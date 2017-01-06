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9 تصميمات متنوعة لطاولات السفرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
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هناك عوامل كثيرة تؤثر في اختيارك لتصميم طاولة السفرة، أولها المساحة المتاحة ويليها الذوق العام للمنزل وتفضيلاتك الشخصية، ونظرا لتنوع الخامات المستعان بها سواء خشب أو معدن أو زجاج وتنوع الأشكال والأحجام فقد يصاب البعض بالحيرة ليختار التصميم المناسب لمنزله ولتفضيلاته الشخصية، لذا جمعنا لكم اليوم 9 تصميمات حيوية ومبتكرة لطاولات السفرة.

1. طاولة مربعة

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

تصميم مختلف وغير معتاد لطاولة السفرة، حيث جاءت على شكل مربع بقاعدة خشبية وسطح زجاجي مع كراسي بتصميم معاصر أنيق، كما تناسبت النجفة المنخفضة مع باقي عناصر الديكور بالمكان.

2. طاولة مستديرة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

الطاولات المستديرة تنسجم كثيرا مع المساحات الضيقة، إذ تخلق ديناميكة مطلوبة. استعان المصمم بطاولة دائرية تكفي 8 أفراد رغم المساحة المحدودة، وهى نتيجة لن تكون متاحة مع الطاولات المستطيلة.

3. سفرة خشبية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الأثاث الخشبي بشكل عام يضفي جوا من الأناقة والفخامة بالمكان، السفرة هنا مكونة تماما من الخشب وهو ما يتلاءم مع التصميمات ذات الطابع الأسكندنافي أو الأستوائي.

4. تصميم كلاسيكي

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

السفرة هنا تتبع الطابع الكلاسيكي كما يقول الكتاب، فتجد الخشب بلونه الداكن والزخارف والنمنمات المحفورة على أرجل الطاولة والكراسي مع التنجيد الجلد باللون الأسود، يكتمل المشهد هنا بالنجفتين الكلاسكيتين اللتين تتدليان من السقف.

5. تصميم حداثي

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة السفرة خشب نقي Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

تصميم السفرة هنا حداثي على شكل مستطيل، من الصورة يتضح التناغم الذي حققه المصمم من خلال اختيار ألوان للخشب والمنسوجات تنسجم مع باقي عناصر الديكور بالمكان مثل الأرضيات البورسيلين التي تحمل نفس بالتة الألوان.

6. سطح زجاجي

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

تصميم فريد ومميز لطاولة السفرة يتبع التصميمات المعاصرة، حيث اعتمد الهيكل على جسمين اسطوانيين من المعدن وفوقهما سطح زجاجي شفاف، للحصول على المتانة المطلوبة يجب أن تكون كثافة قرصة الطاولة عالية حتى لا تكون سهلة الكسر.

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7. تصميم معاصر

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

تصميم معاصر اعتمد على بالتة الألوان الأحادية (أو كما يطلق عليها مهندسي الديكور: المونوكروم)، توزيع الإضاءة الجيد بين الاسبوتات في السقف والنجفة شديدة الأناقة زادا من جمال منطقة السفرة رغم بساطة تصميم الطاولة.

8. جلسة غير تقليدية

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura غرفة السفرة
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

على غير المعتاد استبدل المصمم عدد من كراسي السفرة بمقعد ممتد بطول الطاولة، حيلة ذكية لاستيعاب عدد أفراد أكبر لنفس المساحة.

9. سفرة صغيرة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

تصميم أنيق لسفرة صغيرة تكفي أربعة  أفراد، اختيار الألون الداكنة خلق تباينا قويا مع الجدران والأرضيات الفاتحة.

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