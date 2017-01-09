6 نماذج مميزة لممرات المنازل… ستبهرك

الممرات في المنزل هي حلقة الوصل التي تربط الغرف ببعضها البعض، وهي مساحة من المنزل يمكنك التفنن باختيار التصميم التي ترغب، التصميم الكلاسيكي المحفوف بالتحف أو التصميم النباتي المليء بنباتات الزينة، أو التصميم الريفي المكون أساسا من الخشب والألوان الترابية.
في هذا المقال سنتعرف على 6 نماذج لممرات بتصميم حديث تتميز بلمسة عصرية وتندمج معها أنماط أخرى.
ممر قمة في الأناقة، مصمم أساسا من أرضية من البورسلين بلون البيج والمموج مع اللون البني بطريقة ساحرة، تلك الأرضية هي سبب الأناقة بسبب اللمعان والنعومة، كما أنها عبارة عن قطعة واحدة تعطيك شعور بالفخامة.
العناصر الديكورية هي التي ستعطي الممر اللمسة النهائية وستجعله يبدو بحلة مختلفة. الإضاءة والنباتات عناصر بلاها سيكون الممر جميل ولكن ليس مميز، لاحظوا معي الإضاءة في السقف والمسلطة على الأرضية بطريقة مركزة، ولست بحاجة إلى العديد من المصابيح لتظهر جمالية الممر. أما بالنسبة للنباتات فقد أعطت لمسة رومانسية متناسبة جدا مع الإضاءة، وخاصة وجودها داخل أصص فخمة أعطت المزيد من الأناقة للممر.
هنا نلاحظ الدمج بين النمط العصري والكلاسيكي. يتجلى النمط المعاصر في الممر بقلة الأثاث وبساطته، ويظهر النمط الكلاسيكي واضح في الأرضية الفسيفساء باللون الأزرق والأبيض، كما أن الطاولة الخشبية الصغيرة بتلك الانحناءات الكلاسيكية الجميلة، والكرسي الخشبي البسيط والمنخفض التصميم، اللوحة الجدارية بألوانها الترابية المتناسقة مع الألوان الخشبية للطاولة والكرسي، وأخيرا المزهرية التي تحوي الورود البيضاء أعطت لمة من الحداثة والبساطة.
في هذا الممر إنها لفكرة عبقرية أن تستغل تلك المساحة، خاصة اذا كان الممر واسع بعض الشيء، لإنشاء بعض الرفوف والخزن، التي يمكن أن تجعلها مكتبه وتضع فيها كتبك ورواياتك المفضلة، وتزينها ببعض المزهريات والاكسسورات وبعض التحف المميزة، وعلى الجدار كما نرى في الصورة يمكنك تعليق بعض اللوحات التي أو حتى بعض الصور الشخصية، ولا تنسى ابدأ عزيزي القارئ الإضاءة في الممر هي عنصر أساسي، فكتلك الإضاءة السقفيه الموزعة بطريقة مريحة والمسلطة على اللوحات الجدارية زادت من جمالية الديكور.
لا شيء يضاهي البساطة في التصميم خاصة اذا تخللتها العملية، فكما نرى في الممر في الصورة الذي اتسم ببساطة تصميمة ولونه الأبيض النقي، والذي تخلله بعض العناصر العملية. طاولة بلون أبيض لوضع الأغراض اليومية كالمفاتيح والنظارة، أسفلها مزودة بدرجين من الخيزران البني مخصصه للأحذية، أعطت انسجام مع اللون الأبيض، في الأعلى على الجدار رف مع تعاليق لتعليق الملابس والحقيبة ، والى الجانب خزانة كبيرة بلون ابيض لوضع بعض الاحتياجات واللوازم الأخرى.
هذا التصميم يناسب المنازل الصغيرة ويجعلها تبدو بشكل منتظم وخالي من الفوضى.
اصبح من المعروف التأثير المميز للمرآة، بسبب الانعكاس الذي تحدثه، ستوحي لك بمساحة اكبر وامتداد اكثر، ولكن هذه في الحقيقة ماهي إلا خدعه يستخدمها مصممي الديكور لزيادة المساحة الأفقية. وكما نرى في الصورة هذا الممر بأرضيته الخشبية ريفية التصميم مع الأحواض الإسمنتية والنباتات الاستوائية مزيج فريد ومميز، انعكست كل تلك العناصر بطريقة مضاعفة على المرآة ليصيح الجمال مضاعف. لو تنظر إلى الممر بشكل مباشر والى الأمام فقط ستشعر بطول الممر أما اذا نظرت بزاوية منحرفة إلى طرف المرآة ستتغير النظرة وستشعر أن الممر أوسع.
استخدام لون جريء كالأحمر بحد ذاته سيعطي تميز للممر، ولكن يفضل الاستخدام غير المفرط بمعنى أن يكون فقط لاحد الجدران ودعمه دائما بإضاءة بسيطة لتزيد من جاذبيته. لو لم يكن اللون الأحمر في هذا الممر هو المميز ستكون الأرضية غير تقليدية التصميم هي المميزة، مع فرش الأرضية بالحصى الصغير ووضع بلاطات بشكل دائري على الأرض كمواقع للمشي عليها ومع أصيص الزرع الذي أعطى المزيد من الطبيعة وانسجم مع الأرضية المفروشة بالحصى. أي من هذا التصميم يمكنك أن تستخلص تصميمين وتصمم احدهما أو كلاهما.
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