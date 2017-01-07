شقة مملة تتلقى لمسات عصرية مبهرة

إن كان بيتك يظهر عليه ملامح بيوت العقود الماضية ويطغى عليه نمط غير واضح الملامح أو إن كنت تبحث عن بصيص من الأمل لتغيير ديكور منزلك الممل إلى آخر شيق وأنيق تابع معنا كتاب الأفكار هذا! كما عودناكم نحن نبحث دائماً عن حلول مبتكرة وجديدة لكل المشاكل التي تواجهك في تصميم المنزل، ومما لا شك فيه فإن أحد أكبر المشاكل وأكثرها إنتشاراً في الآونة الأخيرة بالتحديد هو شعورنا بأن تصميم المنزل لم يعد يواكب الصيحات أو الأساليب الحديثة في التصميم. قديماً كان الحل الأوحد لهذه المعضلة هو التعايش مع الوضع و تقبله، ولكن في عصرنا الحديث حيث الحلول الذكية والسريعة أصبح هناك إمكانية لتجديد المنزل كلياً بلا تكبد العناء من الوقت والأموال الطائلة. الفضل في ذلك يعود في إدراك المصممين العالميين من تحديد أكبر نقاط الضعف في مثل هذه المنازل وما هي الخطوات البسيطة التي من السهل تطبيقها. اليوم سوف نعرض مشروع قبل وبعد عملية تطوير مبهرة قام فيها المصمم بتغييرات بسيطة في متناول الجميع، لعلك تستلهم منها بعض الأفكار المناسبة لمنزلك.