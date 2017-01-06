ببساطة بيت رائع !

صورة مدهشة ننقلها لكم اليوم من البرتغال حيث تصميم فريد لمنزل حداثي فريد صمم بعناية فائقة على مساحة كبيرة و في احتضان كامل من الطبيعة الخضراء الساحرة ، جولتنا اليوم مختلفة حيث سنرى الإبداع الذي أنتجه مكتب المهندسين المعماريين Vismaracorsi .

يتميز المنزل بمساحة كبيرة محيطة به خصصت لتكون حديقة مفتوحة و زودت بمسبح فائق الجمال و يحيطه جلسات عائلية دافئة زينها اللون الأبيض بمزيد من السحر و الهدوء بجانب الاخضر الطاغي على كل الجهات المحيطة ..

إليكم التفاصيل المثيرة لهذا البيت الرائع بكل بساطة ..