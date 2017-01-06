إضاءة مميزة لغرف نوم راقية﻿

تعتبر الإضاءة من أصول الديكور و التصميم الداخلي التي تؤثر كثيراً في ظهور تصميمك بالشكل الأمثل ، اليوم هوميفاي سوف تقدم إليكم مجموعة رائعة من إبداعات تمت في تصميمات مختلفة لغرف نوم في منتهى الرقي كانت الإضاءة فيها ذات لمسة ظاهرة بقوة في زيادة مستوى و سحر تلك الغرف بشكل أكثر من إيجابي ..
إليكم أكثر من طريقة و أسلوب ستلهمكم في كيفية اختيار الضوء المناسب لغرفكم وفقاً لمساحتها و طرازها و روحها الفنية، هذا بالإضافة لبعض الإكسسوارات التي يمكن أن تساعد الضوء في التألق سواء كان صناعياً أم طبيعياً ..
في غرفة نومك التي تميل للرقة و الإحساس الفني العالي و الالوان الهادئة عليك باختيار مجموعة من الأضواء تترجم تلك الحالة الحالمة البعيدة عن الضغوطات و الحدة ، يمكنك استلهام مجموعة بسيطة من الأضواء التي تشبه الشموع في شكلها و ضوئها الخافت الشاعري كما يمكنك أيضاًَ اختيار ذلك الضوء في لمبات ذات شكل متدلي من الاعلى للأسفل لتكسر التقليدية في التصميم ..
اختيار الاكسسوارات المصاحبة لهذا النوع من الضوء سوف يكون من نفس نوعها الرقيق حيث نلاحظ في هذا النموذج وجود العصافير البيضاء دليل السلام و الهدوء النفسي على الجدران في الجهة الأخرى من المصابيح، مما أعطي توازناً رائعاً ممتليء بالسحر و الجاذبية
من أكثر أشكال الضوء عصرية و حداثة حيث يمكنك اختيار أي لون من الأضواء ليحيط بسقف غرفتك الذي قمت بحفره لتزرع بداخله فروع الضوء سواء من الليد أو من المصابيح الفلورسنت العادية و لكن يجب عليك الانتباه لنقطة هامة هو أن بيت النور أصلاً صمم حتى لا يرى منه أي لمبات فقط يرى منه الضوء الخارج منه لذا كن حريصاً جداً على تلك النقطة بتصميم بيت للنوم غائر في السقف قدر الإمكان و محاط بسقف معلق سواء من الجبس أو الخشب وفقاً للتصميم ..
مع هذا التصميم للضوء يمكنك اختيار اكسسوارات أكثر باعتبار أن الضوء سيغلف المحيط بأكمله ، حيث يمكنك وضع اكسسوارات على حائط و الحائط الآخر لوحات و الآخر بعض النقشات و هكذا ..
في هذا النموذج سوف تستخدم المصابيح نفسها لتكون هي مصدر الضوء و هي الاكسسوار نفسه، حيث تقوم تلك النوعية من الأضواء على أساس الشكل المغاير للضوء الخارج منها بحيث تشكل شكلاً ما مثل ( نبات – فراشات – اشكال هندسية ) . و موقعها مثالي خلف السرير باعتباره المركز الرئيسي للثقل في غرفة النوم خصوصاً لو كان الجدار خلفه مميزاً عن البقية .
خصص جزء من السقف ليكون مليئاً بالأضواء و اللمبات الساحرة ، قوية الإضاءة و القليلة الحجم لتعطي شكل النجوم في السماء، ستعطيك اضاءة ذات شدة كبيرة، كما يمكنك أيضاً أن تحطيها ببيت نور بمفتاح كهرباء آخر ليضيئها منفردة و يكون لك مطلق الحرية في توزيع شدة الإضاءة على الغرفة بأكملها لو أضئت بيت النور برفقة اللمبات الليد الصغيرة ، ستكون الغرفة مبهرة لأقصى درجة
في وقت التزين أنت في حاجة ماسة لضوء قوي يساعدك على التزين السليم و استخدام مستحضراتك بدقة شديدة ، الأضواء التي تحيط بمرآة التسريحة تساعدك على أن تشبه غرفتك غرف كبار نجوم الفن و السينما فلا يكاد يخلو أي من بيوتهم من تلك الأضواء التي تساعد على التألق ..
استخدم لمبات الليد بضوء أبيض قوي و صافي و حاول ألا تجعلها مؤذية للعين بمعنى أن ترى كيف أن ذلك الإطار الشفاف قد وضع حول المصابيح في هذا النموذج ليخفف من شدة اشعاع الضوء ليجعله منيراً و ليس مؤذياً .
لو كنت سعيد الحظ بدخول الضوء كل ساعات النهار إلى غرفة نوك فأنت على موعد لا يتكرر مع كثيرين مع الإبداع، فذلك الضوء يحتاج ليد مبدع لتقوم بالتلاعب مع الظلال على الوجه الأمثل ,
لاحظ انتشار الستائر العنقودية في الغرفة و بتلاعبها مع الظلال و الضوء و كيف أن دهان الغرفة بألوان السماء الأبيض و الأزرق حولت شكل الغرفة بامتزاجها مع الضوء النهاري إلى تحفة فنية ..
لا تضع أي قطعة اثاث في اتجاه الضوء لتساعد على عدم حجبه ، كما يراعى عدم استخدام ستائر ثقيلة للهدف ذاته
الأباجورات على جانبي السرير هي الملاذ الآمن لجانب الشاعرية و الاسترخاء في ديكور غرفة نومك، حاول أن تكون الأباجورات من نوعية ضوء مناسبة لما حولها من لون للجدران، حاول أيضاً أن تكون موضوعة في محيط لا يحجب ضوئها ، و كذلك لا مانع لو قمت بعمل مستوى أضعف من الضوء الرئيسي للغرفة ليمتزج مع ضوء الاباجورة مثل بيوت النور الجانبية التي نلاحظها في هذا التصميم الراقي
من الأفكار المعتادة و التقليدية أن يكون مصدر الضوء في الغرفة هو النجفة المتوسطة للمساحة فوق قلب الغرفة تماماً و مع التطور التكنولوجي أصبح هناك تنوعاً كبيراً في شكل و تصميم تلك النجفات و لمباتها و شدتها ..
اختر النجفة المناسبة لغرفتك و كررها لو كانت الغرفة كبيرة الحجم ، بمعنى لو كان لديك مساحة كافية استخدم نجفتين من نفس النوع ، ستحدث سيمترية رهيبة و قوة ضوء أحلى مما تتوقع
كاسات
الكاسات مستخدمة بكثرة في الكرانيش التي حول السقف خصوصاً في التصميمات البيضاء في لونها، الحلوق الجبس بجوار الحائط تتزين بها، و تسمى تلك اللمبات كاسات حيث تشبه الكاس الزجاجي في مخروطيتها و تدفن في الجبس أو الخشب و تسلط وفق اختيارك على أي مكون تحتها فتعطي شكلاً رائعاً
لاحظ كيف استخدمنا تلك الكاسات المضاءة باللون الأبيض فوق التسريحة فكانت النتيجة رائعة ، خصوصاً أنه يفضل أن تكون تلك اللمبات على خط كهرباء واحد و مفتاح واحد لفتحها بتحكم تام دون فتح باقي الأنوار ، بمعنى لو أنك تستخدم التسريحة فقط فاضغط على مفتاح أضوائها فقط و ليس الكل ..
لو كانت غرفتك ممتلئة بالتفاصيل الصغيرة و الكبيرة فإن الضوء في الوسط هو الحل الأمثل لإظهار المكونات كلها بقدر متساوي، لاحظ في هذا التصميم كيف أن خمسة لمبات قوية للغاية في الوسط شكلت غرفة مشرقة بالرغم من كثرة تفاصيلها و مكوناتها ..
و من الضوء أيضاً بعد أن قمنا بعمل مهمته الرئيسية في جعل الغرفة ليست معتمة في كل جهاتها تم اختيار ظهر السرير لنضع كلمة مضاءة بأضواء صفراء تحاكي ظهر السرير فأحذت تزان بالرغم من صغر حجمها مقارنة بالضوء الرئيسي و لكنها تعتبر مستوى شاعري للضوء لو قمنا بغلق الضوء الكبير و ظلت وحدها مضاءة