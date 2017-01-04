الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

20 فكرة لتنسيق غرف منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors غرفة المعيشة
Loading admin actions …

قد يكون أمامنا غرفة رائعة بمساحة وفيرة و نعجز عن تنسيق مكوناتها بما يليق بالتصميم الذي في خيالنا و الذي نسعى لتحقيقه على أرض الواقع، أو قد تكون المساحة عائقاً لنقوم بتنفيذ الفكرة التي طالمنا حلمنا بها ، كل ذلك أصبح الآن مع هوميفاي له حلول كثيرة؛

حيث سنقدم لكم نحو 20 فكرة ستيسر عليكم التنسيق لأغلب الغرف  في منازلكم عن طريق 20 فكرة متنوعة لغرف عديدة مختلفة في مساحاتها  و جاء تنسيقها و ترتيبها على المستوى المأمول من أصحابها و من ضيوفهم ..

إليكم الباقة الرائعة و نسعد بمشاركاتكم حول الفكرة التي ستقوموا بتطبيقها  للتنسيق السليم في إحدى غرف بيوتكم  …

1- تنسيق غرفة التليفزيون

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

غرفة المعيشة التي يتواجد بها التليفزيون يكون هو محورها فاجعله دائماً في مركز الوسط و نسق باقي الغرفة على جانبيه بحيث تجعل الجلسة و طقم الأرائك و المقاعد دائراً حوله ليرى بوضوح من كل الزوايا و كذلك نسق الأضواء بالتساوي في الأماكن البعيدة عنه  و خلفه قدر المستطاع لأنه سيضيء المنطقة التي حوله بالتبعية و بالتالي تكون الغرفة كلها مضاءة و مبهجة 

2- تنسيق المرأب

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

في الكراج لديك أماكن قد تكون مهملة مثل طلاء الأبواب و الجدران ، ينبغي عليك أن تجعلها دائماً نظيفة و لامعة و لو احتاجت للطلاء فعليك ذلك في اسرع وقت حتى لا يبدو الكراج بأكمله يوحي بالإهمال كما أنه ينبغي عليك تهيئة الأرضية التي سوف تقوم بركن سيارتك بها و توسيع المكان ليشملها و لو كان هناك أباب اعمل على اصلاحها دائماً و اجعلها تغلق بسلالسة دون عوائق 

3- تنسيق الشرفة المطلة على عالم جميل

Bedroom 3 Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

الإطلالة الجميلة لا تضاهيها أي جماليات أخرى لعشاق الطبيعة ، ينبغي عليك تصميم جلسة في كل المساحة المتوفرة في البلكون لتنعم بلحظات دافئة و مشرقة برفقة ضويفك و أفراد أسرتك مع ترك مساحة ليست ضيقة للتمشي و الترويح عن النفس 

4- تنسيق غرفة المعيشة

South London Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

طقم غرفة المعيشة ينبغي أن يوضع في شكل منحني بحيث كل أطراف الجلسة يروا بعضهم بوضوح ، سيجعل ذلك من الغرفة تنعم بالدفء و اللحظات الأسرية السعيدة ، نوع في الجلسات بين المريح و الغريب لتكون أكثر عصرية و الألوان على ذوقك قدر المستطاع لو أردت أن تكون غرفتك مبهجة استخدم ألوان مثل تلك الموجودة في هذا النموذج و احرص على وجود كمية مناسبة من الضوء في سائر الأرجاء..

5- تنسيق المكتبة

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS غرفة المعيشة
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

المكتبة ليست فقط لحمل الكتب و لكنها فرصة جيدة لتعرض فيها بعض الإكسسوارات والتحف الفنية ذات الذوق الرفيع ، كما يمكنك استغلال الكتب و ألوانها في صناعة لوحة فنية مقمسة وفقاً لأحجام و ألوان الكتب ، سيمنحك ذلك ديكوراً أنيقاً و شخصية مختلفة في الغرفة ..

6- تنسيق الحمام

Bamboo Pixers حمام wall mural,wallpaper,bamboo
Pixers

Bamboo

Pixers
Pixers
Pixers

نسق الحمام وفق الرسمية قدر الإمكان خصوصاً لو كان معداً لاستقبال الضيوف، اجعل الحوض في قرب المدخل ثم التواليت ثم في آخر الحمام و نهايته  قم بتركيب البانيو أو خصص مساحة مريحة للاستحمام لتشعر فيها بمزيد من الخصوصية و العزلة عن باقي الحمام مما سيمنحك شعوراً رائعاً من الاسترخاء 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- تنسيق العدد و الأدوات

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مرآب~ كراج
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

نسق العدد و الادوات التي لديك سواء في غرفة الحديقة أو في المرأب حسب المساحة التي تتوفر لديك في منزلك، اصنع رفوفاً مفتوحة لتصل بسهولة لكل أنواع العدد و الأدوات التي تخصك ، و اجعل الأشياء الثقيلة في الأسفل قدر الإمكان لتجنب الحوادث الناجمة عن احتمالية سقوطها ، و اصنع تعليقات لتحمل عليها الخراطيم و الأسلاك و الأشياء التي تقبل التعليق في العموم ، سيزيل ذلك الفوضى التي قد تحدث لو لم تنسق لتلك الأدوات النافعة التي لا يتسغنى عنها أي منزل 

8- تنسيق خزانات مغلقة في غرفة البدروم

Our brand new case study! Garageflex مرآب~ كراج garageflex,garage storage,designer garage,garage transformatio,garage shelving,garagetek
Garageflex

Our brand new case study!

Garageflex
Garageflex
Garageflex

في المرأب أو في غرفة أسفل السلم أو في الحديقة يمكنك تنسيق و تصميم بعض الخزانات المغلقة لتكون ملاذاً لكل المخلفات التي لاترغب في اظهارها إلا عند الحاجة إليها كالعدد و الادوات و قطع الغيار ، سيكون ذلك رائعاً في كل الاحوال لأنه سيرتقي بالغرفة التي سيصمم بها و من جهة أخرى ستجمع كل تلك الأغراض في مكان واحد سهل الوصول 

اقرأ : منزل أنيق بأفكار شبابية

9- تنسيق خزانة الأحذية

Boot Warmer Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

يمكنك أن تستغل إحدى الجدران بجوار مدخل المنزل لتصمم فيه خزانة تشبه المكتبة و لكن تلك المرة ستحمل الأحذية و ليس الكتب، نسق الأحذية وفق الاستخدام من الأسفل للأعلى و اجعل الانواع المشابهة في رف واحد لتحصل على نسق جميل في شكل الخزانة ، حتى من الاحذية ستحصل على شكل رائع 

10 – تنسيق غرفة النوم

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom Design by Deborah Ltd غرفة نوم
Design by Deborah Ltd

Peacock Wallpaper Feature Wall in White Bedroom

Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd
Design by Deborah Ltd

رتب غرفة نومك على الدوام و لا تجعل هناك فرصة لجعلها في حالة فوضى، صحيح هي لا يدخلها الضيوف و لكنها تغير حالتك النفسية و تؤثر بها فنظافتها و ترتيبها يجعلك في حالة فريدة من الانطلاق و الإقدام و النشاط ، كما أن الألوان التي ينبغي عليك تنسيقها بين الحوائط و المفروشات على السرير سيكون لها بالغ الأثر في إخراج شكل الغرفة بالمستوى اللائق 

11- تنسيق الجدران و الاعمدة

Katzentürme, stylecats® stylecats® المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

هل للجدران  و الاعمدة تنسيق ؟! ، بالطبع التنسيق في الجدران و الاعمدة من أرقى أنواع التصميمات التي يمكن أن تكون في بيتك و يقصد بها التلوين و التزيين للجدران و التشكيل و الحفر و النحت في الأعمدة ، لو كان لديك إحدى الجدران التي ترى أنها ستقبل التنسيق و التزيين فلا تتردد في ذلك، لاحظ شكل الجدار المقصوص أعلاه بجوار الشرفة، هو في الاصل كان واصلاً للسقف و لكن فكرة التنسيق جعلته على تلك الوجهة الرائعة ، الرفوف و الفتحات التي فيه ساعدتنا على أن يكون هناك فرصة لوضع التحف الفنية و بعض الإضاءة الجميلة التي ستجعل من الغرفة تحفة فنية 

12- تنسيق الحدائق

pergola, CHRISTIAN THEILL DESIGN CHRISTIAN THEILL DESIGN حدائقصيوان الحديقة الخارجية
CHRISTIAN THEILL DESIGN

CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN
CHRISTIAN THEILL DESIGN

جلسة الحديقة تتطلب تنسيقاً على مستوى عالي لأنه ستكون نافذتك على الهواء الطلق و قضاء أوقاتاً لطيفة في مناخ ساحر، لماذا لا تفكر في عمل سقيفة من النباتات التي تمد الجلسة بالظلال و الشعور الرائع بالسحر الطبيعي ؟، و اجعل الجلسة تحتها تماماً و متنوعة في جلسات عائلية لتناول الطعام و جلسات منفردة لتبادل الحديث و التنعم بالراحة و التأمل 

13- تنسيق المطابخ الصغيرة

Apartment Renovation, Paul D'Amico Remodels Paul D'Amico Remodels مطبخ
Paul D&#39;Amico Remodels

Apartment Renovation

Paul D'Amico Remodels
Paul D&#39;Amico Remodels
Paul D'Amico Remodels

المطابخ الصغيرة تحتاج لألوان فاتحة هادئة حتي لا تغلق المساحة و تضيقها أكثر، احرص كذلك على نظافة مطبخك و تلميعه باستمرار و اجعل من سطح الرخام المحيط بالحوض و الفرن مرآة لامعة بفضل التنظيف المستمر لها في كل مرة تستخدم ماحولها سواء الفرن أو الحوض ، نسق الخزانات في الأعلى و ليس الأسفل و اجعلها مغلقة و املأها بالأدراج و التقسيم الداخلي لتستوعب أكبر كمية من الأواني حتى لا تحدث فوضى في خارجها 

14- تنسيق المدفأة

Fireplace Ruth Noble Interiors غرفة المعيشة
Ruth Noble Interiors

Fireplace

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

المدفأة جزء من نسق عام في الغرفة التي توجد بها، و لكن عليك تمييزها أكثر لأنها تعتبر في أهميتها فرصة كبيرة لتكون الغرفة متألقة و مفعمة بالاحساس و الدفء و الشعور بالرقي ، لا مانع من بعض الاعمال و المنحوتات من الجبس التي تعطي شكلاً جميلاً حولها كما يمكنك أن تجعل لها رفاً لتضع عليه تحف و اكسسوارات متعددة 

15- تنسيق المكتبة في غرفة المعيشة

Fireplace. Shoootin غرفة المعيشةرفوف
Shoootin

Fireplace.

Shoootin
Shoootin
Shoootin

يجب عليك أن تدرك أن وجود مكتبة في غرفة المعيشة سيكون مختلفاً عن تنسيقها في غرفة المكتب أو النوم او الممر، في غرفة المعيشة حاول أن تجعل المكتبة قريبة في المتناول و ليست عالية و اجعل فيها لمسات بسيطة من الرقة و الاناقة مثل الزهريات و الفازات الجميلة 

16- تنسيق المدخل

Wooden garages, Quick garden LTD Quick garden LTD مرآب~ كراج
Quick garden LTD

Wooden garages

Quick garden LTD
Quick garden LTD
Quick garden LTD

النباتات دليل الترحاب و الهدوء في مدخل بيتك ، لا تبخل على مدخلك من تلك اللمسة الجمالية ، احرص على أن يكون مدخلك ممهداً قدر الإمكان كذلك لو كنت صممته من قبل ليكون في طريقك لدخول المرأب الخاص بالسيارة الخاصة بك 

17- تنسيق اللوحات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام اللوحات يعود لذوق شخصي لكل منا و لكن لماذا لا نجمع الأفضل في قاعدة عامة بيننا ، اللوحات المرسومة بجوار الفن السيريالي بجوار مشهد طبيعي كل ذلك سيكون تشيكل رائع للفنون على جدارك الذي سيكون بمثابة معرض فني فريد يجذب الأنظار 

18- تنسيق جزيرة المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لو كنت كثير التحضير للأشياء على رف الجزيرة الوسطى في مطبخك فاجعل لها اطاراً خاصاً مثل ذلك المبني من الرخام على شكل حرف L  في تلك الصورة، و حاول دائماً ان تكون الجزيرة بتصميم ملائم للتحضير بمعنى أن تجعل حول الحوض مساحة كافية لذلك و لاتضيق المسألة على نفسك فهناك مساحة بحاجة للاستغلال 

19- تنسيق حمام كبير

Stonearth - Finesse Oak washstand double basins Stonearth Interiors Ltd حمام
Stonearth Interiors Ltd

Stonearth – Finesse Oak washstand double basins

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

الحمام الكبير يعني مزيد من الراحة في التنقل ، انشر المكونات مثل الحوض و الخزانات و المرايات في مناطق مختلفة و لاتكدسها في مكان واحد، فهنا مثلاً تم توزيع دولاب صغير في ممر الحمام و انفصل عن الخزانة المزدوجة المدمجة في حوضين استغلالاً للمساحة و ارضاءاً لجانب الرسمية الذي في هذا الحمام المعد لاستقبال الضيوف بجدارة 

20- تنسيق الشموع

renovation de salle de bain , COLOMBE MARCIANO COLOMBE MARCIANO حمام
COLOMBE MARCIANO

COLOMBE MARCIANO
COLOMBE MARCIANO
COLOMBE MARCIANO

استخدم الشموع في حياتك داخل المنزل خصوصاً في الاماكن التي تنقلك لعالم رومانسي و شاعري مثل غرفة النوم و الحمام و يمكن بضوابط أن يستخدم في المداخل من الداخل و الخارج، الشموع بألوانها و ضوئها الخافت تزيد من جمال التصميم كما أنها ستساعدك على الشعور أكثر بشخصية مميزة و غنى في مكونات الغرفة التي تستخدم فيها تلك النوعية من الاكسسوارات الحية 

8 جدران للمطابخ ، اختر الأنسب لك
افكار للتنسيق ستفيدك 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً