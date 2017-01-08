سحر اللمسات الخشبية في غرف النوم

اللمسات الخشبية في أية مكان داخل المنزل، تمنحه نوع خاص من الدفئ والرقي، إلا أنها تتمتع بسحر خاص عندما يتعلق الأمر بغرفة النوم، حيث يتحول الدفئ إلى أجواء رومانسية، والرقي إلى نعومة ساحرة.
لا يمكن اقتصار اللمسات الخشبية في غرفة النوم في شيء واحد بعينه، فقد تكون في الأرضية، وربما في السرير، بل إنها قد تكون أرفف أو جدار بأكمله. لذا إن كنت من عشاق الأخشاب، فهذا المقال بالتأكيد موجه لك، حيث أننا في هوميفاي، نقدم لك 9 تصميمات رائعة، تبرز سحر وجمال اللمسات الخشبية في غرفة النوم، وكيفية توظيفها بطرق متعددة، شاهدهم معنا..
النمط التقليدي للمسة الخشبية في غرفة النوم، يتمثل في السرير والأرضية، سواء كان باستخدام الخشب في صورته وألوانه الطبيعية، أو بعد طلائه ومعالجته.
في هذه الغرفة، صممت الأرضية من الألواح الخشبية الكبيرة المتراصة إلى جانب بعضها البعض، بينما تم تصميم السرير بالكامل من الخشب الفاتح، دون أية تفاصيل تذكر، حيث اكتفى المصمم بأناقة الخشب بذاته، ليترك الغرفة تسبح في أجواء بسيطة ناعمة.
قد يسيطر الخشب على أجواء الغرفة، كما في هذا التصميم الذي وظفت فيه الأخشاب بثلاث طرق ذكية ورائعة، حيث اختيرت الأرضية من الباركيه بدرجة بين البني الغامق والأسود، لأناقة غير عادية.
اللمسة الثانية تمثلت في قاعدة السرير التي صممت من الخشب الفاتح، لتشكل في الوقت ذاته مكتبة أنيقة وفريدة من نوعها، ويمكننا أيضًا ملاحظة اللمسة غير التقليدية للأخشاب في اللوح الأمامي للسرير، حيث الاستعانة بألواح متقاطعة يتداخل فيها لوني قاعدة السرير والأرضية، لإحداث تناغم مثالي.
إلى جانب السرير، نجد لمسة خبشية ثالثة، تمثلت في الكمود الذي صمم في شكل صندوق مفتوح، وفي الجانب الأخر، بينما اتخذ الدولاب مظهرًا خشبيًا يتكيف بمثالية مع أجواء الغرفة التي تتمتع بأناقة ودفئ مبالغ فيهما.
على الرغم من الخشب لم يكن البطل الأساسي في تلك الغرفة، إلا أنه كان عامل مساعد للخروج بتلك النتيجة المبهرة، حيث أنه قد أضفى لها لمسة ساحرة، تزيدها تميزًا وتفردًا، فقد استخدمت البالتات الخشبية لتصميم قاعدة السرير المعلق بالأحبال والمتدلي من السقف، لإكمال اللوحة الغامضة لتلك الغرفة، وتشكيل تناغم فريد من نوعه مع الجدار المصمم من الطوب وكأنه لم يكتمل.
بعض اللمسات القليلة من الأخشاب، أكثر من كافية لمنح الغرفة سحرها الخاص وأناقتها غير العادية، كما في هذا التصميم الذي اكتفى فيه المصممون بشازلونج عند نهاية السرير، قد صمم من لوح خشبي ضخم في صورته الطبيعية، حيث تضح فيه بقوة الأوردة الخشبية الرائعة، ولخلق نوع من التجانس، صممت الأرفف الخشبية على جانبي السرير، من نفس الدرجة اللونية للشازلونج، الأمر الذي شكل في النهاية لوحة فنية أتمتها المزروعات الخضراء في الرف العلوي.
ليس هناك أكثر رومانسية من غرفة نوم تحوي سرير مع أعمدة خشبية وستائر شفافة ناعمة! هنا اللسمات الخشبية تبث الأجواء الرومانسية في أنحاء الغرفة، وتمنحها دفئًا يكسر برودة اللون الأبيض والأرض الرخامية الملساء.
ليس فقط السرير، بل إن تلك الخزانة الصغيرة بخشبها ذو المظهر البالي، تُضفي طابع خاص على الغرفة، وتشكل تناغمًا منعشًا مع المشهد الرائع الذي تطل عليه الغرفة من نوافذها الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف.
دائمًا وأبدًا سيبقى المزج بين الأخشاب والحجارة، يتمتع بسحر خاص، تمامًا كما في تلك الغرفة، التي صمم جدار خزانة الملابس فيها من الحجارة، بينما صمم الجدار الخلفي للوح الأمامي للسرير بأكمله بمظهر خشبي أنيق، وعلى الرغم من اختلاف درجته اللونية عن الأرضية الباركيه الفاتحة، إلا أنه مازال يتناسب بشكل مثالي مع أجواء الغرفة، ويكمل السحر الخاص بالتصميم.
ليست فقط أرضية بل إنها قاعدة كبيرة تحمل السرير لتمنحه خصوصية تفصله بصريًا عن المساحة المفتوحة في الشقة، وكما هي العادة، تمنح تلك القاعدة الخشبية الكبيرة، بألواحها وتجزيعاتها، دفئًا يكسر برودة اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف وكذلك السرير.
إن كنت تنوي إضفاء بعض اللمسات من الفن الشرقي على غرفة نومك، فالأخشاب هي حليفك للحصول على النتائج التي ترضيك، تماما كما استخدمت في هذا التصميم كلوحة جدارية فنية وظفت فيها الألواح الخشبية لتصميم ما يشبه الأبواب ذات المظهر التاريخي، والتي أضفت طابعًا مميزًا وفريدًا لجدران الغرفة، وفي الوقت ذاته شكلت لوحًا أماميًا للسرير.
الأرض والسقف وما بينهما! سيطرت الأخشاب في غرفة النوم تلك، عل كل ركن وزاوية بالمعنى الحرفي، فقد غطت الغرفة بأكملها من الأرضية، والسقف، والأثاث أيضًا، ويمكننا أن نرى من خلال الباب، أن سيطرتها ممتدة إلى خارج الغرفة لتشمل باقي أرجاء المنزل.
وقد استخدمت في درجات متفاوتة ولكنها متقاربة للغاية، حتى أن العين تكاد لا تفرق بينها وذلك بفضل التشطيبات الصناعية التي أدخلت على الألواح الخشبية.
لذا، إن كنت من محبي الأخشاب حقًا، ولا يُشبع حبك مجرد لمسات بسيطة، لا تتردد في تصميم غرفة نومك بالكامل من الأخشاب، وهذا التصميم يضمن لك أنها ستكون في غاية الأناقة والعصرية!
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