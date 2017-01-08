سحر اللمسات الخشبية في غرف النوم

اللمسات الخشبية في أية مكان داخل المنزل، تمنحه نوع خاص من الدفئ والرقي، إلا أنها تتمتع بسحر خاص عندما يتعلق الأمر بغرفة النوم، حيث يتحول الدفئ إلى أجواء رومانسية، والرقي إلى نعومة ساحرة.

لا يمكن اقتصار اللمسات الخشبية في غرفة النوم في شيء واحد بعينه، فقد تكون في الأرضية، وربما في السرير، بل إنها قد تكون أرفف أو جدار بأكمله. لذا إن كنت من عشاق الأخشاب، فهذا المقال بالتأكيد موجه لك، حيث أننا في هوميفاي، نقدم لك 9 تصميمات رائعة، تبرز سحر وجمال اللمسات الخشبية في غرفة النوم، وكيفية توظيفها بطرق متعددة، شاهدهم معنا..