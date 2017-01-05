نجف كلاسيكي يلهمك بالأفكار

النجف من أروع الكلاسيكيات التي استخدمت في الديكور على مدار التاريخ، كان من أيقونات الارستقراطية و الذوق الرفيع في الماضي و الآن أصبح دليلاً على الأصالة و غنى التصميم إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح .. هوميفاي ستقدم لكم اليوم الشكل الأمثل لاستخدام النجف الكلاسيكي الذي يفضله الكثيرون عن طريق نماذج أكثر من رائعة لتصميمات نجف مختلف الحجم و اللون و شدة الإضاءة ..

فإن النجف بالرغم من كونه من تطبيقات الضوء في التصميمات إلا أنه في الطراز الكلاسيكي يعني أكثر من مجرد مركز للإنارة و كفى، إنه أشبه بقطعة فنية و اكسسوار مستقل بذاته يجذب الإنتباه في لحظة اشعاعه الضوء أو حتى عند عدم إنارته..