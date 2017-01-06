الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار لديكورات الجدران

أميرة قاسم أميرة قاسم
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
Loading admin actions …

بعيدا عن الأهمية الوظيفية لجدران المنزل، إلا إنها عنصر قوي من عناصر الديكور التي ما أن يتم استغلالها بطريقة صحيحة ستمنح منزلك إطلالة قوية، واللطيف في الأمر أن أفكار استغلال الجدران في الديكور لا نهاية لها، فبعيدا عن الطلاء العادي ربما قد يفيد أن تلجأ لورق الحائط أو تغطية الجدران بالحجر أو الطوب، وربما تصنع مشهد مسرحي بتصميمات الإضاءة بالجدران، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك 7 أفكار مميزة لتزين بها جدران منزلك لتمنحه شخصية فريدة ومميزة.

1. ورق الجدران

Beautiful Living Room Interiors, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. غرفة المعيشة
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

يعد ورق الجدران من أشهر أساليب تزيين الجدران، ومع التطور التكنولوجي صارت الخيارات والتصميمات المتاحة لانهائية؛ منها اللامع أو به رسومات براقة أو البارز وثلاثي الأبعاد وأحدثهم التصميمات التي تخلق خداعا بصريا وتمنح المكان عمقا إضافيا.

2. جدران خشبية

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الميديا
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

الخشب من الخامات الطبيعية التي تندمج مع أي أسلوب في التصميم وهذا هو السبب وراء انتشارها، كما أن وجوده له تأثير قوي على الشعور بالدفء والراحة بالمكان.

3. الطوب اللبن

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

شاع مؤخرا استخدام الطوب اللبن لتغطية الجدران في أنماط تصميم مختلفة مثل النمط الحداثي والصناعي، وهو يمنح الجدران مظهر طبيعي ومريح حتى أن البعض يقوم برسم أشكال قوالب الطوب كديكور مميز للمكان. في الصورة هنا يتضح عشوائية ترتيب  قوالب الطوب مع اختلاف أحجامها وهو ما زاد الشعور بالإريحية في المكان.

4. جدران خضراء

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. منازل مواد مُصنعة Green
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

فكرة مميزة وفريدة  لتزيين الجدران بالداخل خاصة لمن يعشقون الطبيعة، استغل المصمم الجدران بين النوافذ وأسس عليها حدائق عمودية بنباتات كثيفة، لتفصلك تماما عن صخب المدينة وتدخلك قلب الغابة.

5. جدران حجرية

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

الحجر من أقدم الخامات المستخدمة في بناء الجدران ثم في تغطيتها كعنصر جمالي، فهو يعطي شعورا بالقوة والصلابة والمتانة ولأنه من الخامات الطبيعية فلديه طاقة على نشر الشعور بالراحة والهدوء، وعادة ما يمزج المصممون بين الحجر والخشب ليحققا سويا التوازن المطلوب بالمكان كما هو الحال في التصميم الحالي.

تطبيق آخر لاستخدام الجرانيت الأسود في تغطية الجدران

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

تطبيق آخر لاستخدام الألواح الحجرية بألوان داكنة في المنازل الحديثة

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

تابع الموضوع التالي لمزيد من التصميمات المميزة لتغطية الجدران بالأحجار

6. ألواح ثلاثية الأبعاد

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

أما الألواح ثلاثية الأبعاد فتعد من أحدث الخامات التي تستخدم في تغطية الجدران وتزيينها، ميزتها الكبري أنه يمكن تنفيذ أي تصميم على ذوقك بما يتناسب مع باقي ديكور المنزل، وللحصول على نتيجة أفضل ومظهر راقي يفضل أن تخصص وحدات إضاءة مركزة على هذه الجدران كما هو موضح بالصورة ليبرز الأشكال ثلاثية الأبعاد بها.

7. السيراميك

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI جدران
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

لم يعد بلاط السيراميك هو ذلك السطح الأملس واللامع حيت تطورت صناعة السيراميك بشكل كبير إلى الحد الذي خلق تنوع غير محدود في تصميماتها، منها البارزل بأشكال زخرفية كما بالصورة، ومنها ما يماثل الجدران الخشبية، إلا أن السيراميك لا يعد اختيارا مناسبا لتغطية جدران الغرف ﻷنه يزيد من برودة المكان، لكنه هو الاختيار الأفضل في تغطية جدران الحمامات والمطابخ لمقاومته الشديدة للماء وسهولة تنظيفه.

نجف كلاسيكي يلهمك بالأفكار

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً