لا تتخلى عن هذا الأثاث فى شرفتك

الشرفة تلك البقعة الفريدة فى منزلك والتى يلجأ إليها أفراد العائلة لقضاء بعض الأوقات من الراحة والأسترخاء، لذلك اختيار أثاث وديكورات الشرفة من الأساسيات التى لا غنى عنها فى المنزل، ولذلك إليك فى هذا المقال نبذة عن الأثاث الذى يجب الأستعانة به فى شرفة منزلك وأكثر الأنماط انتشاراً فى تصميم الشرفات.
لا تخلو الشرفة من المظلة لذلك أول قطع الاثاث التى يجب أن تفكر بها فى شرفتك هى المظلة واختيار تصميمها على حسب تصميم الشرفة الخاصة بك، فالمزظلة ببساطة هى قطعة الأثاث التى توفر لك الراحة والحماية اثناء جلستك فى الشرفة، فهى تحميك من أشعة الشمس المزعجة فى الصباح واثناء جلوسك أيضاً ليلاً تحميك من الحشرات، لذلك هى عنصر من عناصر الراحة التى يجب عدم الأستغناء عنه، ويفضل الاستعانة بالمظلات المتحركة لتضمن سهولة فى حركتها فيمكنك حملها ووضعها فى اى مكان بنتهى السهولة، وللمسات مبهجة يمكنك أختيار أقمشة مزركشة وملونة بالوان زاهية لتكون المظلة لمسة من لمسات الجمال أيضاً فى شرفتك.
المقاعد من الأساسيات فى شرفتك، والتى يجب اختيارها بدقة وعناية فهى تعتبر عنصر من عناصر الراحة التى يجب أن تتوفر فى الشرفة لضمان جلسة مريحة، هناك أنماط مختلفة وأشكال كثيرة من المقاعد المخصصة للشرفات فهناك المقاعد الخشبية وهناك من يستعين بالمقاعد البلاستيك، ولكن الأكثر انتشاراً وتربعاً على عرش أثاث الشرفات هو ما يسمى بالبين بان وهو نوعية من المقاعد بسيطة ومريحة جداً ومفضلة فى أثاث الشرفات بشكل كبير.
اختيار الألوان وتناسقها من الأشياء الضرورية جداً فى المنزل ككل، وفى الشرفة وتصميمها يجب الأهتمام أن يتحقق التناغم والتناسق بين ألوان الشرفة وعناصرها المختلفة، مثل تلك الشرفة كا نرى تحقق التناسق بين الألوان بشكل أكثر من رائع كما نرى بين اختيار الوان الوسائد المختلفة والمميزة وتناغمها مع لون السجاد فى الأرضيات، هذا التناسق خلق اختلاف وجمال فى تصميم الشرفة بالكامل.
لتحصل على أكبر قدر من الترفيه بشرفة منزلك، يمكنك ببساطة الاستعانة بأرجوحة أي كان تصميمها وخامتها مع مراعاة تماشيها مع النمط المستخدم بديكور الشرفة بالكامل، فهناك أشكال عدة للأرجوحة، أبسطها تلك التى امامنا فى تلك الصورة فقد اعتمد المصمم على أرجوحة بسيطة جداً من القماش مثبته من الطرفين على العمدان كما نرى، فكرة بسيطة ولم تستهلك الكثير من المساحات بالأضافة إلى تماشيها مع النمط الأبيض المتوسط الذى هيمن على تصميم الشرفة بالكامل، فأذا كانت شرفتك على هذا النمط فم بتنفيذ تلك الفكرة فوراً واحصل على لحظات من المرح والترفيه فى شرفتك.
هنا فكرة أخرى لمقاعد الشرفات ومناسبة جداً للشرفات ذات المساحات الصغيرة،فتضمن لك جلسة مريحة وفى نفس الوقت جذابة جداً وهى الأرائك الخشبية، فهنا كما نرى فى تلك الشرفة استعان المصمم بارائك خشبية واضاف لها بعض الوسائد الملونة لتعطى لمسة من البهجة والأناقة على تصميم الشرفة البسيط، كما نرى الشرفة مساحتها صغيرة لذلك كانت تلك الفكرة عبقرية جداً لأنها لم تستهلك من مساحة الشرفة الكثير، وفى نفس الوقت الأستعانة بالألوان الفاتحة والمبهجة اعطى مزيد من الجمال والبساطة على الغرفة بالكامل.
يمكنك أضافة لمسة مميزة وجذابة فى شرفة منزلك مع أضافة نخبة متنوعة من النباتات والزهور وستضيف على شرفتك لمسة منعشة ومريحة، فلمسة الطبيعة معروفها بحضورها القوى على النفس.
تعد الإضاءة من الأمور شديدة الأهمية في تصميم أي شرفة، ولذلك لم يستهين بها المصمم هنا حيث نجده استعان بأباليك على طرفي الباب يمينًا ويسارًا ليمدان جالسي الشرفة بإضاءة خافتة كافية لهذا الغرض.
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