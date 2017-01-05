نجف كلاسيكي يلهمك بالأفكار

النجف من أروع الكلاسيكيات التي استخدمت في الديكور على مدار التاريخ، كان من أيقونات الارستقراطية و الذوق الرفيع في الماضي و الآن أصبح دليلاً على الأصالة و غنى التصميم إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح .. هوميفاي ستقدم لكم اليوم الشكل الأمثل لاستخدام النجف الكلاسيكي الذي يفضله الكثيرون عن طريق نماذج أكثر من رائعة لتصميمات نجف مختلف الحجم و اللون و شدة الإضاءة ..
فإن النجف بالرغم من كونه من تطبيقات الضوء في التصميمات إلا أنه في الطراز الكلاسيكي يعني أكثر من مجرد مركز للإنارة و كفى، إنه أشبه بقطعة فنية و اكسسوار مستقل بذاته يجذب الإنتباه في لحظة اشعاعه الضوء أو حتى عند عدم إنارته..
المظهر الذهبي و كبر حجم الشمعدانات و كبر مساحة النجفة تشكل مشهداً أسطورياً لا يتكرر كثيراً في أي تصميم آخر لأي سقف في الوقت الحالي، التصميم الكلاسيكي للنجف لا يزال يشكل الأبهة و الفخامة للسقف عن طريق وجود نجف يجذب الانتباه بسهولة..
لاحظ كم الشمعدانات و اللمبات الموجودة في النجفة الواحدة و تخيل الشكل العام للغرفة لو تم فتح الضوء في النجفتين مع انعكاس الضوء عندما يسقط على المرآة الموازية لهما ، الغرفة بأكملها ستشبه الكوكب الدري في لمعانها و بريقها و أناقتها .
اللون الأبيض و الشفاف الزجاجي هو المسيطر في مثل هذه النوعية من النجف، تكون مناسبة تماماً للغرف بيضاء الطلاء و السقوف قليلة البهرجة و التزيين، الإضاءة في مثل هذا النجف تعتبر أحلى ما فيه بجانب تلألأ الكريستال الواضح و التدلي من كل لمبة فيها .
النجف الدائري يلائم كثيراً المسطحات و الغرف الرسمية مثل المعيشة و الاستقبال و السفرة و يكون أحلى عندما يتكرر في الموقع المستخدم فيه، بمعنى أنه يمكنك تكرار أكثر من نجفة في المكان الواحد بأبعاد متساوية ، الأضواء و النقوش في تلك النوعية من الجف هي أحلى ما فيها خصوصاً أنها تبدو واضحة و جلية في حين اضاءة أنوارها بشكل ساحر
يمكنك استخدام تلك النوعية من النجف في غرفة الصالون – الاستقبال- لأنها كثيرة التفاصيل و بها أكثر من جانب جمالي و فن بتشكيل النحاس و الزجاجي و الرسم عليه كما أنها تمتليء بعدد كبير من اللمبات يساعد على إضاءة المكان حولها بقوة كبيرة و هو المطلوب تماماً في غرفة الاستقبال ، و يراعى مع تلك النوعية من النجف أن يكون السقف هاديء لأن التكدس في التفاصيل كلها يكون في النجفة و من هنا يتضح العنصر الجمالي بعيداً عن الازدحام غير المطلوب في التفاصيل
يحبذ استخدام تلك النوعية في مكان داخلي مثل المطبخ و اللون الخارجي للاسطوانة هو المحدد للنجفة و شكلها هنا، لو كانت الجدران بيضاء اختر الاسطوانة بيضاء و كذلك اللون الخارج من اللمبات الداخلية سيكون ذلك أشبه بالقمر في السماء ..
مثل الشجرة تماماً يكون السحر في تلك النوعية من النجف الأسطوري الكلاسيكي المخصص للصالونات و غرف الاستقبال، مئات الكريستالات المتدلية من أعلى و عشرات الشمعدانات و المصابيح المنتشرة حولها و هيكل معدني بارع ليحمل كل ذلك الفن و الحمل الثقيل في سكون تام
من ضمن السحر و التنوع في النجف الكلاسيكي نأتي لهذا النموذج الرائع، حيث الالواح الزجاجية و الخيوط الدقيقة التي تعتبر خليط من الزجاج و الكريستال و يراعى فيها ضوء قوي في قلب النجفة من الداخل ليزداد ضوئها و انعكاسها كما يلزمها كما الكريستال التنظيف المستمر من الاتربة و يجب أن تتوسط للغرف و لا تنحرف إلا في وجود غرفة مستقلة بذاتها مثل تلك السفرة المنفصلة عن باقي المسطح
الفنون الكريستالية جميلة لأقصى درجة، خصوصاً عندما تتوسط غرفة معيشة دائمة الاستخدام، الكريستال رائع و لكنه يحتاج للتنظيف المستمر من حين لآخر بمزيلات الاتربة و يراعى أن يكون بعيد عن مستوى طول الشخص العادي ليضمن عدم تلف تلك القطع المتدلية أو تلخلخها
تلك النوعية من النجف الذي يكثر فيه الكريستال لو تكرر استخدامه في أكثر من غرفة يحدد شخصية مستقلة للديكور المستخدم في المنزل باكمله فتلك الصورة من غرفة أخرى لنفس المنزل المأخوذ منه النموذج السابق تماماً ، و تشعر أنك في نفس الغرفة من قوة تأثير شكل النجفة
الزخرفة البسيطة على النجف كلاسيكي الطراز تعتبر توجه حداثي نوعاً ما، خصوصاً لقلة المنحوتات بالنحاس و ظهور لون المعدن إلا قليل من اللون الفضي المدهون و الذي يتماشى مع أي لون للغرفة و كذلك قلة عدد المصابيح مع كبر حجمها مقارنة بالشكل التقليدي لتلك النوعية من النجف، يفضل أن يستخدم ذلك الطراز تحديداً في التصميمات الهادئة ذات التوجة العصري في الجدران و الأرائك و الأرضيات ، و كل ما عليك اختياره بدقه هنا هو الوان الزجاجات المغلفة للمبات و راعي أن تكون من نفس الروح الهادئة المنتشرة في الغرفة