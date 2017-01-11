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11 ديكور مبتكر لغرف أطفال تنمي إبداعهم

shereen gouda shereen gouda
Holland Park: Notting Hill, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة الاطفال
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تربية الأطفال تعد من أكثر المهام تعقيدا و لمن ينعم بمثل هذه النعمة يدرك جيدا مدى صعوبة التربية السليمة التي تؤدي إلى طفل متزن و مع ذلك فهي لها مذاق خاص و ممتع ايضا. وسائل تربية الطفل او المراهق متعددة و لا يوجد قوانين محكمة علينا تطبيقها ولكن اجمع الأخصائيين على مدى أهمية التركيز على زرع الاستقلالية في الطفل منذ الصغر وتنمية قدرته على التفكير المتطور و اتخاذ القرارات الذكية بالاعتماد على نفسه، و يوجد أساليب لا حصر لها في الجانب التربوي لكي تحقق ذلك و لكن هل تعلم أن تصميم غرفته له عامل كبير و مفعول سحري في تنمية قدراته؟ اليوم جمعنا لكم بعض الافكار و التصاميم التي من شأنها تحويل نفسية الطفل إلى متزن و مستقل و مبتكر، لأن من أهم العوامل في تشكيل نفسية الطفل هو المناخ المحيط فمن الممكن ان يدرك من البيئة المحيطة إن حياته محدودة بين جدران غرفته أو أن يدرك كم هائل من الامكانيات والاختيارات تنمي قدرته بأسلوب ممتع. لنرى معا كيف يكون تصميم غرفة الطفل مكان مهيأ لنمو طفل مستقل و مبتكر.

1- ألوان حيوية

Проект «Детали» , Medianyk Studio Medianyk Studio غرفة الاطفال
Medianyk Studio

Medianyk Studio
Medianyk Studio
Medianyk Studio

التركيز على اختيار ألوان تشجع الطفل على النشاط هو من أول الخطوات الهامة عند تصميم الغرفة و لا تقع في فخ التضحية بالألوان الحيوية على حساب ذوقك الخاص. ساعد طفلك على أن يشعر بالإنتماء بأن يقوم بإتخاذ القرار معك و لا ترغمه تحت أي ظرف على اللون المفضل لديك فهذا الشعور بالإستقلالية سوف يشعره بالإنتماء إلى هذه الغرفة مما يؤدي إلى الحفاظ عليها لكي يشعر بالفخر الدائم بغرفته.

2- خيارات من اللعب البناء

Play Room Roselind Wilson Design غرفة الاطفال kids room,kids decor,playroom,shelves,carpet,interior,design
Roselind Wilson Design

Play Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

الألعاب الإلكترونية غير كافية إذا كنت تريد طفلك ذو شخصية منطلفة ولأن المصمم المبدع على دراية بذلك أوجد مساحة لألعاب ممتعة تعطي روح المغامرة في غرفة الطفل.

3- دراسة ممتعة

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces غرفة نوم أولاد
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

لا تدع مكتب الدراسة يخلو من الألوان المبهجة والمفضلة لدى طفلك و إن كنت تسعى وراء مستقبل متفوق لأبناءك فعليك أن تصمم المكتب بحيث يكون عامل جذب للدراسة وفي هذا الأمر لا يوجد قاعدة محددة  ولكن من الممكن أن تعرض الهوايات ألمفضلة لديهم أو تذكار هام، أي دلالة على أن هذا المكتب يعبر عنهم بالتحديد.  

4- ركن مخصص لإبداع بلا حدود

Таунхаус в поселке "Рижский квартал", lab21studio lab21studio غرفة الاطفال
lab21studio

lab21studio
lab21studio
lab21studio

البعض قد ينسى مدى احتياج الطفل في كل مراحله لمساحة يعبر بها عن نفسه و لكل طفل طاقة مبدعة عليه أن يخرجها بحرية حتى لا تختفي مع الوقت لذا خصص له ركن أو حائط حتى يقوم بالتعبير عن نفسه بحرية.

5- ديكورات من الخيال

Горошек, горошек, горошек!!!, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors غرفة الاطفال
Sweet Hoome Interiors

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

عند تصميم غرفة الأطفال عليك التفكير خارج الصندوق حتى ينعم بخيال واسع و مبتكر.

6- ديكورات تعليمية أم جمالية؟

Apartamento Lisboa , Espaço Mínimo Espaço Mínimo غرفة الاطفال
Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
Espaço Mínimo

بعض المصممين يلجأون إلى الديكورات التي تجمع بين البعد الجمالي والتعليمي حتى تكون عملية لقي المعلومات بصورة مرحة وغير صريحة وهو أسلوب ذكي للغاية.

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7- نوم هادئ و مريح

Apartamento Ipanema, andre piva arquitetura andre piva arquitetura غرفة الاطفال
andre piva arquitetura

andre piva arquitetura
andre piva arquitetura
andre piva arquitetura

دعونا لا نغفل عن مدى أهمية النوم في مراحل نمو الطفل كلها فلا تجتمع شخصية الطفل المرحة مع نقص في النوم، لذا ليكن السرير مريح و مرح في آن واحد.

8- أغراض يبنيها بنفسه

Kindertapeten & Stoffe von Camengo, Fantasyroom-Wohnträume für Kinder Fantasyroom-Wohnträume für Kinder غرفة الاطفال
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder
Fantasyroom-Wohnträume für Kinder

تحبذ أن يعتمد أبناءك على أنفسهم في مراحل مبكرة؟ بلا شك هذا حلم كل الآباء والأمهات وبخطوة بسيطة يمكنك تنمية مهاراته و هو الإستثمار في أغراض في غرفته باستطاعته أن يبنيها بنفسه مما سوف ينمي ثقته بنفسه

9- نظام محكم بأسلوب مرح

Apartamento IC, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة الاطفال
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

مهما كلن سن طفلك يفضل أن لا تقوم بترتيبها بنفسك بل إجعلها مهمة تبدو سهلة و ممتعة بتخصيص سلات أو خزانات بأشكال وألوان مختلفة ليضع فيها أغراضه.

10- التلاعب بالمستويات والأشكال المبدعة

Детская комната для мальчика, Sweet Home Design Sweet Home Design غرفة الاطفال
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

في غرفة الأطفال تخلى عن القيود من حيث الأشكال والتصاميم فعليك أن تتلاعب بالأشكال والمستويات قدر المستطاع.

11- مساحة مشتركة أم للإستمتاع بالخصوصية؟

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

بعد التحدث عن كيفية تربية طفلك على الإستقلالية والإبداع  من خلال أفكار رائعة لغرفة الأطفال  علينا ان نتطرق إلى خلق مساحة لنشاطات مشتركة مع أصدقائه أو الأشقاء مع إمكانية الحفاظ على خصوصيته وقت الحاجة مما يجعله مستقل و إجتماعي في نفس الوقت.

7 أفكار ملهمة لتقسيم غرف مختلفة
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