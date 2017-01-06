7 أفكار لديكورات الجدران

بعيدا عن الأهمية الوظيفية لجدران المنزل، إلا إنها عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستمنح منزلك إطلالة قوية، واللطيف في الأمر أن أفكار استغلال الجدران في الديكور لا نهاية لها، فبعيدا عن الطلاء العادي ربما قد يفيد أن تلجأ لورق الحائط أو تغطية الجدران بالحجر أو الطوب، وربما تصنع مشهد مسرحي بتصميمات الإضاءة بالجدران، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك 7 أفكار مميزة لتزين بها جدران منزلك لتمنحه شخصية فريدة ومميزة.
يعد ورق الجدران من أشهر أساليب تزيين الجدران، ومع التطور التكنولوجي صارت الخيارات والتصميمات المتاحة لانهائية؛ منها اللامع أو به رسومات براقة أو البارز وثلاثي الأبعاد وأحدثهم التصميمات التي تخلق خداعا بصريا وتمنح المكان عمقا إضافيا.
الخشب من الخامات الطبيعية التي تندمج مع أي أسلوب في التصميم وهذا هو السبب وراء انتشارها، كما أن وجوده له تأثير قوي على الشعور بالدفء والراحة بالمكان.
شاع مؤخرا استخدام الطوب اللبن لتغطية الجدران في أنماط تصميم مختلفة مثل النمط الحداثي والصناعي، وهو يمنح الجدران مظهر طبيعي ومريح حتى أن البعض يقوم برسم أشكال قوالب الطوب كديكور مميز للمكان. في الصورة هنا يتضح عشوائية ترتيب قوالب الطوب مع اختلاف أحجامها وهو ما زاد الشعور بالإريحية في المكان.
فكرة مميزة وفريدة لتزيين الجدران بالداخل خاصة لمن يعشقون الطبيعة، استغل المصمم الجدران بين النوافذ وأسس عليها حدائق عمودية بنباتات كثيفة، لتفصلك تماما عن صخب المدينة وتدخلك قلب الغابة.
الحجر من أقدم الخامات المستخدمة في بناء الجدران ثم في تغطيتها كعنصر جمالي، فهو يعطي شعورا بالقوة والصلابة والمتانة ولأنه من الخامات الطبيعية فلديه طاقة على نشر الشعور بالراحة والهدوء، وعادة ما يمزج المصممون بين الحجر والخشب ليحققا سويا التوازن المطلوب بالمكان كما هو الحال في التصميم الحالي.
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أما الألواح ثلاثية الأبعاد فتعد من أحدث الخامات التي تستخدم في تغطية الجدران وتزيينها، ميزتها الكبري أنه يمكن تنفيذ أي تصميم على ذوقك بما يتناسب مع باقي ديكور المنزل، وللحصول على نتيجة أفضل ومظهر راقي يفضل أن تخصص وحدات إضاءة مركزة على هذه الجدران كما هو موضح بالصورة ليبرز الأشكال ثلاثية الأبعاد بها.
لم يعد بلاط السيراميك هو ذلك السطح الأملس واللامع حيت تطورت صناعة السيراميك بشكل كبير إلى الحد الذي خلق تنوع غير محدود في تصميماتها، منها البارزل بأشكال زخرفية كما بالصورة، ومنها ما يماثل الجدران الخشبية، إلا أن السيراميك لا يعد اختيارا مناسبا لتغطية جدران الغرف ﻷنه يزيد من برودة المكان، لكنه هو الاختيار الأفضل في تغطية جدران الحمامات والمطابخ لمقاومته الشديدة للماء وسهولة تنظيفه.