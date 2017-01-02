10 أفكار ملهمة لخزانة ملابس أنيقة

استخدام الخزانات لتعطي شكلاً جميلاً و تستوعب أقصى طاقة من الملابس و الأحذية و الأغراض الخاصة بك هذه هي المعادلة الأصعب تحقيقها، و لكنها في هذا النموذج تحققت بجدارة عن طريق الديكور الهاديء و الذكاء في إطلاله السرير على غرفة الملابس من خلال مدخلها بتلك الطريقة البارعة، استخدمت الألوان الهادئة في جهة الخزانة مثلما استخدمت الزهور الحالمة في غرفة النوم و تنوعت الخزانة مابين الرفوف و الأدراج المفتوحة ..

تم تخصيص مساحات كبيرة لتركيب المواسير المعدنية اللازمة لحفظ الملابس بطريقة مريحة كما أن الرفوف تنوعت في معظم الجهات لحفظ المناشف و المنسوجات بأنواع و أحجام عديدة سمحت بزيادة عنصر الترتيب في المحيط بأكمله ..

الرفوف السفلى استخدمت لتخزين الأحذية و على العكس الرفوف العليا استخدمت لتوزيع العلب و الصناديق التي توضع فيها الأغراض التي تستخدم على فترات متباعدة حتى لا تضايقنا في التعامل اليومي مع الملابس و الأغراض المعتاد استخدامها دون انقطاع ..