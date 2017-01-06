9 تصميمات متنوعة لطاولات السفرة

هناك عوامل كثيرة تؤثر في اختيارك لتصميم طاولة السفرة، أولها المساحة المتاحة ويليها الذوق العام للمنزل وتفضيلاتك الشخصية، ونظرا لتنوع الخامات المستعان بها سواء خشب أو معدن أو زجاج وتنوع الأشكال والأحجام فقد يصاب البعض بالحيرة ليختار التصميم المناسب لمنزله ولتفضيلاته الشخصية، لذا جمعنا لكم اليوم 9 تصميمات حيوية ومبتكرة لطاولات السفرة.