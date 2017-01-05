14 تصميم مميز لحديقة صغيرة

هل لتملك حديقة لابد أن تملك أيضا مساحة كبيرة؟ ليس بعد هذا المقال، الذي من خلاله ستتعرف على تصاميم لحدائق صغيرة يمكنك تصميمها بنفسك في المنزل ودون الحاجة إلى مساحات كبيرة، العيب الوحيد قد يكون عدم قدرة الأطفال على اللعب عدا ذلك فلن تنحرم من الهواء النقي ومن الطيور المغردة وبالطبع من النباتات المحيطة بك، وستستمتع بقضاء وقت مريح وممتع في الحديقة.
تابعو معنا 14 تصميم لحدائق منزلية صغيرة
اعتمد التصميم بشكل أساسي على وجود الأحجار بألوان وأحجام مختلفة وبشكل متموج الشيء الذي يجعل شكل الحديقة طبيعي وغير مصطنع، وتخلل هذه الأحجار أنواع مختلفة من النباتات وبألوان وأحجام مختلفة.
هل من الممكن أن يخطر ببالك أن تنشأ حديقة على حافة الطريق تلك؟ مع مهندس مساحات خارجية امر طبيعي، الذي قام باستغلال تلك المساحة الصغيرة في الزاوية المقابلة للجدار الحجري، وزرع فيها عدة أزهار بألوان جميلة ضمن أحواض زراعية ومحاطة بأحجار صغيرة لتجسد الطبيعة.
فكرة مدهشة، استخدام عمدان القصب أو الخيزران كديكور للحديقة مع الحوض المائي شكلا ثنائي رائع، مع مجموعه من النباتات الصغيرة المحيطة وحجرتين كبيرتين مع عامود إضاءة ارضي سيعطي إنارة ومنظر مميز للحديقة الصغيرة.
في حال كانت لديك مساحة غير مستخدمة وتريد أن تحولها إلى حديقة ولا تريد أن تجعلها عائق، الأفضل أن تجعل تلك المسحة محددة بإطار مستطيل كما في الصورة أو حسب المساحة لديك، وثم يمكنك التفنن بالديكور، من أحجار بيضاء وصخرة كبيرة محاطة بنباتات بتدرجات الأخضر المنعش.
تصميم مناسب لمحبي النمط الكلاسيكي، حيث الاستخدام المتناظر للأشكال الهندسية والتناسق في التصميم، فكما نرى في الصورة الحديقة منقسمة إلى جزئين بنفس التصميم ونفس النوع النباتي وفي المركز حوض نباتي محاط لأحجار مستوية… قمة في الروعة
تصميم غاية في الإبداع، استخدام الحجر في تحديد الأحواض النباتية وفي بناء النافورة فكرة مميزة وأعطت روح الطبيعة، وفي الزاوية الصغيرة تلك تم زراعة النباتات، أما المنتصف تم تصميمة بتلك الأحجار بشكل دوائر متداخلة وفي منتصفها زرعه متوسطة الطول… حديقة متكاملة ومنعشة.
تبدو هذه الحديقة اكبر نسبيا من النماذج السابقة. تميزت بسحر خاص بسبب وجود الكرسي في المنتصف والمحاط بنباتات من نفس النوع وبأرتفاع منخفض، كم تم إضافة مزهريتين كبيرتين بلون ابيض على مدخل الحديقة مما زاد من جمال الحديقة أعطها خصوصية اكثر.
لا يأس مع الحياة حتى مع عدم القدرة على إنشاء حديقة فعليا، لا تقلق وجدنا لك الحل، بإنشاء نافورة بأي شكل أردت، وإحاطتها بعد من الأحواض النباتية المتنوعة الكبيرة والصغيرة، المزهرة والمورقة، ستحصل في النهاية على الحديقة التي ترغب.
الكثير من الأشخاص يستمتعون بصنع الأشياء بأيديهم، وهذه فرصتهم ليصنعوا حديقتهم بأنفسهم، من خلال استخدام خشب الخيزران، فهو مادة طبيعية ومناسبة لبناء الأحواض الزراعة. فقط اختر التصميم الذي ترغب والطريقة التي ستضع بها النباتات بحيث تتلقى الإضاءة الشمسية المناسبة، وبالطبع بطريقة يسهل ريها.
تصميم ولا أروع. كل ما تحتاج اليه لتحقيق صحيح لهذا التصميم أن تعرف الأنواع النباتية المناسبة، والتناسق بين الألوان، ومن ثم قم بزراعة النباتات بشكل دائري بالتناوب مع الأحجار مرة ومع نوع نباتي آخر مرة أخرى، وهكذا حتى تصل إلى المنتصف المزروع بالنوع النباتي الأكثر ارتفاع وذو ازهار بالأوان زاهية.
نوع جديد من الزراعة ظهر مؤخرا وهي الزراعة الرأسية، والتي وجدت لزيادة المساحات الأفقية. من خلال إنشاء أحواض من الحجر على جدران المنزل وزراعتها بالانواع التي تحب، كما يمكنك أيضا توزيع احواض زراعية كبيرة وزراعتها بالازهار الوردية.
تصميم كلاسيكي، التناظر والتناسق بين الأحواض. فنلاحظ على الطريفين نباتات قصيرة، أما في المنتصف تتوضع الأحواض الخشبية بشكل منتظم وأنيق ومزروعة بنوع نباتي عالي الساق، الأرض مفروشة بالأحجار المستوية… تصميم هادئ ومريح، وزاد جمال التصميم تلك النافورة بصوت خرير الماء الذي يبعث على الاسترخاء.
بكل بساطة وبدون أي تعقيد، على جدار المنزل من الخارج قم بإنشاء حوض خشبي بشكل منحني سيعطي حيوية اكثر لحديقتك الصغيرة، ازرعها بنباتاتك المفضلة افرشها بالحصى… ولا اسهل
اذا لم يكن لديك مساحة أرضية فالمساحة الأفقية كلها لك، ازرع النباتات المتسلقة، فهي نباتات سهلة العناية وتؤمن الظل وبالطبع لا تأخذ مساحة أرضية، المهم أن تستشير مهندس زراعي لمعرفة ماهي الأنواع المناسبة وكيفية زراعتها وماهي المستلزمات كالأعمدة للتسلق عليها.
اللون الأخضر والهواء النقي مهما كان وكيفما كان سيجلب الراحة والاسترخاء إلى نفسك… فلا تحرم نفسك من تلك النعمة
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