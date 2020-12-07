الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 تصميم لأحواض إسمنتية لنباتات حديقة المنزل

Heba khlili Heba khlili
A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

الحديقة في المنزل هي منفذ حيوي ومنعش، فيه تقضي أوقات مريحة، تقرأ كتاب بهدوء تستمتع مع الأهل والأصدقاء بتناول الشاي. وبالطبع حديقة المنزل تتشكل إما من نباتات تزيينيه أو غذائية وأزهار، ولزراعتها تحتاج إلى تقسيم الحديقة إلى  أحواض زراعية، وتختلف أنواع الأحواض حسب ما بين الحجرية، والخشبية والإسمنتية، لذلك قررنا في هذا المقال أن نأخذ حيز اكبر للتحدث عن الأحواض الإسمنتية لحديقة المنزل التي لها مميزات مختلفة عن غيرها فهي تتميز بالمتانة وعدم تأثرها بالعوامل المناخية وأيضا يمكنك تشكيلها كما تشاء بحسب القوالب وتلونها بالألوان التي ترغب.

تعالوا معنا نتعرف على 13 تصميم لأحواض إسمنتية لنباتات حديقة منزلك.

1. في الشرفات والبلكون

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

اذا كنت تسكن في طابق عالي ولا تملك حديقة، يمكنك ببساطة تحويل شرفتك بطريقة عبقرية إلى حديقة ، قم بفرش الحديقة بالأحجار وإضافة الأحواض الإسمنتية . اختر الاحواض الاسمنتية بما يتناسب مع مساحة البلكون، وازرعها بأنواع تحبها وسهلة العناية حتى تستمع بوجود حديقة في منزلك ولضمانها لوقت أطول.

2. جزء من ديكور الحديقة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في الحوض الاسمنتي الكبير المكون من عدة أنواع نباتية وبأشكال جميلة، بإنشاء جدار إسمنتي وسلط الإضاءة السفلية عليه وعلى النباتات الأخرى، وانتظر كل ليلة للاستمتاع بجمال المنظر… بميزانية منخفضة تحول هذا الجدار الاسمنتي إلى ديكور في الحديقة.

3. الأحواض الملونة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

كما ذكرنا تتميز الأحواض الإسمنتية عن غيرها بسهولة تلوينها وهذا بحد ذاته سيعطيك الحرية في تغيير لون الإسمنت واختيار اللون المفضل لديك في الحديقة لجعلها اكثر بهجة وتميز، ولا داعي لتذكيرك عند اختيار أنواع الطلاء أن تكون مناسبة للخارج ومقاومة للعوامل المناخية. كما نر في الصورة من تصميم gullaksen-architects.

4. عملية وديكوريه

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

فكرة ستعجب محبي حفلات الشواء والاجتماع مع العائلة والأصدقاء. قم بإنشاء أحواض الزرع النباتية واضف بينها مقاعد، سيستمتع أصدقائك بالجلوس قرب النباتات و وأيضا ستستغل المساحة وتزيد من عدد المقاعد لتستمتع مع اكبر قدر من الأشخاص.

5. احواض جدارية

steppe, neubert und fuchs_gartenabteilung neubert und fuchs_gartenabteilung بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
neubert und fuchs_gartenabteilung

neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung

حتى لا تجد أي عذر لعدم امتلاكك حديقة منزلية، وجدنا لك هذا الحل. جدار إسمنتي مفرغ من الداخل مملوءة بالتراب والسماد العضوي ومزود بفتحات لزراعة النباتات. النتيجة كما في الصورة متعه وجمال وحديقة من العدم.

6. المقاعد الإسمنتية

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

في شرفة منزلك من الجميل أن تتمتع بجلسة لطيفة محاطة بالنباتات وبالهواء النقي، ومن هنا تأتي فكرة المقاعد الإسمنتية التي تناسب الشرفات الكبيرة، والتي تتطلب أثاث ثابت وواسع بالإضافة لذلك يمكنك بناء ليس فقط المقاعد إنما الأحواض الزراعية بين المقاعد وبهذا تكون قد حققت مقاعد متينة وصلبة وامتلكت حديقة جميلة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. لمزيد من الخصوصية

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

في شرفتك الموجودة في أخر طابق تشرق الشمس فيها من الصباح حتى المساء، لذلك ولمزيد من الاستمتاع بشرفتك صمم سقف خشبي مزود بفتحات تسمح بتسرب أشعة الشمس وتخلق ظل مناسب، وقم ببناء حوض إسمنتي وازرعه بالنباتات عالية الساق لتؤمن مزيد من الخصوصية.

8. الأحواض بعدة اشكال

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

من ميزات الأحواض الزراعية إمكانية تشكيلها بأشكال مختلفة باستخدام القوالب، وبالتالي يمكنك إضافة الأحواض الإسمنتية الأسطوانية الشكل أو العريضة، الكبيرة أو الصغيرة، والاهم انه يمكنك تحركيها وتغيير مكانها وهذا سيجعل عملية تغيير ديكور الحديقة امر ممكن كتغيير الديكور في غرفة النوم.

9. الأحواض الخارجية

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos بلكونة أو شرفة
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

بين منزلك ومنزل جارك يوجد هذا الفاصل المهمل في معظم الأحيان، الأن يمكنك استغلاله وبناء حوض إسمنتي على جدران احد المنازل وزراعته بالنباتات التي لا تحتاج إلى عناية خاصة، ولمزيد من الديكور مجرى مائي في المنتصف، ليس فقط كديكور مميز بل أيضا من خلاله يتم سقي النباتات.

10. تصميم بسيط

Calderón de la Barca 114, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos بلكونة أو شرفة
Gantous Arquitectos

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

تصميم بسيط وأنيق لأحواض ثابتة ومتحركة بأشكال أسطوانية ومستطيلة، مع كرسي مريح للاسترخاء وطاولة لتضع عليها الكتاب والماء وقهوتك ستستمتع باشعه الشمس وبحديقتك البسيطة.

اقرأ أيضًا: منزل 70 متر سيبهرك تصميمه

11. التصميم الأقوى

Terrasse Paris 16, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste بلكونة أو شرفة
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

تصميم قوي ومختلف من حيث اللون الداكن الذي أعطى متانة وأناقة اكثر، من حيث الشكل والخطوط المستقيمة والزوايا القائمة، والاهم الاستخدام الشامل للإسمنت ليس فقط للأحواض إنما للمقاعد المفروشة بالأحمر الأنيق، ولطاولة القهوة والأرضية.

12. الإضاءة الخلابة

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

الإضاءة عنصر يزيد من جمالية باقي العناصر، وكما نرى في الصورة إضافة الإضاءة الأرضية بجانب تلك الاحواض الاسمنتية كم زاد من جمالها وأعطى لمسة رومناسية للحديقة.

13. الدمج مع عناصر اخرى

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تجسيد الطبيعة قم بأنشاء مقاعد خشبية الأحواض الإسمنتية، وازرع النباتات في كل مكان، اسفل المقعد، وفي الأحواض الإسمنتية وعلى الحواف، واستمتع بالطبيعة في حديقة منزلك.

حتى وان كان لديك احتمال جد ضئيل لتملك حديقة لا تنتظر كثيرا فهي احد أسباب راحتنا. 

اقرأ أيضا أرضيات مميزة لشرفة المنزل

نصائح لاختيار أنسب أحواض الزرع لحديقتك المنزلية

Palm Valley l Residential Project , ICONIC DESIGN STUDIO ICONIC DESIGN STUDIO حديقة
ICONIC DESIGN STUDIO

ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO
ICONIC DESIGN STUDIO

هناك أنواع عديدة لأحواض الزرع التي يمكنك اقتنائها بحديقتك المنزلية، على رأسها، الأحواض الإسمنتية -والتي تحدثنا عنها بالتفصيل في مقال اليوم-، والأحواض الخشبية، والأحواض الفخارية، والأحواض البلاستيكية، وأخيراً الحجرية. وفيما يلي سنطلعك على مجموعة نصائح تساعدك على اختيار أنسب أحواض النباتات لحديقتك المنزلية أيً كان اختيارك مما سبق من الأنواع المختلفة:

  • يجب عليك التأكد من اقتناء أحواض زرع بها فتحات لا تقل كلا منها عن 3 سم لتسريب الماء الزائد عن حاجة النباتات.
  • يجب اختيار أحواض زرع بارتفاع يتراوح بين 10و20 سم للسماح للنباتات والجذور بالنمو.
  • يجب تجنب اختيار الأحواض البلاستيكية إن كانت حديقتك المنزلية خارجية لأنه من السهل تعرضها للتلف بسبب أشعة الشمس.
  • عند اختيار الأحواض الخشبية، يفضل اختيار الأحواض المصنوعة من خشب الأرز أو الخشب الأحمر، حيث أنه مقاوم للماء.
  • يفضل اختيار أحواض زرع فاتحة اللون إن كانت حديقتك تتعرض لأشعة شمس قوية لأن ذلك يؤثر على امتصاص التربة للماء.


غرف الملابس: 12 تصميم رائع لتختار من بينهم
من بين تلك التصاميم للأحواض الأسمنتية، أي نموذج أعجبك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً