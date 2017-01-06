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ببساطة بيت رائع !

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
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صورة مدهشة ننقلها لكم اليوم من البرتغال حيث تصميم فريد لمنزل حداثي فريد صمم بعناية فائقة على مساحة كبيرة و في احتضان كامل من الطبيعة الخضراء الساحرة ، جولتنا اليوم مختلفة حيث سنرى الإبداع الذي أنتجه  مكتب المهندسين المعماريين Vismaracorsi .

يتميز المنزل بمساحة كبيرة محيطة به خصصت لتكون حديقة مفتوحة و زودت بمسبح فائق الجمال و يحيطه جلسات عائلية دافئة زينها اللون الأبيض بمزيد من السحر و الهدوء بجانب الاخضر الطاغي على كل الجهات المحيطة ..

إليكم التفاصيل المثيرة لهذا البيت الرائع بكل بساطة ..

مساحة مدمجة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

عند الوصول للمنزل سنلاحظ وجود مساحة كبيرة خضراء من كل الجهات  مما أضفى الشعور بالترحيب لكل من يقدم إلى هذا المنزل الغامض من الخارج ، و قد زاد الأمر تشويقاً عدم وجود انتشار للنوافذ مع وجود باب رئيسي خشبي صغير الحجم بلون بني مغاير للون الأبيض المنتشر في كل الواجهة من كل الجهات ، و جود بعض النباتات المجاورة للباب أمام حائط زجاجي مغطى بالستائر من الداخل مما أخفى تماماً معالم التصميم الداخلي و زاد حب الاكتشاف لدينا 

واجهة خلفية مع حديقة ضخمة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الواجهة الخلفية تطل على مساحة أكثر خصوصية و تقسيماً من الواجهة الأمامية ، حيث يوجد بها بعض الجلسات العائلية المطلة على مسبح أنيق و عصري في طريقة تصميمه بحواف غائرة في الأرض ليس بينها و بين الماء أي فواصل سوى الإبداع ..

كل ذلك تمت احاطته بامتداد الحديقة التي تعطي شكل دائري مغلق حول المنزل من كل الجهات مع وجود سياج من الأشجار متوسطة الطول في جهة السور لمزيد من الخصوصية الظاهرة بقوة من تلك الزاوية الخلفية 

مساحات مصممة بعناية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

تلك المساحة الداخلية صممت بعناية فائقة في مدخل المنزل من جهة الباب حيث صممت بممر شاعري بأضواء خافتة صفراء تلائم شكل الخشب المنتشر في الباب و الأرضية و الممر الذي حوله، إلى أن ننتقل إلى الانعطاف الأول في جهة غرفة الاستقبال و نلاحظ ديكور رائع بتخصيص جدار كامل ليكون حديقة من الحصى الأبيض و بها أصص زرعية جميلة و ضوء أبيض قوي للغاية جعل منها محمية طبيعية في قلب المنزل من الداخل 

تصميم عصري

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

تصميم عصري يكتنف المنزل في غرفة المعيشة و الريسبشن حيث الالوان الجرئية و التصميمات المودرن للأثاث، اختلاف لون الكرسي عن الأريكة توجه عصري بامتياز كما أن اللون الأبيض المسيطر على الجدران و الباركية في الأرضيات قد رسخو هذا الشعور مع خلفية حديقة الحصى التي تحدثنا عنها بأضوائها المبهرة كل تلك العوامل رسمت شخصية عصرية لهذه الغرفة 

نظافة و تنظيم

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في هذا المكان تحديداً استمر الاعتماد على العنصريين الأكثر انتشاراً في المنزل من الداخل و الخارج ألا و هما اللون الأبيض و الأرضية الخشبية من الباركية البني، مع بعض اللمسات التي زادت من نسق السفرة بجوار المطبخ النظيف البراق، حتى النجف تم تصميمه من اللون الأبيض و الضوء القوي الطبيعي بالستائر البيضاء جعل هناك هالة من الجمال تحيط بالمنزل و تتغلغل في تصميمه الداخلي ..

لاحظ شكل السفرة الزجاجي مع الكراسي الخشبية المبطنة بنسيج من الألوان المتداخلة المشابهة للتي استخدمت في فرش طقم الأنترية في غرفة الاستقبال .

حداثي للغاية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

لو خرجنا للخارج قليلاً من جهة السفرة سنلاحظ أننا وصلنا لجلسة غاية في الحداثة برفقة بار رخامي لمطبخ صمم في الهواء الطلق و لم يتخل عن اللون الأبيض أيضاً مع نفس شكل و طراز الاثاث المستخدم في الريسبشن مما يولد لدينا شعوراً بالاتزان و وحدة التصميم ..

باختصار هذا المنزل في بساطته و حداثته ينقلنا لعالم آخر من الجمال و الهدوء النفسي أشبه برحلة في عمق الذات البشرية ، لا يوجد سوى لونين فقط في المنزل و لا يوجد سوى اكسسوارات بنفس اللونين تقريباً ، كل شيء في المنزل يسبب الاتزان و ينقلنا بين الحلم و الحقيقة ..

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