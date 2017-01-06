ببساطة بيت رائع !

صورة مدهشة ننقلها لكم اليوم من البرتغال حيث تصميم فريد لمنزل حداثي فريد صمم بعناية فائقة على مساحة كبيرة و في احتضان كامل من الطبيعة الخضراء الساحرة ، جولتنا اليوم مختلفة حيث سنرى الإبداع الذي أنتجه مكتب المهندسين المعماريين Vismaracorsi .
يتميز المنزل بمساحة كبيرة محيطة به خصصت لتكون حديقة مفتوحة و زودت بمسبح فائق الجمال و يحيطه جلسات عائلية دافئة زينها اللون الأبيض بمزيد من السحر و الهدوء بجانب الاخضر الطاغي على كل الجهات المحيطة ..
إليكم التفاصيل المثيرة لهذا البيت الرائع بكل بساطة ..
عند الوصول للمنزل سنلاحظ وجود مساحة كبيرة خضراء من كل الجهات مما أضفى الشعور بالترحيب لكل من يقدم إلى هذا المنزل الغامض من الخارج ، و قد زاد الأمر تشويقاً عدم وجود انتشار للنوافذ مع وجود باب رئيسي خشبي صغير الحجم بلون بني مغاير للون الأبيض المنتشر في كل الواجهة من كل الجهات ، و جود بعض النباتات المجاورة للباب أمام حائط زجاجي مغطى بالستائر من الداخل مما أخفى تماماً معالم التصميم الداخلي و زاد حب الاكتشاف لدينا
الواجهة الخلفية تطل على مساحة أكثر خصوصية و تقسيماً من الواجهة الأمامية ، حيث يوجد بها بعض الجلسات العائلية المطلة على مسبح أنيق و عصري في طريقة تصميمه بحواف غائرة في الأرض ليس بينها و بين الماء أي فواصل سوى الإبداع ..
كل ذلك تمت احاطته بامتداد الحديقة التي تعطي شكل دائري مغلق حول المنزل من كل الجهات مع وجود سياج من الأشجار متوسطة الطول في جهة السور لمزيد من الخصوصية الظاهرة بقوة من تلك الزاوية الخلفية
تلك المساحة الداخلية صممت بعناية فائقة في مدخل المنزل من جهة الباب حيث صممت بممر شاعري بأضواء خافتة صفراء تلائم شكل الخشب المنتشر في الباب و الأرضية و الممر الذي حوله، إلى أن ننتقل إلى الانعطاف الأول في جهة غرفة الاستقبال و نلاحظ ديكور رائع بتخصيص جدار كامل ليكون حديقة من الحصى الأبيض و بها أصص زرعية جميلة و ضوء أبيض قوي للغاية جعل منها محمية طبيعية في قلب المنزل من الداخل
تصميم عصري يكتنف المنزل في غرفة المعيشة و الريسبشن حيث الالوان الجرئية و التصميمات المودرن للأثاث، اختلاف لون الكرسي عن الأريكة توجه عصري بامتياز كما أن اللون الأبيض المسيطر على الجدران و الباركية في الأرضيات قد رسخو هذا الشعور مع خلفية حديقة الحصى التي تحدثنا عنها بأضوائها المبهرة كل تلك العوامل رسمت شخصية عصرية لهذه الغرفة
في هذا المكان تحديداً استمر الاعتماد على العنصريين الأكثر انتشاراً في المنزل من الداخل و الخارج ألا و هما اللون الأبيض و الأرضية الخشبية من الباركية البني، مع بعض اللمسات التي زادت من نسق السفرة بجوار المطبخ النظيف البراق، حتى النجف تم تصميمه من اللون الأبيض و الضوء القوي الطبيعي بالستائر البيضاء جعل هناك هالة من الجمال تحيط بالمنزل و تتغلغل في تصميمه الداخلي ..
لاحظ شكل السفرة الزجاجي مع الكراسي الخشبية المبطنة بنسيج من الألوان المتداخلة المشابهة للتي استخدمت في فرش طقم الأنترية في غرفة الاستقبال .
لو خرجنا للخارج قليلاً من جهة السفرة سنلاحظ أننا وصلنا لجلسة غاية في الحداثة برفقة بار رخامي لمطبخ صمم في الهواء الطلق و لم يتخل عن اللون الأبيض أيضاً مع نفس شكل و طراز الاثاث المستخدم في الريسبشن مما يولد لدينا شعوراً بالاتزان و وحدة التصميم ..
باختصار هذا المنزل في بساطته و حداثته ينقلنا لعالم آخر من الجمال و الهدوء النفسي أشبه برحلة في عمق الذات البشرية ، لا يوجد سوى لونين فقط في المنزل و لا يوجد سوى اكسسوارات بنفس اللونين تقريباً ، كل شيء في المنزل يسبب الاتزان و ينقلنا بين الحلم و الحقيقة ..
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