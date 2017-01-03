استوديو عصري مساحته لا تتعدى 35 متر مربع

نحرص دائماً على تتبع العوائق المشتركة والمشاكل الجديدة حتى نتمكن من طرح حلول مبتكرة ومعاصرة تليق بالجميع، و لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تردد مشكلة محددة في تصميم المنازل صغيرة المساحة فلا تسلم مدينة اليوم من الشقق التي تتبع نمط الاستوديو.ظاهرة الاستوديو تبدو جديدة في مجتمعاتنا وهذا يجعل إيجاد حلول مناسبة أكثر تعقيداً ولكن لحسن الحظ هذا النمط المعماري قديم في البلدان الأخرى وقد أنتشر بالتحديد في العقد الحالي لكثرة التردد إلى المدن وعدم توفر منازل ذات مساحات مرفهة. هذا ما جعل المصممين العالميين يدركوا مدى ضرورة دراسة هذا النمط وجعله يحقق كل الأحتياجات الأساسية مع الحفاظ على الجانب الجمالي الذي لا يجب أن يخلو منزل منه.
تعودنا أن نطلعكم على كل ماهو جديد من خلال عرض منازل ذات أفكار شبابية و مبتكرة تحدى فيها المصممين العوائق التي تواجهها المنازل العصرية لذا فنحن اليوم بصدد عرض مشروع مميز للغاية، فهو استوديو مساحته 35 متر مربع يتميز بفخامته رغم صغر حمه فقد استطاع المصمم أن يستغل إمكانيات الاستوديو على أكمل وجه، ولكن كفانا مقدمات و لنرى كيف أصبحت هذه المساحة الصغيرة منزل يبدو في أناقة الفنادق.
سر جمال وأناقة المنزل تكمن في تناسق الألوان أولاً فهي أول ما تقع عليه العين ويظهر هذا التناسق في الاستوديو بشكل ملحوظ. حافظ المصمم على ألوان هادئة موحدة خلال المنزل كله فيما يبدو أنه يتبع النمط الحداثي البسيط. في الأغلب يتجنب محبي الفخامة الطراز المودرن لما فيه من بساطة و لكن تناسق العناصر مع الألوان بجعل أي فراغ يتسم بالفخامة و هذا الاستوديو أكبر دليل على ذلك.
لا شك أن في فراغ مثل الاستوديو سوف نلجأ إلى تعدد الاستخدامات و لكن الخدعة الأساسية هو كيفية خلق فاصل بين الفراغات بدون إضافة حوائط مع الحفاظ على مساحة كافية لكفاءة كل حيز على حدة، الحيلة الأساسية هنا هو توزيع النسب بين الأثاث والفراغ بحكمة ودقة. أكتفي المصمم هنا بالفصل بين غرفة النوم والمعيشة بفاصل زجاجي مع اختلاف توجه الأثاث حتى لا تطغى وظيفة على الأخرى.
المساحات الصغيرة تجبرنا على صميم أصغر التفاصيل بحكمة و هذا ينتج عنه نتائج مبهرة في التصميم ووحدة التلفاز هنا أكبر دليل على ذلك، ففي أغلب المنازل تقتصر وظيفة الوحدة على وضع الإكسسوارات ومعدات التلفاز ولكن تختلف الوحدة هنا بوجود مساحة كافية للتخزين المتخفي.
غرفة النوم الناجحة هي التي تساعد على الإسترخاء ليلاً والشعور بالانتعاش نهاراً و هذا ما نجح المصمم في تخفيفه. هي معادلة صعبة ولكن مع توزيع الإضاءة بذكاء والأثاث الذي يدعو للراحة لا يوجد مستحيل.
علينا أن لا ننسى التأثير الساحر لديكور المنزل وبالأخص في المساحات الصغيرة، فنرى مثلاً الإكسسوارات هنا من وسائد ذات أنماط وألوان مختلفة هي الرابط الأساسي بين الألوان والمساحة المحيطة.
لا يوجد مستحيل في العالم المعاصر وبالتحديد في نطاق التصميم الداخلي ففي مساحة ال 35 متر مربع يوجد المصمم مكان لغرفة معيشة وغرفة نوم و بجوارهما غرفة طعام و لكل منهم مساحته الخاصة التي تتسم بالكفاءة.
نجتمع جميعاً على الإعجاب بحمامات الفنادق لما فيها من رفاهية، ولكن هل تساءلت ما العنصر الذي يترك هذا الإنطباع لدينا؟ في الحقيقة المساحة ليست عنصر هام تماماً في تصميم حمام فاخر ولكن العامل الأكثر تأثيراً هو الخامات المستخدمة. الرخام يسيطر على تصميم هذا الحمام مما جعله ينافس اناقة الحمامات الفندقية و لكن لكي يتجاوز المصمم إنطباع الحمام الصغير كلياً استعان بالمرايا وهو أمر ذكي بالتأكيد
قام المصمم بإدخال الشرفة في مساحة المنزل الداخلية، وهو الأمر الذي اعتدناه في كثير من المنازل المعاصرة لما يحتاجه المنزل من مساحة إضافية ولكن اختلف الاستوديو هنا في أسلوب تنفيذ الفكرة. ما اعتدناه هو إلغاء أي أثر لوجود الشرفة ولكن احتفظت الشرفة هنا بملامحها الطبيعية من سرو وفتحات، حتى لا يضطر السكان من التضحية بجمال الإضاءة والإطلالة الطبيعية.