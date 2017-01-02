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15 غرفة معيشة مريحة على الطراز الريفي

أميرة قاسم أميرة قاسم
RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
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غرفة المعيشة من أكثر الغرف حيوية بالمنزل، وهو ما يجعل الاهتمام بتصميمها أمر ضروري لتنعم بوقت مريح بصحبة العائلة والأصدقاء، وهو ما جعلنا نجمع لكم تصميمات مميزة لغرف معيشة صممت خصيصا على الطراز الريفي الذي يعيدك للطبيعة حتى وأنت بداخل المنزل ليوفر لك مزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء بعيدا عن صخب حياة المدينة بالخارج.

1. ألوان طبيعية

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الألوان من الطبيعة تنشر جوا هادئا ومريحا للنفس بأي مكان، فمثلا إن استعنت بأثاث خشبي بغرفة المعيشة يمكنك استخدامه بلونه الطبيعي مع بعض المعالجة البسيطة ليمنح المكان ذلك التأثير الساحر، مثل الطاولة ووحدة التليفزيون.

2. اللون الأبيض

Casa en La Cerdanya. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تتباين مع الخشب في تناغم سلس وعندما يمتزجا يخلقا بالمكان شعورا بالرقي والأناقة، في التصميم الحالي مثلا اعتمد المصمم على اللون الأبيض مع لون الخشب لتكون تلك هى البالتة الرئيسية المستخدمة بالغرفة.

3. نمط ريفي حديث

Living room OPERASTUDIO غرفة المعيشة
OPERASTUDIO

Living room

OPERASTUDIO
OPERASTUDIO
OPERASTUDIO

يمكنك المزج بين أكثر من أسلوب بالغرفة، هنا مثلا  تصميم السلم حداثي تماما لكن المواد المستخدمة في هيكله مثل الخشب والحجر في الدرجتين الأولى من العناصر التي تميز النمط الريفي.

4. الخشب والحجر

Шале, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة خشب
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

الحجر من عناصر الدكيور ذات الحضور القوي ورغم أن وجودها بالغرفة يريح النفس لكنها في بعض الأحيان تنقل الشعور بالبرودة، لذا فإن الخشب هو خير حليف للحجر في الديكور ليحقق التوازن المطلوب.

5. جدران حجرية

Barn in Chenailler Mascheix, France , Capra Architects Capra Architects غرفة المعيشة
Capra Architects

Barn in Chenailler Mascheix, France

Capra Architects
Capra Architects
Capra Architects

نموذج آخر لتناغم الحجر مع الخشب، إذ تكسو الأحجار الجدران بالكامل بينما الأرضية خشبية بلون فاتح.

6. حديقة بالداخل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

النباتات والمساحات المزروعة الواسعة من أكثر ما يميز الريف، لذا قام المصمم باستغلال أحد جدران الغرفة وأسس حديقة عمودية مميزة.

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7. الطوب الأحمر

Rstykalne mieszkanie w kamienicy Warszawa, Artenova Design Artenova Design غرفة المعيشة
Artenova Design

Artenova Design
Artenova Design
Artenova Design

استخدام الطوب الأحمر أيضا من العناصر التي تميز الطراز الريفي، خاصة وأنها تمنح المكان طابعا هادئا ومريحا، حقق المصمم مزيد من التناغم من خلال استخدام اللون الأبيض في الفواصل البينية للطوب وللأرضيات والجدران باللون الأبيض.

8. ديكورات الحطب

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

إن كان لديك مدفأة حطب يمكنك استغلال الحطب الذي تجمعه لها كعنصر من عناصر ديكور الغرفة عن طريق ترتيبه أو تخزينه بأحد الرفوف مثل هذا التصميم.

9. ستائر مخملية

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia غرفة المعيشة
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

الستائر المخملية الشفافة تعطي طابعا رومانسيا للمكان، وتنسجم بسلاسة مع الخشب كما هو واضح في ذلك التصميم.

10. ألوان محايدة

Работы, Aleks [koovp] images Aleks [koovp] images غرفة المعيشة
Aleks [koovp] images

Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images

مزج الألوان المحايدة مثل (الأبيض والرمادي والألوان الخشبية) يزيد من الراحة والاسترخاء بالمكان، بالته مناسبة للغاية مع الطراز الريفي.

11. غرفة دافئة

ELK Kundenhaus, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة المعيشة
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

البعض لا يفضل الألوان المحايدة ويميل للألوان الساخنة والتي تزيد من الدفء والحيوية بالمكان، لكن احرص عند استخدامها ألا تزيد عن اللازم.

12. المدفأة كديكور

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وجود مدفأة بالمنازل الريفية أمر شائع، أما في المدينة البعض يستخدمها كديكور مميز لغرفة المعيشة.

13. تصميم فريد

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

السقف والجدران المقوسة والمغطاة  بالكامل من الحجر مع اللون الأبيض للأثاث والإضاءة الطبيعية منحوا المكان شخصية فريدة ومميزة.

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14.دعامات خشبية

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti غرفة المعيشة
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

الدعامات الخشبية التي تمتد بطول السقف تذكرنا بالمنازل الريفية التي تُبنى بالكامل من الخشب.

15. منسوجات يدوية

CASA TECTÓNICA EN TIGRE, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة المعيشة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

وأخيرا، بعض الأكسسوارات ستعزز من جمال الغرفة مثل المنسوجات اليدوية المصنوعة من الصوف الطبيعي.

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