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8 جدران للمطابخ ، اختر الأنسب لك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
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نقدم لكم اليوم باقة متنوعة و ثرية من التصميمات الأنيقة و المثالية لجدران المطابخ التي تصلح أن تستخدم في بيتك الراقي ، بالتأكيد قد تسائلت من قبل عن الحائط الأمثل لمطبخك هل يكون من السيراميك أم الرخام أم الخشب أم نوعية أخرى من التشطيبات التي تجعل من ديكور المطبخ متميز و غني بالتفاصيل ..

في كتاب الأفكار هذا سيساعدك هوميفاي على الوصول للعنصر الأمثل الذي يمكن أن تصمم منه جدار مطبخك عن طريق عرض نماذج حية لمطابخ صممت بحوائط مختلفة يمكنك أن تنتقي منها الأفضل بالنسبة لك ..

1- جدار من الطوب

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

من اكثر التصميمات التي تلائم المطابخ واسعة المساحة هو ذلك التصميم، حيث نخصص فيها جداراً كاملاً في المطبخ ليكون من الطوب الأحمر و يمكن أن نضع على الطوب لمعة خفيفة أو لا حسب ما نرغب في مظهره ، الطوب سيساعدك على تثبيت الرفوف اللازمة لتخزين الأواني بشكل أمثل ، كما أنه سيليق مع أي لون للفرن أو الخزانات الخاصة بالمطبخ ، باختصار الطوب حل رائع لو أردت التنويع و الخروج قليلاً عن المألوف و جمع أكثر من لون في تصميم مطبخك

و هذا مثال آخر على تعميم استخدام الطوب في مطبخك بدلاً من اختصاره في حائط واحد فهو متعدد الاستخدامات لأي جدار و أو أي بناء يدخل فيه عنصر الأسمنت والخرسانة

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

2- جدار من الموزاييك الفسيفساء

Projeto Cobertura , Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

استخدم الفسيفساء لجعل جدران مطبخك في حالة تألق دائم، فالموزاييك متنوع الألوان و ثابت اللمعان و قليل الاتساخ مقارنة بالسيراميك و لكنه يحتاج لاضاءة قوية لاظهار مواطن الجمال فيه ، كما أنه يحتاج لدقة شديدة في تآلف باقي مكونات المطبخ وفقاً لطرازة و لونه

و في هذا النموذج المختلف لاستخدام الموزاييك في كل جدران المطبخ تقريباً يتضح كيف أنه يمكننا التحكم في درجة لمعانه و بريقه وفقاً للمساحة و الطراز المستخدم في المطبخ ففي الصورة الماضية زودنا اللمعان لقابلية المطبخ و هنا كان العكس هو الصحيح

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مطبخ معدن Metallic/Silver
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

3- استخدام السيراميك

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

السيراميك الأكثر انتشاراً هذه هي الحقيقة و هذا بفضل تنوعه في التصميمات و عمليته الشديدة في حالة التنظيف و التعامل مع الدهون المتعارف عليها في المطابخ، السيراميك يعطيك ميزة كبيرة في اختيار الألوان الأكثر مناسبة لباقي التصميم و كذلك درجة اللمعان و الملمس بين الخشونة و النعومة ، كما يمكنك اختيار حجم البلاطة ذاتها حتى الفواصل بين كل بلاطة و الاخرى في يدك تماماً الوانها و المسافة بينها وفقاً لذوقك ..

APARTAMENTO RESIDENCIAL PERDIZES/SP, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura مطبخ
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

السيراميك رائع في محاكاته لبعض العناصر الاخرى كالطوب و الرخام فيمكنك الجمع بين كل المميزات التي ذكرناها للسيراميك وب ينا لشكل الذي ترغب فيه إما خشبي أو حجري أو طوبي مثل هذا النموذج الذي جاء على شكل الطوب الإنجليزي الداكن 

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_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

السيراميك يمكن أن يشكل في مطبخك تحفة فنية فريدة حيث أنه يقبل التقطيع وفقاً للمساحة المتوفرة في الجدار بما يشبه اللوحة الفنية المتكررة او الأشكال الهندسية العبقرية و الرسوم الحية التي تقتبس من ورق الحائط و تنفذ بواسطة السيراميك بمنتهى المهارة .

4- جدار رخامي

Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

شكل الرخام جذاب بطبعه دون أي عوامل مساعدة و استخدامه في المطبخ يساعد على زيادة عنصري الجمال و القوة في شخصية الديكور بشكل عام، الألوان التي يوفرها الرخام متنوعة خصوصاً لو أردت استخدامها بألوان داكنة أو متوسطة سيظهر لك بوضوع روعة الطبيعة في الرخام ..

كما أن الحائط الرخامي يمكن ألا يكون مصنوعاً أصلاً من الرخام الطبيعي و لكنه يمكن أن يكون من السيراميك أو الطلاء الحديث الذي ينقل نقشة الرخام بواسطة التلوين فقط على الحائط العادي الخرسانة دون أي اضافات 

5- المظهر الحجري

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

مثل الرخام تماماً المظهر الحجري ينقل لك المزيد من سحر الطبيعة لمطبخك ، نستخدمه إما بواسطة بلاطات من الحجر أو سيراميك على شكل الحجر بنفس نقشاته و بروزاته و خشونته ، و هو عملي للغاية في قلة تأثره بالاتساخ و الأبخرة المعتادة في المطابخ 

و على النقيض يمكنك تركيب أحجار حقيقية في جدار مطبخك مما سيمكنك من الشعور بديكور مختلف تماماً و تعتبر الطريقة الأسهل لتصميم مطبخ ريفي دافيء في بيتك بشرط توفر المساحة المناسبة لاستخدام الحجر الحقيقي

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli مطبخ
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

6- ورق الحائط

ПРОЕКТ №3, HUGO HUGO مطبخ Purple/Violet
HUGO

HUGO
HUGO
HUGO

يمكن ان يكون استخدامه كلاسيكي نوعاً ما و لكنه يظل من الحلول المتوفرة و الاختيارات الواسعة لجدار انيق لمطبخك بشرط أن تضمن التصريف المستمر و التلقائي و التهوية الجيدة حول البوتوجاز و الفرن حتى لا تتجمع الدهون عليه فهو قابل للاتساخ بسهولة فهو في النهاية من الورق ..  

الورق يتميز عن البقية بقدرته الكبيرة على نقل أي شكل توده على جدار مطبخك فهو يقبل الطباعة و التشكل كما ترغب و يمكنك تصميمه بواسطة المكان الذي سوف تشتريه منه و تخبرهم بأي منظر طبيعي او لوحة فنية  تودها موجودة عليه  

7- حائط مطلي بدهانات

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

يمكن أن نتخلص من كل العناصر التي تحدثنا عنها و نلجأ للطلاء العادي المعروف في أي غرفة أخرى و كأن المطبخ جزء منها، و عادة ما تستخدم تلك الطريقة في المطابخ المتصلة بالغرف الرئيسية كالريسبشن و السفرة ..

و تتميز الحوائط المطلية بقدرتك الفائقة على تجديدها و تلميعها بسهولة و تغيير لونها كما تحب لأنها في النهاية مجرد لون على الحائط ، فهي تتميز بقدرتها الفائقة على الوصول لدرجة دقيقة من الألوان و درجة اللمعان المرغوبة 

8- جدران خشبية

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

ما أجمل الخشب هو الأقل تكلفة و من أحلى تلك العناصر في الشكل خصوصاص لمن يحب تواجد الطبيعة في ديكور منزله ، الخشب يضمن لك مظهر متألق على الدوام و تمازج رائع مع الضوء المسلط عليه كما أنه قليل الأضرار سواء من فتور لونه أو تغيره فأنت ستضمن تصميم بشكل ثابت لجدار مطبخك مهما كانت الظروف بشرط التنظيف المستمر بملمعات الخشب المعروفة  

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