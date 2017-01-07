منزل على النمط الكلاسيكى لعشاق الكلاسيكية

وفى نظرة على الحمام وتصميمه وجدنا أن لم تختلف لمسة الفخامة فى الحمام عن باقى المنزل، بل بدت واضحة جداً فى كافة تفاصيل الحمام، وكان للتفاصيل المذهبة أيضاً كان لها نصيباً فى تصميم الحمام وابراز كلاسيكيته وجماله.

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