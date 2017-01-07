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9 أفكار استثنائية لإحياء منزلك مستخدماً أواني النباتات

shereen gouda shereen gouda
Artificial Boxwood Hedge, Sunwing Industrial Co., Ltd. Sunwing Industrial Co., Ltd. مساحات تجارية بلاستيك
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حياتنا اليومية في زمن السرعة تجعلنا نفتقد الكثير من التفاصيل الجميلة و حتى في تصميم منزلنا قد نفتقد اللمسات الجمالية التي تتترك حالة من البهجة. السبب في ذلك يعود في معظم الأوقات إلى عدم توفر ميزانية ضخمة لتزيين المنزل بقطع الديكور وأحياناً يكون السبب هو تغافلنا عن مدى أهمية الإكسسوارات في ديكور المنزل و مع مرور الوقت نكتشف مدى إفتقاد البيت إلى روح أو شخصية فريدة. لا نريدك أن تفقد الأمل في إحياء منزلك بعد، فاليوم نطرح عليكم الحل المثالي لميزانيتك و تجميل منزلك و هو التزيين بالنباتات!

يبدو هذا الحل غريب في الوهلة الأولى و ربما هي من الأفكار التي يرفضها الكثير لإعتقاد البعض أن النباتات مخصصة في الحدائق وإن تواجدت في المساحات الداخلية قد تفقد رونق وأناقة التصميم. لكن في الواقع تداول الخبراء المحترفين في عالمنا العصري هذا الأمر بأسلوب عصري حتى أصبحت النباتات عالمياً من أهم عناصر الديكور الداخلي، بل و يعد المنزل الذي يخلو من العناصر الطبيعية بيت يفتقد المعنى الحقيقي للجمال والأناقة. بالطبع يوجد أساليب محددة لكي تستعين بالنباتات في الديكور حتى يضيف إلى جمال الفراغ و هذا ما سوف نعرضه عليكم اليوم.

1- اظهر شخصيتك من خلال تشكيلة النباتات المختلفة

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أجمل ما في النباتات هو تنوع الأصناف مما يترك انطباعات مختلفة تماماً وهذا ما يجعل الديكورات التي تستعين بالنباتات فريدة من نوعها فلكل منا أنواع مفضلة. تلاعب بمجموعة النباتات كما تحب حتى تبرز شخصيتك الفريدة، ومن المفضل أن تدمج أكثر من نوع حتى تحيي الغرفة بصورة واضحة.

2- تخلص من الركن المهجور

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

لا يخلو بيت من الركن المهدر الذي لا تستطيع استغلاله في أي وظيفة عملية لصغر حجمه أو نسب المساحة المعيقة، و لقد آن الوقت أن تتخلص من هذا الركن بإدخال أواني النباتات فمن الجميل أن تحول نقاط ضعف أي فراغ إلى نقاط قوة. بهذا الشكل سوف تبث النباتات طاقة إيجابية في أنحاء الغرفة.

3-اصنع جدارية منتعشة لمنزل يبدو كالحديقة

Artificial Boxwood Hedge, Sunwing Industrial Co., Ltd. Sunwing Industrial Co., Ltd. مساحات تجارية بلاستيك بار/ ملهى ليلي
Sunwing Industrial Co., Ltd.

Sunwing Industrial Co., Ltd.
Sunwing Industrial Co., Ltd.
Sunwing Industrial Co., Ltd.

ماذا لو قلنا لك أن باستطاعتك أن تجعل بيتك حديقة داخلية؟ نعم هذا أصبح ممكن فكما ترى صنع الخبراء هنا جدارية من النبات و كأنه كسوة من الطبيعة. لا ننكر أن الأمر ليس للجميع فهو يحتاج إلى شخصية جريئة و عفوية بعض الشيء لا تكترث بالتقاليد والقواعد، ولكن هذا التأثير الساحر مغري إلى للجميع بالتأكيد!

4- اصنع متنفس لمن لا متنفس له

балкон "Mediterranean plants", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк بلكونة أو شرفة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

الشرفة تعد من الفرص الرائعة في أي منزل لصنع ركن يتمتع بالعناصر المنعشة والمريحة وبالتحديد في المنازل التي بها غرف تفتقد إلى الإضاءة الطبيعية القوية حتى وإن كانت الشرفة مغلقة، و من أحد أسهل الوسائل لتحقيق هذا المناخ هو إدخال النباتات الثرية بالأوراق الخضراء.

5- تشكيل من الأواني الفريدة

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

الدمج بين الأواني المختلفة يلفت الأنظار ويظهر جانب شخصيتك الفريد من نوعه، لذا لا تبخل على منزلك مع تشكيلة جريئة.

6- إضافة انتعاش في غرفة موحدة الألوان

Banheiro Público Casa Cor São Paulo, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign حمامديكورات
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

أحياناً كل ما تحتاجه الغرفة ذات الألوان الموحدة هو لمسة لون بسيطة للغاية حتى تصل إلى الإتزان المناسب

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7- إبراز نقاط القوة في التصميم

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

لكل غرفة شيء تتميز به ونفضل أن تذهب الأنظار إليه على الفور ولكن قد يصعب تحقيق ذلك إن لم نوجد ما يجذب العين، و هنا يتدخل دور النباتات فهو عنصر جاذب بلا شك.

8- توازن بين الألوان مستعيناً بالنباتات

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها حتى يصبح ديكور المنزل أنيقاً وهو دمج الألوان بدون خلق تجانس بين الدرجات المختلفة، و النباتات أو الزهور من أحد أجمل الوسائل لصنع هذا التوازن.

9- نقطة جذب على الطاولة

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA غرفة السفرة
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

الطاولة التي تخلو من الديكورات القيمة سوف تبدو ذات قيمة أقل و لا يوجد وسيلة أسلم من من تزيين الطاولة من أواني النباتات، والزهور بالتحديد لها تأثير خلاب على الديكور فهي تضفي لمسة من الأناقة وتعكس ذوق السكان الراقي.

إضاءة مميزة لغرف نوم راقية﻿
ما هو الأسلوب الأمثل لك بين هذه السبل في توظيف النباتات في الديكور؟

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