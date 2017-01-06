إضاءة مميزة لغرف نوم راقية﻿

تعتبر الإضاءة من أصول الديكور و التصميم الداخلي التي تؤثر كثيراً في ظهور تصميمك بالشكل الأمثل ، اليوم هوميفاي سوف تقدم إليكم مجموعة رائعة من إبداعات تمت في تصميمات مختلفة لغرف نوم في منتهى الرقي كانت الإضاءة فيها ذات لمسة ظاهرة بقوة في زيادة مستوى و سحر تلك الغرف بشكل أكثر من إيجابي ..

إليكم أكثر من طريقة و أسلوب ستلهمكم في كيفية اختيار الضوء المناسب لغرفكم وفقاً لمساحتها و طرازها و روحها الفنية، هذا بالإضافة لبعض الإكسسوارات التي يمكن أن تساعد الضوء في التألق سواء كان صناعياً أم طبيعياً ..