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كيف تصمم رفاً للأعمال يليق بمطبخك ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
素材感を楽しむインテリア, ロクサ株式会社 ロクサ株式会社 مطبخألواح المطبخ
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عادة ما نفضل أن يكون الرف الذي نحضر عليه الطعام و الشراب في مطبخنا متيناً حتى يتحمل الأعمال المتوالية التي نقوم بها يومياً مستندين عليه، و لكن هل فكرنا يوماً أن يكون هذا الرف جميلاً أيضاً يفيدنا كعنصر مؤثر في إجمالي شكل التصميم للمطبخ ؟! .. اليوم هوميفاي ستقدم لكم باقة استثنائية من رفوف و أسطح الاعمال للمطابخ بشكل وافي ..

حيث أن هذا الرف يأتي بتطبيقات عديدة و تصميمات متنوعة أيضاً و لكن جرت العادة أن يكون من الرخام حتى يطلق عليه في بعض البلدان العربية ’رخام المطبخ ’ و لكن في الحقيقة هذا ليس صحيحاً في أغلب الأحيان حيث أنه يوجد أكثر من عنصر يمكن أن يتكون منه هذا الرف مثل الجرانيت و الخشب و حتى الزجاج و بعض المعادن ، و هذا ما ينطبق أيضاً على لونه و شكله و أبعاده التي ربما يكون الارتفاع فقط هو الثابت في كل أنواع الرفوف حتى يكون في مستوى ارتفاع  الحوض المتعارف عليه ..

تفاصيل عديدة في كتاب الأفكار هذا حول كيفية تصميم و اختيار الرف المناسب للأعمال في مطبخك ، إليكم التفاصيل ..

1- سطح مصنوع من الجرانيت

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مطبخ
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

اتفقنا في البداية أن صناعة السطح أو الرف من الرخام و الجرانيت هو الأشهر في عالم تلك الأسطح العملية و الحيوية بدرجة كبيرة في مطابخنا لذا لماذا لم نسأل انفسنا أن يكون الرف أنيقاً بجانب عمليته الكبيرة..

الجرانيت من أصلب أنواع الأحجار الطبيعية التي يمكن أن تصمم بها سطح أعمالك في المطبخ و لكن عليك أن تختار لوناً و نقشة تلائم التصميم العام لهذا المطبخ، لاحظ المجسم في الوسط المصنوع تماماً من الجرانيت و تم استخدام الفراغات فيه لعمل خزانات مفيدة لحفظ الأغراض بسهولة ، كما أن الرف الخاص بالحوض صمم أيضاً من الجرانيت و لكن من اللون الأبيض ليحدث توازن مع  الجزيرة الوسطى المصممة بالبني .

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén مطبخ خشب Wood effect
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

الجرانيت أشكال متنوعة و يقبل التشكل و الانحناء بواسطة التقطيع من سطح أكبر حسب المساحة المطلوبة ، لاحظ الدوران و الحواف الموضوعة على الحائط مباشرة و طريقة دروانها و تماشيها مع الجدار ، ثم لاحظ قبول الجرانيت لعمل خزانات متنوعة أسفله بكل مرونة حيث أنه يعتبر من الأسطح التي تزيد من إحكام الخزانات و تثبيتها بفضل ثقل الجرانيت و تثبيته المحكم في الجدار 

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

و لأنه الأكثر انتشاراً و الأقل سعراً فإنه متعدد في الشكل و السمك و الاستخدام كذلك، الجرانيت استخدم هنا رفاً حول الحوض و رفاً كمنضدة في الجهة الأخرى، التباين و صفاء اللون الأبيض في الجهتين قد أحيا تصميم المطبخ باكمله خصوصاً بتفاعله مع الأضواء و الخزانات البيضاء أيضاً

2- أسطح رخامية

Casa K, Fabio Ramella Architetto Fabio Ramella Architetto مطبخ
Fabio Ramella Architetto

Fabio Ramella Architetto
Fabio Ramella Architetto
Fabio Ramella Architetto

الرخام أعلى قليلاً في تكلفته من الجرانيت خصوصاً في الرفوف الداكنة اللون و النقشات العريضة ، و استخدام رخام أبيض بنقوش سوداء يعتبر من الحلول الجيدة التي تقلل كثيراً من ظهور الاوساخ و الاتربة على سطحه، يمكنك استخدام اللون الأبيض في مطبخك ذو الألوان الفاتحة بشكل يناسبها مثل هذا النموذج ..

كما أن الأسطح الرخامية تقبل اللمعان بدرجة كبيرة بأقل مجهود في التنظيف و يراعى دائماً تنظيفها بعد كل استخدام لتظل متألقه على الدوام .. و طريقة تصميمه بسيطة تكون في مستوى مقبول في العرض و الارتفاع المعتاد حول مساحة الحوض و نقوم بعمل فتحة في قلب الرخام لنقوم بوضع الحوض فيه بالشكل الظاهر في الصورة ..  

3- أسطح معدنية

素材感を楽しむインテリア, ロクサ株式会社 ロクサ株式会社 مطبخألواح المطبخ
ロクサ株式会社

ロクサ株式会社
ロクサ株式会社
ロクサ株式会社

يمكنك استخدام أسطح مصنعة من معدن الإستانلس ستيل المضاد للصدأ و هو عملي لدرجة رهيبة حيث أنه يظل متألقاً لامعاً على الدوم و لكن يراعى فيه التنظيف و التلميع باستمرار، يمكنك استخدام  الادراج المعدنية المصنعة من نفس المادة لعمل خزانات في أسفل السطح لتعطيك شكلاً جذاباً لمطبخك و متماشياً مع أي ديكور محيط خصوصاً لو كان المطبخ مفتوحاً .. 

4- أسطح خشبية

Lorraine & Fabrice, CHRISTELLE MALDAGUE CHRISTELLE MALDAGUE مطبخألواح المطبخ سيراميك
CHRISTELLE MALDAGUE

CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE
CHRISTELLE MALDAGUE

استخدام الأسطح الخشبية يضيف لمسة رونق و جمال من الطبيعة بشكل مثالي في مطبخك ، الخشب مضاد للحرارة و موازن لأي تصميم ، خصوصاً في لونه البني الطبيعي ، و كذلك لا يتأثر بالدهون و الأبخرة مثل أسطح الاستانلس ستيل مثلاً ، و يكفي لتنظيفه قطعة قماش و ملمع خشب ليعود جميلاً أكثر مما كان .

و طريقة تصميمه أكثر من بسيطة حيث أن الخشب طيع في مسألة التقطيع و التشكيل و التحديد فيمكنك قطعه و تثبيته في الجدار بواسطة مسامير أو عن طريق الحفر في الحائط ثم التثبيت بالغراء ..

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5- أسطح نصف خشبية

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ مطبخ
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

في هذا النموذج يتم الجمع بين عملية الخشب و بين جمال و لمعان و نعومة أي مكون آخر للسطح مثل  (الرخام – السيراميك – المعادن ) و يتم في تلك الحالة استخدام الخشب في ناحية الكراسي البار و ترك المساحة الاخرى في الجهة المقابلة كلها للعنصر الآخر اللامع ..

تلك الأسطح تساعد على تنويع شكل السطح و كسر الملل و الخروج من حالة توحد عنصر السطح و الجمع بين عملية الخشب الكبيرة و بين لمعان الجزيرة بواسطة العنصر الآخر ، ذلك السطح مثالي للمطابخ التي تتكرر فيها جلسات تناول الغذاء في المطبخ بشكل معتاد و يومي ..

6- اسطح خشبية ليست مصقولة

casa in campagna, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo مطبخ
marco bonucci fotografo

marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo

في ستايل غريب و لكنه رائع يمكننا استخدام أعمدة الخشب الطبيعية التي تأتي مباشرة بعد التقطيع من الأشجار بلونها و خشونتها و نقشاتها الطبيعية لتصمم منها جزيرة وسطى للمطبخ لتكون بمثابة سطح قوي للأعمال ، الخشب غير المصقول أو المصنع يعتبر واحداً من أشد  و أقوى الأسطح على الإطلاق لو صمم بالشكل الصحيح في مطبخك ، كما أن شكله الداكن يعتبر جذاباً لأقصى درجة و مختلف و يرفع من قدر الشخصية المستقلة في ديكور  مطبخك ..

7- أسطح و مائدة

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
r79

r79
r79
r79

استخدام سطح الاعمال ليكون به جزء مخصص لتناول الطعام و الشراب و جزء آخر به الحوض و البوتوجاز أشبه بتصميم حديث لإحدى المطاعم الشبابية ، يختصر لك هذا التصميم كل مكونات المطبخ في الوسط مع امكانية استغلال الحوائط في عمل خزانات و حوض إضافي و هو اسلوب رائع للمطابخ كبيرة المساحة ..

غالباً ما تصمم تلك النوعية من الأسطح من الرخام أو تبنى من الخرسانة و تغطى بالسيراميك ، و لك اختيار ما يحلو لك فيها 

8- أسطح تصل للسقف أحياناً

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

في الديكور كل شيء ممكن وفقاً لما هو متاح من مكونات و عناصر، في تلك الصورة نلاحظ أن السطح الذي صمم من الخرسانة ثم تم كساؤة  بخشب  مطلي باللون الأبيض بما يشبه الرخام المرمري المستخدم في المعابد و القصور في العصور الوسطى ، ذلك اللون العاكس و اللامع قد سرق عقولنا بمجرد رؤيته ، فلأول وهلة ستلاحظ أنه رخام و لكن لا يوجد حمل للرخام بكل هذا الحجم يمكن أن يصمم بتلك المهارة ، و لكن ذلك الطلاء جعل من الخشب رخاماً، و من جهة التصميم لاحظ كيف أنه يمكن جعل سطح العمل وسيلة لزيادة قيمة الديكور في المطبخ حتى أنه وصل لجمال السقف و ليس مستواه المعتاد فقط .. فما أجمل الإبداع

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قبل وبعد: شقة كان من الصعب التعرف عليها!
رفوف الأعمال ليست من الرخام فقط

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