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نجف كلاسيكي يلهمك بالأفكار

Mohammed Awad Mohammed Awad
Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik غرفة المعيشة خشب Amber/Gold
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النجف من أروع الكلاسيكيات التي استخدمت في الديكور على مدار التاريخ، كان من أيقونات الارستقراطية و الذوق الرفيع في الماضي و الآن  أصبح دليلاً على  الأصالة و غنى التصميم إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح .. هوميفاي ستقدم لكم اليوم الشكل الأمثل لاستخدام النجف الكلاسيكي الذي يفضله الكثيرون عن طريق نماذج أكثر من رائعة لتصميمات نجف مختلف الحجم و اللون و شدة الإضاءة .. 

فإن النجف بالرغم من كونه من تطبيقات الضوء في التصميمات إلا أنه في الطراز الكلاسيكي يعني أكثر من مجرد مركز للإنارة و كفى، إنه أشبه  بقطعة فنية و اكسسوار مستقل بذاته يجذب الإنتباه في لحظة اشعاعه الضوء أو حتى عند عدم إنارته..

الكلاسيكي الأسطوري

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

المظهر الذهبي و كبر حجم الشمعدانات و كبر مساحة النجفة تشكل مشهداً أسطورياً لا يتكرر كثيراً في أي تصميم آخر لأي سقف في الوقت الحالي، التصميم الكلاسيكي للنجف لا يزال يشكل الأبهة و الفخامة للسقف عن طريق وجود نجف يجذب الانتباه بسهولة..

لاحظ كم الشمعدانات و اللمبات الموجودة في النجفة الواحدة و تخيل الشكل العام للغرفة لو تم فتح الضوء في النجفتين مع انعكاس الضوء عندما يسقط على المرآة الموازية لهما ، الغرفة بأكملها ستشبه الكوكب الدري في لمعانها و بريقها و أناقتها .

لاحظ السحر عن قرب كيف أن تموجات النحاس صيغت و كأنها خيوط من الماء و ليس من معدن، انتشار اللمبات و تغاليف الزجاج يزيد من شدة توهج النجفة بشكل أقوى من النجف العادي، النجفة باختصار تحفة فنية

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

نجف هاديء

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

اللون الأبيض و الشفاف الزجاجي هو المسيطر في مثل هذه النوعية من النجف، تكون مناسبة تماماً للغرف بيضاء الطلاء و السقوف قليلة البهرجة و التزيين، الإضاءة في مثل هذا النجف تعتبر أحلى ما فيه بجانب تلألأ الكريستال الواضح و التدلي من كل لمبة فيها .

نجف دائري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

النجف الدائري يلائم كثيراً المسطحات و الغرف الرسمية مثل المعيشة و الاستقبال و السفرة و يكون أحلى عندما يتكرر في الموقع المستخدم فيه، بمعنى أنه يمكنك تكرار أكثر من نجفة في المكان الواحد بأبعاد متساوية ، الأضواء و النقوش في تلك النوعية من الجف هي أحلى ما فيها خصوصاً أنها تبدو واضحة و جلية في حين اضاءة أنوارها بشكل ساحر 

كذلك الشكل الدائري في النجف يكون ساحراً في حالة سقوط الضوء الطبيعي عليه و ليس فقط في أوقات إنارتها ، لاحظ الشكل الكلاسيكي الرائه للنجفة في تجميل السقف و تزيينه ، ابهار بكل هدوء

Dining and Living Room, 3D Render&Beyond 3D Render&Beyond غرفة المعيشة
3D Render&amp;Beyond

Dining and Living Room

3D Render&Beyond
3D Render&amp;Beyond
3D Render&Beyond

نجف هيكلي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام تلك النوعية من النجف في غرفة الصالون – الاستقبال- لأنها كثيرة التفاصيل و بها أكثر من جانب جمالي و فن بتشكيل النحاس و الزجاجي و الرسم عليه كما أنها تمتليء بعدد كبير من اللمبات يساعد على إضاءة المكان حولها بقوة كبيرة و هو المطلوب تماماً في غرفة الاستقبال ، و يراعى مع تلك النوعية من النجف أن يكون السقف هاديء لأن التكدس في التفاصيل كلها يكون في النجفة و من هنا يتضح العنصر الجمالي بعيداً عن الازدحام غير المطلوب في التفاصيل 

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نجف اسطواني

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

يحبذ استخدام تلك النوعية في مكان داخلي مثل المطبخ و اللون الخارجي للاسطوانة هو المحدد للنجفة و شكلها هنا، لو كانت الجدران بيضاء اختر الاسطوانة بيضاء و كذلك اللون الخارج من اللمبات الداخلية سيكون ذلك أشبه بالقمر في السماء ..

نجف أشبه بالشجر

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik غرفة المعيشة خشب Amber/Gold
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

مثل الشجرة تماماً يكون السحر في تلك النوعية من النجف الأسطوري الكلاسيكي المخصص للصالونات و غرف الاستقبال، مئات الكريستالات المتدلية من أعلى و عشرات الشمعدانات و المصابيح المنتشرة حولها و هيكل معدني بارع ليحمل كل ذلك  الفن و الحمل الثقيل في سكون تام 

نجفة بخيوط الزجاج

СТИЛИЗОВАННАЯ КЛАССИКА. ГОСТИНАЯ., Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева غرفة المعيشة
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева

Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева

من ضمن السحر و التنوع في النجف الكلاسيكي نأتي لهذا النموذج الرائع، حيث الالواح الزجاجية و الخيوط الدقيقة التي تعتبر خليط من الزجاج و الكريستال و يراعى فيها ضوء قوي في قلب النجفة من الداخل ليزداد ضوئها و انعكاسها كما يلزمها كما الكريستال التنظيف المستمر من الاتربة و يجب أن تتوسط للغرف و لا تنحرف إلا في وجود غرفة مستقلة بذاتها مثل تلك السفرة المنفصلة عن باقي المسطح 

نجف تحفة الكريستال

Квартира 75 кв.м. в ЖК "Кедровый" , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой غرفة المعيشة Brown
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

الفنون الكريستالية جميلة لأقصى درجة، خصوصاً عندما تتوسط غرفة معيشة دائمة الاستخدام، الكريستال رائع و لكنه يحتاج للتنظيف المستمر من حين لآخر بمزيلات الاتربة و يراعى أن يكون بعيد عن مستوى طول الشخص العادي ليضمن عدم تلف تلك القطع المتدلية أو تلخلخها

الكريستال ذاته في غرفة أخرى

Квартира 75 кв.м. в ЖК "Кедровый" , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой غرفة نوم Brown
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

تلك النوعية من النجف الذي يكثر فيه الكريستال لو تكرر استخدامه في أكثر من غرفة يحدد شخصية مستقلة للديكور المستخدم في المنزل باكمله فتلك الصورة من غرفة أخرى لنفس المنزل المأخوذ منه النموذج السابق تماماً ، و تشعر أنك في نفس الغرفة من قوة تأثير شكل النجفة

نجف بزخارف بسيطة

Дизайн проект на ул.Таганской, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO غرفة المعيشة Amber/Gold
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO

JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO
JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO

الزخرفة البسيطة على النجف كلاسيكي الطراز تعتبر توجه حداثي نوعاً ما، خصوصاً لقلة المنحوتات بالنحاس و ظهور لون المعدن إلا قليل من اللون الفضي المدهون و الذي يتماشى مع أي لون للغرفة و كذلك قلة عدد المصابيح مع كبر حجمها مقارنة بالشكل التقليدي لتلك النوعية من النجف، يفضل أن يستخدم ذلك الطراز تحديداً في التصميمات الهادئة ذات التوجة العصري في الجدران و الأرائك و الأرضيات ، و كل ما عليك اختياره بدقه هنا هو الوان الزجاجات المغلفة للمبات و راعي أن تكون من نفس الروح الهادئة المنتشرة في الغرفة 

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النجف المناسب لبيتك 

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