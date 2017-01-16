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7 نصائح لشراء السجاد الملائم لميزانيتك وتصميم منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السجاد.. ليست مجرد قطعة إضافية قد تشتريها أو لا أثناء تصميم منزلك، بل إنها قطعة ذات وظيفة، وعليك شرائها بهدف، وذلك من خلال إدارك مدى أهمية تلك القطعة في إكمال المظهر النهائي للتصميم الداخلي للبيت.

انتقاء السجادة الصحيحة، يمكن أن يُضفي على غرفتك القاتمة، إشراقة رائعة، وإضافة نكهة خاصة إلى شقة تخلو من التميز، كما أنها يمكن أن تستخدم كعامل بصري لتقسيم مساحة مفتوحة، أو كعامل آمان لحماية الأطفال أثناء السقوط، بل إنها قد تستخدم كمصدر دفئ في الأيام الباردة.

مع تعدد وظائف وأهداف استخدام السجاد، تتعدد أمامك أيضًا الخامات والأشكال والألوان، فتقف في حيرة من أمرك تتسأل كيف اختار السجادة الصحيحة؟!، لذا؛ نحن في هوميفاي نجيب على تساؤلاتك في مقال اليوم، من خلال 7 نصائح وتصميمات، لإلهامك ومساعدتك في اختيار السجاد المناسب لميزانيتك، وتصميم منزلك.

1. أين؟

소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 جدران وأرضياتسجاد
아날로그라이프

아날로그라이프
아날로그라이프
아날로그라이프

يجب أن تضع في اعتبارك أين ستضع السجاد، حتى يمكنك اختيار الأكثر ملائمة، فغرفة المعيشة على سبيل المثال كثيرة الاستخدام، وتطأ فيها الأقدام كثيرًا، لذا لابد من اختيار خامة قابلة للتحمل، كما أنها قد تكون منطقة استقبال الضيوف، أي لابد من اختيار تصميم أنيق ومميز لإبرازها.

بينما تحتاج غرفة النوم عادة إلى قطع صغيرة من السجاد، مع لمسات ناعمة ورومانسية في بعض الأحيان، في حين يتطلب المطبخ اختيار سجاد ذات خامات سهل التنظيف، ويُفضل اختيار الدرجات القاتمة لإخفاء البقع نظرًا لارتفاع احتمالات اتساخها بفضلات الطعام.

​2. لماذا؟

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces غرفة المعيشة
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

الاعتبار الثاني الذي لابد من مراعاته عند اختيار السجاد، هو السبب في اقتنائها!، فإذا كنت ترغب في إضافة لمسة مميزة على الغرفة، ربما تحتاج إلى انتقاء ألوان زاهية ومبهجة، وإذا كان السبب توليد الدفئ، فأنت بحاجة إلى خامة ثقيلة، وخاصة إذا كان السبب هو حماية الأطفال عند اللعب والسقوط.

أما إذا كان السبب هو إخفاء بعض العيوب في الغرفة وجذب الأنظار بعيدًا عنها، فيتطلب الأمر اختيار المقاسات المناسبة، وأشكال أكثر تميزًا للقدرة على لفت الانتباه.

3. كم سأدفع؟

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إضافة إلى أخذ الغرض والمكان في الاعتبار، بمعنى ألا تدفع كثيرًا في خامة فارهة لتضعها في المطبخ على سبيل المثال!، عليك أن تأخذ في حسبانك عُمر السجادة، ومتى ستحتاج إلى استبدالها، مع محاولة تحقيق التوازن بين السعر والأناقة والاستثمار فيها.

4. أي خامة أفضل؟

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces الممر الحديث، المدخل و الدرج
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

عند اختيار خامة السجاد يجب الأخذ في الاعتبار أين سوف تضعها، ولماذا ستشتريها، إضافة إلى ميزانيتك.

يصنع السجاد عادة  من الألياف الطبيعية أو الصناعية، وأحيانًا يُصنع سجاد هجينًا يجمع بين الاثنين. وتعتبر المادة الأكثر شيوعًا في صناعة السجاد هي ألياف النايلون، والتي تتميز بكونها شديدة المقاومة للبقع، ولكنها أيضًا لينة. وبالمثل، تستخدم ألياف البولي بروبلين لصناعة سجاد متينة يمكن أن تقاوم البقع والتلف.

بالنسبة لمحبي الطبيعة، فإن ألياف البوليستر هي الخيار الأفضل لكونها صديقة للبيئة، وذلك لأنها مصنوعة في الغالب من الزجاجات المعاد تدويرها، وهي أيضًا لا تسبب الحساسية، كما أنها في الوقت نفسه تأتي في ألوان زاهية وجذابة. مع ذلك يجب وضع السجاد المصنوع من ألياف البوليستر في مناطق لا تتعرض للكثير من الضغط، لأنها تميل إلى الهبوط بسرعة، خاصة تحت تعرضها للوزن الثقيل.

أنعم المواد في السجاد هي الصوف، وهي الأكثر فخامة والأطول عمرًا، ومع ذلك، فإنها تميل إلى أن تكون ذات باهظة الثمن، ولكن يمكن الاستمتاع بنعومة الصوف في السجاد ابهجسن الذي يجمع بينه وبين الألياف الصناعية.

5. أي لون وتصميم سأختار؟

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

ربما السؤال الأكثر صعوة في عملية شراء السجاد هو أي لون وتصميم سأختار؟، خاصة ما توافر خيارات لا حصر لها من التصميمات والأشكال والألوان، ولكن في هذه الخطوة عليك مراعاة أن السجاد هو عنصر مكمل للمشهد النهائي لتصميم منزلك، ويجب أن يتماشى تمامًا مع الغرض الذي اشتريته لأجله، ويتماشى مع تصميم المنزل في الوقت ذاته.

إذا كنت ستشتريه لغرض الدفئ، فيمكنك أن تختار بين الأحمر والذهبي، أما إن كان الغرض منه إضفاء شعور بالاسترخاء، فالأزرق هو الخيار الأمثل، بينما تمثل الألوان الفاتحة حلًا ذكيًا في المساحات الصغيرة، نظرًا لكونها تسبب خداعًا بصريًا يوحي باتساع المكان أكثر مما هو عليه في الواقع.

عند شراء السجاد الملون والمزخرف، يجب مراعاة تحقيق التناسق اللوني والتناغم بين التراكيب، ومن الأفضل أخذ العينات من الألوان والمفروشات التي تتضمنها الغرفة، أثناء الذهاب لشراء السجاد.

6. كيف أختار الطراز المناسب؟

Zona relax in un garage , 3D Graphic System 3D Graphic System غرفة المعيشة
3D Graphic System

3D Graphic System
3D Graphic System
3D Graphic System

عليك إلقاء نظرة من حولك قبل شراء السجاد، إذا كان تصميم منزلك على الطراز العصري، فيمكنك الاختيار من السجاد بيرو مع أنماط هندسية، وإن كان الأبيض والأسود يغلبان على الغرفة، فيمكنك اختيار السجاد بألوان جريئة لإضفاء لمسة مميزة ومبهجة على المكان.

إذا كان المنزل مصمم على الطراز الريفي، فإن خياراتك تتمل في سجاد بألوان زاهية ونقوش من الزهور والطبيعة،  بينما يمثل السجاد الحريري التركي والكشميري، وتبريز وأصفهان، من الخيارات اللائمة للمنازل الكلاسيكية وأيضًا الشرقية.

7. إجراء احتياطي

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

عند شراء السجاد عليك تذكر إجراء احتياطي، وهو اخذ مشورة رجل المبيعات، لمعرفة كيفية الحفاظ على السجاد لأطول فترة ممكنة، والطريقة الأمثل لتنظيفه وتجفيفه، لتجنب مساحيق التنظيف التي قد ترهق سجادك وتقتص من عمرها.

لمزيد من النصائح المُلهمة أثناء تصميم منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، دليلك إلى إستغلال المساحات المهدرة في منزلك بكفاءة.

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