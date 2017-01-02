15 غرفة معيشة مريحة على الطراز الريفي

غرفة المعيشة من أكثر الغرف حيوية بالمنزل، وهو ما يجعل الاهتمام بتصميمها أمر ضروري لتنعم بوقت مريح بصحبة العائلة والأصدقاء، وهو ما جعلنا نجمع لكم تصميمات مميزة لغرف معيشة صممت خصيصا على الطراز الريفي الذي يعيدك للطبيعة حتى وأنت بداخل المنزل ليوفر لك مزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء بعيدا عن صخب حياة المدينة بالخارج.
الألوان من الطبيعة تنشر جوا هادئا ومريحا للنفس بأي مكان، فمثلا إن استعنت بأثاث خشبي بغرفة المعيشة يمكنك استخدامه بلونه الطبيعي مع بعض المعالجة البسيطة ليمنح المكان ذلك التأثير الساحر، مثل الطاولة ووحدة التليفزيون.
اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تتباين مع الخشب في تناغم سلس وعندما يمتزجا يخلقا بالمكان شعورا بالرقي والأناقة، في التصميم الحالي مثلا اعتمد المصمم على اللون الأبيض مع لون الخشب لتكون تلك هى البالتة الرئيسية المستخدمة بالغرفة.
يمكنك المزج بين أكثر من أسلوب بالغرفة، هنا مثلا تصميم السلم حداثي تماما لكن المواد المستخدمة في هيكله مثل الخشب والحجر في الدرجتين الأولى من العناصر التي تميز النمط الريفي.
الحجر من عناصر الدكيور ذات الحضور القوي ورغم أن وجودها بالغرفة يريح النفس لكنها في بعض الأحيان تنقل الشعور بالبرودة، لذا فإن الخشب هو خير حليف للحجر في الديكور ليحقق التوازن المطلوب.
نموذج آخر لتناغم الحجر مع الخشب، إذ تكسو الأحجار الجدران بالكامل بينما الأرضية خشبية بلون فاتح.
النباتات والمساحات المزروعة الواسعة من أكثر ما يميز الريف، لذا قام المصمم باستغلال أحد جدران الغرفة وأسس حديقة عمودية مميزة.
استخدام الطوب الأحمر أيضا من العناصر التي تميز الطراز الريفي، خاصة وأنها تمنح المكان طابعا هادئا ومريحا، حقق المصمم مزيد من التناغم من خلال استخدام اللون الأبيض في الفواصل البينية للطوب وللأرضيات والجدران باللون الأبيض.
إن كان لديك مدفأة حطب يمكنك استغلال الحطب الذي تجمعه لها كعنصر من عناصر ديكور الغرفة عن طريق ترتيبه أو تخزينه بأحد الرفوف مثل هذا التصميم.
الستائر المخملية الشفافة تعطي طابعا رومانسيا للمكان، وتنسجم بسلاسة مع الخشب كما هو واضح في ذلك التصميم.
مزج الألوان المحايدة مثل (الأبيض والرمادي والألوان الخشبية) يزيد من الراحة والاسترخاء بالمكان، بالته مناسبة للغاية مع الطراز الريفي.
البعض لا يفضل الألوان المحايدة ويميل للألوان الساخنة والتي تزيد من الدفء والحيوية بالمكان، لكن احرص عند استخدامها ألا تزيد عن اللازم.
وجود مدفأة بالمنازل الريفية أمر شائع، أما في المدينة البعض يستخدمها كديكور مميز لغرفة المعيشة.
السقف والجدران المقوسة والمغطاة بالكامل من الحجر مع اللون الأبيض للأثاث والإضاءة الطبيعية منحوا المكان شخصية فريدة ومميزة.
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الدعامات الخشبية التي تمتد بطول السقف تذكرنا بالمنازل الريفية التي تُبنى بالكامل من الخشب.
وأخيرا، بعض الأكسسوارات ستعزز من جمال الغرفة مثل المنسوجات اليدوية المصنوعة من الصوف الطبيعي.