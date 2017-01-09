15 تصميم حديث لمطابخ صغيرة

لا يعني أن يكون المطبخ صغير أن لا تتفنن في ديكوره بل على العكس ستصبح هذه المهمة اكثر أهمية واكثر وضوح، فاللون الأزرق البحري هنا أعطى روح وحيوية للمطبخ، والذي كان ما بين اللون الأزرق الصافي و الرسومات بالأزرق والأبيض على الجدار القريب من المغسلة، أما لدقيقي الملاحظة فيمكن ملاحظة انعكاس ظلال الثريا ذات التصميم الخلاب على الجدران الزرقاء، كم أعطت جمالية بطريقة عفوية وغير مخطط لها.