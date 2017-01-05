14 تصميم مميز لحديقة صغيرة

هل لتملك حديقة لابد أن تملك أيضا مساحة كبيرة؟ ليس بعد هذا المقال، الذي من خلاله ستتعرف على تصاميم لحدائق صغيرة يمكنك تصميمها بنفسك في المنزل ودون الحاجة إلى مساحات كبيرة، العيب الوحيد قد يكون عدم قدرة الأطفال على اللعب عدا ذلك فلن تنحرم من الهواء النقي ومن الطيور المغردة وبالطبع من النباتات المحيطة بك، وستستمتع بقضاء وقت مريح وممتع في الحديقة.

تابعو معنا 14 تصميم لحدائق منزلية صغيرة