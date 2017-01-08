قبل وبعد: شقة كان من الصعب التعرف عليها!

مشروع الإصلاح، هو العملية التي لا نعود فيها إلى الماضي- كما نعتقد في أغلب الأحيان- ولكن إلى المستقبل، وذلك بهدف إعداد المباني القديمة مع تاريخها، من أجل المستقبل، وتكييفها مع نمط الحياة المعاصرة.

المحترفون في شركة Happy Ideas، انطلاقًا من هذا المبدأ، يسعون دائمًا لإضفاء القيمة على العقارات، وخاصة المنازل. وذلك من أجل مساعدة الملاك والسكان، على إعادة تصميم منازلهم الخاصة، لهذا يتم تنفيذ أنواع متنوعة من الأعمال، بالتحديد أعمال خفيفة، وأخرى عميقة.

في هذا الإطار، المشروع الذي نحن بصدد عرضه اليوم، هو على وجه التحديد، إعادة تصميم كاملة للمساحة الداخلية لشقة من غرفتي نوم، وتضمن العمل على استبدال وتحديث الطلاء والتشطيبات، وكذلك المعدات. حيث تجهيز شبه جديد للمطبخ، وإعادة إصلاح الأرضية الخشبية الأصلية بالكامل، واستبدال كل إطارات النوافذ بالمنزل.