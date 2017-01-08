هكذا تكون مسروراً بغرفة السفرة

اليوم موعدنا مع غرفة السفرة و جمالها و الإبداع في تصميمها، كمية كبيرة من التصميمات التي أبدعت في ديكور السفرة من كل أنحاء العالم بمختلف الطرازات و لكننا سوف نقدم إليكم مجموعة مختارة من 12 سفرة مميزة يمكنكم أن تجدوا فيها سفرة أحلامكم التي طالما رغبتم في اقتنائها ..
إن غرفة السفرة من أكثر الاماكن استخداماً في المنزل فهي على الأقل تستخدم مرتين في كل يوم و لذلك فهي كثيرة التعرض لانتباهنا فلو كنا لم نوفق في اختيار المناسبة لمساحة بيتنا أو عدد أفراد أسرتنا فإننا سنواجه لحظات من الملل و الضيق نحن في غنى عنها كلما استخدمنا السفرة التي من المفترض أن تكون مكاناً شارحاً للقلب و ملهماً بالاسترخاء و الهدوء لننعم بلحظات سعيدة في تناول أطعمتنا في كل يوم و هذا ما سوف تجده في السطور المقبلة ..
يفضل استخدام السفرة كبيرة الحجم في المساحات المتاحة لذلك ، حيث تكون السفرة الرسمية في حدود من 6 إلى 10 كراسي بمساحة مستطيلة ، و تتميز تلك النوعية من السفرة خصوصاً الكلاسيكي منها بالتشكيل و الزخرفة و الأطراف المدهبة في المقاعد ..
السفرة مكونة من الخشب الخالص في كل المكونات دون دخول أي عنصر آخر فيها سواء من الزجاج أو حتى من الإكسسوار و نكتفي فقط بالكمية الكبيرة من التفاصيل التي توجد في تصميمها من الاساس دون إضافات .
تلك النوعية تعتبر عصرية بامتياز حيث تجمع بين التوجهات الحداثية في قلة التفاصيل في المنضدة و المقاعد إلا من لون مختلف يتزين به نسيج المقاعد المبطن بالإسفنج أو القطن حسب التصميم، و تكون أقل حجماً و مساحة من النموذج الأول و بها عدد متوسط من المقاعد حده الأقصى 8 مقاعد .
يمكن استخدام اكسسوارات مثل زهرية في الوسط أو إحدى التحف خصوصاً و أن التفاصيل فيها تكون قليلة مما يعطيها ميزة أخرى بالاستخدام في المساحات الصغيرة .
السفرة هنا تتكون من الزجاج و المقاعد المبطنة و العنصر الأبرز فيها هو الطاولة الكبيرة المستطيلة الملائمة للمساحات الكبيرة المخصصة لغرفة سفرة رسمية تليق بالضيوف، الزجاج رائع في محيط هاديء و متعدد التفاصيل في غرفة مستقلة ، و ملائم كذلك لأكثر من طراز و إسلوب و يمكن دمجه بسهولة مع مسطح عصري خصوصاً وأن عنصر الخشب يعمل كمسند للزجاج فيتماشى مع اللون الداكن و اللون الفاتح و يضيف لمسة طبيعية ساحرة على المكان بأكمله
السفرة كل مافيها بسيط من الخشب الرقيق و المقاعد من خشب الخوص ، في تصميم صيفي حالم، و هو يتماشى مع الأماكن المفتوحة أو المطلة على محيط طبيعي ، و تتميز تلك النوعية من السفرة بمساحتها الصغيرة التي تلائم أي مساحة و أي محيط حتى لو كان مفتوح دون جدر .
في إحدى الأركان الصغيرة في مساحتها يمكنك تصميم تلك السفرة الرائعة، تلك السفرة تعتمد على تفاصيل الاكسسوارات المتمثلة في الأطقم و الأواني و الكؤوس الرسمية التي توضع عليها باستمرار لتشكل استثماراً للأغراض في الديكور بدلاً من تخزينها ..
السفرة متوسطة الحجم و استخدم فيها الخشب على أضيق الحدود سواء في الأرجل التي تحمل الزجاج أو في أطراف المقاعد التي لا تتعدى 8 مقاعد صغيرة الحجم ..
يمكنك الاختيار بين شكل المقاعد لو كنت تود البعد عن الرسمية قليلاً، و هو ستايل رائع للعائلات التي يوجد بها أطفال، المقاعد التي بلا مسند في جانب و المقاعد التي يوجد بها مساند من طراز آخر في الجوانب الأخرى ، كل ذلك سيحدث على مائدتك وجبة دسمة من التنوع في الفن و الذوق و سيبهر ضيوفك حتى لو ابتعدت عن اطار الرسمية المتمثل في التشابة و التوازن في كل شيء لاسيما عدد المقاعد
السفرة الدائرية تعتبر من أرجح الحلول التي يمكن أن تساعدنا على تصميم سفرة أنيقة في أصغر مساحة ممكنة خصوصاً و أنها تكون قادرة على أن تستوعب عدد كبير من الجالسين باستقبالها عدد أكبر من المقاعد ، حيث يمكنك اختيار كراسي أصغر حجماً من المعتاد لو كانت أسرتك كبيرة الحجم و تبدأ في اختيار أحجام أكبر لو كانت الأفراد أقل عدداً ..
يمكنك التنويع بين لون السفرة و لون المقاعد كما شئت وفقاً للديكور المستخدم في الغرفة من حوائط و أرضيات و اكسسوارات، كما يمكنك أن تخصص السقف فوقها بنجف كبير الحجم لتدلل على تخصيص مكانها
الخروج عن المألوف ليس مذموماً في كثير من الأحيان لو وضعنا في اعتبارنا الهدف الرئيسي من التصميم، السفرة الشبابية الخارجة عن المألوف هي المناسبة لتلك الفئة في تصميم بيوتهم ، لاحظ شكل السفرة الزجاجي و الأرجل التي صممت على شكل أوراق اللعب ، و كيف أن المقاعد صممت من الكراسي البلاستيكية المقتبسة من كراسي البحر لتفيد مزيداً من التحرر على السفرة بأكملها
السفرة يمكن أن يحدد شكلها العام المقاعد المستخدمة فيها ، ففي تلك المساحة تم تصميم تلك السفرة من الخشب الأبيض و لكن المقاعد صممت بنوع كلاسيكي معروف من المقاعد المتشابكة في المسند بخيوط الخوص و طليت كلها بالأبيض لتعبر عن وحدة سائر التصميم ..
استخدام ذلك الإسلوب مثالي في المنازل متعددة الخيارات و المبهجة في ألوانها لاسيما اللون الأبيض الأكثر تماشياً مع مختلف المساحات الصغيرة و المتوسطة ، باختصار تلك السفرة هي نتيجة تفكير عميق في الجمع بين الرسمية و الكلاسيكية و البساطة في التصميم و قد كان .
و هذا تصور آخر لهذا التصميم و لكن بالوان أكثر سخونة و بمساحة أكبر حيث أن الشكل العام للمقاعد يوحي بصغر الحجم و كذلك بالتنوع بين تخصيص كرسيين بحواف ظاهرة على قمة السفرة و أخرى أقل حدة على الجوانب و هو اسلوب متبع في السفرة الكلاسيكية و الريفية التي تعظم شخص ما يجلس على قمة السفرة في الحفلات و العزائم الرسمية
استخدام السفرة ذات المقاعد الملونة من التوجهات العصرية في تصميم السفرة خصوصاً في المساحات التي تتداخل فيها غرف أخرى مع السفرة و تستخدم فيها الالوان ذاتها المنتشرة في سائر تلك الغرف مثل هذا النموذج الذي يظهر فيه لون المقاعد و شكلها مشابه للأريكة في نهاية المسطح و لون المخدات التي بها .. توازن أكثر من مبدع
الخشب المطلي باللاكية الذي يشبه لون الرخام و المرمر من أجمل التطبيقات التي يمكن أن يتزين بها الخشب ليخرج لنا تصميماً اسطورياً للسفرة ، المقاعد الخاصة بتلك الفخامة لابد أن تكون على قدر المستوى ، فبالتالي تكون كبيرة و مبطنة و مريحة للغاية ، بعض اللمسات الإكسسوارية لا مانع منها خصوصاً لو كانت رقيقة و هادئة مثل الزهور و التحف الصغيرة التي تعبر عن القدر العالي من تقدير الفن و الديكور الأنيق .