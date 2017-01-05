10 أفكار لمداخل جميلة ستفاجيء ضيوفك

مدخلك هو العلاقة البصرية الأولى بين منزلك و بين ضيوفك لذا يجب عليك أن تحسن تصميمه بالشكل الذي يضمن التألق و الإعجاب الذي ترغب أن تراه في نظر كل من يقوم بزيارتك ..

اليوم نقدم لكم 10 نماذج مزخرفة على أعلى مستوى من الذوق الراقي ستزودك بالعديد من الافكار لتطوير مدخل بيتك أو استحداث تصميماً جديداً ينعم بالتوازن و قوة الشخصية في تصميمه الداخلي ..

إليكم باقة مميزة من المداخل ستبهر جميع ضيوفكم و عليكم اختيار ما يناسبكم منها ..