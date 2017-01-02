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10 أفكار ملهمة لخزانة ملابس أنيقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
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قد يعتقد البعض أن خزانة الملابس هي فقط الدولاب المعتاد كبير الحجم الذي يشترى ضمن طقم أثاث غرفة النوم ، دعونا نتفق ان هذا هو الشائع و لكن تخزين الملابس و الأحذية و الأغراض الشخصية ليس بتلك البساطة للطامحين في الأناقة و الذوق الراقي و الاستغلال المميز لمساحات المنزل .. 

هوميفاي سوف تصحبك في جولة رائعة بين 10 نماذج مختلفة لخزانات الملابس ما بين غرف الملابس و غرف النوم ستناسب ذوقك و تلهمك بأفكار أكثر من رائعة سهلة التطبيق و تناسب جميع الميزانيات ..

1- خزانات أسطورية

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

استخدام الخزانات لتعطي شكلاً جميلاً  و تستوعب أقصى طاقة من الملابس و الأحذية و الأغراض الخاصة بك هذه هي المعادلة الأصعب تحقيقها، و لكنها في هذا النموذج تحققت بجدارة عن طريق الديكور الهاديء و الذكاء في إطلاله السرير على غرفة الملابس من خلال مدخلها بتلك الطريقة البارعة، استخدمت الألوان الهادئة في جهة الخزانة مثلما استخدمت الزهور الحالمة في غرفة النوم و تنوعت الخزانة مابين الرفوف و الأدراج المفتوحة ..

تم تخصيص مساحات كبيرة لتركيب المواسير المعدنية اللازمة لحفظ الملابس بطريقة مريحة كما أن الرفوف تنوعت في معظم الجهات لحفظ المناشف و المنسوجات بأنواع و أحجام عديدة سمحت بزيادة عنصر الترتيب في المحيط بأكمله ..

الرفوف السفلى استخدمت لتخزين الأحذية و على العكس الرفوف العليا استخدمت لتوزيع العلب و الصناديق التي توضع فيها الأغراض التي تستخدم على فترات متباعدة حتى لا تضايقنا في التعامل اليومي مع الملابس و الأغراض المعتاد استخدامها دون انقطاع ..

2- خزانة منسقة بابواب جرارة

Mill House, Ayre Chamberlain Gaunt Ayre Chamberlain Gaunt غرفة نوم bespoke,cabinetry,wardrobe,wood
Ayre Chamberlain Gaunt

Mill House

Ayre Chamberlain Gaunt
Ayre Chamberlain Gaunt
Ayre Chamberlain Gaunt

الخزانات العادية ذات الأبواب الجرارة يراعى فيها عنصر الترتيب الداخلي هذا لو كنت تريد أن تكون الخزانة من الداخل تبدو مثلما تلمع من الخارج ، حاول أن تختار الرفوف و تقسمها وفقاً لما سوف تخزنه فيها ، لاحظ هنا الجهة اليمنى خصصت للملابس الداخلية و البشاكير والفوط ، و الجانب الآخر أكثر رسمية تنوع ما بين الأحذية و السراويل ، أما الوسط فكان للتعليقات المخصصة للبذلات و القمصان التي يخشى عليها من العبث و التكسير بعد الكي ..

ذلك التنسيق سيجعل خزانتك رائعة عندما تفتحها و ساحرة خلال غلقها  و بالتالي سينقل ذلك الإحساس بالترتيب في سائر الغرفة ..

3- خزانة مفتوحة متنوعة

Staireways to heaven / Un duplex aux espaces multifonctionnels, Galaktik Galaktik منازل
Galaktik

Galaktik
Galaktik
Galaktik

للحفاظ أكثر على عامل استغلال المساحة يمكنك اقتناء و تصميم خزانة مفتوحة متنوعة بين الرفوف و التعليقات و الأدراج ، كل تلك التنويعات ستجعلك امام مساحة هائلة من حرية الاختيار و التنسيق المثالي لحفظ أغراضك بسهولة  في الخزانة و من ناحية أخرى يجعل الخزانة  مكون ذو شأن يضفي لمسة أناقة على سائر محيطها

4- خزانة مبتكرة في المساحات الصغيرة

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

لو كانت غرفة نومك بها مساحة صغيرة لا تستطيع استيعاب خزانات كبيرة الحجم سواء جاهزة أو مصممه ، فإنه يمكنك أن تستغل التصميمات الذكية في تلك المساحة على أكمل وجه، لاحظ شكل الخزانة كيف يوجد بها مواسير تقبل الفتح للخارج و هي تقبل الغلق بواسطة أبواب جرارة للحفاظ أكثر على المساحة بالمقارنة بالأبواب المفصلية التي تحتاج للفتح في مساحة قطرية حول الخزانة ..

قابلية المواسير للفتح للخارج تضمن لك وضع أكثر من رف منها للملابس و تقوم فتحها للخارج بمنتهى السهولة و تختار ما تريد من الملابس و المقتنيات بكل سهولة دون الحاجة لبث الفوضى فيها أو الإخلال بتنسيقها ..

5- خزانة بأدراج و صناديق

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

تلك الخزانة تصمم عن طريق حفر الحائط و تثبيت للرفوف ثم تقسيم المساحة الداخلية فيها برفوف أخرى و أدارج بمفاصل جرارة ، نقوم بتخصيص الرفوف العليا لوضع الصناديق و العلب المغلقة لحفظ الأغراض التي تحتاج لفترات متباعدة من الاستخدام مثل الملابس الشتوية و الحقائب، أما الادراج السفلية التي تكون في المتناول نضع فيها الأغراض الخفيفة والملابس التي تقبل الطي،  و يمكن تخصيص جزء مناسب لتعليق الملابس التي لا تقبل التكسر مثل زي العمل و الفساتين الرسمية .. و بذلك تكون ضمنت وجود مكان لكل نوعية من الاغراض المراد تخزينها في أقل مساحة ممكنة ..

6- خزانة في نهاية السرير

Bespoke dressing room cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry غرفة الملابسمخزن خشب نقي Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke dressing room cabinetry

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

الخزانات في اماكن مبتكرة مثل نهاية السرير تكون جذابة للغاية في شكلها و تستغل و توفر الكثير من المساحة في غرفة النوم للاستفادة بها في مكونات أخرى مفيدة، الخزانات في أسفل السرير تعتمد على كونها جرارة مثل الأدراج و لكن أكبر نوعاً ما ، و تقسم بداخلها بالفواصل الخشبية لحسن التنسيق و سهولة الوصولة للأغراض بسهولة و استيعاب أكبر كمية ممكنة من المخزونات

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7- خزانة غرفة ملابس

APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO غرفة الملابس
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

لو كان لديك مساحة كافية في امتداد غرفة نومك يمكنك أن تصمم ما يشبه بغرفة ملابس مستقلة بذاتها ، خصص إحدى حوائط لتكون رفوفاً للأحذية و الجهة الأخرى لتعليق الملابس و بعض الرفوف ..

يمكنك تصميم خزانة صغيرة في الوسط لتحمل و تخزن أكثر و تستغل المساحة الكبيرة في الوسط و يمكنك أن تضع عليها أكسسوارات تعبر عن ذوقك الفني و اتجاهك في التزيين مثل فازة ورد أو تحفة فنية 

8- خزانة مضاءة الرفوف

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

استخدام الضوء في الخزانات أمر محبب جداً خصوصاً للذين يمتلكون خزانات مفتوحة على الغرف الرئيسية مثل النوم أو إحدى الممرات، و هي فكرتها بسيطة للغاية تتلخص في تخصيص لمبة صغيرة للغاية في كل رف  في نفس الاتجاة بتكرار واحد لجعل الخزانة و كأنها معرضاً محترفاً لعرض المنتجات و الملبوسات

9- خزانة في جهة واحدة بأبواب شفافة

Moradia no Porto, Vilaça Interiores Vilaça Interiores غرفة الملابس
Vilaça Interiores

Vilaça Interiores
Vilaça Interiores
Vilaça Interiores

استخدام الابواب الشفافة في خزانتك يجعلك تحصل على ميزتين رائعتين أولهما جمال الشكل الخارجي و اختلافه و ثانيهما سهولة الوصول لما تريد من ملبوسات لأنك ستكون على دراية بها قبل حتى فتح الأبواب الجرارة الشفاف التي تريك كل شيء في الخزانة حتى قبل الفتح و تعمل من جهة أخرى على اعطاء الغرفة مظهراً مشرقاً لأنها تعتبر سطحاً نصف شفاف يعكس كمية مقبولة من الضوء في سائر الغرفة بشكل جميل .

10 – خزانة في ممر

APPART'HOTEL, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES غرفة الملابس
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

لو ضاقت بك المساحة كثيراً فلا تقلق فإن هذا التصميم سيكون مناسباً لأي مساحة صغيرة، و فكرته تتلخص في بناء خزانة محفورة في الحائط و لها أبواب تشبه الحائط و كأنها جزء منه و لن تظهر أبداً أنها خزانة حينما تغلق الأبواب بشكل كامل ، و هو ما سوف يساعدك على تخزين ملابسك و من جهة أخرى عدم الإخلال بالمساحة الصغيرة المتوفرة لديك بالكاد ؟

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واجهة خارجية خادعة لفيلا جميلة
خزانة ملابسك كيف تكون الاجمل

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