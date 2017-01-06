9 تصميمات متنوعة لطاولات السفرة

هناك عوامل كثيرة تؤثر في اختيارك لتصميم طاولة السفرة، أولها المساحة المتاحة ويليها الذوق العام للمنزل وتفضيلاتك الشخصية، ونظرا لتنوع الخامات المستعان بها سواء خشب أو معدن أو زجاج وتنوع الأشكال والأحجام فقد يصاب البعض بالحيرة ليختار التصميم المناسب لمنزله ولتفضيلاته الشخصية، لذا جمعنا لكم اليوم 9 تصميمات حيوية ومبتكرة لطاولات السفرة.
تصميم مختلف وغير معتاد لطاولة السفرة، حيث جاءت على شكل مربع بقاعدة خشبية وسطح زجاجي مع كراسي بتصميم معاصر أنيق، كما تناسبت النجفة المنخفضة مع باقي عناصر الديكور بالمكان.
الطاولات المستديرة تنسجم كثيرا مع المساحات الضيقة، إذ تخلق ديناميكة مطلوبة. استعان المصمم بطاولة دائرية تكفي 8 أفراد رغم المساحة المحدودة، وهى نتيجة لن تكون متاحة مع الطاولات المستطيلة.
الأثاث الخشبي بشكل عام يضفي جوا من الأناقة والفخامة بالمكان، السفرة هنا مكونة تماما من الخشب وهو ما يتلاءم مع التصميمات ذات الطابع الأسكندنافي أو الأستوائي.
السفرة هنا تتبع الطابع الكلاسيكي كما يقول الكتاب، فتجد الخشب بلونه الداكن والزخارف والنمنمات المحفورة على أرجل الطاولة والكراسي مع التنجيد الجلد باللون الأسود، يكتمل المشهد هنا بالنجفتين الكلاسكيتين اللتين تتدليان من السقف.
تصميم السفرة هنا حداثي على شكل مستطيل، من الصورة يتضح التناغم الذي حققه المصمم من خلال اختيار ألوان للخشب والمنسوجات تنسجم مع باقي عناصر الديكور بالمكان مثل الأرضيات البورسيلين التي تحمل نفس بالتة الألوان.
تصميم فريد ومميز لطاولة السفرة يتبع التصميمات المعاصرة، حيث اعتمد الهيكل على جسمين اسطوانيين من المعدن وفوقهما سطح زجاجي شفاف، للحصول على المتانة المطلوبة يجب أن تكون كثافة
قرصة الطاولة عالية حتى لا تكون سهلة الكسر.
تصميم معاصر اعتمد على بالتة الألوان الأحادية (أو كما يطلق عليها مهندسي الديكور: المونوكروم)، توزيع الإضاءة الجيد بين الاسبوتات في السقف والنجفة شديدة الأناقة زادا من جمال منطقة السفرة رغم بساطة تصميم الطاولة.
على غير المعتاد استبدل المصمم عدد من كراسي السفرة بمقعد ممتد بطول الطاولة، حيلة ذكية لاستيعاب عدد أفراد أكبر لنفس المساحة.
تصميم أنيق لسفرة صغيرة تكفي أربعة أفراد، اختيار الألون الداكنة خلق تباينا قويا مع الجدران والأرضيات الفاتحة.
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