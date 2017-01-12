10 اخطاء نقع فيها عند تصميم المطبخ

كلنا نستمتع عند تصميم أي ركن من أركان المنزل، لكن التصميم هو فن وذوق وهو امر يحتاج إلى معرفة بالقياسات وبتناسق وانسجام الألوان وتنوع وتناسب العناصر مع بعضها، لذلك قد نقع في أخطاء كثيرة عند التصميم وهذا بسبب قلة المعرفة والخبرة في التصميم.
في هذا المقال سنتعرف على الأخطاء التي قد تحدث عند تصميم المطبخ المكان الذي يحتاج على تهوية وإضاءة جيدة والى حرية في الحركة واستغلال للمساحات بشكل جيد.
تعالوا لنتعرف اكثر على 10 أخطاء تحدث عند تصميم المطابخ.
قرائي الأعزاء بالطبع من الواضح لكم الخطأ الموجود في المطبخ في الصورة، وهو الفوضى وقلة الترتيب والتنظيم لأدوات المطبخ المنتشرة في كل مكان فوق الطاولة وفوق الثلاجة، وهذا ناجم ليس فقط عن القلة في عدد الخزن إنما أيضا خطأ في تصميم الخزن بطريقة لا تجعل حفظ أدوات ولوازم المطبخ سهلة.
الحل بسيط، فكما نرى تتوفر في المطبخ نافذة تؤمن التهوية والإضاءة الجيدة، وأيضا تتوفر مساحة كافية فيه لمزيد من الخزن وبالتالي المهمة بسيطة وهي بزيادة عدد الخزن في المساحة المتوفرة بجانب الثلاجة أو حتى ببناء بعض الرفوف على الجدار بين مرمر المطبخ والخزن.
الخطأ الموجود هو اللون الداكن للخزن والأرضية والطاولة والكراسي، مع أن المطبخ تتوفر فيه إضاءة جيدة إلا أن اللون الداكن أعطى كئابه وكما معروف أيضا أن الألوان الداكنة توحي بصغر المساحة وبالتالي ارتكبت خطأ مهم في تصميم المطبخ.
الحل هو التنوع والتناسق في الألوان، ليس بمعنى أن تجعل كل شيء بلون وبدون تناسق، فعلى سبيل المثال أن تختار لون الأرضية بنفس لون الخزن ولكن الطاولة بلون فاتح والعكس صحيح المهم أن تراعي التناسق بين الألوان وان يكون الغالب هي الألوان الفاتحة.
الإضاءة الطبيعية القليلة من احد عيوب أي مطبخ لأنها ستجعل حركتك في المطبخ غير مريحة وستجعل عملية الطبخ وإعداد الطعام غير ممتعه.
الحل في حال كان مطبخك قليل الإضاءة الطبيعية من المفضل أن تركب إضاءة اصطناعية، واجعلها مسلطة على الأركان المهمة في المطبخ كطاولة إعداد الطعام أو المجلى والاهم اختيار المصابيح الموفرة للطاقة.
ليس من الخطأ أن يكون المطبخ بسيط وعلى طراز معين، الخطأ هي الإهمال في تصميمه، فهكما نرى الجدران نصف المدهونة والسجادة الصغيرة بلا أي معني وبشكل مزعج للعين، النافذة بلا ستائر، المنشفة ومريوله الطبخ المعلقة.
الحل ببساطة هو الاهتمام اكثر بتفاصيل المطبخ البسيطة وإضافة لمسات صغيرة من شأنها أن تعطي صورة نظيفة للمطبخ. سجادة في منتصف المطبخ برسمة بسيطة، ستائر للنافذة، دهن الجدران بلون واحد متناسق، والاهم تعليق المناشف بمكان واحد وبشكل منظم.
الإهمال في عناصر المطبخ امر غير محبب وخطأ يرتكبه الكثير بحكم أن لن يرى احد هذا العيب. تركك لباب الخزانة المخلوع ليس فقط منظر غير محبب إنما أيضا قد يكون خطِر، وضع اكثر من منشر صحون في مطبخ واحد، كلها أمور مزعجة وغير محببه.
الحل ، تصليح الأدوات وعناصر المطبخ المكسورة والمعطلة والاهتمام بها، وعدم الإكثار من الأدوات غير المطلوبة وغير المستخدمة لأنها ستجعل منظر المطبخ غير مرغوب.
اذا كان مطبخك ذو مساحة صغيرة فانه من البديهي عدم استخدامه كمخزن لأغراضك غير المستخدمة، لان من أساسيات تصميم المطبخ هي حرية الحركة وأنت بذلك ترتكب احد أخطاء التصميم.
الحل اذا كان مطبخك صغير المساحة يجب عليك ترتيبه باي طريقة تجعلك تستفيد من المساحة الموجودة وعدم استخدام المطبخ لأغراض تخزينية.
قد يكون مطبخك مخصص لعدة أعمال منزلية الطبخ بالطبع وتناول الطعام وغسيل الملابس بعض الأحيان، وهذا الأمر قد يجعل مطبخك فوضى عارمة خاصة اذا لم تكن على قدر من التنظيم والترتيب واذا لم يكن مطبخك مهيأ لهذه الأعمال الإضافية.
الحل هو في حال تعددت الأعمال في مطبخك فجدير بك أن تخصص لكل وظيفة في المطبخ ركن وان تجعلها مرتبه قدر المستطاع.
من الممتع أن يكون مطبخك منعش وحيوي خاصة في مثل المطبخ في الصورة تتوفر فيه نافذة تؤمن التهوية والإضاءة ولكن ينقصه الحياة وهذا يعود إلى الإهمال الواضح في العنصر الأخضر وهو النباتات وعدم العناية به.
الحل، ضع لمسات نباتية بسيطة وعدم الإكثار منها خاصة اذا كانت المساحة لديك محدودة، واختر أنواع النباتات سهلة العناية والاهتمام بها.
المطبخ كما ذكرنا للطبخ وبعض الأعمال المنزلية الأخرى، ومن الصعب أن تجعله مكتب أو غرفة نومه أو مكان لتضع أغراضك الشخصية ، فهذا سيفقد المطبخ شخصيته وسيجعل صورته مشوشة.
الحل، عدم الخلط بين المطبخ وباقي غرف المنزل فهذا سيعطي منزلك ومطبخك بالأخص صورة غير محببه ولن تشعر بدفء المنزل وحانيته.
اذا كان مطبخك من الطراز القديم وتشعر بالملل من هذا الطراز فهو خطأ غير مقصود وهو خطأ يحدث بسبب التغييرات والتطورات السريعة في وقتنا الحالي.
الحل ، بالتأكيد لا تحتاج إلى تغيير مطبخك بالكامل إنما بإضافة بعض اللمسات الحيوية وذات طابع حديث ومعاصر بما يتناسب مع مطبخك.
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