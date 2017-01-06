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إضاءة مميزة لغرف نوم راقية﻿

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة نوم أبلكاش Grey
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تعتبر الإضاءة من أصول الديكور  و التصميم الداخلي التي تؤثر كثيراً في ظهور تصميمك بالشكل الأمثل ، اليوم هوميفاي سوف تقدم إليكم مجموعة رائعة من إبداعات تمت في تصميمات مختلفة لغرف نوم  في منتهى الرقي كانت الإضاءة فيها ذات لمسة ظاهرة بقوة في زيادة مستوى و سحر تلك الغرف بشكل أكثر من إيجابي ..

إليكم أكثر من طريقة و أسلوب ستلهمكم في كيفية اختيار الضوء المناسب لغرفكم وفقاً لمساحتها و طرازها و روحها الفنية، هذا بالإضافة  لبعض الإكسسوارات التي يمكن أن تساعد الضوء في التألق سواء كان صناعياً أم طبيعياً  ..

أضواء حالمة و اكسسوارات رقيقة

homify غرفة نوم أبلكاش Grey
homify

homify
homify
homify

في غرفة نومك التي تميل للرقة و الإحساس الفني العالي و الالوان الهادئة عليك باختيار مجموعة من الأضواء تترجم تلك الحالة الحالمة البعيدة عن الضغوطات و الحدة ، يمكنك استلهام مجموعة بسيطة من الأضواء التي تشبه الشموع في شكلها و ضوئها الخافت الشاعري كما يمكنك أيضاًَ اختيار ذلك الضوء في لمبات ذات شكل متدلي من الاعلى للأسفل لتكسر التقليدية في التصميم ..

اختيار الاكسسوارات المصاحبة لهذا النوع من الضوء سوف يكون من نفس نوعها الرقيق حيث نلاحظ في هذا النموذج وجود العصافير البيضاء دليل السلام و الهدوء النفسي على الجدران في الجهة الأخرى من المصابيح، مما أعطي توازناً رائعاً ممتليء بالسحر و الجاذبية 

بيوت النور

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN غرفة نوم
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

من أكثر أشكال الضوء عصرية و حداثة حيث يمكنك اختيار أي لون من الأضواء ليحيط بسقف غرفتك الذي قمت بحفره لتزرع بداخله فروع الضوء سواء من الليد أو من المصابيح الفلورسنت العادية و لكن يجب عليك الانتباه لنقطة هامة هو أن بيت النور أصلاً صمم حتى لا يرى منه أي لمبات فقط يرى منه الضوء الخارج منه لذا كن حريصاً جداً على تلك النقطة بتصميم بيت للنوم غائر في السقف قدر الإمكان و محاط بسقف معلق سواء من الجبس أو الخشب وفقاً للتصميم ..

مع هذا التصميم للضوء يمكنك اختيار اكسسوارات أكثر باعتبار أن الضوء سيغلف المحيط بأكمله ، حيث يمكنك وضع اكسسوارات على حائط و الحائط الآخر لوحات و الآخر بعض النقشات و هكذا ..

أضواء ذات أشكال

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج سوف تستخدم المصابيح نفسها لتكون هي مصدر الضوء و هي الاكسسوار نفسه، حيث تقوم تلك النوعية من الأضواء على أساس الشكل المغاير للضوء الخارج منها بحيث تشكل شكلاً  ما  مثل ( نبات – فراشات – اشكال هندسية ) . و موقعها مثالي خلف السرير باعتباره المركز الرئيسي للثقل في غرفة النوم خصوصاً لو كان الجدار خلفه مميزاً عن البقية .

أضواء ليد كالنجوم

Tree rooms apartment “Zatishie” in Elektrostal, Moscow Region, Russia., Insight Vision GmbH Insight Vision GmbH غرفة نوم Turquoise
Insight Vision GmbH

Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH
Insight Vision GmbH

خصص جزء من السقف ليكون مليئاً بالأضواء و اللمبات الساحرة ، قوية الإضاءة و القليلة الحجم لتعطي شكل النجوم في السماء، ستعطيك اضاءة ذات شدة كبيرة، كما يمكنك أيضاً أن تحطيها ببيت نور بمفتاح كهرباء آخر ليضيئها منفردة و يكون لك مطلق الحرية في توزيع شدة الإضاءة على الغرفة بأكملها لو أضئت بيت النور برفقة اللمبات الليد الصغيرة ، ستكون الغرفة مبهرة لأقصى درجة 

أضواء الزينة

Projeto Residencial - Edifício Sainte Claire, Anália Franco - SP, PL ARQUITETURA PL ARQUITETURA غرفة الملابس
PL ARQUITETURA

PL ARQUITETURA
PL ARQUITETURA
PL ARQUITETURA

في وقت التزين أنت في حاجة ماسة لضوء قوي يساعدك على التزين السليم و استخدام مستحضراتك بدقة شديدة ، الأضواء التي تحيط بمرآة التسريحة تساعدك على أن تشبه غرفتك غرف كبار نجوم الفن و السينما فلا يكاد يخلو أي من بيوتهم من تلك الأضواء التي تساعد على التألق ..

استخدم لمبات الليد بضوء أبيض قوي و صافي و حاول ألا تجعلها مؤذية للعين بمعنى أن ترى كيف أن ذلك الإطار الشفاف قد وضع حول المصابيح في هذا النموذج ليخفف من شدة اشعاع الضوء ليجعله منيراً و ليس مؤذياً .

أضواء الطبيعة النهارية

Außergewöhnliche Retro-Wohnung des estnischen Fotografen Toomas Volkmann, Baltic Design Shop Baltic Design Shop غرفة نوم Multicolored
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

لو كنت سعيد الحظ بدخول الضوء كل ساعات النهار إلى غرفة نوك فأنت على موعد لا يتكرر مع كثيرين مع الإبداع، فذلك الضوء يحتاج ليد مبدع لتقوم بالتلاعب مع الظلال على الوجه الأمثل ,

لاحظ انتشار الستائر العنقودية في الغرفة و بتلاعبها مع الظلال و الضوء و كيف أن دهان الغرفة بألوان السماء الأبيض و الأزرق حولت شكل الغرفة بامتزاجها مع الضوء النهاري إلى تحفة فنية ..

لا تضع أي قطعة اثاث في اتجاه الضوء لتساعد على عدم حجبه ، كما يراعى عدم استخدام ستائر ثقيلة للهدف ذاته 

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أضواء الأباجورة

sample, triangle triangle غرفة نوم Wood effect
triangle

triangle
triangle
triangle

الأباجورات على جانبي السرير هي الملاذ الآمن لجانب الشاعرية و الاسترخاء في ديكور غرفة نومك، حاول أن تكون الأباجورات من نوعية ضوء مناسبة لما حولها من لون للجدران، حاول أيضاً أن تكون موضوعة في محيط لا يحجب ضوئها ، و كذلك لا مانع لو قمت بعمل مستوى أضعف من الضوء الرئيسي للغرفة ليمتزج مع ضوء الاباجورة مثل بيوت النور الجانبية التي نلاحظها في هذا التصميم الراقي 

أضواء معتادة بالنجف

6-Zimmer Musterwohnung im Gründerzeit-Altbau am Kurfürstendamm, staged homes staged homes غرفة نوم
staged homes

staged homes
staged homes
staged homes

من الأفكار المعتادة و التقليدية أن يكون مصدر الضوء في الغرفة هو النجفة المتوسطة للمساحة فوق قلب الغرفة تماماً و مع التطور التكنولوجي أصبح هناك تنوعاً كبيراً في شكل و تصميم تلك النجفات و لمباتها و شدتها ..

اختر النجفة المناسبة لغرفتك و كررها لو كانت الغرفة كبيرة الحجم ، بمعنى لو كان لديك مساحة كافية استخدم نجفتين من نفس النوع ، ستحدث سيمترية رهيبة و قوة ضوء أحلى مما تتوقع 

أضواء الليد كاسات

MyHome, Canan Delevi Canan Delevi غرفة نومتسريحة
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

الكاسات مستخدمة بكثرة في الكرانيش التي حول السقف خصوصاً في التصميمات البيضاء في لونها، الحلوق الجبس بجوار الحائط تتزين بها، و تسمى تلك اللمبات كاسات حيث تشبه الكاس الزجاجي في مخروطيتها و تدفن في الجبس أو الخشب و تسلط وفق اختيارك على أي مكون تحتها فتعطي شكلاً رائعاً 

لاحظ كيف استخدمنا تلك الكاسات المضاءة باللون الأبيض فوق التسريحة فكانت النتيجة رائعة ، خصوصاً أنه يفضل أن تكون تلك اللمبات على خط كهرباء واحد و مفتاح واحد لفتحها بتحكم تام دون فتح باقي الأنوار ، بمعنى لو أنك تستخدم التسريحة فقط فاضغط على مفتاح أضوائها فقط و ليس الكل ..

اضاءة قوية في الوسط

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

لو كانت غرفتك ممتلئة بالتفاصيل الصغيرة و الكبيرة فإن الضوء في الوسط هو الحل الأمثل لإظهار المكونات كلها بقدر متساوي، لاحظ في هذا التصميم كيف أن خمسة لمبات قوية للغاية في الوسط شكلت غرفة مشرقة بالرغم من كثرة تفاصيلها و مكوناتها ..

و من الضوء أيضاً بعد أن قمنا بعمل مهمته الرئيسية في جعل الغرفة ليست معتمة في كل جهاتها تم اختيار ظهر السرير لنضع كلمة مضاءة بأضواء صفراء تحاكي ظهر السرير فأحذت تزان بالرغم من صغر حجمها مقارنة بالضوء الرئيسي و لكنها تعتبر مستوى شاعري للضوء لو قمنا بغلق الضوء الكبير و ظلت وحدها مضاءة

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ببساطة بيت رائع !
كيف تختار الضوء المناسب لغرفة نومك

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