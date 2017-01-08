هكذا تكون مسروراً بغرفة السفرة

اليوم موعدنا مع غرفة السفرة و جمالها و الإبداع في تصميمها، كمية كبيرة من التصميمات التي أبدعت في ديكور السفرة من كل أنحاء العالم بمختلف الطرازات و لكننا سوف نقدم إليكم مجموعة مختارة من 12 سفرة مميزة يمكنكم أن تجدوا فيها سفرة أحلامكم التي طالما رغبتم في اقتنائها ..

إن غرفة السفرة من أكثر الاماكن استخداماً في المنزل فهي على الأقل تستخدم مرتين في كل يوم و لذلك فهي كثيرة التعرض لانتباهنا فلو كنا لم نوفق في اختيار المناسبة لمساحة بيتنا أو عدد أفراد أسرتنا فإننا سنواجه لحظات من الملل و الضيق نحن في غنى عنها كلما استخدمنا السفرة التي من المفترض أن تكون مكاناً شارحاً للقلب و ملهماً بالاسترخاء و الهدوء لننعم بلحظات سعيدة في تناول أطعمتنا في كل يوم و هذا ما سوف تجده في السطور المقبلة ..