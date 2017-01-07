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لا تتخلى عن هذا الأثاث فى شرفتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
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الشرفة تلك البقعة الفريدة فى منزلك والتى يلجأ إليها أفراد العائلة لقضاء بعض الأوقات من الراحة والأسترخاء، لذلك اختيار أثاث وديكورات الشرفة من الأساسيات التى لا غنى عنها فى المنزل، ولذلك إليك فى هذا المقال نبذة عن الأثاث الذى يجب الأستعانة به فى شرفة منزلك وأكثر الأنماط انتشاراً فى تصميم الشرفات.

1- المظلة من الأساسيات

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

لا تخلو الشرفة من المظلة لذلك أول قطع الاثاث التى يجب أن تفكر بها فى شرفتك هى المظلة واختيار تصميمها على حسب تصميم الشرفة الخاصة بك، فالمزظلة ببساطة هى قطعة الأثاث التى توفر لك الراحة والحماية اثناء جلستك فى الشرفة، فهى تحميك من أشعة الشمس المزعجة فى الصباح واثناء جلوسك أيضاً ليلاً تحميك من الحشرات، لذلك هى عنصر من عناصر الراحة التى يجب عدم الأستغناء عنه، ويفضل الاستعانة بالمظلات المتحركة لتضمن سهولة فى حركتها فيمكنك حملها ووضعها فى اى مكان بنتهى السهولة، وللمسات مبهجة يمكنك أختيار أقمشة مزركشة وملونة بالوان زاهية لتكون المظلة لمسة من لمسات الجمال أيضاً فى شرفتك.

2-المقاعد

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

المقاعد من الأساسيات فى شرفتك، والتى يجب اختيارها بدقة وعناية فهى تعتبر عنصر من عناصر الراحة التى يجب أن تتوفر فى الشرفة لضمان جلسة مريحة، هناك أنماط مختلفة وأشكال كثيرة من المقاعد المخصصة للشرفات  فهناك المقاعد الخشبية وهناك من يستعين بالمقاعد البلاستيك، ولكن الأكثر انتشاراً وتربعاً على عرش أثاث الشرفات هو ما يسمى بالبين بان وهو نوعية من المقاعد بسيطة ومريحة جداً ومفضلة فى أثاث الشرفات بشكل كبير.

3- الألوان المبهجة سيدة الموقف

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

اختيار الألوان وتناسقها من الأشياء الضرورية جداً فى المنزل ككل، وفى الشرفة وتصميمها يجب الأهتمام أن يتحقق التناغم والتناسق بين ألوان الشرفة وعناصرها المختلفة، مثل تلك الشرفة كا نرى تحقق التناسق بين الألوان بشكل أكثر من رائع كما نرى بين اختيار الوان الوسائد المختلفة والمميزة وتناغمها مع لون السجاد فى الأرضيات، هذا التناسق خلق اختلاف وجمال فى تصميم الشرفة بالكامل.

4- أرجوحة بسيطة للحظات من المرح

Apartamento Bairro Ipanema, Stúdio Márcio Verza Stúdio Márcio Verza بلكونة أو شرفة
Stúdio Márcio Verza

Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza
Stúdio Márcio Verza

لتحصل على أكبر قدر من الترفيه بشرفة منزلك، يمكنك ببساطة الاستعانة بأرجوحة أي كان تصميمها وخامتها مع مراعاة تماشيها مع النمط المستخدم بديكور الشرفة بالكامل، فهناك أشكال عدة للأرجوحة، أبسطها تلك التى امامنا فى تلك الصورة فقد اعتمد المصمم على أرجوحة بسيطة جداً من القماش مثبته من الطرفين على العمدان كما نرى، فكرة بسيطة ولم تستهلك الكثير من المساحات بالأضافة إلى تماشيها مع النمط الأبيض المتوسط الذى هيمن على تصميم الشرفة بالكامل، فأذا كانت شرفتك على هذا النمط فم بتنفيذ تلك الفكرة فوراً واحصل على لحظات من المرح والترفيه فى شرفتك.

5- أرائك خشبية

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

هنا فكرة أخرى لمقاعد الشرفات ومناسبة جداً للشرفات ذات المساحات الصغيرة،فتضمن لك جلسة مريحة وفى نفس الوقت جذابة جداً وهى الأرائك الخشبية، فهنا كما نرى فى تلك الشرفة استعان المصمم بارائك خشبية واضاف لها بعض الوسائد الملونة لتعطى لمسة من البهجة والأناقة على تصميم الشرفة البسيط، كما نرى الشرفة مساحتها صغيرة لذلك كانت تلك الفكرة عبقرية جداً لأنها لم تستهلك من مساحة الشرفة الكثير، وفى نفس الوقت الأستعانة بالألوان الفاتحة والمبهجة اعطى مزيد من الجمال والبساطة على الغرفة بالكامل.

6- النباتات

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

يمكنك أضافة لمسة مميزة وجذابة فى شرفة منزلك مع أضافة نخبة متنوعة من النباتات والزهور وستضيف على شرفتك لمسة منعشة ومريحة، فلمسة الطبيعة معروفها بحضورها القوى على النفس.

7- الأضاءة

Hotel Dos Casas en San Miguel de Allende, Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos بلكونة أو شرفة
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

تعد الإضاءة من الأمور شديدة الأهمية في تصميم أي شرفة، ولذلك لم يستهين بها المصمم هنا حيث نجده استعان بأباليك على طرفي الباب يمينًا ويسارًا ليمدان جالسي الشرفة بإضاءة خافتة كافية لهذا الغرض. 

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