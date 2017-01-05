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10 أفكار لمداخل جميلة ستفاجيء ضيوفك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخلك هو العلاقة البصرية الأولى بين منزلك و بين ضيوفك لذا يجب عليك أن تحسن تصميمه بالشكل الذي يضمن التألق و الإعجاب الذي ترغب أن تراه  في نظر كل من يقوم بزيارتك ..

اليوم نقدم لكم 10 نماذج مزخرفة على أعلى مستوى من الذوق الراقي ستزودك بالعديد من الافكار لتطوير مدخل بيتك أو استحداث تصميماً جديداً ينعم بالتوازن و قوة الشخصية في تصميمه الداخلي ..

إليكم باقة مميزة من المداخل ستبهر جميع ضيوفكم و عليكم اختيار ما يناسبكم منها ..

1- لمسة ريترو

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

يعتبر الطراز الريترو في التصميم من الأنماط الرائعة في الديكور التي تتعامل مع الفراغات و تعتمد على تقليل الألوان الساخنة و المذهبة النحاسية و التفاصيل و الزخارف الكثيرة قدر الإمكان لصالح الإبداع الهندسي ..

نلاحظ في هذا المدخل كيف أن البساطة كانت هي المسيطرة على كل شيء بداية من الجدران و السلم  حتى  شكل التحف و الكونسول الأصفر كل شيء كان منمقاً و متآلفاً مع كل المكونات المحيطة الأخرى كالنباتات و الأواني الكريمية التي جاءت من نفس نمط الكونسول فأعطت المدخل توازناً فريداً 

2- ديكور الترحيب

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

من أورع انواع المداخل التي ترحب بالضيوف هي التي تدعوهم للراحة و الجلوس مثل هذا المدخل الواسع المستغل بعناية فائقة، حيث تمت تهيئته ليكون جلسة سريعة بوجود كرسيين من نوع واحد في اتجاه واحد و ليس متقابل للتأكيد على عدم رسمية الجلسة من الأساس ، و بعض لمسات الطبيعة في الزهرية التي تحمل أعشاباً من البيئة المحيطة أنطقت الشكل العام للمدخل خصوصاً و أن كل الألوان الأخرى متماشية مع بعضها بدرجة كبيرة عدا بروز اللون الأخضر في تلك الزهرية و هو ما جعل المدخل غنياً بالتفاصيل الجميلة 

3- دفء على مختلف المستويات

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

ذلك المدخل الشاعري استمد جماله من درجات و مستويات السلم البسيطة التي تحملنا للداخل استخدام اكسسوارات قديمة و عتيقة مع النبات و الفوانيس الريفية زاد الشعور بالدفء خصوصاً و أن الالوان المستخدمة في الضوء الأصفر تفاعلت بقوة مع الأرضيات الذهبية فأنتجت لنا كتلة لا يستهان بها من وحدة التصميم و شخصية مميزة لديكور المنزل بأكمله بداية من المدخل

4- توفير التفاؤل

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الألوان مسئولة تماماً عن المشاعر و الانطباعات و الاحاسيس لذا احرص دائماً أن تكون الألوان المستخدمة في مدخل بيتك  تدعو للتفاؤل و حب الحياة و الانطلاق، ففي هذا المثال قمنا بدهان المدخل بالكامل بالأخضر الفاتح مقتبساً من روح الطبيعة و الخضرة الصافية في النباتات و بالفعل نجح تماماً في أن يبعث لنا طاقة و شحنة ايجابية من الراحة و الهدوء النفسي

5- من أنصار الإكسسوار

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

الأجسام و الاكسسوارات المنحوتة على شكل كائنات تعبر عن حالة فنية فريدة و تقدير للإبداع البشري في النحت و التشكيل ، استخدمنا في هذا المدخل بعض المنحوتات و التماثيل المجسمة و كذلك بعض اللوحات الفنية المتداخلة في ألوانها و غزارة تفاصيلها، اهتممنا بالأضواء كثيراً على رف الإبداع الذي صممناه على جانب المدخل و قمنا باحاطة كل شيء منا لأسفل بمكتبة ذات رفين لتكمل الحس الأدبي في هذا المدخل الراقي 

6- الإضاءة الآسرة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

تصميم عصري و أنيق لللمبات في وسط المدخل مع الاعتماد على العملية في وضع كرسي دائري يسمح بالانتظار و الجلوس لتبادل أطراف حديث سريع مع الضيوف قبل المغادرة ، الألوان أكثر من رائعة و الشاعرية و الهدوء هي أجمل ما في هذا النموذج الذي يلائم أكثر المساحات الأكبر 

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7- التطبيق العملي

Raumwunder, Connox Connox سلالم وأروقة شماعة ملابس
Connox

Connox
Connox
Connox

التطبيق العملي للتصميم الداخلي لهذا المدخل أكثر من رائع فقد جمع بين الجمال في التنسيق و بين العملية المؤثرة في حفظ الأغراض الشخصية التي نعتاد على استخدامها فور خروجنا و نقوم بحفظها فور دخولنا للمنزل مثل الاحذية و المعاطف و المحافظ الجلدية و القبعات و الساعات و غيرها 

8- الزهور لازالت جيدة

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

لو احترت بين أكثر من خيار للتزيين و التنسيق فإن الزهور لا تزال هي العامل المؤثر لدى كل محبي الطبيعة و ذوي الحس المرهف، الزهور مهما تطور الفن و الديكور لها شأنها الكبير في أن تبعث الجمال و الحنان على التصميم ، لاحظ كيف قمنا هنا بوضع سلتين من الخوص و ملأناها بالزهور اليانعة النضرة و كيف أثرت بالإيجاب على شكل التصميم بشكل عام 

9- بسيطة و متطورة

homify سلالم وأروقة إضاءة
homify

homify
homify
homify

الإطلالة الأولى هي الآسرة بكل المقاييس لذا قمنا في هذا النموذج بالجمع بين جمال الأضواء و الزهور الطبيعية و بين العملية في المرآة و الكونسول البسيط الذي استخدمناه كرف لحمل التليفون أيضاً و يمكن أن نستخدمه لحمل أغراضنا الخفيفة كالمفاتيح و المحافظ الصغيرة ..

10 – توازن مثالي

Entrance Hallway Roselind Wilson Design سلالم وأروقة مقاعد hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

هذا النموذج مثالي للغاية في توازنه و سيمتريته الفريدة، الضوء في الجهة اليمنى بمقدار الجهة اليسرى تماماً و اللوحتين في البراويز متكاملتين و بمساحة واحدة تماماً، و الأريكة في وسط كل ذلك رمانة الميزان للمدخل بأكمله ، فما أبدعه من تصميم 

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ابهر ضيوفك بتلك الأفكار

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