كيف تصمم رفاً للأعمال يليق بمطبخك ؟

عادة ما نفضل أن يكون الرف الذي نحضر عليه الطعام و الشراب في مطبخنا متيناً حتى يتحمل الأعمال المتوالية التي نقوم بها يومياً مستندين عليه، و لكن هل فكرنا يوماً أن يكون هذا الرف جميلاً أيضاً يفيدنا كعنصر مؤثر في إجمالي شكل التصميم للمطبخ ؟! .. اليوم هوميفاي ستقدم لكم باقة استثنائية من رفوف و أسطح الاعمال للمطابخ بشكل وافي ..

حيث أن هذا الرف يأتي بتطبيقات عديدة و تصميمات متنوعة أيضاً و لكن جرت العادة أن يكون من الرخام حتى يطلق عليه في بعض البلدان العربية ’رخام المطبخ ’ و لكن في الحقيقة هذا ليس صحيحاً في أغلب الأحيان حيث أنه يوجد أكثر من عنصر يمكن أن يتكون منه هذا الرف مثل الجرانيت و الخشب و حتى الزجاج و بعض المعادن ، و هذا ما ينطبق أيضاً على لونه و شكله و أبعاده التي ربما يكون الارتفاع فقط هو الثابت في كل أنواع الرفوف حتى يكون في مستوى ارتفاع الحوض المتعارف عليه ..

تفاصيل عديدة في كتاب الأفكار هذا حول كيفية تصميم و اختيار الرف المناسب للأعمال في مطبخك ، إليكم التفاصيل ..