9 أفكار استثنائية لإحياء منزلك مستخدماً أواني النباتات

حياتنا اليومية في زمن السرعة تجعلنا نفتقد الكثير من التفاصيل الجميلة و حتى في تصميم منزلنا قد نفتقد اللمسات الجمالية التي تتترك حالة من البهجة. السبب في ذلك يعود في معظم الأوقات إلى عدم توفر ميزانية ضخمة لتزيين المنزل بقطع الديكور وأحياناً يكون السبب هو تغافلنا عن مدى أهمية الإكسسوارات في ديكور المنزل و مع مرور الوقت نكتشف مدى إفتقاد البيت إلى روح أو شخصية فريدة. لا نريدك أن تفقد الأمل في إحياء منزلك بعد، فاليوم نطرح عليكم الحل المثالي لميزانيتك و تجميل منزلك و هو التزيين بالنباتات!
يبدو هذا الحل غريب في الوهلة الأولى و ربما هي من الأفكار التي يرفضها الكثير لإعتقاد البعض أن النباتات مخصصة في الحدائق وإن تواجدت في المساحات الداخلية قد تفقد رونق وأناقة التصميم. لكن في الواقع تداول الخبراء المحترفين في عالمنا العصري هذا الأمر بأسلوب عصري حتى أصبحت النباتات عالمياً من أهم عناصر الديكور الداخلي، بل و يعد المنزل الذي يخلو من العناصر الطبيعية بيت يفتقد المعنى الحقيقي للجمال والأناقة. بالطبع يوجد أساليب محددة لكي تستعين بالنباتات في الديكور حتى يضيف إلى جمال الفراغ و هذا ما سوف نعرضه عليكم اليوم.
أجمل ما في النباتات هو تنوع الأصناف مما يترك انطباعات مختلفة تماماً وهذا ما يجعل الديكورات التي تستعين بالنباتات فريدة من نوعها فلكل منا أنواع مفضلة. تلاعب بمجموعة النباتات كما تحب حتى تبرز شخصيتك الفريدة، ومن المفضل أن تدمج أكثر من نوع حتى تحيي الغرفة بصورة واضحة.
لا يخلو بيت من الركن المهدر الذي لا تستطيع استغلاله في أي وظيفة عملية لصغر حجمه أو نسب المساحة المعيقة، و لقد آن الوقت أن تتخلص من هذا الركن بإدخال أواني النباتات فمن الجميل أن تحول نقاط ضعف أي فراغ إلى نقاط قوة. بهذا الشكل سوف تبث النباتات طاقة إيجابية في أنحاء الغرفة.
الشرفة تعد من الفرص الرائعة في أي منزل لصنع ركن يتمتع بالعناصر المنعشة والمريحة وبالتحديد في المنازل التي بها غرف تفتقد إلى الإضاءة الطبيعية القوية حتى وإن كانت الشرفة مغلقة، و من أحد أسهل الوسائل لتحقيق هذا المناخ هو إدخال النباتات الثرية بالأوراق الخضراء.
الدمج بين الأواني المختلفة يلفت الأنظار ويظهر جانب شخصيتك الفريد من نوعه، لذا لا تبخل على منزلك مع تشكيلة جريئة.
أحياناً كل ما تحتاجه الغرفة ذات الألوان الموحدة هو لمسة لون بسيطة للغاية حتى تصل إلى الإتزان المناسب
لكل غرفة شيء تتميز به ونفضل أن تذهب الأنظار إليه على الفور ولكن قد يصعب تحقيق ذلك إن لم نوجد ما يجذب العين، و هنا يتدخل دور النباتات فهو عنصر جاذب بلا شك.
هناك بعض الأخطاء التي يجب تجنبها حتى يصبح ديكور المنزل أنيقاً وهو دمج الألوان بدون خلق تجانس بين الدرجات المختلفة، و النباتات أو الزهور من أحد أجمل الوسائل لصنع هذا التوازن.
الطاولة التي تخلو من الديكورات القيمة سوف تبدو ذات قيمة أقل و لا يوجد وسيلة أسلم من من تزيين الطاولة من أواني النباتات، والزهور بالتحديد لها تأثير خلاب على الديكور فهي تضفي لمسة من الأناقة وتعكس ذوق السكان الراقي.