20 فكرة لتنسيق غرف منزلك

قد يكون أمامنا غرفة رائعة بمساحة وفيرة و نعجز عن تنسيق مكوناتها بما يليق بالتصميم الذي في خيالنا و الذي نسعى لتحقيقه على أرض الواقع، أو قد تكون المساحة عائقاً لنقوم بتنفيذ الفكرة التي طالمنا حلمنا بها ، كل ذلك أصبح الآن مع هوميفاي له حلول كثيرة؛
حيث سنقدم لكم نحو 20 فكرة ستيسر عليكم التنسيق لأغلب الغرف في منازلكم عن طريق 20 فكرة متنوعة لغرف عديدة مختلفة في مساحاتها و جاء تنسيقها و ترتيبها على المستوى المأمول من أصحابها و من ضيوفهم ..
إليكم الباقة الرائعة و نسعد بمشاركاتكم حول الفكرة التي ستقوموا بتطبيقها للتنسيق السليم في إحدى غرف بيوتكم …
غرفة المعيشة التي يتواجد بها التليفزيون يكون هو محورها فاجعله دائماً في مركز الوسط و نسق باقي الغرفة على جانبيه بحيث تجعل الجلسة و طقم الأرائك و المقاعد دائراً حوله ليرى بوضوح من كل الزوايا و كذلك نسق الأضواء بالتساوي في الأماكن البعيدة عنه و خلفه قدر المستطاع لأنه سيضيء المنطقة التي حوله بالتبعية و بالتالي تكون الغرفة كلها مضاءة و مبهجة
في الكراج لديك أماكن قد تكون مهملة مثل طلاء الأبواب و الجدران ، ينبغي عليك أن تجعلها دائماً نظيفة و لامعة و لو احتاجت للطلاء فعليك ذلك في اسرع وقت حتى لا يبدو الكراج بأكمله يوحي بالإهمال كما أنه ينبغي عليك تهيئة الأرضية التي سوف تقوم بركن سيارتك بها و توسيع المكان ليشملها و لو كان هناك أباب اعمل على اصلاحها دائماً و اجعلها تغلق بسلالسة دون عوائق
الإطلالة الجميلة لا تضاهيها أي جماليات أخرى لعشاق الطبيعة ، ينبغي عليك تصميم جلسة في كل المساحة المتوفرة في البلكون لتنعم بلحظات دافئة و مشرقة برفقة ضويفك و أفراد أسرتك مع ترك مساحة ليست ضيقة للتمشي و الترويح عن النفس
طقم غرفة المعيشة ينبغي أن يوضع في شكل منحني بحيث كل أطراف الجلسة يروا بعضهم بوضوح ، سيجعل ذلك من الغرفة تنعم بالدفء و اللحظات الأسرية السعيدة ، نوع في الجلسات بين المريح و الغريب لتكون أكثر عصرية و الألوان على ذوقك قدر المستطاع لو أردت أن تكون غرفتك مبهجة استخدم ألوان مثل تلك الموجودة في هذا النموذج و احرص على وجود كمية مناسبة من الضوء في سائر الأرجاء..
المكتبة ليست فقط لحمل الكتب و لكنها فرصة جيدة لتعرض فيها بعض الإكسسوارات والتحف الفنية ذات الذوق الرفيع ، كما يمكنك استغلال الكتب و ألوانها في صناعة لوحة فنية مقمسة وفقاً لأحجام و ألوان الكتب ، سيمنحك ذلك ديكوراً أنيقاً و شخصية مختلفة في الغرفة ..
نسق الحمام وفق الرسمية قدر الإمكان خصوصاً لو كان معداً لاستقبال الضيوف، اجعل الحوض في قرب المدخل ثم التواليت ثم في آخر الحمام و نهايته قم بتركيب البانيو أو خصص مساحة مريحة للاستحمام لتشعر فيها بمزيد من الخصوصية و العزلة عن باقي الحمام مما سيمنحك شعوراً رائعاً من الاسترخاء
نسق العدد و الادوات التي لديك سواء في غرفة الحديقة أو في المرأب حسب المساحة التي تتوفر لديك في منزلك، اصنع رفوفاً مفتوحة لتصل بسهولة لكل أنواع العدد و الأدوات التي تخصك ، و اجعل الأشياء الثقيلة في الأسفل قدر الإمكان لتجنب الحوادث الناجمة عن احتمالية سقوطها ، و اصنع تعليقات لتحمل عليها الخراطيم و الأسلاك و الأشياء التي تقبل التعليق في العموم ، سيزيل ذلك الفوضى التي قد تحدث لو لم تنسق لتلك الأدوات النافعة التي لا يتسغنى عنها أي منزل
في المرأب أو في غرفة أسفل السلم أو في الحديقة يمكنك تنسيق و تصميم بعض الخزانات المغلقة لتكون ملاذاً لكل المخلفات التي لاترغب في اظهارها إلا عند الحاجة إليها كالعدد و الادوات و قطع الغيار ، سيكون ذلك رائعاً في كل الاحوال لأنه سيرتقي بالغرفة التي سيصمم بها و من جهة أخرى ستجمع كل تلك الأغراض في مكان واحد سهل الوصول
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يمكنك أن تستغل إحدى الجدران بجوار مدخل المنزل لتصمم فيه خزانة تشبه المكتبة و لكن تلك المرة ستحمل الأحذية و ليس الكتب، نسق الأحذية وفق الاستخدام من الأسفل للأعلى و اجعل الانواع المشابهة في رف واحد لتحصل على نسق جميل في شكل الخزانة ، حتى من الاحذية ستحصل على شكل رائع
رتب غرفة نومك على الدوام و لا تجعل هناك فرصة لجعلها في حالة فوضى، صحيح هي لا يدخلها الضيوف و لكنها تغير حالتك النفسية و تؤثر بها فنظافتها و ترتيبها يجعلك في حالة فريدة من الانطلاق و الإقدام و النشاط ، كما أن الألوان التي ينبغي عليك تنسيقها بين الحوائط و المفروشات على السرير سيكون لها بالغ الأثر في إخراج شكل الغرفة بالمستوى اللائق
هل للجدران و الاعمدة تنسيق ؟! ، بالطبع التنسيق في الجدران و الاعمدة من أرقى أنواع التصميمات التي يمكن أن تكون في بيتك و يقصد بها التلوين و التزيين للجدران و التشكيل و الحفر و النحت في الأعمدة ، لو كان لديك إحدى الجدران التي ترى أنها ستقبل التنسيق و التزيين فلا تتردد في ذلك، لاحظ شكل الجدار المقصوص أعلاه بجوار الشرفة، هو في الاصل كان واصلاً للسقف و لكن فكرة التنسيق جعلته على تلك الوجهة الرائعة ، الرفوف و الفتحات التي فيه ساعدتنا على أن يكون هناك فرصة لوضع التحف الفنية و بعض الإضاءة الجميلة التي ستجعل من الغرفة تحفة فنية
جلسة الحديقة تتطلب تنسيقاً على مستوى عالي لأنه ستكون نافذتك على الهواء الطلق و قضاء أوقاتاً لطيفة في مناخ ساحر، لماذا لا تفكر في عمل سقيفة من النباتات التي تمد الجلسة بالظلال و الشعور الرائع بالسحر الطبيعي ؟، و اجعل الجلسة تحتها تماماً و متنوعة في جلسات عائلية لتناول الطعام و جلسات منفردة لتبادل الحديث و التنعم بالراحة و التأمل
المطابخ الصغيرة تحتاج لألوان فاتحة هادئة حتي لا تغلق المساحة و تضيقها أكثر، احرص كذلك على نظافة مطبخك و تلميعه باستمرار و اجعل من سطح الرخام المحيط بالحوض و الفرن مرآة لامعة بفضل التنظيف المستمر لها في كل مرة تستخدم ماحولها سواء الفرن أو الحوض ، نسق الخزانات في الأعلى و ليس الأسفل و اجعلها مغلقة و املأها بالأدراج و التقسيم الداخلي لتستوعب أكبر كمية من الأواني حتى لا تحدث فوضى في خارجها
المدفأة جزء من نسق عام في الغرفة التي توجد بها، و لكن عليك تمييزها أكثر لأنها تعتبر في أهميتها فرصة كبيرة لتكون الغرفة متألقة و مفعمة بالاحساس و الدفء و الشعور بالرقي ، لا مانع من بعض الاعمال و المنحوتات من الجبس التي تعطي شكلاً جميلاً حولها كما يمكنك أن تجعل لها رفاً لتضع عليه تحف و اكسسوارات متعددة
يجب عليك أن تدرك أن وجود مكتبة في غرفة المعيشة سيكون مختلفاً عن تنسيقها في غرفة المكتب أو النوم او الممر، في غرفة المعيشة حاول أن تجعل المكتبة قريبة في المتناول و ليست عالية و اجعل فيها لمسات بسيطة من الرقة و الاناقة مثل الزهريات و الفازات الجميلة
النباتات دليل الترحاب و الهدوء في مدخل بيتك ، لا تبخل على مدخلك من تلك اللمسة الجمالية ، احرص على أن يكون مدخلك ممهداً قدر الإمكان كذلك لو كنت صممته من قبل ليكون في طريقك لدخول المرأب الخاص بالسيارة الخاصة بك
استخدام اللوحات يعود لذوق شخصي لكل منا و لكن لماذا لا نجمع الأفضل في قاعدة عامة بيننا ، اللوحات المرسومة بجوار الفن السيريالي بجوار مشهد طبيعي كل ذلك سيكون تشيكل رائع للفنون على جدارك الذي سيكون بمثابة معرض فني فريد يجذب الأنظار
لو كنت كثير التحضير للأشياء على رف الجزيرة الوسطى في مطبخك فاجعل لها اطاراً خاصاً مثل ذلك المبني من الرخام على شكل حرف L في تلك الصورة، و حاول دائماً ان تكون الجزيرة بتصميم ملائم للتحضير بمعنى أن تجعل حول الحوض مساحة كافية لذلك و لاتضيق المسألة على نفسك فهناك مساحة بحاجة للاستغلال
الحمام الكبير يعني مزيد من الراحة في التنقل ، انشر المكونات مثل الحوض و الخزانات و المرايات في مناطق مختلفة و لاتكدسها في مكان واحد، فهنا مثلاً تم توزيع دولاب صغير في ممر الحمام و انفصل عن الخزانة المزدوجة المدمجة في حوضين استغلالاً للمساحة و ارضاءاً لجانب الرسمية الذي في هذا الحمام المعد لاستقبال الضيوف بجدارة
استخدم الشموع في حياتك داخل المنزل خصوصاً في الاماكن التي تنقلك لعالم رومانسي و شاعري مثل غرفة النوم و الحمام و يمكن بضوابط أن يستخدم في المداخل من الداخل و الخارج، الشموع بألوانها و ضوئها الخافت تزيد من جمال التصميم كما أنها ستساعدك على الشعور أكثر بشخصية مميزة و غنى في مكونات الغرفة التي تستخدم فيها تلك النوعية من الاكسسوارات الحية