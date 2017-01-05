10 أفكار لمداخل جميلة ستفاجيء ضيوفك

مدخلك هو العلاقة البصرية الأولى بين منزلك و بين ضيوفك لذا يجب عليك أن تحسن تصميمه بالشكل الذي يضمن التألق و الإعجاب الذي ترغب أن تراه في نظر كل من يقوم بزيارتك ..
اليوم نقدم لكم 10 نماذج مزخرفة على أعلى مستوى من الذوق الراقي ستزودك بالعديد من الافكار لتطوير مدخل بيتك أو استحداث تصميماً جديداً ينعم بالتوازن و قوة الشخصية في تصميمه الداخلي ..
إليكم باقة مميزة من المداخل ستبهر جميع ضيوفكم و عليكم اختيار ما يناسبكم منها ..
يعتبر الطراز الريترو في التصميم من الأنماط الرائعة في الديكور التي تتعامل مع الفراغات و تعتمد على تقليل الألوان الساخنة و المذهبة النحاسية و التفاصيل و الزخارف الكثيرة قدر الإمكان لصالح الإبداع الهندسي ..
نلاحظ في هذا المدخل كيف أن البساطة كانت هي المسيطرة على كل شيء بداية من الجدران و السلم حتى شكل التحف و الكونسول الأصفر كل شيء كان منمقاً و متآلفاً مع كل المكونات المحيطة الأخرى كالنباتات و الأواني الكريمية التي جاءت من نفس نمط الكونسول فأعطت المدخل توازناً فريداً
من أورع انواع المداخل التي ترحب بالضيوف هي التي تدعوهم للراحة و الجلوس مثل هذا المدخل الواسع المستغل بعناية فائقة، حيث تمت تهيئته ليكون جلسة سريعة بوجود كرسيين من نوع واحد في اتجاه واحد و ليس متقابل للتأكيد على عدم رسمية الجلسة من الأساس ، و بعض لمسات الطبيعة في الزهرية التي تحمل أعشاباً من البيئة المحيطة أنطقت الشكل العام للمدخل خصوصاً و أن كل الألوان الأخرى متماشية مع بعضها بدرجة كبيرة عدا بروز اللون الأخضر في تلك الزهرية و هو ما جعل المدخل غنياً بالتفاصيل الجميلة
ذلك المدخل الشاعري استمد جماله من درجات و مستويات السلم البسيطة التي تحملنا للداخل استخدام اكسسوارات قديمة و عتيقة مع النبات و الفوانيس الريفية زاد الشعور بالدفء خصوصاً و أن الالوان المستخدمة في الضوء الأصفر تفاعلت بقوة مع الأرضيات الذهبية فأنتجت لنا كتلة لا يستهان بها من وحدة التصميم و شخصية مميزة لديكور المنزل بأكمله بداية من المدخل
الألوان مسئولة تماماً عن المشاعر و الانطباعات و الاحاسيس لذا احرص دائماً أن تكون الألوان المستخدمة في مدخل بيتك تدعو للتفاؤل و حب الحياة و الانطلاق، ففي هذا المثال قمنا بدهان المدخل بالكامل بالأخضر الفاتح مقتبساً من روح الطبيعة و الخضرة الصافية في النباتات و بالفعل نجح تماماً في أن يبعث لنا طاقة و شحنة ايجابية من الراحة و الهدوء النفسي
الأجسام و الاكسسوارات المنحوتة على شكل كائنات تعبر عن حالة فنية فريدة و تقدير للإبداع البشري في النحت و التشكيل ، استخدمنا في هذا المدخل بعض المنحوتات و التماثيل المجسمة و كذلك بعض اللوحات الفنية المتداخلة في ألوانها و غزارة تفاصيلها، اهتممنا بالأضواء كثيراً على رف الإبداع الذي صممناه على جانب المدخل و قمنا باحاطة كل شيء منا لأسفل بمكتبة ذات رفين لتكمل الحس الأدبي في هذا المدخل الراقي
تصميم عصري و أنيق لللمبات في وسط المدخل مع الاعتماد على العملية في وضع كرسي دائري يسمح بالانتظار و الجلوس لتبادل أطراف حديث سريع مع الضيوف قبل المغادرة ، الألوان أكثر من رائعة و الشاعرية و الهدوء هي أجمل ما في هذا النموذج الذي يلائم أكثر المساحات الأكبر
التطبيق العملي للتصميم الداخلي لهذا المدخل أكثر من رائع فقد جمع بين الجمال في التنسيق و بين العملية المؤثرة في حفظ الأغراض الشخصية التي نعتاد على استخدامها فور خروجنا و نقوم بحفظها فور دخولنا للمنزل مثل الاحذية و المعاطف و المحافظ الجلدية و القبعات و الساعات و غيرها
لو احترت بين أكثر من خيار للتزيين و التنسيق فإن الزهور لا تزال هي العامل المؤثر لدى كل محبي الطبيعة و ذوي الحس المرهف، الزهور مهما تطور الفن و الديكور لها شأنها الكبير في أن تبعث الجمال و الحنان على التصميم ، لاحظ كيف قمنا هنا بوضع سلتين من الخوص و ملأناها بالزهور اليانعة النضرة و كيف أثرت بالإيجاب على شكل التصميم بشكل عام
الإطلالة الأولى هي الآسرة بكل المقاييس لذا قمنا في هذا النموذج بالجمع بين جمال الأضواء و الزهور الطبيعية و بين العملية في المرآة و الكونسول البسيط الذي استخدمناه كرف لحمل التليفون أيضاً و يمكن أن نستخدمه لحمل أغراضنا الخفيفة كالمفاتيح و المحافظ الصغيرة ..
هذا النموذج مثالي للغاية في توازنه و سيمتريته الفريدة، الضوء في الجهة اليمنى بمقدار الجهة اليسرى تماماً و اللوحتين في البراويز متكاملتين و بمساحة واحدة تماماً، و الأريكة في وسط كل ذلك رمانة الميزان للمدخل بأكمله ، فما أبدعه من تصميم
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