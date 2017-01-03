استوديو عصري مساحته لا تتعدى 35 متر مربع

نحرص دائماً على تتبع العوائق المشتركة والمشاكل الجديدة حتى نتمكن من طرح حلول مبتكرة ومعاصرة تليق بالجميع، و لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تردد مشكلة محددة في تصميم المنازل صغيرة المساحة فلا تسلم مدينة اليوم من الشقق التي تتبع نمط الاستوديو.ظاهرة الاستوديو تبدو جديدة في مجتمعاتنا وهذا يجعل إيجاد حلول مناسبة أكثر تعقيداً ولكن لحسن الحظ هذا النمط المعماري قديم في البلدان الأخرى وقد أنتشر بالتحديد في العقد الحالي لكثرة التردد إلى المدن وعدم توفر منازل ذات مساحات مرفهة. هذا ما جعل المصممين العالميين يدركوا مدى ضرورة دراسة هذا النمط وجعله يحقق كل الأحتياجات الأساسية مع الحفاظ على الجانب الجمالي الذي لا يجب أن يخلو منزل منه.

تعودنا أن نطلعكم على كل ماهو جديد من خلال عرض منازل ذات أفكار شبابية و مبتكرة تحدى فيها المصممين العوائق التي تواجهها المنازل العصرية لذا فنحن اليوم بصدد عرض مشروع مميز للغاية، فهو استوديو مساحته 35 متر مربع يتميز بفخامته رغم صغر حمه فقد استطاع المصمم أن يستغل إمكانيات الاستوديو على أكمل وجه، ولكن كفانا مقدمات و لنرى كيف أصبحت هذه المساحة الصغيرة منزل يبدو في أناقة الفنادق.