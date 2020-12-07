13 تصميم لأحواض إسمنتية لنباتات حديقة المنزل

الحديقة في المنزل هي منفذ حيوي ومنعش، فيه تقضي أوقات مريحة، تقرأ كتاب بهدوء تستمتع مع الأهل والأصدقاء بتناول الشاي. وبالطبع حديقة المنزل تتشكل إما من نباتات تزيينيه أو غذائية وأزهار، ولزراعتها تحتاج إلى تقسيم الحديقة إلى أحواض زراعية، وتختلف أنواع الأحواض حسب ما بين الحجرية، والخشبية والإسمنتية، لذلك قررنا في هذا المقال أن نأخذ حيز اكبر للتحدث عن الأحواض الإسمنتية لحديقة المنزل التي لها مميزات مختلفة عن غيرها فهي تتميز بالمتانة وعدم تأثرها بالعوامل المناخية وأيضا يمكنك تشكيلها كما تشاء بحسب القوالب وتلونها بالألوان التي ترغب.

تعالوا معنا نتعرف على 13 تصميم لأحواض إسمنتية لنباتات حديقة منزلك.