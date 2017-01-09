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15 تصميم حديث لمطابخ صغيرة

Heba khlili Heba khlili
Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
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في مقالنا لهذا اليوم سنتعرف سويا على تصاميم مميزة لمطابخ بمساحة صغيرة وعلى الطراز الحديث، لان في وقتنا الحالي المطابخ الصغيرة هي الغالبة وذلك بسبب تزايد في أعداد السكان وبالتالي صغر في مساحات الشقق، ولكن في تصاميم مطابخ من مصممي هوميفاي لن ترى أي عيب في تلك المطابخ بل على العكس سترى كم هي مميزة وعملية وبتصاميم جميلة.

تعالوا معاً نتابع 15 تصميم على النمط الحديث لمطابخ صغيرة .

1. بتصميم غير اعتيادي

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

مطبخ صغير ولكن بتصميم هندسي أنيق، ابدع في مصمم المطبخ في اختيار العناصر المكونة له من حيث اختيار الحجر الأسود بشكل بارز للجدار، كما نلاحظ في الصورة الرفوف على الجهة اليمنى مناسبة للبهارات والمواد المستخدمة بشكل متكرر، تلتقي في المنتصف مع الخزانة لحفظ لوازم المطبخ في الجهة اليسرى  لتعطي تصميم غير اعتيادي. أما الإضاءة فقد أعطت للجدار الحجري سحر خاص وأبرزت جماله بشكل اكبر.

2. البساطة

Blackboard Pixers مطبخ wallpaper,wall mural,blackboard,chalk
Pixers

Blackboard

Pixers
Pixers
Pixers

تصميم غاية في البساطة بلونه الأبيض الصافي للجدارن والخزن، وتلك النوافذ التي تؤمن إضاءة طبيعية بشكل ممتاز، وأيضا بقلة أثاثه كلها لمسات جعلته يبدو مميز وبسيط. ومطبخ بمساحة صغيرة يحتاج إلى عنصر ديكوري، لذلك تم تصميم هذا الجدار الأسود وعليه بعض الرسومات الخاصة بالمطبخ ليجعلك تشعر بالبهجة.

3. اللمسة المختلفة

Kitchen remodelling in South Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects مطبخ
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen remodelling in South Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

الخزن أو الرفوف هي وحدات أساسية في أي مطبخ فلابد من اختيار ما يناسبك ويجعل حركتك سهلة في المطبخ، فإذا قررت إنشاء الرفوف احرص على تثبيتها بشكل آمن ومتين، كما يمكنك استخدام الزجاج الملون للجدار القريب من المغسلة لحمايته من الماء والرطوبة.

4. غرفة نوم ومطبخ

Die Wohnung W und die Bergbuche vom Sonntagshorn, Holzgeschichten Holzgeschichten مطبخ
Holzgeschichten

Holzgeschichten
Holzgeschichten
Holzgeschichten

في الشقق الاستيديو والمكونة من غرفة واحدة وملحقاتها لا يوجد أي حل إلا بوجود المطبخ مع غرفة النوم، الشيء الذي قد يزعجك في النوم ولكن ليس مع التصميم الذكي الذي يجعل كلا من المطبخ وغرفة النوم مستقل وله خصوصيته، الأهم بالتأكيد التهوية الجيدة وفتح النوافذ وتركيب نظام الشفاط فوق المطبخ، وأيضا تصميم المطبخ في جهة وغرفة النوم في الجهة الأخرى الأبعد والأقل انفتاح على المطبخ.

5. المطبخ البحري

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

لا يعني أن يكون المطبخ صغير أن لا تتفنن في ديكوره بل على العكس ستصبح هذه المهمة اكثر أهمية واكثر وضوح، فاللون الأزرق البحري هنا أعطى روح وحيوية للمطبخ، والذي كان ما بين اللون الأزرق الصافي و الرسومات بالأزرق والأبيض على الجدار القريب من المغسلة، أما لدقيقي الملاحظة فيمكن ملاحظة انعكاس ظلال الثريا ذات التصميم الخلاب على الجدران الزرقاء، كم أعطت جمالية بطريقة عفوية وغير مخطط لها.

6. الاستفادة من كل سنتيمتر

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا يوجد غير هذه الزاوية للمطبخ، سنستغلها افضل استغلال لبناء المطبخ. بإنشاء خزن من السقف حتى الأرض، وبتخصيص مكان للثلاجة والأفضل اختيار حجم الثلاجة المتوسط لتزيد المساحة المستخدمة للخزن أو لوضع المايكرويف فوقها. أما اختيار اللون الأسود اللماع مع اللون الأحمر للجدار فهو قمة في الروعه والسحر.

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7. التهوية كعنصر اساسي

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

التهوية والإضاءة من العناصر الأساسية في المطابخ الصغيرة، لذلك مهما كلف الامر حاول انشاء نافذة على جدار المطبخ لتمدك بالإضاءة الطبيعية اللازمة وأيضا لتعمل على تهوية المطبخ وتخلصه من الروائح غير المرغوبة ولتجعل منزلك صحي ونظيف.

8. الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لتزيد من البهجة والإنارة التي قد لا تكون كافية في مطبخك، ستساعدك الألوان الزاهية في ذلك، لذلك اختر الخزن بالوان زاهية ومفرحة، مع اختيار بعض أدوات المطبخ أيضا بألوان زاهية هذا الانسجام سيجعل مطبخ الصغير مكان مريح وممتع.

9. بار المطبخ الذكي

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

تم تصميم المطبخ بطريقة عبقرية وعملية جدا، بشكل U ولكن محاط بالجدران وهذا سيعطي مساحة اكبر لبار المطبخ والذي قد يستخدم كطاولة سفرة او حتى كطاولة عادية للقيام بالاعمال المكتبية وبهذا تكون قد وفرت مساحة .

10. البار في مهمة هامة جدا

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko مطبخ
Yurii Hrytsenko

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

التركيز في هذا المطبخ الصغير على بار المطبخ الذي يتوسط المطبخ، والذي يعتبر محور المطبخ، فنلاحظ انه هو البار والمكان الذي يتم إعداد الطعام عليه وتناوله، كما تم تركيب الفرن وبعض الخزن اسفل هذا البار… ماذا تنتظر فكرة رهيبه.

11. لمزيد من وحدات التخزين

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

وحدات التخزين في المطبخ عنصر هام لأنها تقلل من الفوضى وتجعل المطبخ منتظم ومرتب اكثر. لذلك إن كان لديك مشكلة في وحدات التخزين نقدم لك فكرة بسيطة وهي إما بتركيب عدة رفوف خشبية على الجدران أو تركيب شبكة معدنية على الجدار وتعليق أواني المطبخ عليها فهي سهلة الاستخدام وتجعل الاواني في متناول اليد.

12. تعليق الاواني

Casa Fazenda CC, Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores مطبخ
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

فكرة أخرى لمحبي تعليق الأواني، فهي في الواقع فكرة عملية وفي متناول اليد. تركيب حامل معدني في أي مكان مناسب في المطبخ، فوق الفرن أو فوق البار، ومن ثم تعليق الأواني الأكثر استخدام، كما يفضل عدم تعليق الأواني الثقيلة حتى لا تتعرض للسقوط.

13. مطبخ داخل الخزنة

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

هي الفكر الأكثر مناسبة للشقق الصغيرة والتي لا تريد أن تضييع أي مساحة لديك، لذلك الحل هو بإنشاء مطبخ متكامل الاحتياجات داخل خزانة لها باب، وعندما تغلق الباب ستكون غرفة المعيشة وحدها بدون أي مطبخ وعندما تريد الدمج بينهما ستفتح باب الخزانة… فكرة ديناميكية ممتعه وبسيطة.

14. الترتيب والتنظيم اولا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اجعل مطبخ مليء بالدروج والرفوف والخزن، واجعلها بحد ذاتها مقسمة إلى أجزاء حتى تحوي كل محتويات المطبخ بطريقة منظمة ومريحة لمستخدمي المطبخ.

15. بلمسة خشبية دافئة

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

في احد زوايا المنزل يوجد هذا المطبخ الصغير بتصميمه الخشبي الدافئ والأنيق، مع وجود البار الخشبي لتناول الطعام وإعداده، مع الخزن الخشبية والصندوق الخشبي للثلاجة اظهر المطبخ بطريقة جميلة.

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