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14 تصميم مميز لحديقة صغيرة

Heba khlili Heba khlili
un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES حديقة
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هل لتملك حديقة لابد أن تملك أيضا مساحة كبيرة؟ ليس بعد هذا المقال، الذي من خلاله ستتعرف على تصاميم لحدائق صغيرة يمكنك تصميمها بنفسك في المنزل ودون الحاجة إلى مساحات كبيرة، العيب الوحيد قد يكون عدم قدرة الأطفال على اللعب عدا ذلك فلن تنحرم من الهواء النقي ومن الطيور المغردة وبالطبع من النباتات المحيطة بك، وستستمتع بقضاء وقت مريح وممتع في الحديقة.

تابعو معنا 14 تصميم لحدائق منزلية صغيرة

1. الحديقة المموجة

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor حديقة
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor

اعتمد التصميم بشكل أساسي على وجود الأحجار بألوان وأحجام مختلفة وبشكل متموج الشيء الذي يجعل شكل الحديقة طبيعي وغير مصطنع، وتخلل هذه الأحجار أنواع مختلفة من النباتات وبألوان وأحجام مختلفة.

2. الحديقة المنسية

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

هل من الممكن أن يخطر ببالك أن تنشأ حديقة على حافة الطريق تلك؟ مع مهندس مساحات خارجية امر طبيعي، الذي قام باستغلال تلك المساحة الصغيرة في الزاوية المقابلة للجدار الحجري، وزرع فيها عدة أزهار بألوان جميلة ضمن أحواض زراعية ومحاطة بأحجار صغيرة لتجسد الطبيعة. 

3. حديقة القصب

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

فكرة مدهشة، استخدام عمدان القصب أو الخيزران كديكور للحديقة مع الحوض المائي شكلا ثنائي رائع، مع مجموعه من النباتات الصغيرة المحيطة وحجرتين كبيرتين مع عامود إضاءة ارضي سيعطي إنارة ومنظر مميز للحديقة الصغيرة.

4. الحديقة المستطيلة

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

في حال كانت لديك مساحة غير مستخدمة وتريد أن تحولها إلى حديقة ولا تريد أن تجعلها عائق، الأفضل أن تجعل تلك المسحة محددة بإطار مستطيل كما في الصورة أو حسب المساحة لديك، وثم يمكنك التفنن بالديكور، من أحجار بيضاء وصخرة كبيرة محاطة بنباتات بتدرجات الأخضر المنعش.

5. الحديقة المتناظرة

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. حديقة حجر Green
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

تصميم مناسب لمحبي النمط الكلاسيكي، حيث الاستخدام المتناظر للأشكال الهندسية والتناسق في التصميم، فكما نرى في الصورة الحديقة منقسمة إلى جزئين بنفس التصميم ونفس النوع النباتي وفي المركز حوض نباتي محاط لأحجار مستوية… قمة في الروعة

6. الحديقة في الزاوية

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient

Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient

تصميم غاية في الإبداع، استخدام الحجر في تحديد الأحواض النباتية وفي بناء النافورة فكرة مميزة وأعطت روح الطبيعة، وفي الزاوية الصغيرة تلك تم زراعة النباتات، أما المنتصف تم تصميمة بتلك الأحجار بشكل دوائر متداخلة وفي منتصفها زرعه متوسطة الطول… حديقة متكاملة ومنعشة.

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7. حديقة من القصص

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados حديقة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

تبدو هذه الحديقة اكبر نسبيا من النماذج السابقة. تميزت بسحر خاص بسبب وجود الكرسي في المنتصف والمحاط بنباتات من نفس النوع وبأرتفاع منخفض، كم تم إضافة مزهريتين كبيرتين بلون ابيض على مدخل الحديقة مما زاد من جمال الحديقة أعطها خصوصية اكثر.

7. حديقة من العدم

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana حديقة
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

لا يأس مع الحياة حتى مع عدم القدرة على إنشاء حديقة فعليا، لا تقلق وجدنا لك الحل، بإنشاء نافورة بأي شكل أردت، وإحاطتها بعد من الأحواض النباتية المتنوعة الكبيرة والصغيرة، المزهرة والمورقة، ستحصل في النهاية على الحديقة التي ترغب.

9. الحديقة اليدوية

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

الكثير من الأشخاص يستمتعون بصنع الأشياء بأيديهم، وهذه فرصتهم ليصنعوا حديقتهم بأنفسهم، من خلال استخدام خشب الخيزران، فهو مادة طبيعية ومناسبة لبناء الأحواض الزراعة. فقط اختر التصميم الذي ترغب والطريقة التي ستضع بها النباتات بحيث تتلقى الإضاءة الشمسية المناسبة، وبالطبع بطريقة يسهل ريها.  

10. الحديقة الدائرية

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

تصميم ولا أروع. كل ما تحتاج اليه لتحقيق صحيح لهذا التصميم أن تعرف الأنواع النباتية المناسبة، والتناسق بين الألوان، ومن ثم قم بزراعة النباتات بشكل دائري بالتناوب مع الأحجار مرة ومع نوع نباتي آخر مرة أخرى، وهكذا حتى تصل إلى المنتصف المزروع بالنوع النباتي الأكثر ارتفاع وذو ازهار بالأوان زاهية.

11. الحديقة العامودية

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

نوع جديد من الزراعة ظهر مؤخرا وهي الزراعة الرأسية، والتي وجدت لزيادة المساحات الأفقية. من خلال إنشاء أحواض من الحجر على جدران المنزل وزراعتها بالانواع التي تحب، كما يمكنك أيضا توزيع احواض زراعية كبيرة وزراعتها بالازهار الوردية.

12. الحديقة المنتظمة

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES حديقة
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

تصميم كلاسيكي، التناظر والتناسق بين الأحواض. فنلاحظ على الطريفين نباتات قصيرة، أما  في المنتصف تتوضع الأحواض الخشبية بشكل منتظم وأنيق ومزروعة بنوع نباتي عالي الساق، الأرض مفروشة بالأحجار المستوية… تصميم هادئ ومريح، وزاد جمال التصميم تلك النافورة بصوت خرير الماء الذي يبعث على الاسترخاء.

13. الحديقة البسيطة

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE حديقة
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

بكل بساطة وبدون أي تعقيد، على جدار المنزل من الخارج قم بإنشاء حوض خشبي بشكل منحني سيعطي حيوية اكثر لحديقتك الصغيرة، ازرعها بنباتاتك المفضلة افرشها بالحصى… ولا اسهل

14. الحديقة المتسلقة

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

اذا لم يكن لديك مساحة أرضية فالمساحة الأفقية كلها لك، ازرع النباتات المتسلقة، فهي نباتات سهلة العناية وتؤمن الظل وبالطبع لا تأخذ مساحة أرضية، المهم أن تستشير مهندس زراعي لمعرفة ماهي الأنواع المناسبة وكيفية زراعتها وماهي المستلزمات كالأعمدة للتسلق عليها.

اللون الأخضر والهواء النقي مهما كان وكيفما كان سيجلب الراحة والاسترخاء إلى نفسك… فلا تحرم نفسك من تلك النعمة

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