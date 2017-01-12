10 اخطاء نقع فيها عند تصميم المطبخ

قرائي الأعزاء بالطبع من الواضح لكم الخطأ الموجود في المطبخ في الصورة، وهو الفوضى وقلة الترتيب والتنظيم لأدوات المطبخ المنتشرة في كل مكان فوق الطاولة وفوق الثلاجة، وهذا ناجم ليس فقط عن القلة في عدد الخزن إنما أيضا خطأ في تصميم الخزن بطريقة لا تجعل حفظ أدوات ولوازم المطبخ سهلة.

الحل بسيط، فكما نرى تتوفر في المطبخ نافذة تؤمن التهوية والإضاءة الجيدة، وأيضا تتوفر مساحة كافية فيه لمزيد من الخزن وبالتالي المهمة بسيطة وهي بزيادة عدد الخزن في المساحة المتوفرة بجانب الثلاجة أو حتى ببناء بعض الرفوف على الجدار بين مرمر المطبخ والخزن.