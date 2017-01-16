7 نصائح لشراء السجاد الملائم لميزانيتك وتصميم منزلك

السجاد.. ليست مجرد قطعة إضافية قد تشتريها أو لا أثناء تصميم منزلك، بل إنها قطعة ذات وظيفة، وعليك شرائها بهدف، وذلك من خلال إدارك مدى أهمية تلك القطعة في إكمال المظهر النهائي للتصميم الداخلي للبيت.

انتقاء السجادة الصحيحة، يمكن أن يُضفي على غرفتك القاتمة، إشراقة رائعة، وإضافة نكهة خاصة إلى شقة تخلو من التميز، كما أنها يمكن أن تستخدم كعامل بصري لتقسيم مساحة مفتوحة، أو كعامل آمان لحماية الأطفال أثناء السقوط، بل إنها قد تستخدم كمصدر دفئ في الأيام الباردة.