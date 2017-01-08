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هكذا تكون مسروراً بغرفة السفرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة السفرة
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اليوم موعدنا مع غرفة السفرة  و جمالها  و الإبداع في تصميمها، كمية كبيرة من التصميمات التي أبدعت في ديكور السفرة من كل أنحاء العالم بمختلف الطرازات و لكننا سوف نقدم إليكم مجموعة مختارة من 12 سفرة مميزة يمكنكم أن تجدوا فيها سفرة أحلامكم التي طالما رغبتم في اقتنائها ..

إن غرفة السفرة من أكثر الاماكن استخداماً في المنزل فهي على الأقل تستخدم مرتين في كل يوم و لذلك فهي كثيرة التعرض لانتباهنا فلو كنا لم نوفق في اختيار المناسبة لمساحة بيتنا أو عدد أفراد أسرتنا  فإننا سنواجه لحظات من الملل و الضيق نحن في غنى عنها كلما استخدمنا السفرة التي من المفترض أن تكون مكاناً شارحاً للقلب و ملهماً بالاسترخاء و الهدوء لننعم بلحظات سعيدة في تناول أطعمتنا في كل يوم  و هذا ما سوف تجده في السطور المقبلة ..

سفرة رسمية خشبية

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

يفضل استخدام السفرة كبيرة الحجم في المساحات المتاحة لذلك ، حيث تكون السفرة الرسمية في حدود من 6 إلى 10 كراسي بمساحة مستطيلة ، و تتميز تلك النوعية من السفرة خصوصاً الكلاسيكي منها بالتشكيل و الزخرفة و الأطراف المدهبة في المقاعد ..

السفرة مكونة من الخشب الخالص في كل المكونات دون دخول أي عنصر آخر فيها سواء من الزجاج أو حتى من الإكسسوار و نكتفي فقط بالكمية الكبيرة من التفاصيل التي توجد في تصميمها من الاساس دون إضافات .

سفرة مودرن من الخشب و الكراسي المبطنة

Dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

تلك النوعية تعتبر عصرية بامتياز حيث تجمع بين التوجهات الحداثية في قلة التفاصيل في المنضدة و المقاعد إلا من لون مختلف يتزين به نسيج المقاعد المبطن بالإسفنج أو القطن حسب التصميم، و تكون أقل حجماً و مساحة من النموذج الأول و بها عدد متوسط من المقاعد حده الأقصى 8 مقاعد .

يمكن استخدام اكسسوارات مثل زهرية في الوسط أو إحدى التحف خصوصاً و أن التفاصيل فيها تكون قليلة مما يعطيها ميزة أخرى بالاستخدام في المساحات الصغيرة .

سفرة زجاجية

homify غرفة السفرة خشب Beige
homify

homify
homify
homify

السفرة هنا تتكون من الزجاج و المقاعد المبطنة و العنصر الأبرز فيها هو الطاولة الكبيرة المستطيلة الملائمة للمساحات الكبيرة المخصصة لغرفة سفرة رسمية تليق بالضيوف، الزجاج رائع في محيط هاديء و متعدد التفاصيل في غرفة مستقلة ، و ملائم كذلك لأكثر من طراز و إسلوب و يمكن دمجه بسهولة مع مسطح عصري خصوصاً وأن عنصر الخشب يعمل كمسند للزجاج فيتماشى مع اللون الداكن و اللون الفاتح و يضيف لمسة طبيعية ساحرة على المكان بأكمله 

سفرة بسيطة و لكن أنيقة

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD غرفة السفرة خشب
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

السفرة كل مافيها بسيط من الخشب الرقيق و المقاعد من خشب الخوص ، في تصميم صيفي حالم، و هو يتماشى مع الأماكن المفتوحة أو المطلة على محيط طبيعي ، و تتميز تلك النوعية من السفرة بمساحتها الصغيرة التي تلائم أي مساحة و أي محيط حتى لو كان مفتوح دون جدر .

سفرة زجاجية مليئة بالتفاصيل

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة السفرة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

في إحدى الأركان الصغيرة في مساحتها يمكنك تصميم تلك السفرة الرائعة، تلك السفرة تعتمد على تفاصيل الاكسسوارات المتمثلة في الأطقم و الأواني و الكؤوس الرسمية التي توضع عليها باستمرار لتشكل استثماراً للأغراض في الديكور  بدلاً من تخزينها ..

السفرة متوسطة الحجم و استخدم فيها الخشب على أضيق الحدود سواء في الأرجل التي تحمل الزجاج أو في أطراف المقاعد التي لا تتعدى 8 مقاعد صغيرة الحجم ..

سفرة خشبية متنوعة المقاعد

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يمكنك الاختيار بين شكل المقاعد لو كنت تود البعد عن الرسمية قليلاً، و هو ستايل رائع للعائلات التي يوجد بها أطفال، المقاعد التي بلا مسند في جانب و المقاعد التي يوجد بها مساند من طراز آخر في الجوانب الأخرى ، كل ذلك سيحدث على مائدتك وجبة دسمة من التنوع في الفن و الذوق و سيبهر ضيوفك حتى لو ابتعدت عن اطار الرسمية المتمثل في التشابة و التوازن في كل شيء لاسيما عدد المقاعد 

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سفرة دائرية أنيقة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

السفرة الدائرية تعتبر من أرجح الحلول التي يمكن أن تساعدنا على تصميم سفرة أنيقة في أصغر مساحة ممكنة خصوصاً و أنها تكون قادرة على أن تستوعب عدد كبير من الجالسين باستقبالها عدد أكبر من المقاعد ، حيث يمكنك اختيار كراسي أصغر حجماً من المعتاد لو كانت أسرتك كبيرة الحجم و تبدأ في اختيار أحجام أكبر لو كانت الأفراد أقل عدداً ..

يمكنك التنويع بين لون السفرة و لون المقاعد كما شئت وفقاً للديكور المستخدم في الغرفة من حوائط و أرضيات و اكسسوارات، كما يمكنك أن تخصص السقف فوقها بنجف كبير الحجم لتدلل على تخصيص مكانها 

سفرة خارجة عن المألوف

ANTONIO CARLOS RESIDENCE, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة السفرة
Mauricio Arruda Design

ANTONIO CARLOS RESIDENCE

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

الخروج عن المألوف ليس مذموماً في كثير من الأحيان لو وضعنا في اعتبارنا الهدف الرئيسي من التصميم، السفرة الشبابية الخارجة عن المألوف هي المناسبة لتلك الفئة في تصميم بيوتهم ، لاحظ شكل السفرة الزجاجي و الأرجل التي صممت على شكل أوراق اللعب ، و كيف أن المقاعد صممت من الكراسي البلاستيكية المقتبسة من كراسي البحر لتفيد مزيداً من التحرر على السفرة بأكملها 

سفرة صغيرة بكراسي كلاسيكية

L'envers du décor, Pixcity Pixcity غرفة السفرة
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

السفرة يمكن أن يحدد شكلها العام المقاعد المستخدمة فيها ، ففي تلك المساحة تم تصميم تلك السفرة من الخشب الأبيض و لكن المقاعد صممت بنوع كلاسيكي معروف من المقاعد المتشابكة في المسند بخيوط الخوص و طليت كلها بالأبيض لتعبر عن وحدة سائر التصميم ..

استخدام ذلك الإسلوب مثالي في المنازل متعددة الخيارات و المبهجة في ألوانها لاسيما اللون الأبيض الأكثر تماشياً مع مختلف المساحات الصغيرة و المتوسطة ، باختصار تلك السفرة هي نتيجة تفكير عميق في الجمع بين الرسمية و الكلاسيكية و البساطة في التصميم و قد كان .

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

و هذا تصور آخر لهذا التصميم و لكن بالوان أكثر سخونة و بمساحة أكبر حيث أن الشكل العام للمقاعد يوحي بصغر الحجم و كذلك بالتنوع بين تخصيص كرسيين بحواف ظاهرة على قمة السفرة و أخرى أقل حدة على الجوانب و هو اسلوب متبع في السفرة الكلاسيكية و الريفية التي تعظم شخص ما  يجلس على قمة السفرة في الحفلات و العزائم الرسمية 

سفرة مودرن بمقاعد ملونة

DINING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

DINING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

استخدام السفرة ذات المقاعد الملونة من التوجهات العصرية في تصميم السفرة خصوصاً في المساحات التي تتداخل فيها غرف أخرى مع السفرة و تستخدم فيها الالوان ذاتها المنتشرة في سائر تلك الغرف مثل هذا النموذج الذي يظهر فيه لون المقاعد و شكلها مشابه للأريكة في نهاية المسطح و لون المخدات التي بها .. توازن أكثر من مبدع 

سفرة مطلية بلون المرمر

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة السفرة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

الخشب المطلي باللاكية الذي يشبه لون الرخام و المرمر من أجمل التطبيقات التي يمكن أن يتزين بها الخشب ليخرج لنا تصميماً اسطورياً للسفرة ، المقاعد الخاصة بتلك الفخامة لابد أن تكون على قدر المستوى ، فبالتالي تكون كبيرة و مبطنة و مريحة للغاية ، بعض اللمسات الإكسسوارية لا مانع منها خصوصاً لو كانت رقيقة و هادئة مثل الزهور و التحف الصغيرة التي تعبر عن القدر العالي من تقدير الفن و الديكور الأنيق .

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