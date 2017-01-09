15 تصميم حديث لمطابخ صغيرة

في مقالنا لهذا اليوم سنتعرف سويا على تصاميم مميزة لمطابخ بمساحة صغيرة وعلى الطراز الحديث، لان في وقتنا الحالي المطابخ الصغيرة هي الغالبة وذلك بسبب تزايد في أعداد السكان وبالتالي صغر في مساحات الشقق، ولكن في تصاميم مطابخ من مصممي هوميفاي لن ترى أي عيب في تلك المطابخ بل على العكس سترى كم هي مميزة وعملية وبتصاميم جميلة.
تعالوا معاً نتابع 15 تصميم على النمط الحديث لمطابخ صغيرة .
مطبخ صغير ولكن بتصميم هندسي أنيق، ابدع في مصمم المطبخ في اختيار العناصر المكونة له من حيث اختيار الحجر الأسود بشكل بارز للجدار، كما نلاحظ في الصورة الرفوف على الجهة اليمنى مناسبة للبهارات والمواد المستخدمة بشكل متكرر، تلتقي في المنتصف مع الخزانة لحفظ لوازم المطبخ في الجهة اليسرى لتعطي تصميم غير اعتيادي. أما الإضاءة فقد أعطت للجدار الحجري سحر خاص وأبرزت جماله بشكل اكبر.
تصميم غاية في البساطة بلونه الأبيض الصافي للجدارن والخزن، وتلك النوافذ التي تؤمن إضاءة طبيعية بشكل ممتاز، وأيضا بقلة أثاثه كلها لمسات جعلته يبدو مميز وبسيط. ومطبخ بمساحة صغيرة يحتاج إلى عنصر ديكوري، لذلك تم تصميم هذا الجدار الأسود وعليه بعض الرسومات الخاصة بالمطبخ ليجعلك تشعر بالبهجة.
الخزن أو الرفوف هي وحدات أساسية في أي مطبخ فلابد من اختيار ما يناسبك ويجعل حركتك سهلة في المطبخ، فإذا قررت إنشاء الرفوف احرص على تثبيتها بشكل آمن ومتين، كما يمكنك استخدام الزجاج الملون للجدار القريب من المغسلة لحمايته من الماء والرطوبة.
في الشقق الاستيديو والمكونة من غرفة واحدة وملحقاتها لا يوجد أي حل إلا بوجود المطبخ مع غرفة النوم، الشيء الذي قد يزعجك في النوم ولكن ليس مع التصميم الذكي الذي يجعل كلا من المطبخ وغرفة النوم مستقل وله خصوصيته، الأهم بالتأكيد التهوية الجيدة وفتح النوافذ وتركيب نظام الشفاط فوق المطبخ، وأيضا تصميم المطبخ في جهة وغرفة النوم في الجهة الأخرى الأبعد والأقل انفتاح على المطبخ.
لا يعني أن يكون المطبخ صغير أن لا تتفنن في ديكوره بل على العكس ستصبح هذه المهمة اكثر أهمية واكثر وضوح، فاللون الأزرق البحري هنا أعطى روح وحيوية للمطبخ، والذي كان ما بين اللون الأزرق الصافي و الرسومات بالأزرق والأبيض على الجدار القريب من المغسلة، أما لدقيقي الملاحظة فيمكن ملاحظة انعكاس ظلال الثريا ذات التصميم الخلاب على الجدران الزرقاء، كم أعطت جمالية بطريقة عفوية وغير مخطط لها.
لا يوجد غير هذه الزاوية للمطبخ، سنستغلها افضل استغلال لبناء المطبخ. بإنشاء خزن من السقف حتى الأرض، وبتخصيص مكان للثلاجة والأفضل اختيار حجم الثلاجة المتوسط لتزيد المساحة المستخدمة للخزن أو لوضع المايكرويف فوقها. أما اختيار اللون الأسود اللماع مع اللون الأحمر للجدار فهو قمة في الروعه والسحر.
التهوية والإضاءة من العناصر الأساسية في المطابخ الصغيرة، لذلك مهما كلف الامر حاول انشاء نافذة على جدار المطبخ لتمدك بالإضاءة الطبيعية اللازمة وأيضا لتعمل على تهوية المطبخ وتخلصه من الروائح غير المرغوبة ولتجعل منزلك صحي ونظيف.
لتزيد من البهجة والإنارة التي قد لا تكون كافية في مطبخك، ستساعدك الألوان الزاهية في ذلك، لذلك اختر الخزن بالوان زاهية ومفرحة، مع اختيار بعض أدوات المطبخ أيضا بألوان زاهية هذا الانسجام سيجعل مطبخ الصغير مكان مريح وممتع.
تم تصميم المطبخ بطريقة عبقرية وعملية جدا، بشكل U ولكن محاط بالجدران وهذا سيعطي مساحة اكبر لبار المطبخ والذي قد يستخدم كطاولة سفرة او حتى كطاولة عادية للقيام بالاعمال المكتبية وبهذا تكون قد وفرت مساحة .
التركيز في هذا المطبخ الصغير على بار المطبخ الذي يتوسط المطبخ، والذي يعتبر محور المطبخ، فنلاحظ انه هو البار والمكان الذي يتم إعداد الطعام عليه وتناوله، كما تم تركيب الفرن وبعض الخزن اسفل هذا البار… ماذا تنتظر فكرة رهيبه.
وحدات التخزين في المطبخ عنصر هام لأنها تقلل من الفوضى وتجعل المطبخ منتظم ومرتب اكثر. لذلك إن كان لديك مشكلة في وحدات التخزين نقدم لك فكرة بسيطة وهي إما بتركيب عدة رفوف خشبية على الجدران أو تركيب شبكة معدنية على الجدار وتعليق أواني المطبخ عليها فهي سهلة الاستخدام وتجعل الاواني في متناول اليد.
فكرة أخرى لمحبي تعليق الأواني، فهي في الواقع فكرة عملية وفي متناول اليد. تركيب حامل معدني في أي مكان مناسب في المطبخ، فوق الفرن أو فوق البار، ومن ثم تعليق الأواني الأكثر استخدام، كما يفضل عدم تعليق الأواني الثقيلة حتى لا تتعرض للسقوط.
هي الفكر الأكثر مناسبة للشقق الصغيرة والتي لا تريد أن تضييع أي مساحة لديك، لذلك الحل هو بإنشاء مطبخ متكامل الاحتياجات داخل خزانة لها باب، وعندما تغلق الباب ستكون غرفة المعيشة وحدها بدون أي مطبخ وعندما تريد الدمج بينهما ستفتح باب الخزانة… فكرة ديناميكية ممتعه وبسيطة.
اجعل مطبخ مليء بالدروج والرفوف والخزن، واجعلها بحد ذاتها مقسمة إلى أجزاء حتى تحوي كل محتويات المطبخ بطريقة منظمة ومريحة لمستخدمي المطبخ.
في احد زوايا المنزل يوجد هذا المطبخ الصغير بتصميمه الخشبي الدافئ والأنيق، مع وجود البار الخشبي لتناول الطعام وإعداده، مع الخزن الخشبية والصندوق الخشبي للثلاجة اظهر المطبخ بطريقة جميلة.
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