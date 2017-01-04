8 جدران للمطابخ ، اختر الأنسب لك

نقدم لكم اليوم باقة متنوعة و ثرية من التصميمات الأنيقة و المثالية لجدران المطابخ التي تصلح أن تستخدم في بيتك الراقي ، بالتأكيد قد تسائلت من قبل عن الحائط الأمثل لمطبخك هل يكون من السيراميك أم الرخام أم الخشب أم نوعية أخرى من التشطيبات التي تجعل من ديكور المطبخ متميز و غني بالتفاصيل ..
في كتاب الأفكار هذا سيساعدك هوميفاي على الوصول للعنصر الأمثل الذي يمكن أن تصمم منه جدار مطبخك عن طريق عرض نماذج حية لمطابخ صممت بحوائط مختلفة يمكنك أن تنتقي منها الأفضل بالنسبة لك ..
من اكثر التصميمات التي تلائم المطابخ واسعة المساحة هو ذلك التصميم، حيث نخصص فيها جداراً كاملاً في المطبخ ليكون من الطوب الأحمر و يمكن أن نضع على الطوب لمعة خفيفة أو لا حسب ما نرغب في مظهره ، الطوب سيساعدك على تثبيت الرفوف اللازمة لتخزين الأواني بشكل أمثل ، كما أنه سيليق مع أي لون للفرن أو الخزانات الخاصة بالمطبخ ، باختصار الطوب حل رائع لو أردت التنويع و الخروج قليلاً عن المألوف و جمع أكثر من لون في تصميم مطبخك
الفسيفساء
استخدم الفسيفساء لجعل جدران مطبخك في حالة تألق دائم، فالموزاييك متنوع الألوان و ثابت اللمعان و قليل الاتساخ مقارنة بالسيراميك و لكنه يحتاج لاضاءة قوية لاظهار مواطن الجمال فيه ، كما أنه يحتاج لدقة شديدة في تآلف باقي مكونات المطبخ وفقاً لطرازة و لونه
السيراميك الأكثر انتشاراً هذه هي الحقيقة و هذا بفضل تنوعه في التصميمات و عمليته الشديدة في حالة التنظيف و التعامل مع الدهون المتعارف عليها في المطابخ، السيراميك يعطيك ميزة كبيرة في اختيار الألوان الأكثر مناسبة لباقي التصميم و كذلك درجة اللمعان و الملمس بين الخشونة و النعومة ، كما يمكنك اختيار حجم البلاطة ذاتها حتى الفواصل بين كل بلاطة و الاخرى في يدك تماماً الوانها و المسافة بينها وفقاً لذوقك ..
السيراميك رائع في محاكاته لبعض العناصر الاخرى كالطوب و الرخام فيمكنك الجمع بين كل المميزات التي ذكرناها للسيراميك وب ينا لشكل الذي ترغب فيه إما خشبي أو حجري أو طوبي مثل هذا النموذج الذي جاء على شكل الطوب الإنجليزي الداكن
السيراميك يمكن أن يشكل في مطبخك تحفة فنية فريدة حيث أنه يقبل التقطيع وفقاً للمساحة المتوفرة في الجدار بما يشبه اللوحة الفنية المتكررة او الأشكال الهندسية العبقرية و الرسوم الحية التي تقتبس من ورق الحائط و تنفذ بواسطة السيراميك بمنتهى المهارة .
شكل الرخام جذاب بطبعه دون أي عوامل مساعدة و استخدامه في المطبخ يساعد على زيادة عنصري الجمال و القوة في شخصية الديكور بشكل عام، الألوان التي يوفرها الرخام متنوعة خصوصاً لو أردت استخدامها بألوان داكنة أو متوسطة سيظهر لك بوضوع روعة الطبيعة في الرخام ..
كما أن الحائط الرخامي يمكن ألا يكون مصنوعاً أصلاً من الرخام الطبيعي و لكنه يمكن أن يكون من السيراميك أو الطلاء الحديث الذي ينقل نقشة الرخام بواسطة التلوين فقط على الحائط العادي
الخرسانة دون أي اضافات
مثل الرخام تماماً المظهر الحجري ينقل لك المزيد من سحر الطبيعة لمطبخك ، نستخدمه إما بواسطة بلاطات من الحجر أو سيراميك على شكل الحجر بنفس نقشاته و بروزاته و خشونته ، و هو عملي للغاية في قلة تأثره بالاتساخ و الأبخرة المعتادة في المطابخ
يمكن ان يكون استخدامه كلاسيكي نوعاً ما و لكنه يظل من الحلول المتوفرة و الاختيارات الواسعة لجدار انيق لمطبخك بشرط أن تضمن التصريف المستمر و التلقائي و التهوية الجيدة حول البوتوجاز و الفرن حتى لا تتجمع الدهون عليه فهو قابل للاتساخ بسهولة فهو في النهاية من الورق ..
الورق يتميز عن البقية بقدرته الكبيرة على نقل أي شكل توده على جدار مطبخك فهو يقبل الطباعة و التشكل كما ترغب و يمكنك تصميمه بواسطة المكان الذي سوف تشتريه منه و تخبرهم بأي منظر طبيعي او لوحة فنية تودها موجودة عليه
يمكن أن نتخلص من كل العناصر التي تحدثنا عنها و نلجأ للطلاء العادي المعروف في أي غرفة أخرى و كأن المطبخ جزء منها، و عادة ما تستخدم تلك الطريقة في المطابخ المتصلة بالغرف الرئيسية كالريسبشن و السفرة ..
و تتميز الحوائط المطلية بقدرتك الفائقة على تجديدها و تلميعها بسهولة و تغيير لونها كما تحب لأنها في النهاية مجرد لون على الحائط ، فهي تتميز بقدرتها الفائقة على الوصول لدرجة دقيقة من الألوان و درجة اللمعان المرغوبة
ما أجمل الخشب هو الأقل تكلفة و من أحلى تلك العناصر في الشكل خصوصاص لمن يحب تواجد الطبيعة في ديكور منزله ، الخشب يضمن لك مظهر متألق على الدوام و تمازج رائع مع الضوء المسلط عليه كما أنه قليل الأضرار سواء من فتور لونه أو تغيره فأنت ستضمن تصميم بشكل ثابت لجدار مطبخك مهما كانت الظروف بشرط التنظيف المستمر بملمعات الخشب المعروفة