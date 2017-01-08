كيف تصمم رفاً للأعمال يليق بمطبخك ؟

عادة ما نفضل أن يكون الرف الذي نحضر عليه الطعام و الشراب في مطبخنا متيناً حتى يتحمل الأعمال المتوالية التي نقوم بها يومياً مستندين عليه، و لكن هل فكرنا يوماً أن يكون هذا الرف جميلاً أيضاً يفيدنا كعنصر مؤثر في إجمالي شكل التصميم للمطبخ ؟! .. اليوم هوميفاي ستقدم لكم باقة استثنائية من رفوف و أسطح الاعمال للمطابخ بشكل وافي ..
حيث أن هذا الرف يأتي بتطبيقات عديدة و تصميمات متنوعة أيضاً و لكن جرت العادة أن يكون من الرخام حتى يطلق عليه في بعض البلدان العربية ’رخام المطبخ ’ و لكن في الحقيقة هذا ليس صحيحاً في أغلب الأحيان حيث أنه يوجد أكثر من عنصر يمكن أن يتكون منه هذا الرف مثل الجرانيت و الخشب و حتى الزجاج و بعض المعادن ، و هذا ما ينطبق أيضاً على لونه و شكله و أبعاده التي ربما يكون الارتفاع فقط هو الثابت في كل أنواع الرفوف حتى يكون في مستوى ارتفاع الحوض المتعارف عليه ..
تفاصيل عديدة في كتاب الأفكار هذا حول كيفية تصميم و اختيار الرف المناسب للأعمال في مطبخك ، إليكم التفاصيل ..
اتفقنا في البداية أن صناعة السطح أو الرف من الرخام و الجرانيت هو الأشهر في عالم تلك الأسطح العملية و الحيوية بدرجة كبيرة في مطابخنا لذا لماذا لم نسأل انفسنا أن يكون الرف أنيقاً بجانب عمليته الكبيرة..
الجرانيت من أصلب أنواع الأحجار الطبيعية التي يمكن أن تصمم بها سطح أعمالك في المطبخ و لكن عليك أن تختار لوناً و نقشة تلائم التصميم العام لهذا المطبخ، لاحظ المجسم في الوسط المصنوع تماماً من الجرانيت و تم استخدام الفراغات فيه لعمل خزانات مفيدة لحفظ الأغراض بسهولة ، كما أن الرف الخاص بالحوض صمم أيضاً من الجرانيت و لكن من اللون الأبيض ليحدث توازن مع الجزيرة الوسطى المصممة بالبني .
الجرانيت أشكال متنوعة و يقبل التشكل و الانحناء بواسطة التقطيع من سطح أكبر حسب المساحة المطلوبة ، لاحظ الدوران و الحواف الموضوعة على الحائط مباشرة و طريقة دروانها و تماشيها مع الجدار ، ثم لاحظ قبول الجرانيت لعمل خزانات متنوعة أسفله بكل مرونة حيث أنه يعتبر من الأسطح التي تزيد من إحكام الخزانات و تثبيتها بفضل ثقل الجرانيت و تثبيته المحكم في الجدار
و لأنه الأكثر انتشاراً و الأقل سعراً فإنه متعدد في الشكل و السمك و الاستخدام كذلك، الجرانيت استخدم هنا رفاً حول الحوض و رفاً كمنضدة في الجهة الأخرى، التباين و صفاء اللون الأبيض في الجهتين قد أحيا تصميم المطبخ باكمله خصوصاً بتفاعله مع الأضواء و الخزانات البيضاء أيضاً
الرخام أعلى قليلاً في تكلفته من الجرانيت خصوصاً في الرفوف الداكنة اللون و النقشات العريضة ، و استخدام رخام أبيض بنقوش سوداء يعتبر من الحلول الجيدة التي تقلل كثيراً من ظهور الاوساخ و الاتربة على سطحه، يمكنك استخدام اللون الأبيض في مطبخك ذو الألوان الفاتحة بشكل يناسبها مثل هذا النموذج ..
كما أن الأسطح الرخامية تقبل اللمعان بدرجة كبيرة بأقل مجهود في التنظيف و يراعى دائماً تنظيفها بعد كل استخدام لتظل متألقه على الدوام .. و طريقة تصميمه بسيطة تكون في مستوى مقبول في العرض و الارتفاع المعتاد حول مساحة الحوض و نقوم بعمل فتحة في قلب الرخام لنقوم بوضع الحوض فيه بالشكل الظاهر في الصورة ..
يمكنك استخدام أسطح مصنعة من معدن الإستانلس ستيل المضاد للصدأ و هو عملي لدرجة رهيبة حيث أنه يظل متألقاً لامعاً على الدوم و لكن يراعى فيه التنظيف و التلميع باستمرار، يمكنك استخدام الادراج المعدنية المصنعة من نفس المادة لعمل خزانات في أسفل السطح لتعطيك شكلاً جذاباً لمطبخك و متماشياً مع أي ديكور محيط خصوصاً لو كان المطبخ مفتوحاً ..
استخدام الأسطح الخشبية يضيف لمسة رونق و جمال من الطبيعة بشكل مثالي في مطبخك ، الخشب مضاد للحرارة و موازن لأي تصميم ، خصوصاً في لونه البني الطبيعي ، و كذلك لا يتأثر بالدهون و الأبخرة مثل أسطح الاستانلس ستيل مثلاً ، و يكفي لتنظيفه قطعة قماش و ملمع خشب ليعود جميلاً أكثر مما كان .
و طريقة تصميمه أكثر من بسيطة حيث أن الخشب طيع في مسألة التقطيع و التشكيل و التحديد فيمكنك قطعه و تثبيته في الجدار بواسطة مسامير أو عن طريق الحفر في الحائط ثم التثبيت بالغراء ..
في هذا النموذج يتم الجمع بين عملية الخشب و بين جمال و لمعان و نعومة أي مكون آخر للسطح مثل (الرخام – السيراميك – المعادن ) و يتم في تلك الحالة استخدام الخشب في ناحية الكراسي
البار و ترك المساحة الاخرى في الجهة المقابلة كلها للعنصر الآخر اللامع ..
تلك الأسطح تساعد على تنويع شكل السطح و كسر الملل و الخروج من حالة توحد عنصر السطح و الجمع بين عملية الخشب الكبيرة و بين لمعان الجزيرة بواسطة العنصر الآخر ، ذلك السطح مثالي للمطابخ التي تتكرر فيها جلسات تناول الغذاء في المطبخ بشكل معتاد و يومي ..
في ستايل غريب و لكنه رائع يمكننا استخدام أعمدة الخشب الطبيعية التي تأتي مباشرة بعد التقطيع من الأشجار بلونها و خشونتها و نقشاتها الطبيعية لتصمم منها جزيرة وسطى للمطبخ لتكون بمثابة سطح قوي للأعمال ، الخشب غير المصقول أو المصنع يعتبر واحداً من أشد و أقوى الأسطح على الإطلاق لو صمم بالشكل الصحيح في مطبخك ، كما أن شكله الداكن يعتبر جذاباً لأقصى درجة و مختلف و يرفع من قدر الشخصية المستقلة في ديكور مطبخك ..
استخدام سطح الاعمال ليكون به جزء مخصص لتناول الطعام و الشراب و جزء آخر به الحوض و البوتوجاز أشبه بتصميم حديث لإحدى المطاعم الشبابية ، يختصر لك هذا التصميم كل مكونات المطبخ في الوسط مع امكانية استغلال الحوائط في عمل خزانات و حوض إضافي و هو اسلوب رائع للمطابخ كبيرة المساحة ..
غالباً ما تصمم تلك النوعية من الأسطح من الرخام أو تبنى من الخرسانة و تغطى بالسيراميك ، و لك اختيار ما يحلو لك فيها
في الديكور كل شيء ممكن وفقاً لما هو متاح من مكونات و عناصر، في تلك الصورة نلاحظ أن السطح الذي صمم من الخرسانة ثم تم كساؤة بخشب مطلي باللون الأبيض بما يشبه الرخام المرمري المستخدم في المعابد و القصور في العصور الوسطى ، ذلك اللون العاكس و اللامع قد سرق عقولنا بمجرد رؤيته ، فلأول وهلة ستلاحظ أنه رخام و لكن لا يوجد حمل للرخام بكل هذا الحجم يمكن أن يصمم بتلك المهارة ، و لكن ذلك الطلاء جعل من الخشب رخاماً، و من جهة التصميم لاحظ كيف أنه يمكن جعل سطح العمل وسيلة لزيادة قيمة الديكور في المطبخ حتى أنه وصل لجمال السقف و ليس مستواه المعتاد فقط .. فما أجمل الإبداع