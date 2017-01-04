20 فكرة لتنسيق غرف منزلك

قد يكون أمامنا غرفة رائعة بمساحة وفيرة و نعجز عن تنسيق مكوناتها بما يليق بالتصميم الذي في خيالنا و الذي نسعى لتحقيقه على أرض الواقع، أو قد تكون المساحة عائقاً لنقوم بتنفيذ الفكرة التي طالمنا حلمنا بها ، كل ذلك أصبح الآن مع هوميفاي له حلول كثيرة؛

حيث سنقدم لكم نحو 20 فكرة ستيسر عليكم التنسيق لأغلب الغرف في منازلكم عن طريق 20 فكرة متنوعة لغرف عديدة مختلفة في مساحاتها و جاء تنسيقها و ترتيبها على المستوى المأمول من أصحابها و من ضيوفهم ..

إليكم الباقة الرائعة و نسعد بمشاركاتكم حول الفكرة التي ستقوموا بتطبيقها للتنسيق السليم في إحدى غرف بيوتكم …