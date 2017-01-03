14 أفضل (وأسوأ) إستثمارات في حديقة منزلك

نتطرق دائماً الى وسائل وطرق حديثة لتشكيل حديقة المنزل ولكن اليوم سوف نناقش هذا الأمر برؤية جديدة فقد أجمع الخبراء على بعض نقاط الضعف التي يقع فيها الكثير و بعض القرارات المثالية التي من شأنها أن تجعل أي حديقة مستدامة وتحتفظ برونقها. أغلبنا نقع في فخ الظن بأن أي أغراض أو استثمارات باهظة الثمن بالتأكيد سيكون الاختيار الأفضل وهو مفهوم ثبت عدم صحته مراراً وتكراراً ومفهوم الاستثمار الجيد عند التفكير في تصميم المنزل هو أي قيمة مالية تأخذ مقابلها قيمة تضيف إلى المنزل بعد جمالي و إستخدامه عملي مع تواجد عنصر الاستدامة، أي أنه بعد مرور الوقت سوف يظل يحتفظ بقيمته ووظيفته. يوجد مثل هذه المفاهيم أفكار خاطئة كثيرة ولأننا هنا نسعى دائماً أن نجعل تصميم بيتك رحلة سهلة ومثالية بلا أي عقبات أو أخطاء جمعنا لكم نصائح الخبراء في الأستثمارات العملية والأخرى السيئة لكي تكون مرجع عند إتخاذ أي قرارات في تصميم حديقة منزلك.