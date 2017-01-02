10 أفكار اقتصادية لتجديد المطبخ

يعد المطبخ هو المكان الأكثر احتياجا بالمنزل للتجديد والإحياء بشكل مستمر، لتبقى عليه حيوي ومبهج ومشجع على مهام إعداد الطعام والتنظيف من بعدها. لكن التجديد يعني التكلفة وربما التكلفة العالية أيضا..لذا نحن في هوميفاي قمنا بإعداد كتاب الأفكار هذا لنلهمك بمجموعة من الأفكار الاقتصادية التي ستعيد الحيوية والمرح إلى مطبخك دون أن تضر بميزانيتك.
بدلا من شراء خزانات جديدة، يمكنك إعادة طلاءها بألوان مثيرة تزيد من سطوع المطبخ، هنا مثلا تم لاء الخزانات باللون الأزرق اللاكيه ليتماشى مع ألوان البلاط.
اعتاد الناس على تغطية كل جدران المطبخ بالسيراميك وهو أمر مكلف للغاية خاصة وأن منطقة الحوض والموقد فقط هما ما يحتاجان جدران مغطاة لتتحمل المياة ولسهولة تنظيفها من البقع، أما باقي الجدران فيمكنك طلاءها بالطلاء العادي وبألوان مبهجة وهو ما سيكون له بالغ الأثر في تغيير مظهر المطبخ كليا، كما أن تكلفته بسيطة في مقابل تغيير كل سيراميك المطبخ.
من الحلول العملية والاقتصادية أيضا أن تضيف لمسات لونية متناغمة مع باقي ديكورات المطبخ، مثل الشريط الأحمر بالجدران والذي يتناغم مع بعض أدوات المطبخ وأثاثه الأبيض.
النباتات وأصص الزرع المتنوعة تنشر البهجة والحيوية في أي مكان، ميزة وجودها بالمطبخ أنه بإمكانك زراعة الأعشاب العطرية التي تستخدم في تحضير الطعام كما أنها ستنعش المكان بروائح عطرة.
عناصر الديكور مثل الأكسسوارات واللوحات تزيد من جمال أي مكان، يمكنك تعليق لوحة مميزة لديك بالمطبخ، ولا داعي أن تكون باهظة الثمن فقط قم بطباعتها ووضعها ببرواز أو حتى تثبيتها على الجدران مباشرة.
الإضاءة من أقوى عناصر الديكور تأثيرا على المظهر العام للمكان، لذا امنحها اهتماما واضحا بأن تختار وحدات تمكنك من توزيع الإضاءة بشكل جيد على كل قاعات المطبخ تجنبا لوجود أماكن مظلمة أو غير مضاءة جيدا.
تصميم وحدات الإضاءة والمصابيح المستخدمة يمكنها أن تغيّر من نمط المطبخ، كما أن تكلفتها ليست كبيرة مقارنة بتغيير التفاصيل الأخرى بالمطبخ.
الرفوف من أكثر الحلول العملية للمطابخ الصغيرة، فهى تقوم بدور وحدات التخزين المغلقة ولكن بزحام بصري أقل، وبشكل يسهل الوصول إليها، يمكنك اللعب بطريقة ترتيب الأواني لتضيف مزيد من الجمال على المشهد العام، لكن انتبه أن تحافظ عليها دائما مرتبة حتى لا تترك انطباعا فوضويا عن مطبخك.
ربما ما ينقص مطبخك هو ركن كهذا، طاولة مع كرسيين بألوان تبعث الهدوء في النفس لتناول قهوة الصباح في هدوء، مع تخصيص وحدة إضاءة له حتى لا يتحول لركن مظلم.
هذه الفكرة لن تكلفك سوى علبة طلاء أسود وفرشاة وتطلى بها أحد جدران المطبخ ليكون لديك سبورة خاصة بك تدون عليها أفكارك وربما تفرغ فيها همومك بالرسم بالطباشير.
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