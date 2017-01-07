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منزل على النمط الكلاسيكى لعشاق الكلاسيكية

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة Beige
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النمط الكلاسيكى من الأنماط المميزة جداً فى الديكور والتى تتميز بأعطاء لمسة من الفخامة فى كل التفاصيل الخاصة بالتصميم، وعادةً تميل الشخصيات المحبة للفخامة والأرستقراطية إلى النمط الكلاسيكى لأنها تشبع الحس الذوقى الفخم لديهم، النمط الكلاسيكى بدأ أول مرة فى فرنسا  بلد الأناقة والجمال، ولكن مع الوقت سرعان ما انتشر وامتد
حول العالم وكانت له بصمه واضحة فى كل أنواع الفنون وليس التصميم المعمارى فقط، بل اثبت وجوده فى الموسيقى وعالم الأزياء أيضاً، ولكن كان له نصيب الأسد فى التصميمات المعمارية، واليوم نحن فى هوميفاى فى جولة مع منزل  مصمم بكلاسيكية وفخامة واضحة ستبهرك من الأناقة والجمال.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

التفاصيل المذهبة سمة من السمات الأساسية للنمط الكلاسيكى، وقد كانت السمة الأساسية أيضاً فى تصميم غرفة المعيشة فى هذا المنزل كما نرى، فجاء اختيار الأثاث بتفاصيل كلاسيكية مذهبة من حيث التصميم واختيار الألوان،فاختار المصمم الصالون بتصميم كلاسيكى أنيق  مع لمسة من اللون الأخضر الباستيل التى أضافت لمسة من الرقى والجمال على الغرفة بشكل واضح،الأرضيات صممت من الرخام الفخم الأنيق.

غرفة السفرة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

ومن غرفة المعيشة لغرفة السفرة التى لم تنفصل بشكل كبير وواضح عن غرفة المعيشة بل كانت المساحة بينهم واحدة، لذلك جاء تصميم غرفة السفرة على نفس نمط غرفة المعيشة ونفس بالتة الألوان، فلعب الأخضر الباستيل مع اللون الأبيض دوراً واضحاً فى التصميم مثل غرفة المعيشة مع بعض اللمسات المذهبة، اختار المصمم طاولة مربعة من اللون الأبيض فى منتصف الغرفة تحاوطها بعض الكراسى من اللون الأخضر الهادئ، لتاتى تلك الثرية الأنيقة فى منتصف السقف لتزيد من فحامة وكلاسيكية التصميم للغرفة.

الأضاءة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

وبتنوع بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النوافذ المطلة على الطبيعة و الأضاءة القادمة من سبوتات السقف المتناثرة وتلك الثريات الجذابة، أضافت الأضاءة على كلا من غرفة السفرة والمعيشة لمسة مميزة جداً واضاءت الجمال بشكل واضح داخل المنزل.

مطبخ فخم

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

وبمثل تلك الفخامة التى صممت بها كل تفاصيل المنزل لم يكن تصميم المطبخ أيضاً أقل فخامة بل جاء مميز وأنيق جداً كما نرى، اللون الأبيض مع اللمسة المذهبة كانا أساس تصميم المطبخ بالكامل من أثاث، أرضيات وجدران، لم يتعامل المصمم مع المطبخ وتصميمه بشكل أقل فخامة من المنزل بالكامل فكافة التفاصيل داخل المطبخ كانت مختارة بعناية جداً كما هو واضح أمامنا فجاء المطبخ تحفة فنية مميزة.

الأضاءة داخل المطبخ

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

تنوعت الأضاءة أيضاً داخل المطبخ بين الأضاءة الطبيعية من النافذة والاضاءة القادمة من تلك النجفة الجذابة كما نرى.

لمسات من الديكور

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

ولم يخلو المطبخ من اللمسات الفنية فجاء اختيار الديكورات البسيطة والجذابة من المصمم بطريقة أكثر من رائعة.

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جناح ملكى فاخر

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

اذا اردنا وصفاً دقيقاً لتلك الغرفة فيمكننا القول انها جناحاً ملكياً مفعماً بالفخامة والجمال الكلاسيكى المميز، أرضيات بتدرجات بنية من الرخام امتزجت مع اللون السماوى وتدرجه المميز جداً فى الجدران، ثم تأتى لمسة الديكورات التى تميزت أيضاً بالفخامة واللمسات الكلاسيكة المدهبة.

أضاءة جذابة ومميزة

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

أما اختيار الأضاءة فكما نرى جاء رائع جداً ابرز الجمال بشكل واضح داخل الغرفة.

جاذبية الديكور

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

وكان للديكور جاذبية واضحة جداً فى تصميم الغرفة فأضاف لجمال التصميم جمالاً أخر، وفى الحقيقة اختيار المصمم للتابلوهات كان اختياراً موفقاً جداً فقد أضافت لتصميم المنزل جمال وجاذبية لا مثيل لها.

ممرات من الجمال

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

تصميم الممرات داخل المنزل كان حقاً أكثر من رائع ومميز جداً، فممرات المنزل صنعت بجمال مفرط وتفاصيل فخمة اجتمعت معاً بشكل كلاسيكي
متميز، الأرضيات تصميمها كان أكثر من رائع، وتفاصيل الديكور داخل الممر خلقت روحاً جذابة فى الممر، السقف أيضاً كان مصمم ببساطة وتفاصيل كلاسيكية فخمة من الزخارف الملونة الجذابة كما نرى.

من زاوية أخرى

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Blue
homify

homify
homify
homify

وهنا الممر من زاوية أخرى أكثر وضوع لتصميمه الأنيق من الداخل.

ممر جذاب أخر

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

وهنا نرى تصميماً أخر لممر من ممرات المنزل الفخمة بتصميمها، اللون الأبيض هيمن على التصميم بالكامل مع تلك الزخارف المذهبة فى السقف وتصميم جذاب ومتميز.

تفاصيل مميزة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

ولجمال وأناقة أكثر جاءت التفاصيل أكثر من رائعة داخل المنزل،  فجاءت تلك المرآة فى أخر الممر لتعطى مزيداً من الجمال والمساحة على تصميم الممر بالكامل.

الحمام

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

وفى نظرة على الحمام وتصميمه وجدنا أن لم تختلف لمسة الفخامة فى الحمام عن باقى المنزل، بل بدت واضحة جداً فى كافة تفاصيل الحمام، وكان للتفاصيل المذهبة أيضاً كان لها نصيباً فى تصميم الحمام وابراز كلاسيكيته وجماله.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: كيف تصمم مكان للشواء في حديقة بيتك

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