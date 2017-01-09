6 نماذج مميزة لممرات المنازل… ستبهرك

الممرات في المنزل هي حلقة الوصل التي تربط الغرف ببعضها البعض، وهي مساحة من المنزل يمكنك التفنن باختيار التصميم التي ترغب، التصميم الكلاسيكي المحفوف بالتحف أو التصميم النباتي المليء بنباتات الزينة، أو التصميم الريفي المكون أساسا من الخشب والألوان الترابية.

في هذا المقال سنتعرف على 6 نماذج لممرات بتصميم حديث تتميز بلمسة عصرية وتندمج معها أنماط أخرى.