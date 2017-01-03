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14 أفضل (وأسوأ) إستثمارات في حديقة منزلك

shereen gouda shereen gouda
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نتطرق دائماً الى وسائل وطرق حديثة لتشكيل حديقة المنزل ولكن اليوم سوف نناقش هذا الأمر برؤية جديدة فقد أجمع الخبراء على بعض نقاط الضعف التي يقع فيها الكثير و بعض القرارات المثالية التي من شأنها أن تجعل أي حديقة  مستدامة وتحتفظ برونقها. أغلبنا نقع في فخ الظن بأن أي أغراض أو استثمارات باهظة الثمن بالتأكيد سيكون الاختيار الأفضل وهو مفهوم ثبت عدم صحته مراراً وتكراراً  ومفهوم الاستثمار الجيد عند التفكير في تصميم المنزل هو أي قيمة مالية تأخذ مقابلها قيمة تضيف إلى المنزل بعد جمالي و إستخدامه عملي مع تواجد عنصر الاستدامة، أي أنه بعد مرور الوقت سوف يظل يحتفظ بقيمته ووظيفته. يوجد مثل هذه المفاهيم أفكار خاطئة كثيرة ولأننا هنا نسعى دائماً أن نجعل تصميم بيتك رحلة سهلة ومثالية بلا أي عقبات أو أخطاء  جمعنا لكم نصائح الخبراء في الأستثمارات العملية والأخرى السيئة لكي تكون مرجع عند إتخاذ أي قرارات في تصميم حديقة منزلك.

1- أفضل قرار- تبليطات الأرضية بمواد مميزة تناسب الحديقة سوف يساعد على خلق حديقة مستدامة و متعددة الوظائف

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2- أسوأ اختيارهو نباتات باهظة الثمن تحتاج الى رعية دائمة و أدوات متخصصة

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Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

3- أعلى نسبة أمان- الخصوصية في حديقة المنزل أمر ضروريبلا شك ولكن لا داعي للتنازل عن الجمال والأناقة من خلال الإستثمار في سياج جميل

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4- الأسوأ في الاستخام- الإضاءة من خلال امداد الكهرباء الى الحديقة هو خطأ جسيم فهو استهلاك غير ضروري في حين وجود موارد أخرى متعدة مثل الطاقة الشمسية التي لا تلوث البيئة ولا تكلف كثيراً

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Lampenwelt.de

Lampenwelt.de
Lampenwelt.de
Lampenwelt.de

5- أفضل اختيار عمراني- النباتات التي لا تحتاج الى جذور ضخمة و تنمو بسهولة سيجعل حديقتك منعشة بدون بذل مجهود كبير

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Gärten für Auge und Seele

Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele
Gärten für Auge und Seele

6- الأسوأ حجماً وثقلاً- تطبيق نافورة المياه في الحديقة تبدو فكرة رائغة ولكن إن كنت سوف تواجه صراع في اركيب أو تحريك المعدات إذن فهذا إنهاك فير ضروري

homify حدائقديكورات واكسسوارات
homify

homify
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7- الأفضل من النباتات- الأشجار دائمة الخضرة يجعل الحديقة أكثر جمالاً وأقل احتياج الى العناية المستمرة

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' حدائقنباتات و زهور
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Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

8- أسوأ البذور- إن كنت تبحث عن مغامرة الزراعة يرجى إعادة التفكير، فهذه المهمة قد تبدو عملية ولكن في الواقع مع أوائل مراحل الإتبات سوف تدرك مدى الرعاية الفائقة التي تحتاجها المحاصيل.. إن كنت من المبتدئين عليك تجنب هذه الفكرة

homify حدائقنباتات و زهور
homify

homify
homify
homify

9- الأفضل لحديقة متزنة- تغطبة ركن في الحديقة بأرضيات مختلفة لكي تخلق مساحة يمكنك إستغلالها في أي وقت هو أمر عاية في الذكاء، فمن منا لا يحب الإستمتاع بمشروبه المفضل وسط الطبيعة؟

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

10- أسوأ سلع – المبيدات التجارية قد تبدو في الوهلة الأولى حل موفر ولكنه على المدى القريب يؤثر سلبياً على الصحة العامة والمناخ المحيط لذا لنستثمر في الحلول الأكثر أماناً

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

11- أفضل سلع- الشوايات هي من العناصر التي لن تندم عليها خصوصاً وإن كانت وحدة عملية ومتنقلة

Romana wood fired oven La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Romana wood fired oven

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

12- أسوأ الديكورات – المعارض ذات الإكسسوارات الرخيصة قد تبدو مغرية ولكن شراءها سوف يفقد الحديقة رونقها, والأفضل أن تقوم باختيار اكسسوارات قيمة و فريدة

homify حدائقديكورات واكسسوارات أنسجة طبيعية Green
homify

homify
homify
homify

13- أفضل قرار- لكي تضمن أن تحتفظ حديقتك على رونقها قم بتوظيف الجنائني الأكثر مهنية

homify
homify

homify
homify
homify

14- أسوأ أثاث – بعض الأثاث قد يبدو أكثر أناقة ولكن لا يناسب الأماكب المفتوحة وقد يهترئ مع اول تعرض إلى الشمس أو الماء، لذا قم باختيار الأثاث المخصص للحدائق

Barlow Tyrie, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal حدائقأثاث
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal
استوديو عصري مساحته لا تتعدى 35 متر مربع
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