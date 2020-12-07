13 تصميم لأحواض إسمنتية لنباتات حديقة المنزل

الحديقة في المنزل هي منفذ حيوي ومنعش، فيه تقضي أوقات مريحة، تقرأ كتاب بهدوء تستمتع مع الأهل والأصدقاء بتناول الشاي. وبالطبع حديقة المنزل تتشكل إما من نباتات تزيينيه أو غذائية وأزهار، ولزراعتها تحتاج إلى تقسيم الحديقة إلى أحواض زراعية، وتختلف أنواع الأحواض حسب ما بين الحجرية، والخشبية والإسمنتية، لذلك قررنا في هذا المقال أن نأخذ حيز اكبر للتحدث عن الأحواض الإسمنتية لحديقة المنزل التي لها مميزات مختلفة عن غيرها فهي تتميز بالمتانة وعدم تأثرها بالعوامل المناخية وأيضا يمكنك تشكيلها كما تشاء بحسب القوالب وتلونها بالألوان التي ترغب.
تعالوا معنا نتعرف على 13 تصميم لأحواض إسمنتية لنباتات حديقة منزلك.
اذا كنت تسكن في طابق عالي ولا تملك حديقة، يمكنك ببساطة تحويل شرفتك بطريقة عبقرية إلى حديقة ، قم بفرش الحديقة بالأحجار وإضافة الأحواض الإسمنتية . اختر الاحواض الاسمنتية بما يتناسب مع مساحة البلكون، وازرعها بأنواع تحبها وسهلة العناية حتى تستمع بوجود حديقة في منزلك ولضمانها لوقت أطول.
في الحوض الاسمنتي الكبير المكون من عدة أنواع نباتية وبأشكال جميلة، بإنشاء جدار إسمنتي وسلط الإضاءة السفلية عليه وعلى النباتات الأخرى، وانتظر كل ليلة للاستمتاع بجمال المنظر… بميزانية منخفضة تحول هذا الجدار الاسمنتي إلى ديكور في الحديقة.
كما ذكرنا تتميز الأحواض الإسمنتية عن غيرها بسهولة تلوينها وهذا بحد ذاته سيعطيك الحرية في تغيير لون الإسمنت واختيار اللون المفضل لديك في الحديقة لجعلها اكثر بهجة وتميز، ولا داعي لتذكيرك عند اختيار أنواع الطلاء أن تكون مناسبة للخارج ومقاومة للعوامل المناخية. كما نر في الصورة من تصميم gullaksen-architects.
فكرة ستعجب محبي حفلات الشواء والاجتماع مع العائلة والأصدقاء. قم بإنشاء أحواض الزرع النباتية واضف بينها مقاعد، سيستمتع أصدقائك بالجلوس قرب النباتات و وأيضا ستستغل المساحة وتزيد من عدد المقاعد لتستمتع مع اكبر قدر من الأشخاص.
حتى لا تجد أي عذر لعدم امتلاكك حديقة منزلية، وجدنا لك هذا الحل. جدار إسمنتي مفرغ من الداخل مملوءة بالتراب والسماد العضوي ومزود بفتحات لزراعة النباتات. النتيجة كما في الصورة متعه وجمال وحديقة من العدم.
في شرفة منزلك من الجميل أن تتمتع بجلسة لطيفة محاطة بالنباتات وبالهواء النقي، ومن هنا تأتي فكرة المقاعد الإسمنتية التي تناسب الشرفات الكبيرة، والتي تتطلب أثاث ثابت وواسع بالإضافة لذلك يمكنك بناء ليس فقط المقاعد إنما الأحواض الزراعية بين المقاعد وبهذا تكون قد حققت مقاعد متينة وصلبة وامتلكت حديقة جميلة.
في شرفتك الموجودة في أخر طابق تشرق الشمس فيها من الصباح حتى المساء، لذلك ولمزيد من الاستمتاع بشرفتك صمم سقف خشبي مزود بفتحات تسمح بتسرب أشعة الشمس وتخلق ظل مناسب، وقم ببناء حوض إسمنتي وازرعه بالنباتات عالية الساق لتؤمن مزيد من الخصوصية.
من ميزات الأحواض الزراعية إمكانية تشكيلها بأشكال مختلفة باستخدام القوالب، وبالتالي يمكنك إضافة الأحواض الإسمنتية الأسطوانية الشكل أو العريضة، الكبيرة أو الصغيرة، والاهم انه يمكنك تحركيها وتغيير مكانها وهذا سيجعل عملية تغيير ديكور الحديقة امر ممكن كتغيير الديكور في غرفة النوم.
بين منزلك ومنزل جارك يوجد هذا الفاصل المهمل في معظم الأحيان، الأن يمكنك استغلاله وبناء حوض إسمنتي على جدران احد المنازل وزراعته بالنباتات التي لا تحتاج إلى عناية خاصة، ولمزيد من الديكور مجرى مائي في المنتصف، ليس فقط كديكور مميز بل أيضا من خلاله يتم سقي النباتات.
تصميم بسيط وأنيق لأحواض ثابتة ومتحركة بأشكال أسطوانية ومستطيلة، مع كرسي مريح للاسترخاء وطاولة لتضع عليها الكتاب والماء وقهوتك ستستمتع باشعه الشمس وبحديقتك البسيطة.
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تصميم قوي ومختلف من حيث اللون الداكن الذي أعطى متانة وأناقة اكثر، من حيث الشكل والخطوط المستقيمة والزوايا القائمة، والاهم الاستخدام الشامل للإسمنت ليس فقط للأحواض إنما للمقاعد المفروشة بالأحمر الأنيق، ولطاولة القهوة والأرضية.
الإضاءة عنصر يزيد من جمالية باقي العناصر، وكما نرى في الصورة إضافة الإضاءة الأرضية بجانب تلك الاحواض الاسمنتية كم زاد من جمالها وأعطى لمسة رومناسية للحديقة.
لمزيد من تجسيد الطبيعة قم بأنشاء مقاعد خشبية الأحواض الإسمنتية، وازرع النباتات في كل مكان، اسفل المقعد، وفي الأحواض الإسمنتية وعلى الحواف، واستمتع بالطبيعة في حديقة منزلك.
حتى وان كان لديك احتمال جد ضئيل لتملك حديقة لا تنتظر كثيرا فهي احد أسباب راحتنا.
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هناك أنواع عديدة لأحواض الزرع التي يمكنك اقتنائها بحديقتك المنزلية، على رأسها، الأحواض الإسمنتية -والتي تحدثنا عنها بالتفصيل في مقال اليوم-، والأحواض الخشبية، والأحواض الفخارية، والأحواض البلاستيكية، وأخيراً الحجرية. وفيما يلي سنطلعك على مجموعة نصائح تساعدك على اختيار أنسب أحواض النباتات لحديقتك المنزلية أيً كان اختيارك مما سبق من الأنواع المختلفة: