزيد من سطوع المطبخ، هنا مثلا تم لاء الخزانات باللون الأزرق اللاكيه ليتماشى مع ألوان البلاط.

2. طلاء جديد لللجدران

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

اعتاد الناس على تغطية كل جدران المطبخ بالسيراميك وهو أمر مكلف للغاية خاصة وأن منطقة الحوض والموقد فقط هما ما يحتاجان جدران مغطاة لتتحمل المياة ولسهولة تنظيفها من البقع، أما باقي الجدران فيمكنك طلاءها بالطلاء العادي وبألوان مبهجة  وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تغيير مظهر المطبخ كليا، كما أن تكلفته بسيطة في مقابل تغيير كل سيراميك المطبخ. 

3. نقاط لونية

Cocina | FLEXIBILIDAD INTEGRADA, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo مطبخ White
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

من الحلول العملية والاقتصادية أيضا أن تضيف لمسات لونية متناغمة مع باقي ديكورات المطبخ، مثل الشريط الأحمر بالجدران والذي يتناغم مع بعض أدوات المطبخ وأثاثه الأبيض.

4. بهجة اللون الأخضر

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

النباتات وأصص الزرع المتنوعة تنشر البهجة والحيوية في أي مكان، ميزة وجودها بالمطبخ أنه بإمكانك زراعة الأعشاب العطرية التي تستخدم في تحضير الطعام كما أنها ستنعش المكان  بروائح عطرة.

5. عناصر يكور

Casa en Los Lagos - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) مطبخ
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

عناصر الديكور مثل الأكسسوارات واللوحات تزيد من جمال أي مكان، يمكنك تعليق لوحة مميزة لديك بالمطبخ، ولا داعي أن تكون باهظة الثمن فقط قم بطباعتها ووضعها ببرواز أو حتى تثبيتها على الجدران مباشرة.

6. إضاءة المطبخ

La Casa del Rio, Family Houses Family Houses مطبخ
Family Houses

Family Houses
Family Houses
Family Houses

الإضاءة من أقوى عناصر الديكور تأثيرا على المظهر العام للمكان، لذا امنحها اهتماما واضحا بأن تختار وحدات تمكنك من توزيع الإضاءة بشكل جيد على كل قاعات المطبخ تجنبا لوجود أماكن مظلمة أو غير مضاءة جيدا.

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7. تجديد المصابيح

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

تصميم وحدات الإضاءة والمصابيح المستخدمة  يمكنها  أن تغيّر من نمط المطبخ، كما أن تكلفتها ليست كبيرة مقارنة بتغيير التفاصيل الأخرى بالمطبخ.

8. رفوف بدلا من الخزانات

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design مطبخ
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

الرفوف من أكثر الحلول العملية للمطابخ الصغيرة، فهى تقوم بدور وحدات التخزين المغلقة ولكن بزحام بصري أقل، وبشكل يسهل الوصول إليها، يمكنك اللعب بطريقة ترتيب الأواني لتضيف مزيد من الجمال على المشهد العام، لكن انتبه أن تحافظ عليها دائما مرتبة حتى لا تترك انطباعا فوضويا عن مطبخك.

9. ركن هادئ

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ربما ما ينقص مطبخك هو ركن كهذا، طاولة مع كرسيين بألوان تبعث الهدوء في النفس لتناول قهوة الصباح في هدوء، مع تخصيص وحدة إضاءة له حتى لا يتحول لركن مظلم.

10. سبورة سوداء

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey مطبخ
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

هذه الفكرة لن تكلفك سوى علبة طلاء أسود وفرشاة وتطلى بها أحد جدران المطبخ ليكون لديك سبورة خاصة بك تدون عليها أفكارك وربما تفرغ فيها همومك بالرسم بالطباشير.

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