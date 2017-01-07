منزل على النمط الكلاسيكى لعشاق الكلاسيكية

النمط الكلاسيكى من الأنماط المميزة جداً فى الديكور والتى تتميز بأعطاء لمسة من الفخامة فى كل التفاصيل الخاصة بالتصميم، وعادةً تميل الشخصيات المحبة للفخامة والأرستقراطية إلى النمط الكلاسيكى لأنها تشبع الحس الذوقى الفخم لديهم، النمط الكلاسيكى بدأ أول مرة فى فرنسا بلد الأناقة والجمال، ولكن مع الوقت سرعان ما انتشر وامتد
حول العالم وكانت له بصمه واضحة فى كل أنواع الفنون وليس التصميم المعمارى فقط، بل اثبت وجوده فى الموسيقى وعالم الأزياء أيضاً، ولكن كان له نصيب الأسد فى التصميمات المعمارية، واليوم نحن فى هوميفاى فى جولة مع منزل مصمم بكلاسيكية وفخامة واضحة ستبهرك من الأناقة والجمال.
التفاصيل المذهبة سمة من السمات الأساسية للنمط الكلاسيكى، وقد كانت السمة الأساسية أيضاً فى تصميم غرفة المعيشة فى هذا المنزل كما نرى، فجاء اختيار الأثاث بتفاصيل كلاسيكية مذهبة من حيث التصميم واختيار الألوان،فاختار المصمم الصالون بتصميم كلاسيكى أنيق مع لمسة من اللون الأخضر الباستيل التى أضافت لمسة من الرقى والجمال على الغرفة بشكل واضح،الأرضيات صممت من الرخام الفخم الأنيق.
ومن غرفة المعيشة لغرفة السفرة التى لم تنفصل بشكل كبير وواضح عن غرفة المعيشة بل كانت المساحة بينهم واحدة، لذلك جاء تصميم غرفة السفرة على نفس نمط غرفة المعيشة ونفس بالتة الألوان، فلعب الأخضر الباستيل مع اللون الأبيض دوراً واضحاً فى التصميم مثل غرفة المعيشة مع بعض اللمسات المذهبة، اختار المصمم طاولة مربعة من اللون الأبيض فى منتصف الغرفة تحاوطها بعض الكراسى من اللون الأخضر الهادئ، لتاتى تلك الثرية الأنيقة فى منتصف السقف لتزيد من فحامة وكلاسيكية التصميم للغرفة.
وبتنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النوافذ المطلة على الطبيعة و الأضاءة القادمة من سبوتات السقف المتناثرة وتلك الثريات الجذابة، أضافت الأضاءة على كلا من غرفة السفرة والمعيشة لمسة مميزة جداً واضاءت الجمال بشكل واضح داخل المنزل.
وبمثل تلك الفخامة التى صممت بها كل تفاصيل المنزل لم يكن تصميم المطبخ أيضاً أقل فخامة بل جاء مميز وأنيق جداً كما نرى، اللون الأبيض مع اللمسة المذهبة كانا أساس تصميم المطبخ بالكامل من أثاث، أرضيات وجدران، لم يتعامل المصمم مع المطبخ وتصميمه بشكل أقل فخامة من المنزل بالكامل فكافة التفاصيل داخل المطبخ كانت مختارة بعناية جداً كما هو واضح أمامنا فجاء المطبخ تحفة فنية مميزة.
تنوعت الأضاءة أيضاً داخل المطبخ بين الأضاءة الطبيعية من النافذة والاضاءة القادمة من تلك النجفة الجذابة كما نرى.
ولم يخلو المطبخ من اللمسات الفنية فجاء اختيار الديكورات البسيطة والجذابة من المصمم بطريقة أكثر من رائعة.
اذا اردنا وصفاً دقيقاً لتلك الغرفة فيمكننا القول انها جناحاً ملكياً مفعماً بالفخامة والجمال الكلاسيكى المميز، أرضيات بتدرجات بنية من الرخام امتزجت مع اللون السماوى وتدرجه المميز جداً فى الجدران، ثم تأتى لمسة الديكورات التى تميزت أيضاً بالفخامة واللمسات الكلاسيكة المدهبة.
أما اختيار الأضاءة فكما نرى جاء رائع جداً ابرز الجمال بشكل واضح داخل الغرفة.
وكان للديكور جاذبية واضحة جداً فى تصميم الغرفة فأضاف لجمال التصميم جمالاً أخر، وفى الحقيقة اختيار المصمم للتابلوهات كان اختياراً موفقاً جداً فقد أضافت لتصميم المنزل جمال وجاذبية لا مثيل لها.
تصميم الممرات داخل المنزل كان حقاً أكثر من رائع ومميز جداً، فممرات المنزل صنعت بجمال مفرط وتفاصيل فخمة اجتمعت معاً بشكل كلاسيكي
متميز، الأرضيات تصميمها كان أكثر من رائع، وتفاصيل الديكور داخل الممر خلقت روحاً جذابة فى الممر، السقف أيضاً كان مصمم ببساطة وتفاصيل كلاسيكية فخمة من الزخارف الملونة الجذابة كما نرى.
وهنا نرى تصميماً أخر لممر من ممرات المنزل الفخمة بتصميمها، اللون الأبيض هيمن على التصميم بالكامل مع تلك الزخارف المذهبة فى السقف وتصميم جذاب ومتميز.
ولجمال وأناقة أكثر جاءت التفاصيل أكثر من رائعة داخل المنزل، فجاءت تلك المرآة فى أخر الممر لتعطى مزيداً من الجمال والمساحة على تصميم الممر بالكامل.
وفى نظرة على الحمام وتصميمه وجدنا أن لم تختلف لمسة الفخامة فى الحمام عن باقى المنزل، بل بدت واضحة جداً فى كافة تفاصيل الحمام، وكان للتفاصيل المذهبة أيضاً كان لها نصيباً فى تصميم الحمام وابراز كلاسيكيته وجماله.
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