11 ديكور مبتكر لغرف أطفال تنمي إبداعهم

تربية الأطفال تعد من أكثر المهام تعقيدا و لمن ينعم بمثل هذه النعمة يدرك جيدا مدى صعوبة التربية السليمة التي تؤدي إلى طفل متزن و مع ذلك فهي لها مذاق خاص و ممتع ايضا. وسائل تربية الطفل او المراهق متعددة و لا يوجد قوانين محكمة علينا تطبيقها ولكن اجمع الأخصائيين على مدى أهمية التركيز على زرع الاستقلالية في الطفل منذ الصغر وتنمية قدرته على التفكير المتطور و اتخاذ القرارات الذكية بالاعتماد على نفسه، و يوجد أساليب لا حصر لها في الجانب التربوي لكي تحقق ذلك و لكن هل تعلم أن تصميم غرفته له عامل كبير و مفعول سحري في تنمية قدراته؟ اليوم جمعنا لكم بعض الافكار و التصاميم التي من شأنها تحويل نفسية الطفل إلى متزن و مستقل و مبتكر، لأن من أهم العوامل في تشكيل نفسية الطفل هو المناخ المحيط فمن الممكن ان يدرك من البيئة المحيطة إن حياته محدودة بين جدران غرفته أو أن يدرك كم هائل من الامكانيات والاختيارات تنمي قدرته بأسلوب ممتع. لنرى معا كيف يكون تصميم غرفة الطفل مكان مهيأ لنمو طفل مستقل و مبتكر.
التركيز على اختيار ألوان تشجع الطفل على النشاط هو من أول الخطوات الهامة عند تصميم الغرفة و لا تقع في فخ التضحية بالألوان الحيوية على حساب ذوقك الخاص. ساعد طفلك على أن يشعر بالإنتماء بأن يقوم بإتخاذ القرار معك و لا ترغمه تحت أي ظرف على اللون المفضل لديك فهذا الشعور بالإستقلالية سوف يشعره بالإنتماء إلى هذه الغرفة مما يؤدي إلى الحفاظ عليها لكي يشعر بالفخر الدائم بغرفته.
الألعاب الإلكترونية غير كافية إذا كنت تريد طفلك ذو شخصية منطلفة ولأن المصمم المبدع على دراية بذلك أوجد مساحة لألعاب ممتعة تعطي روح المغامرة في غرفة الطفل.
لا تدع مكتب الدراسة يخلو من الألوان المبهجة والمفضلة لدى طفلك و إن كنت تسعى وراء مستقبل متفوق لأبناءك فعليك أن تصمم المكتب بحيث يكون عامل جذب للدراسة وفي هذا الأمر لا يوجد قاعدة محددة ولكن من الممكن أن تعرض الهوايات ألمفضلة لديهم أو تذكار هام، أي دلالة على أن هذا المكتب يعبر عنهم بالتحديد.
البعض قد ينسى مدى احتياج الطفل في كل مراحله لمساحة يعبر بها عن نفسه و لكل طفل طاقة مبدعة عليه أن يخرجها بحرية حتى لا تختفي مع الوقت لذا خصص له ركن أو حائط حتى يقوم بالتعبير عن نفسه بحرية.
عند تصميم غرفة الأطفال عليك التفكير خارج الصندوق حتى ينعم بخيال واسع و مبتكر.
بعض المصممين يلجأون إلى الديكورات التي تجمع بين البعد الجمالي والتعليمي حتى تكون عملية لقي المعلومات بصورة مرحة وغير صريحة وهو أسلوب ذكي للغاية.
دعونا لا نغفل عن مدى أهمية النوم في مراحل نمو الطفل كلها فلا تجتمع شخصية الطفل المرحة مع نقص في النوم، لذا ليكن السرير مريح و مرح في آن واحد.
تحبذ أن يعتمد أبناءك على أنفسهم في مراحل مبكرة؟ بلا شك هذا حلم كل الآباء والأمهات وبخطوة بسيطة يمكنك تنمية مهاراته و هو الإستثمار في أغراض في غرفته باستطاعته أن يبنيها بنفسه مما سوف ينمي ثقته بنفسه
مهما كلن سن طفلك يفضل أن لا تقوم بترتيبها بنفسك بل إجعلها مهمة تبدو سهلة و ممتعة بتخصيص سلات أو خزانات بأشكال وألوان مختلفة ليضع فيها أغراضه.
في غرفة الأطفال تخلى عن القيود من حيث الأشكال والتصاميم فعليك أن تتلاعب بالأشكال والمستويات قدر المستطاع.
بعد التحدث عن كيفية تربية طفلك على الإستقلالية والإبداع من خلال أفكار رائعة لغرفة الأطفال علينا ان نتطرق إلى خلق مساحة لنشاطات مشتركة مع أصدقائه أو الأشقاء مع إمكانية الحفاظ على خصوصيته وقت الحاجة مما يجعله مستقل و إجتماعي في نفس الوقت.